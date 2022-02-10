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Новини
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Британія посилила закон про санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну

Британія посилила закон про санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну

Велика Британія розширила перелік пов’язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

Нові закони дозволять Британії накладати жорсткі покарання на тих, хто наближений до Кремля і причетний до дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності. Це частина міжнародних зусиль, щоб окреслити економічні наслідки для Росії.

У ньому також встановлено повноваження накладати санкції на тих, хто отримує вигоду від російського уряду або підтримує його.

Сполучене Королівство тепер може вводити санкції не тільки до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до пов'язаних з урядом Росії організацій і бізнесу, які мають економічне і стратегічне значення для російського уряду, а також їх власників, директорів і довірених осіб.

Читайте: Велика Британія привела в режим готовності тисячу військових на випадок вторгнення РФ в Україну

Велика Британія публічно не розкриває можливих цілей будь-яких санкцій, але попереджає, що вони будуть введені в момент будь-якого вторгнення.

Визначено такі стратегічно важливі сектори, у межах яких можуть бути запроваджені нові санкції: хімічна промисловість, будівництво, оборона, електроніка, енергетика, видобуток, фінансові послуги, інформаційні, комунікаційні та цифрові технології та транспорт.

Автор: 

Велика Британія (5534) росія (64846) санкції (11744)


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Топ коментарі
+12
За що люблю британців. спокон віків в них прямо руки чешуться ніжно обійняти за горлишко мухосранців.
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10.02.2022 22:24
+9
}{уйло любит санкции, и они ему полезны. Вводите их ему поглубже...
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10.02.2022 22:26
+4
СЛАВА КОРОЛЕВЕ !!!
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10.02.2022 22:42
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За що люблю британців. спокон віків в них прямо руки чешуться ніжно обійняти за горлишко мухосранців.
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10.02.2022 22:24 Відповісти
Британія єдина в Европі встояла проти фашизму
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11.02.2022 07:46 Відповісти
}{уйло любит санкции, и они ему полезны. Вводите их ему поглубже...
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10.02.2022 22:26 Відповісти
Світ плететься позаду дій параші(

Де попереджуальні дії?
А все зрозуміло, плекали бізнес, тепер запіздно ...
Але, є гарні новини, світ почав розуміти, що з парашею треба працювати на випереджнення.
Може і зрозумів, може і зупинить курву?
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10.02.2022 22:29 Відповісти
СЛАВА КОРОЛЕВЕ !!!
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10.02.2022 22:42 Відповісти
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11.02.2022 01:24 Відповісти
Нехай бояться усі путінци, а особливо їхні жінки, коханки та лічінки, які майже усі живуть та навчаються у Лондоні.
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11.02.2022 01:32 Відповісти
Ти про бидлонарод рахи? Лише схвально пойорзають на бутилках. Аплодувати ніхто не наважиться.
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11.02.2022 07:48 Відповісти
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11.02.2022 01:34 Відповісти
Кацапы просят англичан перестать прятать воров и отмывать их деньги уже много лет. Наконец дело сдвинется с места.
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11.02.2022 03:00 Відповісти
Ну да, детей этих воров: Песковых, Путиных, Лавровых и прочей мерзости мельчей пора вернуть в Воронеж
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11.02.2022 07:36 Відповісти
В том числе. Пусть знают что если будут вывозить ворованное в Лондон у них все отнимут.
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11.02.2022 08:53 Відповісти
 
 