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Новини Нормандські переговори
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Переговори у Берліні радників лідерів Нормандської четвірки тривають сьому годину, - ОП

Переговори у Берліні радників лідерів Нормандської четвірки тривають сьому годину, - ОП

У Берліні сьому годину тривають перемовини політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, у яких бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що брифінг за результатами переговорів Єрмак проведе приблизно о 23:30 (за київським часом) у приміщенні посольства України в Німеччині.

Також читайте: На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак

Автор: 

Берлін (192) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1365) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+13
Козак, єрмак, німак і гімняк
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10.02.2022 22:35
+12
В центре 2 парашных гандона.
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10.02.2022 22:35
+11
Це по-українськи (по-жидівськи), послати щура домовлятися з ворогом. А потім очікувати несподіваного результата.
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10.02.2022 22:50
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Із пустого в порожнє.Із порожнього в пусте. при дєлє.
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10.02.2022 22:26 Відповісти
Ты на переговорах?
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10.02.2022 22:44 Відповісти
а шо ти від цих переговорів чекаєш ?

Ну, дапустім, самий плюс ?
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10.02.2022 22:48 Відповісти
Питання в другому, якого путіна, завхоз Дєрьмак робить на цих перемовинах, де прописано, що воно може відкривати свою піхву і представляти державу. Воно може представляти тільки зеленомордого нарколигу, підноситит папірці і кокс, а цей гебнявий ******** себе позиціонує з держсекретарем. Коли цим зеленомордим заб'ють черевика по самі гланди?
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11.02.2022 08:13 Відповісти
До дупи, 8 років балачок(
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10.02.2022 22:32 Відповісти
Ну не кажи.

... років не підписували формулу Штайнмайера, а вдруг підписали.

Це вже не балачки, а зобов'язанн
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10.02.2022 23:26 Відповісти
"Жириновський під ШВЛ, не впізнає родичів та колег" ©немоё

https://twitter.com/uprav_dom/status/1491539568495050757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Говорят что жирик прививался Спутником 7 раз...
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10.02.2022 22:33 Відповісти
кобзон вперде!
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10.02.2022 22:39 Відповісти
Ему сверху учитывают как скидку, то что люто ненавидел коммунистов
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10.02.2022 22:55 Відповісти
"шепіт покійників"
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10.02.2022 22:33 Відповісти
Ой ли... этот придурок и на том свете наверное не нужен ... черти в аду сами повесятся при одном виде жирика ))))
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10.02.2022 23:05 Відповісти
І про шо там дєрьмак може домовитись? Про які українські інтереси?
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10.02.2022 22:34 Відповісти
В центре 2 парашных гандона.
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10.02.2022 22:35 Відповісти
Козак, єрмак, німак і гімняк
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10.02.2022 22:35 Відповісти
Показуха! В итоги Ермак сделает все как нужно Путлеру!
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10.02.2022 22:38 Відповісти
Нука, что ж нам Зе-каптерщик натрет...
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10.02.2022 22:38 Відповісти
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10.02.2022 22:56 Відповісти
ЗЕмикрон
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10.02.2022 23:24 Відповісти
Головне, щоб зелений завтра у Харкові не оголосив всім про якусь чергову дурню.
Харків це не те місто де треба щось "проголошувати".
Досить, напроголошувалися там у 2012-2014.
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10.02.2022 22:43 Відповісти
Зря ты так.
А вдруг он завтра объявит о 800 миллионах воздушных шаров на фоне Госпрома ?
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10.02.2022 22:50 Відповісти
Це той випадок, коли рівновага Неша неможлива. Україні потрібні ******* ракети і засоби ПРО. Тоді можна про щось говорити.
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10.02.2022 22:43 Відповісти
Неш, канешна, чувак авторитетный,

но моя рівновага хочет старушку Ким Бессинджер в мою постель,

а єто так же реально, как и современные ПРО
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10.02.2022 22:53 Відповісти
😀
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10.02.2022 23:11 Відповісти
Может ли ***** улучшить свое положение в ответ на наилучшею стратегию стратегию клоуна? Если у клоуна она вообще есть...
Может ли клоун улучшить то что есть в ответ на наилучшею стратегию *****?
Есть ли стратегии у германии и франции в ответ на стратегии зеленского и***** чтобы улучшить свое положение?
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10.02.2022 23:03 Відповісти
Це по-українськи (по-жидівськи), послати щура домовлятися з ворогом. А потім очікувати несподіваного результата.
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10.02.2022 22:50 Відповісти
от Украины на переговорах с кремлядями - кремлевский агент дЕрьмак ...
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10.02.2022 22:55 Відповісти
Дожились: тут Єрмак, у якого на лобі написано що за тип. З ворожої сторони чистий українець з таким славетним прізвищем. Всі лицарі-козаки в своїх могилах перевертаються.
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10.02.2022 22:56 Відповісти
Переговори по Придністровью тривають вже 30 років. За цей час Молдова стала найбіднішою країною Європи. Якщо ми ще декілька років позаймаємось такою ж хернею, то скоро Україна буде найбіднішою країною Європи.
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10.02.2022 23:03 Відповісти
Так мы и есть найбидниша
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10.02.2022 23:49 Відповісти
Блеф кацапов будет оправдан если дерьмак втюхает нам какую-то хрень а потом окожется что это федерализация Украины.....
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10.02.2022 23:20 Відповісти
Як завхоз може нам щось втюхать? Поламаний віник чи обісраний памперс Найвеличнішого?
Так кому воно потрібно?
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10.02.2022 23:44 Відповісти
Если советникам вовремя подставлять Шнапс, Баварское, рульки и кнедлики, то советоваться можно до Второго Пришествия. А ещё хорошо бы пригласить музыкально-хореографическое сопровождение - "Трио Арийцев" - Ангелу Хорстовну и Герхарда Фрицевича с гуслями и гармошкой-тальянкой да знатную прима-балерину ляхами дрыгать - Карен Кнайсель, чтобы она под "Камаринскую" танц-пол проломила.
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11.02.2022 09:20 Відповісти
 
 