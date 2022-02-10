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Переговори у Берліні радників лідерів Нормандської четвірки тривають сьому годину, - ОП
У Берліні сьому годину тривають перемовини політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, у яких бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Очікується, що брифінг за результатами переговорів Єрмак проведе приблизно о 23:30 (за київським часом) у приміщенні посольства України в Німеччині.
Топ коментарі
+13 василь лялик
показати весь коментар10.02.2022 22:35
+12 Zelya Vsyo
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+11 Vladimir Soukhov
показати весь коментар10.02.2022 22:50
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Ну, дапустім, самий плюс ?
... років не підписували формулу Штайнмайера, а вдруг підписали.
Це вже не балачки, а зобов'язанн
https://twitter.com/uprav_dom/status/1491539568495050757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Говорят что жирик прививался Спутником 7 раз...
Харків це не те місто де треба щось "проголошувати".
Досить, напроголошувалися там у 2012-2014.
А вдруг он завтра объявит о 800 миллионах воздушных шаров на фоне Госпрома ?
но моя рівновага хочет старушку Ким Бессинджер в мою постель,
а єто так же реально, как и современные ПРО
Может ли клоун улучшить то что есть в ответ на наилучшею стратегию *****?
Есть ли стратегии у германии и франции в ответ на стратегии зеленского и***** чтобы улучшить свое положение?
Так кому воно потрібно?