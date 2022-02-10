Переговори у Берліні радників лідерів Нормандської четвірки тривають сьому годину, - ОП

У Берліні сьому годину тривають перемовини політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, у яких бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що брифінг за результатами переговорів Єрмак проведе приблизно о 23:30 (за київським часом) у приміщенні посольства України в Німеччині.

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