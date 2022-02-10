Головні новини 10 лютого: Морська блокада РФ, кортеж Ярославського збив людину

Росія збирається перекрити окремі райони Чорного моря, Москва може евакуювати частину дипломатів, кортеж Ярославського на смерть збив людину - головні новини 10 лютого.

Росія вирішила частково перекрити Чорне й Азовське моря. А потім передумала щодо Азовського

Перекрити райони моря росіяни хочуть нібито для проведення військових навчань. Коридорів для проходу суден залишати не збираються. В МЗС висловили протест та заявили про складні наслідки для українських портів. У ВМС України заявили, що блокування загрожує суверенним правам України. Посольство США наголосило, що Росія обмежує таким чином морський суверенітет України. На фоні цих заяв Росія скасувала перекриття в Азовському морі.

ОДКБ заявляє про погрозу ескалації в Україні

"На тлі постачання озброєння Києву із боку західних партнерів існує загроза постійної ескалації конфлікту на південному сході України", - твердять в Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Москва може евакуювати частину дипломатів з Києва

"Ми теж подивилися на їхні (англосаксонських колег) дії і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому", - заявив міністр закордонних справ РФ Лавров. "Питання про те, щоб неосновний персонал посольства на деякий час покинув Україну, перебуває в активному опрацюванні", - додали в посольстві.

ДТП з кортежем Ярославського

В ніч з 9 на 10 лютого автомбіль збив на смерть чоловіка на Харківщині. На місці ДТП знайшли номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Літак Ярославського вилетів з Харкова до Лондона. Бізнесмена збираються викликати на допит. Він каже журналістам, що був вдома та спав, а розслідувачі при цьому наголошують, що неодноразово фіксували бізнесмена за кермом.

У скоєнні аварії зізнався водій Ярославського, і чоловікові повідомили про підозру. Але з’ясувалося, що під час ДТП він був далеко від місця подій. Очільника поліції Харківщини звільнили за спробу сфальсифікувати справу.

Суд скасував вирок Стерненку

Касаційну скаргу політичного активіста задовольнили частково, скасувавши вирок за незаконне поводження зі зброєю.

У Білорусі порушили справу проти мера Дніпра Філатова

Його підозрюють в розпалюванні расової, національної, релігійної або соціальної ворожнечі. Все через те, що біля міськради Дніпра державний прапор Білорусі замінили на історичний біло-червоно-білий.