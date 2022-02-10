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Підготовлений до другого читання законопроєкт "Про управління відходами" зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - "слуга народа" Маріковський. ДОКУМЕНТ

Підготовлений до другого читання законопроєкт

Підготовлений до другого читання законопроєкт 2207-1-д "Про управління відходами" з невідомих причин зазнав значних змін і у такому вигляді наданий до розгляду членам підкомітету ВР з питань держаної політики у сфері поводження з відходами.

Про це повідомив народний депутат Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"За 8 місяців підготовки наша команда зробила усе, аби надати дихання нашому ринку, забезпечивши рівні права бізнесу та муніципалітетів до відбудови принципово нового ринку відходів. З якихось причин, які вважаю досить дивними, наш варіант законопроєкту пропав 4,5 місяці тому і виплив новий на 180 сторінок менший - учора", - написав Маріковський у фейсбуці.

Нардеп повідомив, що складає з себе відповідальність за подальшу підготовку прийняття цього законопроєкту, додавши відповідні документи.

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Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 01

Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 02
Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 03
Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 04
Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 05
Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 06
Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 07
Підготовлений до другого читання законопроєкт Про управління відходами зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - слуга народа Маріковський 08

Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) відходи (134) Маріковський Олександр (17)


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ПОРА вже цю ЗЕЛЕНУ ВЛАДУ В СМІТНИК ! разом з їхніми проектами...
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10.02.2022 23:34 Відповісти
Ну зник та й зник. Тут гроші мільярдами зникають а воно про утилізацію сміття.
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10.02.2022 23:47 Відповісти
там теж мульярди можуть зникати
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11.02.2022 07:32 Відповісти
Шо, опять Порошенко свинью подложил?
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11.02.2022 00:30 Відповісти
Эти страницы вырвал и уничтожил человек в красной одежде. Скоро уже и доказательства дофотошопят.
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11.02.2022 07:42 Відповісти
Судячи з безграмотності написаного репосту,там всі сторінки треба утилізувати,"юристи,законотворці",твою ж мать...Як леви грає наша футбольна збірна,зусіма по 1-1.Не треба плагіату...Шевенко може образитись.
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11.02.2022 07:51 Відповісти
 
 