Підготовлений до другого читання законопроєкт "Про управління відходами" зник на 4,5 місяці, після чого став на 180 сторінок менший, - "слуга народа" Маріковський. ДОКУМЕНТ

Підготовлений до другого читання законопроєкт 2207-1-д "Про управління відходами" з невідомих причин зазнав значних змін і у такому вигляді наданий до розгляду членам підкомітету ВР з питань держаної політики у сфері поводження з відходами.

Про це повідомив народний депутат Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"За 8 місяців підготовки наша команда зробила усе, аби надати дихання нашому ринку, забезпечивши рівні права бізнесу та муніципалітетів до відбудови принципово нового ринку відходів. З якихось причин, які вважаю досить дивними, наш варіант законопроєкту пропав 4,5 місяці тому і виплив новий на 180 сторінок менший - учора", - написав Маріковський у фейсбуці.

Нардеп повідомив, що складає з себе відповідальність за подальшу підготовку прийняття цього законопроєкту, додавши відповідні документи.

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