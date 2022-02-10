Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО

Два літаки доставили в Україну партію військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав Резніков у фейсбуці.

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Міністр додав, що загалом на сьогодні Україна отримала понад 1200 тонн військовою допомогою від США, яку було доставлено 15 літаками.