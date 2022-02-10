Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО
Два літаки доставили в Україну партію військової допомоги від США.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав Резніков у фейсбуці.
Міністр додав, що загалом на сьогодні Україна отримала понад 1200 тонн військовою допомогою від США, яку було доставлено 15 літаками.
Топ коментарі
+65 Власов Сергей #321358
показати весь коментар10.02.2022 23:49
+56 Rhodesian
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+38 НІ капітуляції
показати весь коментар10.02.2022 23:55
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-Как я рад" ПТРК Джевелин
Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонилили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вжет про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...
За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кваталу, а на зміну їм там виявляться проофесіонали-патріоти), в Україні можна було б розмісти по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність
А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.
Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
Так сталося і в результаті його вояжу в Пекін.
Проаналізуємо підписаний їм документ в співавторстві з з Сі...:
-Військовий союз з росією... Китай й досі відмовляється укладати навіть при загостренні міжнародної обстановки (враховуючи характер Путіна як невиправнаного "задираки" зі всіма країнами і міжнародними організаціями) . Не дивлячись на чинний договір між країнами - залишається і досі не створеною єдина система ПРО і навіть єдина система попередження про ракетно-ядерний напад... (тобто - Китай й досі каже росії - "от вінта")
-"Російсько-китайська дружба" й надалі лишається без взаємних юридичних зобов'язань, хоча й записана чудернацька фабула, що "дружба між нашими країнами не має меж", а в співпраці не має "заборонених зон", а "росія з Китаєм - брати навіки"
(Останню фразу я пам'ятаю ще з хрущовських" часів - але, після цього чого розпочалася жорстока, вт.ч і військова, конфронтація між росією та Китаєм)
- Стосовно "рівноправності" позицій і ваги Путіна і СІ у взаємовідносинах, скажу наступне : .... Слід особливо відмітити, що Путін підписав згоду на ліквідацію суверенітету Тайваню по відношенню до Китаю, але... але СІ так і не визнав окупацію росією Криму, юрисдикції росії над Кримським півостровом! (відповідно до російських "скрєп", прокуратура Путіна пововинна була б терміново завести справу на Китай, за статтею про екстремізм)
-А Путін відмовився діяти спільно з Китаєм, чи стати на сторону Китаю, в гіпотетичних конфліктах з Японією та Індією. (як відомо, що у Китаю з ними надто складні та напружені стосунки)
-Китайці люди не прості, вони мають і чітко проводять свою філософію взаємин у світі , недоступну для росії, а росію вони бачать наскрізь без рентгену і очікують прогресу... тобто, - подальшої паталогії російської влади і деградації державного утворення під назвою "росія"...
В зв'язку з підписанням сторонами цього "історичного" документу, по суті -нічого важливого у інтеграції зусиль -не сталося. нічого у взаєминах країн не отримано жодного поступу, жодного прогресу... крім порожніх фраз і готовності росії продавати Китаю ще більше російських енергоносіїв... за безцінь! (а Європі - за захмарними цінами)
-Стосовно спільної трактовки "рівності прав" суб'єктів міжнародного права:
-Один із "пунктів" спільної заяви: Сторони єдині у розумінні того, що демократія є загальнолюдською цінністю, а не привілеєм окремих держав. Захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни" Тобто - демократія - це "добре", а от її захист - то вже "погано"?
-А чого варте твердження, що "росія та Китай, які є світовими державами з багатою культурною та історичною спадщиною, мають глибокі традиції демократії"... особливо, якщо згадати "традицію демократії" Сталіна та Мао... і її нинішніх..."подовжувачів" - Путіна і Сі...
-Звичайно, сказати, що заява двох лідерів складається лише із банальностей та спільних слів, не можна, але... що має означати і в чому креативність твердження, що "російсько-китайські міждержавні відносини є нового типу" так і лишається не розшифрованим самими "лідерами"-підписантами ! ( то "золоті" слова і відносини, чи лише "позолочені"?)
- Оскільки позиції росії та Китаю ЗАВЖДИ мали і мають "подвійне дно", то по-справжньому важливим є те, що сталося саме на закритій частині зустрічі двох лідерів -підписантів "заяви".
-Але загальний висновок, без "подвійного дна" - Китай ігнорує і презирливо ставиться як до росії, так і до САМОГО (о боги!)... Путіна!
Берег ще російської річки в Сибіру, Селенги. По річці пливе моторний човен. У човні компанія колишніх співслужбовців, що зустрілися піся виходу на пенсію. Один аж з України приїхав. Ходить чарка між друзями, ходить моторка по Селензі. Раз занесло на китайську територію, два. В кінці-кінців вирішили спиниться, «перепочить»… Вибралися на свій берег, «накрили поляну». Випили по чарці. Один сидить і задумливо цідить крізь зуби:
М-да-а-а… Граница «на замке»…
Другий продовжує:
А ключ - под «ковриком…
Українець:
А коврик - «китайский»…
Кацапи негайно «за державу абиделись…».
А повна вартість 3.5 мільярди доларів за 1 установку.
Очень хочется верить что это не фейк по поводу количества кораблей !!!
Пише твітер.
Але теж немало для розблокування 10 консервних банок 70-80 років.
Состояние больного коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым с отрицательной динамикой. Ситуация осложняется наличием у него диабета.
По информации источников, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация на уровне 90-91%.
"Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин", - https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-zayavili-ob-uhudshenii-sostoyaniya-zhirinovskogo-emu-uzhe-nachali-iskat-preemnika.htm
А ось 700-800 ПЗРК Stinger нам би точно не завадили.
В комплекс входит радиолокационная станция AN/TPY-2. С ее помощью украинская армия сможет наблюдать за воздушно-космической обстановкой над значительной частью России. Кроме того, источник объяснил, что это дает военным возможность вместе с союзниками по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров.
Радиолокационная станция AN/TPY-2 может позволить Киеву и его союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров
Уявила, як кремлівські підрахуї рахують кількість озброєння, яка надійшла від наших друзів та союзників і афігівають.
Викликає до себе Путін Мединського, міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
касапня. вы еще за карибский кризис ответите.
А как пел и играл на пианино...
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой Днепра, украинцы «наполнят» его водой меня!...