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Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО

Два літаки доставили в Україну партію військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков 01

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав Резніков у фейсбуці.

Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков 02

Також читайте: Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков. ФОТО

Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков 03

Міністр додав, що загалом на сьогодні Україна отримала понад 1200 тонн військовою допомогою від США, яку було доставлено 15 літаками.

Автор: 

оборона (4764) зброя (7430) США (22395) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+65
Спасибо за нужную помощь
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10.02.2022 23:49
+56
"-Вы бурят?
-Как я рад" ПТРК Джевелин
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10.02.2022 23:48
+38
Дякуємо США.
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10.02.2022 23:55
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"-Вы бурят?
-Как я рад" ПТРК Джевелин
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10.02.2022 23:48 Відповісти
САвсем уже наглость пАтеряли Американо жидо бИндеравцы!
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11.02.2022 07:24 Відповісти
От смотрю на эти фото, на эти плюшки. И сразу мысля - как же мамка сруського бурята может гордиться, что ее личинку разорвет на куски ракетой стоимостью в пару годовых ее зарплат!
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11.02.2022 00:05 Відповісти
Не , лучше "подходи еСЧе - угощу".
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11.02.2022 07:49 Відповісти
Думаете, буряткам платят по 4 тыс баксов в месяц?
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11.02.2022 09:09 Відповісти
Минимум за десяток лет..
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11.02.2022 11:00 Відповісти
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундампетальлно озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за її організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонилили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вжет про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кваталу, а на зміну їм там виявляться проофесіонали-патріоти), в Україні можна було б розмісти по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність
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11.02.2022 01:16 Відповісти
Саме таким чином (шляхом передачі нам ******** озброєнь)- Україна і підтягнеться та відповідатиме стандартам НАТО - за рівнем та стандартами озброєнь!

А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.

Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
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11.02.2022 01:17 Відповісти
Путін інтелектуально суттєво "здає" останнім часом, а тому - де повернеться там і "розвісить нові гачки" для його несприйняття і критики його позицій, що невпинно падають...

Так сталося і в результаті його вояжу в Пекін.

Проаналізуємо підписаний їм документ в співавторстві з з Сі...:

-Військовий союз з росією... Китай й досі відмовляється укладати навіть при загостренні міжнародної обстановки (враховуючи характер Путіна як невиправнаного "задираки" зі всіма країнами і міжнародними організаціями) . Не дивлячись на чинний договір між країнами - залишається і досі не створеною єдина система ПРО і навіть єдина система попередження про ракетно-ядерний напад... (тобто - Китай й досі каже росії - "от вінта")

-"Російсько-китайська дружба" й надалі лишається без взаємних юридичних зобов'язань, хоча й записана чудернацька фабула, що "дружба між нашими країнами не має меж", а в співпраці не має "заборонених зон", а "росія з Китаєм - брати навіки"
(Останню фразу я пам'ятаю ще з хрущовських" часів - але, після цього чого розпочалася жорстока, вт.ч і військова, конфронтація між росією та Китаєм)

- Стосовно "рівноправності" позицій і ваги Путіна і СІ у взаємовідносинах, скажу наступне : .... Слід особливо відмітити, що Путін підписав згоду на ліквідацію суверенітету Тайваню по відношенню до Китаю, але... але СІ так і не визнав окупацію росією Криму, юрисдикції росії над Кримським півостровом! (відповідно до російських "скрєп", прокуратура Путіна пововинна була б терміново завести справу на Китай, за статтею про екстремізм)

-А Путін відмовився діяти спільно з Китаєм, чи стати на сторону Китаю, в гіпотетичних конфліктах з Японією та Індією. (як відомо, що у Китаю з ними надто складні та напружені стосунки)

-Китайці люди не прості, вони мають і чітко проводять свою філософію взаємин у світі , недоступну для росії, а росію вони бачать наскрізь без рентгену і очікують прогресу... тобто, - подальшої паталогії російської влади і деградації державного утворення під назвою "росія"...

В зв'язку з підписанням сторонами цього "історичного" документу, по суті -нічого важливого у інтеграції зусиль -не сталося. нічого у взаєминах країн не отримано жодного поступу, жодного прогресу... крім порожніх фраз і готовності росії продавати Китаю ще більше російських енергоносіїв... за безцінь! (а Європі - за захмарними цінами)

-Стосовно спільної трактовки "рівності прав" суб'єктів міжнародного права:

-Один із "пунктів" спільної заяви: Сторони єдині у розумінні того, що демократія є загальнолюдською цінністю, а не привілеєм окремих держав. Захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни" Тобто - демократія - це "добре", а от її захист - то вже "погано"?

-А чого варте твердження, що "росія та Китай, які є світовими державами з багатою культурною та історичною спадщиною, мають глибокі традиції демократії"... особливо, якщо згадати "традицію демократії" Сталіна та Мао... і її нинішніх..."подовжувачів" - Путіна і Сі...

-Звичайно, сказати, що заява двох лідерів складається лише із банальностей та спільних слів, не можна, але... що має означати і в чому креативність твердження, що "російсько-китайські міждержавні відносини є нового типу" так і лишається не розшифрованим самими "лідерами"-підписантами ! ( то "золоті" слова і відносини, чи лише "позолочені"?)

- Оскільки позиції росії та Китаю ЗАВЖДИ мали і мають "подвійне дно", то по-справжньому важливим є те, що сталося саме на закритій частині зустрічі двох лідерів -підписантів "заяви".

-Але загальний висновок, без "подвійного дна" - Китай ігнорує і презирливо ставиться як до росії, так і до САМОГО (о боги!)... Путіна!
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11.02.2022 01:19 Відповісти
Більшість найкращих анекдотів - з життя:
Берег ще російської річки в Сибіру, Селенги. По річці пливе моторний човен. У човні компанія колишніх співслужбовців, що зустрілися піся виходу на пенсію. Один аж з України приїхав. Ходить чарка між друзями, ходить моторка по Селензі. Раз занесло на китайську територію, два. В кінці-кінців вирішили спиниться, «перепочить»… Вибралися на свій берег, «накрили поляну». Випили по чарці. Один сидить і задумливо цідить крізь зуби:

М-да-а-а… Граница «на замке»…

Другий продовжує:



А ключ - под «ковриком…

Українець:

А коврик - «китайский»…

Кацапи негайно «за державу абиделись…».
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11.02.2022 07:27 Відповісти
У Самих США, тільки 3 такі установки THAAD.
А повна вартість 3.5 мільярди доларів за 1 установку.
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11.02.2022 01:39 Відповісти
Ну так треба ж їх в бойових умовах випробувать! Та ще й по реальному противнику!
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11.02.2022 07:29 Відповісти
Вроде, Южная Корея ими балуется.
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11.02.2022 08:00 Відповісти
Госдеп пока не будет комментировать сообщения о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс...

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11.02.2022 07:57 Відповісти
Спасибо за нужную помощь
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10.02.2022 23:49 Відповісти
О ахрініть, в нас то Шмигаль вигулькне кількість літаків прокоментувати. то Резніков. Прям речники НАТО. Ізображають активну діяльність аби примазатись
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10.02.2022 23:51 Відповісти
Маловато влазит, нужно Мрию отправлять
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10.02.2022 23:51 Відповісти
Ну це ж не за масками в Китай для епіцентру , тут відкату не буде 🤨
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11.02.2022 00:03 Відповісти
Таке враження що главнокомандувачу-тричіуклоністу штати заборонили коментувати військову допомогу. Скзали - йди клоуне про скумбрію по 8 грн. розповідай
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10.02.2022 23:52 Відповісти
Ну дык скумбрия это я вам скажу сила! Особливо по 8 гривен
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11.02.2022 07:26 Відповісти
Розгружаються в Борисполі прямо зараз: https://youtu.be/F32sYC0k4SE дивитись на ютубі
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10.02.2022 23:53 Відповісти
Спасибо США!
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10.02.2022 23:54 Відповісти
Дякуємо США.
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10.02.2022 23:55 Відповісти
Thanks my dear friend.
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10.02.2022 23:55 Відповісти
God Bless America🇺🇸
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10.02.2022 23:56 Відповісти
Нужно быть благодарными ! А не так как Зеленько...
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10.02.2022 23:59 Відповісти
далі буде, очікуйте
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11.02.2022 00:00 Відповісти
6-ий Флот США наближається до Босфору . Разом 175 корабликів.(с)
Очень хочется верить что это не фейк по поводу количества кораблей !!!
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11.02.2022 00:03 Відповісти
там 40 кораблей и 175 винущувачив
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11.02.2022 00:17 Відповісти
тогда ок !!!
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11.02.2022 00:19 Відповісти
Загалом в взаємодії - 40 кораблів та 175 винищувачів

Пише твітер.
Але теж немало для розблокування 10 консервних банок 70-80 років.
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11.02.2022 08:04 Відповісти
Segodnja Ukraina stanovitsia siljneje chem vchera i zavtra budet siljneje chem sevodnja, i eto neosporimaja istina.
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11.02.2022 00:05 Відповісти
Отлично! Пацаны, вы главное не останавливайтесь!
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11.02.2022 00:12 Відповісти
Ех,ещё бы системы ППО.....
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11.02.2022 00:17 Відповісти
І ПРО також)
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11.02.2022 01:29 Відповісти
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11.02.2022 00:22 Відповісти
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11.02.2022 00:31 Відповісти
В России заявили об ухудшении состояния Жириновского: ему уже начали искать "преемника".

Состояние больного коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым с отрицательной динамикой. Ситуация осложняется наличием у него диабета.

По информации источников, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация на уровне 90-91%.

"Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин", - https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-zayavili-ob-uhudshenii-sostoyaniya-zhirinovskogo-emu-uzhe-nachali-iskat-preemnika.htm
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11.02.2022 01:13 Відповісти
Та в Госдурі "жиріновських" - "хоч греблю гати"! Вони зараз за його статус "головпридурка" биться почнуть! "Буйних" там на метр квадратний більше ніж в інституті Сербського!
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11.02.2022 06:06 Відповісти
Вообще похер на него...
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11.02.2022 06:20 Відповісти
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11.02.2022 05:51 Відповісти
знову "джевіліни" . це звісно добре, але коли вже будуть "томагавки"?
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11.02.2022 00:24 Відповісти
губу закатайте )) вони дорогі що ппц
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11.02.2022 00:33 Відповісти
Такої зброї, нам не дадуть і навіть не продадуть.
А ось 700-800 ПЗРК Stinger нам би точно не завадили.
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11.02.2022 01:04 Відповісти
А мені от цікаво, що наша "Мрія" привезла такого, що не вмістилось в американські транспорти???
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11.02.2022 00:25 Відповісти
Атомную бомбу. Маленькую.
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11.02.2022 00:31 Відповісти
Для цього Мрії забагато... та й непотрібна вона нам!
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11.02.2022 00:43 Відповісти
очень даже нужна. Случайно уронить в место концентрации кацапских войск, а ещё на Воронеж, Москву и Питер. Ну или по крайней мере пообещать это сделать. Кацапы как гопники. Они смелые пок абомба только у них.
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11.02.2022 10:34 Відповісти
А скільки таких "подаруночків" вже абсолютно обгрунтовано прилетить у відповідь?
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11.02.2022 10:50 Відповісти
Ну на данный момент - это всё мечты. И прилететь может только от них. А мы в ответ только дулю сможем показать.
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11.02.2022 11:50 Відповісти
А она шо, в детстве болела? Хотя от этого ***** легче бы не стало)))
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11.02.2022 07:32 Відповісти
Может вертолеты, но это не точно
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11.02.2022 01:03 Відповісти
Thanks for your support friends. We won't forget this.
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11.02.2022 00:27 Відповісти
THANK ! ДЯКА !
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11.02.2022 00:32 Відповісти
Щас вата опять включит пластинку про ржавые патроны и списанные джэвелины 🤣
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11.02.2022 00:40 Відповісти
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11.02.2022 00:42 Відповісти
God bless United States! 🇺🇦🇺🇸
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11.02.2022 00:59 Відповісти
Якби серед тих "тон" був би хоча б ОДИН дивізіон THAAD - кацападлівським "іскєньдєрам" був би ПОВНИЙ ПІЗДЕЦЬ!!! 💀 Але й за те що підкинули нам інших необхідних *********** - дякуємо за все!🤝🙂
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11.02.2022 01:11 Відповісти
А я думаю - чого це твої господарі "ікру метають" стосовно намірів США поставить під Харковом THAAD? А вони переживають про американське майно - щоб "бестолкові хахли" не поламали!
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11.02.2022 06:10 Відповісти
КАЦАПОНЕВЗ: В понедельник, 7 февраля, Киев обратился к американской стороне с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.
В комплекс входит радиолокационная станция AN/TPY-2. С ее помощью украинская армия сможет наблюдать за воздушно-космической обстановкой над значительной частью России. Кроме того, источник объяснил, что это дает военным возможность вместе с союзниками по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров.
Радиолокационная станция AN/TPY-2 может позволить Киеву и его союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров
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11.02.2022 08:24 Відповісти
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!

Уявила, як кремлівські підрахуї рахують кількість озброєння, яка надійшла від наших друзів та союзників і афігівають.
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11.02.2022 01:24 Відповісти
Іренка! Вони "офігівають" - але всі по-різному У Кремлі "мислЯ" - "И нахрена мы в это влезали?" А простому народу "втуляють": "НАТО руками "хахлов" хочет нас задавить! Поэтому прут им оружия немеряно!" Я ж писав учора про розмову дружини товариша з мамою з Гродненщини - білорусам Лука прямо каже що Україна готується напасти на Білорусь і відібрать їх бульбу і торф Саме тому американці не тільки зброю туди пруть але і своїх негрів-альбіносів (щоб їх за кольором шкіри відрізнить не можна було від українців) Так що Ніна мамі сказала що телефонувать більш не буде (і попередила щоб чекали її - вона прийде з автоматом разом з внуками! )
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11.02.2022 06:21 Відповісти
Странно пару лет назад увидел в новостях(кацапских). Там они себе тулили до негрiв-альбiносiв. Тогда они пели свою слвную песнь о былом, мол , русичи в незапамятные пришли в Северную Африку и пошли далее , на юг. Так русичи оказались в центре Африки. И там сейчас угадывается "русский"(старославянский) говор среди местного белого племени африканцев... переселение предков славян было (Вандалы, сарматы и др. праславяно-германские племена), но тогда еще самих славян , а кацапов и подавно не было. На рубеже новой эры была движуха с территории современной Польши , через Испанию-Гибралтар в северную Африку(берберы вставляли люлей Римской империи)и часть в среднюю Африку.
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11.02.2022 08:21 Відповісти
Читав я про ту бредятину ще в 2014-му І скинув анекдот в "Одноглазники":

Викликає до себе Путін Мединського, міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
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11.02.2022 08:29 Відповісти
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11.02.2022 15:27 Відповісти
Иренка, ******** йдуть на, ну в общем сама знаешь куды
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11.02.2022 07:36 Відповісти
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11.02.2022 01:39 Відповісти
и последнее заявление госдепа.
касапня. вы еще за карибский кризис ответите.
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11.02.2022 02:26 Відповісти
На пригодность проверили? А то ходят нехорошие слухи про NLAW.
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11.02.2022 03:05 Відповісти
Пущай не ходют и проверять не придется.
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11.02.2022 05:38 Відповісти
Приходи, вот и проверим)))
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11.02.2022 07:37 Відповісти
Печальная новость для украинофобских гнид, ведь они с пеной у рта доказывали что Зеленский уже все сдал и на Западе его никто не воспринимает.
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11.02.2022 04:11 Відповісти
В 14 році усе це добро, не було ніякої лугандоніі
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11.02.2022 06:52 Відповісти
Нам многие страны помогают, а наше чмо все не может закончить бизнес на крови!
А как пел и играл на пианино...
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11.02.2022 07:26 Відповісти
Ці дають ааааааааааа "наш"***** вже воду в крим вирішив дати,бо блокада (старе кінчене пердло забув за рахунок якої країни розжирів) ось яка політика нинішних нуворишівзрадників згуртувалися з кремлівською мафією проти колективного Заходу і Штатів......ай який розумний бородатий хєрувім і лендліз отримав і у кремля соснув.....ось тільки народу України все гірше:патріотів знешкоджують,воїнів ні в що не ставлять,націю плюндрують і обезцінюють.,добивають брехнею і імітаціями.Волохатий хєрувім,ти вже догрався до ручки?Якщо такий пересмішник і така глиба розуму,то чому ти не розвиваєш Українуа тільки ведеш до прірви?????
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11.02.2022 08:18 Відповісти
- Владимир Александрович! Собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой Днепра, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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11.02.2022 08:37 Відповісти
 
 