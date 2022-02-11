Погодити спільний документ сторони не змогли, - Єрмак про переговори радників лідерів нормандської четвірки
Керівник президентського офісу Андрій Єрмак розповів про деякі деталі переговорів радників лідерів нормандської четвірки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу після переговорів.
Як зазначив Єрмак, сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори.
Також за його словами "всі погодилися з тим, що потрібно розблокувати ТКГ".
також він зазначив, що сторони не змогли дійти до підписання якогось спільного документу.
"Сьогодні ми не змогли дійти якогось єдиного документа. Практично 9 годин тривали переговори. Але я хотів би сказати, що було б дуже добре, якби на наступній зустрічі в Нормандському форматі після довгої перерви ми змогли б щось узгодити". Бажання таке є. Ми продовжуємо працювати, і я думаю, що зустрічатимемося дуже скоро знову", - заявив Єрмак
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какая милая опечатка четко характеризующая этот "нормандский" процесс
Хто володіє інформацією, той має світ. - Арман де Рішельє.(с)
Украине продолжать строить союз Великобританией, Польшей и Турцией, Азербайджан ,Литвой, Эстонией, Чехией, Румынией ... Типо Балто - черноморского союза.
Эти "Слуги" способны "договориться" только о сдаче интересов Украины и капитуляции.
Що небудь підписати. Пофігу що. Ну хоч би капітуляцію, наприклад.
Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
Схоже там торги йдуть і вони не домовились по якимось пунктам ото і все.
А в цілому вже про все ще до поїздки домовились, бо так би просто і зустрічі небуло.
Емануєль шо зря металась?
Шо це за дерьмак, о чьом оно там вещает з лігва фрау рібентроп?
Воно хто і що воно там робить?
Його хтось знає, його хтось вибирав?
Ну прямо вершітель судеб і злий геній недолугого осла в одном флаконе!