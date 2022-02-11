Погодити спільний документ сторони не змогли, - Єрмак про переговори радників лідерів нормандської четвірки

Керівник президентського офісу Андрій Єрмак розповів про деякі деталі переговорів радників лідерів нормандської четвірки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу після переговорів.

Як зазначив Єрмак, сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори.

Також за його словами "всі погодилися з тим, що потрібно розблокувати ТКГ".

також він зазначив, що сторони не змогли дійти до підписання якогось спільного документу.

"Сьогодні ми не змогли дійти якогось єдиного документа. Практично 9 годин тривали переговори. Але я хотів би сказати, що було б дуже добре, якби на наступній зустрічі в Нормандському форматі після довгої перерви ми змогли б щось узгодити". Бажання таке є. Ми продовжуємо працювати, і я думаю, що зустрічатимемося дуже скоро знову", - заявив Єрмак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори у Берліні радників лідерів Нормандської четвірки тривають сьому годину, - ОП