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Погодити спільний документ сторони не змогли, - Єрмак про переговори радників лідерів нормандської четвірки

Погодити спільний документ сторони не змогли, - Єрмак про переговори радників лідерів нормандської четвірки

Керівник президентського офісу Андрій Єрмак розповів про деякі деталі переговорів радників лідерів нормандської четвірки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу після переговорів. 

Як зазначив Єрмак, сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори.

Також за його словами "всі погодилися з тим, що потрібно розблокувати ТКГ".

також він зазначив, що сторони не змогли дійти до підписання якогось спільного документу.

"Сьогодні ми не змогли дійти якогось єдиного документа. Практично 9 годин тривали переговори. Але я хотів би сказати, що було б дуже добре, якби на наступній зустрічі в Нормандському форматі після довгої перерви ми змогли б щось узгодити". Бажання таке є. Ми продовжуємо працювати, і я думаю, що зустрічатимемося дуже скоро знову", - заявив Єрмак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори у Берліні радників лідерів Нормандської четвірки тривають сьому годину, - ОП

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+21
Кацап#я по минским угодам Дебальцево уже вернуло?КПП уже открыло?Заручников уже отдало?Паспорта свои уже забрала?Партию ЕД уже закрыла?Надо свои требования выдвигать,а не сопли жевать.
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11.02.2022 01:32
+15
Дерьмак не сдаст, а продаст , на радость зеленой слизи.
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11.02.2022 01:30
+10
"не змогли дійти до підрисання якогось спільного документу"

какая милая опечатка четко характеризующая этот "нормандский" процесс
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11.02.2022 01:21
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блаблабла і блаблабла. а всього навсього потрібно тільки умертвити *****
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11.02.2022 01:14 Відповісти
Там на расии этих куйлов просто завались.. не поверишь
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11.02.2022 06:55 Відповісти
Ермак, не сдай Украину, не доставь удовольствие соевым патриотам.
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11.02.2022 01:17 Відповісти
Дерьмак не сдаст, а продаст , на радость зеленой слизи.
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11.02.2022 01:30 Відповісти
не то шо при порошенки- подписали минские соглашения, а ермак не может
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11.02.2022 07:39 Відповісти
Бы подписание Минска -2 ,когда и подписали формулу Штокмайера, по которой сначала выборы ,потом граница.
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11.02.2022 07:55 Відповісти
Найди и опубликуй документ где именно так написано, что сначала вьІборьІ а потом граница. Трепло тьІ.
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11.02.2022 08:55 Відповісти
То есть это именно ,,соевые,, патриоты мечтают сдать Украину? Вывод достойный поклонника зеленского.
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11.02.2022 02:11 Відповісти
Судя по комментам, соевые патриоты радуются каждой неудаче Украины. Так что, таки да, мечтаете
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11.02.2022 06:58 Відповісти
А я то думаю , кто мутит гражданское противостояние , на пользу пыни, изподтишка. Из под рясы слуг урода.
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11.02.2022 07:35 Відповісти
Есть одна скрепа,которая 100 процентно вас,поклонников зеленского, железобетонно объединеняет с кацапами---на черное всегда говорить белое. И обязательно обвинять всех в том,где ты сам обосрался.
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11.02.2022 09:23 Відповісти
Байден закликав американців терміново покинути територію України, цікаво з чого це раптом, що сталося?
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11.02.2022 01:17 Відповісти
"не змогли дійти до підрисання якогось спільного документу"

какая милая опечатка четко характеризующая этот "нормандский" процесс
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11.02.2022 01:21 Відповісти
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11.02.2022 07:59 Відповісти
Кацап#я по минским угодам Дебальцево уже вернуло?КПП уже открыло?Заручников уже отдало?Паспорта свои уже забрала?Партию ЕД уже закрыла?Надо свои требования выдвигать,а не сопли жевать.
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11.02.2022 01:32 Відповісти
Не смогли? Ну так и слава Богу! А то пришлось бы в субботу гнать всю эту пое"бень. Пока, значит, зеленые отпетляли. Знайте это, суки, и бойтесь.
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11.02.2022 01:45 Відповісти
зрада це лише питання часу.
Хто володіє інформацією, той має світ. - Арман де Рішельє.(с)
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11.02.2022 02:05 Відповісти
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11.02.2022 02:09 Відповісти
Лучше уже объявить эти территории официально под оккупацией РФ, признать выдачу паспортов на оккупированой части Донбасса... нарушением минских соглашений и причиной невозможности их дальнейших выполнений по вине Рашистов! И продолжать укреплять армию и подождать как ждала Германия....реализовать вариант ФРГ- ГДР вполне можно.

 Украине продолжать строить союз Великобританией, Польшей и Турцией, Азербайджан ,Литвой, Эстонией, Чехией, Румынией ... Типо Балто - черноморского союза.
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11.02.2022 02:37 Відповісти
Интересно, шо ж там за документ такой сложный?
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11.02.2022 03:49 Відповісти
язьік дерьмака залишався в його дупі - це добре.
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11.02.2022 06:10 Відповісти
Ну да , слава богу, шо был только сторонним наблюдателем и то уже достижение.
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11.02.2022 07:38 Відповісти
не можешь- уходи, дай дорогу другому, кто может- например порошенко, минские соглашения как хорошо сформулировал
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11.02.2022 07:41 Відповісти
Ну и Слава Богу, что ни о чем НЕ договорились!
Эти "Слуги" способны "договориться" только о сдаче интересов Украины и капитуляции.
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11.02.2022 07:44 Відповісти
Как это все зило
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11.02.2022 07:59 Відповісти
не умеете решать, уходите, пусть придет , кто может, вот минские соглашения подписали
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11.02.2022 08:01 Відповісти
Це найкраще, що могло тільки статися в житті Єрмака, якого ніхто ніколи нікуди не вибирав.
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11.02.2022 08:01 Відповісти
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11.02.2022 08:03 Відповісти
"Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы могли бы что-то согласовать. Источник:
Що небудь підписати. Пофігу що. Ну хоч би капітуляцію, наприклад.
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11.02.2022 08:12 Відповісти
"Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак"

Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
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11.02.2022 09:53 Відповісти
Ви кого намагаєтесь обдурити себе чи нас?
Схоже там торги йдуть і вони не домовились по якимось пунктам ото і все.
А в цілому вже про все ще до поїздки домовились, бо так би просто і зустрічі небуло.
Емануєль шо зря металась?
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11.02.2022 11:09 Відповісти
Вова, дорогой, смысл минских договорённостей и заключается в том, чтобы много и горячо о них для Запада говорить, но не выполнять. Чего непонятного?
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11.02.2022 16:56 Відповісти
"Галантерейщік і кардінал - спасут францію!!!!!"
Шо це за дерьмак, о чьом оно там вещает з лігва фрау рібентроп?
Воно хто і що воно там робить?
Його хтось знає, його хтось вибирав?
Ну прямо вершітель судеб і злий геній недолугого осла в одном флаконе!
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11.02.2022 11:06 Відповісти
 
 