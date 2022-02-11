Голова комітету начальників штабів ЗС США Міллі та головком ЗСУ Залужний обговорили ситуацію на тлі військових навчань у Білорусі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорили поточну ситуацію тлі масштабних військових маневрів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, подробиці телефонної розмови, повідомили в Об'єднаного комітету начальників штабів, передає Укрінформ.

"Військові лідери продовжили обмін думками та оцінками безпекового середовища у Східній Європі. Міллі вкотре підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначили в американському військовому відомстві.

При цьому підкреслюється, що "Україна є ключовим партнером НАТО, який грає вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі".

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