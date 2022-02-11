УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 096 0

Голова комітету начальників штабів ЗС США Міллі та головком ЗСУ Залужний обговорили ситуацію на тлі військових навчань у Білорусі

Голова комітету начальників штабів ЗС США Міллі та головком ЗСУ Залужний обговорили ситуацію на тлі військових навчань у Білорусі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорили поточну ситуацію тлі масштабних військових маневрів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, подробиці телефонної розмови, повідомили в Об'єднаного комітету начальників штабів, передає Укрінформ.

"Військові лідери продовжили обмін думками та оцінками безпекового середовища у Східній Європі. Міллі вкотре підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначили в американському військовому відомстві.

При цьому підкреслюється, що "Україна є ключовим партнером НАТО, який грає вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Росії більше схожі на психологічний тиск. Жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, - Залужний

Автор: 

США (22395) Залужний (721) Міллі (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 