Радники лідерів країн нормандської четвірки виступили за режим припинення вогню та підтвердили продовження переговорів, - Єрмак
Політичні радники лідерів країн Нормандського формату висловили прихильність до режиму припинення вогню та підтвердили настрій на продовження переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками переговорів радників лідерів Нормандського формату у Берліні у четвер.
"Сьогодні відбулася чергова дискусія… Усі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці переговори, що це дуже важливо. І всі зацікавлені, щоб переговори у Нормандському форматі відбувалися. Також усі були єдиними у тому, що необхідно розблокувати та активізувати роботу у Тристоронній контактній групі ", - заявив Єрмак
Також, за його словами, всі сторони висловили повну, незалежно від будь-яких умов, прихильність до режиму припинення вогню на сході України.
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