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Радники лідерів країн нормандської четвірки виступили за режим припинення вогню та підтвердили продовження переговорів, - Єрмак

Політичні радники лідерів країн Нормандського формату висловили прихильність до режиму припинення вогню та підтвердили настрій на продовження переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками переговорів радників лідерів Нормандського формату у Берліні у четвер.

"Сьогодні відбулася чергова дискусія… Усі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці переговори, що це дуже важливо. І всі зацікавлені, щоб переговори у Нормандському форматі відбувалися. Також усі були єдиними у тому, що необхідно розблокувати та активізувати роботу у Тристоронній контактній групі ", - заявив Єрмак 

Також, за його словами, всі сторони висловили повну, незалежно від будь-яких умов, прихильність до режиму припинення вогню на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погодити спільний документ сторони не змогли, - Єрмак про переговори радників лідерів нормандської четвірки

Автор: 

перемир'я (885) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+7
Це нуль. Кацапи розуміють тільки кулак-морда.
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11.02.2022 01:43
+7
Хватит уже тратить время, деньги и силы на эти дебильные встречи непонятно кого.
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11.02.2022 01:44
+4
Навіщо відравили на ці перемовини консервованого зрадника? Цій" зелені" Україна не потрібна,вони порозбігаються після того,як всіх нас здадуть у рабство , хто в Ізраіль, хто в московію.
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11.02.2022 02:27
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А тем временем Россия разместила на наших границах уже 100 из 168 своих БТГ.
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11.02.2022 01:42 Відповісти
Це нуль. Кацапи розуміють тільки кулак-морда.
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11.02.2022 01:43 Відповісти
Хватит уже тратить время, деньги и силы на эти дебильные встречи непонятно кого.
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11.02.2022 01:44 Відповісти
уж лучше пусть трындят, чем что либо другое
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11.02.2022 09:01 Відповісти
Американська компанія Maxar Technologies опублікувала знімки за останню добу, які свідчать про https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiyski-viyska-na-kordoni-ukrajini-kilkist-zbilshuyetsya-zayavili-v-ukrajinskomu-mzs-50215644.html нарощування російських сил в окупованому Криму, Білорусі та на заході Росії.
Вранці 10 лютого представники Maxar помітили на аеродромі Жовтневе в Криму нові війська і техніку - туди привезли понад 550 наметів та «сотні військової техніки».
Також нові війська і техніка прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав у Криму, там зафіксували значне розгортання сил і артилерію. Біля села Славне на північно-західному узбережжі Криму також помітили нові сили.
На полігон у Курській області, розташований за 110 кілометрів від кордону з Україною, теж стягнули додаткові сили.
На аеродром Зябрівка в Білорусі прибули нові війська і техніка.
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11.02.2022 02:07 Відповісти
и для этого надо было ехать и тереть вату 7 часов?
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11.02.2022 02:11 Відповісти
Навіщо відравили на ці перемовини консервованого зрадника? Цій" зелені" Україна не потрібна,вони порозбігаються після того,як всіх нас здадуть у рабство , хто в Ізраіль, хто в московію.
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11.02.2022 02:27 Відповісти
Этот гандон Дерьмак сдаст всех нас.
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11.02.2022 05:43 Відповісти
Ермак еще раз говорю: Достала уже твоя маструбация.Иди рекламируй тушенку, твое табло на банке с ней будет иметь куда больший успех.
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11.02.2022 07:20 Відповісти
какой секретут такие и результаты - никакие
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11.02.2022 07:30 Відповісти
другими словами - шопинг в Ла Файет по плану через неделю сырлеща берите с собой - з.п. у него позволяет
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11.02.2022 07:58 Відповісти
 
 