Переговори політичних радників лідерів країн нормандської четвірки закінчилися безрезультатно, - Козак
Переговори політичних радників країн "нормандського формату" у четвер у Берліні закінчилися без відчутних результатів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
"На жаль, переговори закінчилися без відчутних результатів", – сказав Козак журналістам.
За його словами, підсумковий документ узгодити не вдалося.
Він заявив, що у Москві сподіваються, що Київ не піде на силове вирішення конфлікту на Донбасі.
"Складно сказати, наскільки Київ готовий намагатися вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом. Сподіватимемося, що Києву "вистачить розсудливості" не розпочати бойові дії проти власних громадян по той бік лінії зіткнення", - сказав Козак.
За його словами, Берлін та Париж із розумінням ставляться до необхідності діалогу між Києвом та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, проте достатньої твердості у цьому питанні не виявляють.
"Мінські угоди передбачають вирішення конфлікту шляхом діалогу з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Європейські партнери з Німеччини та Франції з розумінням ставляться до нашої позиції щодо необхідності діалогу, але готовності виявити достатньо твердості, натиснути на Київ у цьому питанні я не побачив", – сказав Козак.
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- Слухайте, а як там у вас справи з корупцією? Чули, ваш брат Денис в цьому звинувачувався?
- Та ні то був наклеп… Політична провокація з боку екс-президента Порошенка… Другий питає:
- Зачекайте… Так ви ж розповідали нашим колегам, що Ваш брат загинув, з вини Порошенка, на Донбасі!!!
- То був не той брат, а іншй... З таким самим іменем...
-Сподіватимемося, що Києву "вистачить розсудливості" не розпочати бойові дії проти власних громадян по той бік лінії зіткнення А то ми в Росії замучилися кладовища розширювать!"
Бог наказал уродством и преждевременной мерзкой старостью этого презренного иуду...
місце узгоджуеться - кацапня за самару, зелення за Буковель...
там несподівано буде беня...
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
кацапячі танки, літаки, плаваючі калоші - і постачання зброї від НАТО, готовність українців захищати країну і вивчити все те шо надають.
Россия отрицает планы нападения на Украину, но на границе страны находятся многотысячные российские войска, и дипломатические усилия, похоже, мало что сделали для ослабления противостояния. https://news.sky.com/story/us-president-joe-biden-says-american-citizens-should-leave-ukraine-now-12538715
от так от!
"Два шаги налево - два шаги направо - шаг вперёд и два - назад!"
https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya/tekst-pesni-Dva-shagI-na-levodva-shagI-na-pravo
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.
Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Слова и музыка В. Руденкова
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https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya Одесская - https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya/tekst-pesni-Shkola-balnyh-tantsev-Solomona-Plyara Школа бальных танцев Соломона Пляра
Дивіться обовязково, дівчата дико красиві
Прочитал только-да и сейчас лелеят мечту о возврате к корыту !!!
О каком корыте ты блеешь кацапик! За последние два года эта зеленая плесень сожрет все! И станется народ Украины ни то что без корыта, а и без штанов!
Кстати, на каких выборах получил свой мандат Ермак ? Его должность - карандаши затачивать, и помещение проветривать.
Эти КОНДОМЫ уже нагребли русских паспортов
Держим кулаки за Украину и готовимся к обороне ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
О сегодняшних переговорах советников Нормандской четверки в Берлине, где Украину представляет Ермак. Переговоры этих советников - это бег по кругу без результата. Они ничего не решают. Ибо они должны воплощать в маленькие конкретные практические шаги то, что решают на самом верху. А на самом верху еще никто ничего не решил. Даже то, что Макрон наобещал Путину, уже пошло в мусорную корзину. Ибо и Великобритания, и США, и НАТО сегодня заявили, что никто не может лишить Украину права самой выбирать в какой альянс вступать и тд. Поэтому я абсолютно не переживаю за зраду Ермака. Лавров заявил, что части персонала российского посольства нужно покинуть Украину Лавров заявил, что Россия рекомендует части персонала российского посольства в Киеве покинуть Украину. Так вот, это не маркер начинающегося вторжения. Это такой троллинг-тире-месть западным странам за то, что они своими заявлениями об эвакуации своих дипломатов так демонизировали Россию в мировой прессе. Самое главное, что военная помощь от США и других западных стран продолжает и продолжит поступать в ближайшие дни и недели. А это значит, что Украину в беде не бросят. Спасибо за очень живой отклик и комментарии.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-sovetnikov-normandskoj-chetverki-gde-ukrainu-predstavlyaet-ermak/
Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак
Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
А шо Дерьмак уже у нас лидер Украины?
Переговори політичних радників лідерів країн нормандської четвірки закінчилися безрезультатно, - Козак..."
Чому безоезультатно? ***** послати це теж результат.
ДНР-під кого вони хочуть лягти-Україну чи россію?