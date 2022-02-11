Переговори політичних радників лідерів країн нормандської четвірки закінчилися безрезультатно, - Козак..."

Переговори політичних радників країн "нормандського формату" у четвер у Берліні закінчилися без відчутних результатів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

"На жаль, переговори закінчилися без відчутних результатів", – сказав Козак журналістам.

За його словами, підсумковий документ узгодити не вдалося.

Він заявив, що у Москві сподіваються, що Київ не піде на силове вирішення конфлікту на Донбасі.

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"Складно сказати, наскільки Київ готовий намагатися вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом. Сподіватимемося, що Києву "вистачить розсудливості" не розпочати бойові дії проти власних громадян по той бік лінії зіткнення", - сказав Козак.

За його словами, Берлін та Париж із розумінням ставляться до необхідності діалогу між Києвом та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, проте достатньої твердості у цьому питанні не виявляють.

"Мінські угоди передбачають вирішення конфлікту шляхом діалогу з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Європейські партнери з Німеччини та Франції з розумінням ставляться до нашої позиції щодо необхідності діалогу, але готовності виявити достатньо твердості, натиснути на Київ у цьому питанні я не побачив", – сказав Козак.

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