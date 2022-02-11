"Сподіваємось на змістовність": Єрмак розповів про очікування від візиту до України канцлера ФРН Шольца

Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання на змістовність візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва, що відбудеться 14 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виступаючи на брифінгу за підсумками переговорів політичних радників Нормандської четвірки у Берліні.

"Ми чекаємо на візит канцлера. Я сподіваюся, що це буде дуже змістовний візит. Ми цінуємо підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сподіваємося, що Німеччина продовжуватиме грати одну з ключових ролей у врегулюванні (ситуації на Донбасі. – Ред.). Зусилля, які докладає Німеччина, дозволять принести мир на нашу землю та повернути наші землі", - сказав Єрмак.

Він також додав, що під час візиту канцлера Німеччини до України на рівні глав держав можуть бути остаточно врегульовані економічні питання, які обговорювалися у Берліні паралельним треком на рівні української делегації на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.

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Зокрема, 10 лютого українська делегація на чолі зі Свириденко провела низку зустрічей з німецькими чиновниками: з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце, депутатами Бундестагу та депутатами.