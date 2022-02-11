За добу війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Тарамчука, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли: "Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.