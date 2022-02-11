УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9155 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 063 6

За добу війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Тарамчука, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ 8 разів зривали

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В порушення мінських домовленостей окупанти розмістили 148 одиниць техніки на Донбасі, - українська сторона СЦКК. КАРТА

У напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли: "Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.

За добу війська РФ 8 разів зривали тишу на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Тарамчука, втрат немає, - штаб ООС 01

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не переживайте вы так, Ермак поедет , все порешает.
показати весь коментар
11.02.2022 07:21 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!

показати весь коментар
11.02.2022 07:39 Відповісти
На думку Зеленського це все одно всеосяжне перемир'я. Мабуть коли російська боєголовка впаде на його хату, він все одно продовжуватиме так думати.
показати весь коментар
11.02.2022 08:26 Відповісти
Ніколи .... такого не було, і ось знову.
показати весь коментар
11.02.2022 14:32 Відповісти
 
 