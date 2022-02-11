Байден закликав громадян США негайно залишити Україну: "Все може швидко перевернутися з ніг на голову"
Президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, поїхати з країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.
"Американські громадяни мають поїхати зараз", - сказав Байден в інтерв'ю NBC News.
Він зазначив, що США у ситуації навколо України "мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі".
"Це зовсім інша ситуація і все може швидко перевернутися з ніг на голову", - заявив Байден.
Байден додав, що президент Росії Володимир Путін "насправді досить розумний, щоб не робити нічого такого, що могло негативно позначитися на американських громадянах".
Президент США також повідомив, що Вашингтон не спрямовуватиме в Україну свої війська, оскільки це може стати приводом для розв'язання світової війни.
"Ні. Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це стане світовою війною", - сказав Байден у відповідь на питання про те, який розвиток подій може змусити його відправити війська в Україну.
Раніше Держдеп опублікував рекомендацію своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно виїхати.
"Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", - йшлося у повідомленні Держдепу.
США "не зможуть евакуювати громадян США у разі російських військових дій десь в Україні", зазначили у Держдепі.
Американське зовнішньополітичне відомство попередило, що регулярне консульське обслуговування, включаючи надання допомоги громадянам, які намагаються залишити країну, буде "серйозно порушено".
Президент США також говорив, що для американських громадян повернення з України стало б мудрим рішенням.
При цьому видання The Hill із посиланням на неназваного представника американської адміністрації повідомляло, що у США не готують планів щодо масової евакуації своїх громадян з України.
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Мне кажется, все европейские генералы, канцлеры и министры обороны ездят в москву договариваться, чтоб их активы в Украине не трогали.
Я слышал как на более низком уровне китайцы и турки связывались с русскими в 2008 и предоставляли, например, координаты ГЭС, в которые они вложились, и чтобы их не бомбили.
Грузия - следующая в списке, с нами все пройдет намного проще.
Экономика России уходит в огромный минус на неопределёное время. От статуса "агрессор" мордору придётся отмываться не менее полувека.
Экономики Германии, Франции уходят вотвременный минус - рынок сбыта в мордоре обрушится без шансов на восстановление.
Экономмка Китая просядет от падения сбыта в ЕС, в котором разразится кризис.
Экономика США... в плюсе. Новые рынки продажи нефти и газа. Продажи электрогенерирущего товарв как заменители нефти и газа. Продажи оружия на фоне агрессии.
Англосаксы могут сидеть на берегу и смотреть как мимо проплывут трупы их врагов.
Украина. Ну кто же виноват, что власти милее совок, признаком которого является выборочное правосудие. Ярким маркером которого стал позорнейший конкурс САП. И что характерно об этом позоре больше говорят в США, которому очень нужно доказательство, что Украина движется от совка в,цивилизованный мир и что тогда усилия США по поддержке стрпнв с идентичными ценностями не будут напрасны.
Путін - це велика комп'ютерна гра, спрямована на розвиток України
https://www.ar25.org/article/putin-ce-velyka-kompyuterna-gra.html
це передрук з іншого джерела.
Думаю, что и немцы её читали.
Даже Лукашенко как вспоминал о неком союзе от Балтики до Чёрного моря.
Там всё хорошо, кроме маразма и заведомо низкого результата.
Котики не перестанут быть котиками пока угроза не будет направлена неаосредственно на них.
И там не только немецкие котики. Там ленивцы практически все кроме прибалтов и поляков.
Т.е. костяк ЕС и контроль немцев ним не нарушиься, чтобы мордор не вытворял и сколько не угрожал.
Опыт Украины говорит, что она проснулась и ныне готова воевать только после того как были оккупированы Донбасс и особенно Крым, в который было интересно совершить тур выходного дня на авто почти со всех уголков Украины.
Пока мордор не вторгнется непосредственно в дома немцев - те будут флегматично наблюдать за прлисходящим.
Так что кпд от войны в Украине равняется нулю. Тем более, что такая война свяжет руки мордору надолго.
В Украине около 25 миллионов человек выросли без совковой программы и совковый бред аля мордор будет вызывать отвращение и отпор.Побороть такой отпор задача не из простых, а с учётом мотивированности - трудно выполнимая.
Немецкие и другие котики могут так же лениво наблюдать за происходящим со стороны.
Вообще эта адея с компьютерной игрой дебильная по умолчанию. Гораздо большего эффекта можно добиться на основе тех же демократических ценностей и невосприятия автократии.
Так можно было бы объявить санкции той же Германии за поддержку автократии в мордоре. За финансирование тоталитарных режимов можно было бы ограничить доступ немецких товаров на американские рынки.
У немцев и других котиков есть слабость - это бабло. А какой рынок больше? Российский или американский?
И это не были бы торговые войны. Это была бы борьба за демократические ценности. Штаты и англосаксы могли бы играть роль первой скрипки очень и очень долго - немцы слабы на деньги, а демократические ценности были бы реальным ориентиром для бесчисленного количества государств на планете .
А этот военный маразм - этт тупо, убого и низко если вообще эффективно.
Наверное его придумал американский котик. Тоже обленившийся и решивший что то сделать, но чужими руками.
А ведь работы ещё непочатый край. Уровень жизни должен быть одинаково высокий по всей планете. Плюс моральные ценности. Не идеологические, а моральные.
Только тогда наступит реальная безопаснлсть. А гегерация мозгов со всей планеты совершит прорыв.
Использовать войны для эволюции - это дичь и отсталость. А отсталый дикарь не может быть истиным лидером. Даже если этот дикарь англосакс.
Воювати так воювати, краще в бою померти ніж від хвороби в ліжку!
А смерть прийде в любому випадку, тут не сумнівайтесь !
Камала Харрис займется урегулированием кризиса в Украине
Несмотря на то, что Камала Харрис не добилась существенного прогресса ни в одной из задач, которыми ранее занималась - кризисом на южной границе или борьбой против республиканцев за изменение избирательного законодательства - Белый дом направляет вице-президента в Европу для руководства действиями США в ответ на украинский кризис.
https://kontinentusa.com/kamala-harris-zaimetsya-uregulirovaniem-krizisa-v-ukraine/
І всі гуртом виють що все пропало: Америка нам не допомогає, Європа злилась, влада сама по собі і тільки думає про власну кишеню. Всі вояки наші слабкі і зброї немає. Рятуйся хто може.
Бутусову терміново потрібно сюди зайти і перебанити всю цю наволоч!
"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска в Украину.
....
Не точный перевод. Байден сказал, что он никого не будет спасать при вторжении, потому что это может вызвать мировую войну.
Другими словами он пригласил русского Гитлера к вторжению - заранее сказав, что сопротивления не будет. И так в любой стране понравившейся путлеру...Ну не мировую же войну из за этого устраивать?!
Перемога буде за нами!
Слава Захистникам України!
Через Україну йому намагаються підняти рейтинг (одна з версій).
Что они сделают, что он сделает потом в случае чего, это уже будет другая история.
Свои граждане - на первом месте ..