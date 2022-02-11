Байден закликав громадян США негайно залишити Україну: "Все може швидко перевернутися з ніг на голову"

Президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, поїхати з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News.

"Американські громадяни мають поїхати зараз", - сказав Байден в інтерв'ю NBC News.

Він зазначив, що США у ситуації навколо України "мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі".

"Це зовсім інша ситуація і все може швидко перевернутися з ніг на голову", - заявив Байден.

Байден додав, що президент Росії Володимир Путін "насправді досить розумний, щоб не робити нічого такого, що могло негативно позначитися на американських громадянах".

Президент США також повідомив, що Вашингтон не спрямовуватиме в Україну свої війська, оскільки це може стати приводом для розв'язання світової війни.

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"Ні. Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це стане світовою війною", - сказав Байден у відповідь на питання про те, який розвиток подій може змусити його відправити війська в Україну.

Раніше Держдеп опублікував рекомендацію своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно виїхати.

"Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", - йшлося у повідомленні Держдепу.

США "не зможуть евакуювати громадян США у разі російських військових дій десь в Україні", зазначили у Держдепі.

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Американське зовнішньополітичне відомство попередило, що регулярне консульське обслуговування, включаючи надання допомоги громадянам, які намагаються залишити країну, буде "серйозно порушено".

Президент США також говорив, що для американських громадян повернення з України стало б мудрим рішенням.

При цьому видання The Hill із посиланням на неназваного представника американської адміністрації повідомляло, що у США не готують планів щодо масової евакуації своїх громадян з України.