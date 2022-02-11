За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ

За добу 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 10 лютого в Україні:

зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247);

72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 936 осіб;

летальних випадків – 236;

одужало – 20 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 462 970 осіб;

одужало – 3 750 826 осіб;

летальних випадків – 102 403;

проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень", - розповіли в МОЗ.











