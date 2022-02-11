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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ

За добу 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 10 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247);

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 3 936 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 236;

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 20 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 462 970 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 750 826 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 102 403;

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
И что дала ваша вакцина????я 2 вакцинирован и заболел,родители вообще не вакцинированы и переболели легче меня.если при ковиде начали только на 5 дней на больничный отправлять то переболеют абсолютно все
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11.02.2022 08:25
+3
Що дала? Та нічого матеріального Тільки спокій і надію що хоч якось себе убезпечили від важкого перебігу хвороби! Моя дружина (вакцинована) десь підхопила вірус і 1 лютого трохи піднялась температура Пропав нюх З"явився нежить і головний біль Але перенесла все "на ногах" Три дні тому заходить у кімнату і каже: Я сьогодні почула запах смаженої цибулі не дійшовши до кухні!" А я нічого не відчув - температура нормальна нежить - у мене постійний (слабкий хронічний алергічний риніт) Голова болить при переміні погоди - атмосферний тиск скаче і кров"яний - разом з ним Вакцинувалися у серпні разом
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11.02.2022 08:49
+3
Ага! Сусідка моєї дочки десь так само і заявила коли я їй зробив зауваження що вона у ліфті без маски "Маски насить далжни бальниє! А я - здарова!" Вже скоро рік як черв"яків годує на "Яцевому" (головне кладовище в Чернігові) І дочка її - поряд! Слава богу що родичі є - племінниця її внучку удочерила і дівчинка отримала сім"ю!
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11.02.2022 09:50
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А де мітинг той стався?..
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11.02.2022 08:24 Відповісти
А деякі області почали відкривати навчальні заклади, щоб шмаркливі знову ковід розповсюджували. Тільки прикривають школи, так одразу менше людей хворіють. Малеча навіть в транспорті масок не носять, а потім несуть ковід додому. Ще й мінують школи зараз: краще б посиділи вдома до весни, а там видно буде
https://static.dw.com/image/52757282_404.jpg
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11.02.2022 09:03 Відповісти
Canada.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/
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12.02.2022 08:26 Відповісти
Якесь ватне канадське лайно російською мовою на сайті "Української правди".
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12.02.2022 17:52 Відповісти
Переклади собі, в чому проблема. Основне зміст, а не якою мовою
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12.02.2022 18:49 Відповісти
Основний зміст того, що було написано - "Миусталіатвашихмасакіагранічєній". Річ у тому, що більшість дурні, яка публікується в Україні - написана саме російською мовою, як не дивно..
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12.02.2022 19:31 Відповісти
На тобі англійською, якщо подужаєш осягнути. Підтвердження всього написаного на укрправді.

https://ottawacitizen.com/news/local-news/the-future-of-protest-where-does-the-freedom-convoy-go-from-here/wcm/29283fe3-0a33-43e0-9296-9408908c543c/amp/
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12.02.2022 20:29 Відповісти
Вата на ваті і ватою поганяє. Крайні праві "розганяють" зраду зрадную та організують вуличні протести в Канаді.
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13.02.2022 14:01 Відповісти
Ти думаєш що один такий 'розумний', а все багатомільйонне населення Канади вата? Ніколи не думав, що може навпаки?)
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12.02.2022 18:51 Відповісти
отой ватний штимп, який написав ту статтю - є багатомільйонне населення Канади?.. На відміну від тебе, я - розумний...
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12.02.2022 19:28 Відповісти
Розсмішив))
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12.02.2022 20:05 Відповісти
И что дала ваша вакцина????я 2 вакцинирован и заболел,родители вообще не вакцинированы и переболели легче меня.если при ковиде начали только на 5 дней на больничный отправлять то переболеют абсолютно все
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11.02.2022 08:25 Відповісти
Якщо вакцинований захворює, то значно порушив заходи безпеки - десь-таки підхопив значно більше вірусів, ніж організм зміг перебороти.
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11.02.2022 08:39 Відповісти
Які заходи?маска?вона так само допомагає як труси при срачці
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11.02.2022 08:51 Відповісти
Ага! Сусідка моєї дочки десь так само і заявила коли я їй зробив зауваження що вона у ліфті без маски "Маски насить далжни бальниє! А я - здарова!" Вже скоро рік як черв"яків годує на "Яцевому" (головне кладовище в Чернігові) І дочка її - поряд! Слава богу що родичі є - племінниця її внучку удочерила і дівчинка отримала сім"ю!
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11.02.2022 09:50 Відповісти
Тобі б романи писати😂😂😂
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11.02.2022 20:35 Відповісти
Спізнився ти з порадою Уже написана книга оповідань Люди читауть Кажуть - цікаво написано!
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11.02.2022 20:39 Відповісти
Ну, в таких випадках в люди не виходять і перед срачкою труси треба все-таки знімати . З вашої реакції, я зрозумів, що якусь дурницю ви-таки впороли... Бо так реагувати на звичайні речі та
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11.02.2022 13:54 Відповісти
Що дала? Та нічого матеріального Тільки спокій і надію що хоч якось себе убезпечили від важкого перебігу хвороби! Моя дружина (вакцинована) десь підхопила вірус і 1 лютого трохи піднялась температура Пропав нюх З"явився нежить і головний біль Але перенесла все "на ногах" Три дні тому заходить у кімнату і каже: Я сьогодні почула запах смаженої цибулі не дійшовши до кухні!" А я нічого не відчув - температура нормальна нежить - у мене постійний (слабкий хронічний алергічний риніт) Голова болить при переміні погоди - атмосферний тиск скаче і кров"яний - разом з ним Вакцинувалися у серпні разом
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11.02.2022 08:49 Відповісти
В Испании дают неделю 100% оплачиваемого больничного если болеешь ковидом .
На той недели тест у меня и сына показал позитивный.
Ну как заболели , была 1 день немного t, у сына кашель. Больше никаких симптомов не было. Как положено отсидели не выходя из дома 7 дней .
Вчера сын сделал тест перед выходом на работу и у него опять позитивный т !
Доктор сказал ничего страшного , можешь идти работать !
( И заражать других…)
Как такое может быть ?
Вот теперь меня терзают смутные сомнения по этому ковиду 🤪🤣🤣…
и вообще болели ли мы ?…
В декабре у сына был простой грипп , так ужасно перенёс , неделю t - под 40, а четыре теста отрицательно .
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11.02.2022 10:52 Відповісти
Хоч я в медицині і тямлю трохи більше від "пересічного форумчанина" однак не є фахівцем-вірусологом Тому тут мене питать нема про що!
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11.02.2022 11:25 Відповісти
Не стоит переносить локальные идиотизмы на весь мир и делать из этого глобальные выводы. При позитивном тесте изоляция, по-нормальному, продолжается. Но! Сейчас всё идёт к тому, чтобы изоляцию при позитивном тесте отменить вообще, так как текущий вариант (омикрон) значительно более заразный, переболеют им все без вариантов, вариант этот значительно легче переносится, чем дельта, плюс вакцинацией покрыта бóльшая часть населения. Ну а кто схватил тяжёлое течение и не был вакцинирован - его проблемы.
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11.02.2022 11:40 Відповісти
Навіть, якщо виживеш після хвороби, деякі дослідження показують, що газообмін легень, завдяки якому ми споживаємо кисень та видихаємо СО2 та метан, здебільшого значно порушений. Свідченням його порушення може бути незвично швидка задишка при звичних або трохи більших навантаженнях.

Отже, одягайте медичні маски на людях у приміщенні або транспорті і міняйте їх кілька разів на день. Декоративні маски майже нічого не затримують. Критичне значення має кількість вірусних частинок, які потрапили вам у легені. Ніхто ж не знає, з якою швидкістю ваш імунітет впорається з тою кількістю, що потрапила, якщо вірусних тіл буде більше, ніж організм зможе швидко вбити, вони почнуть розмножуватися і ви захворієте.

Носіть медичні маски - я не хворів.
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11.02.2022 08:36 Відповісти
Підтримую. Ще ні разу не хворіла... хоча проживаю у м.Київ.
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11.02.2022 09:13 Відповісти
То не маски допомогли, а потужний імунітет.
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11.02.2022 13:00 Відповісти
Пані Оксано, ви - лікар?.. Що ви знаєте про людський імунітет? У вас є фахова освіта, або, бодай, якийсь досвід?

До вакцинації ми з дружиною робили ІФА-тести на антитіла щодва місяці. Коронавірус нас оминув, бо жодна лабораторія з трьох різних систем, як і жоден з різновидів тестів не показали наявності антитіл до коронавіруса.

Отже, все-таки медична маска? Чи "сильний імунітет"?
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11.02.2022 14:02 Відповісти
Надо закрыть детские сады и школы - главный разсадник заразы! Я понимаю, как родителям хочеться збагрить детей в садик, что они прут их больными, напичкав парацетамолом и брешучи, что сопли у них от аденоидов. Дети масок не носят, никаких справок о здоровье с них не требуются, заражают сразу всю группу и персонал - человек 30. Это за один день. Зараженные в тот же день приносят заразу домой. И понеслась. Это происходит быстрее, чем размножаются тараканы.
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11.02.2022 09:27 Відповісти
Рушійна сила цієї ваксинації" - багатомільярдні доходи фармацевтичних компаній за багатомільярдні закупки цих "вакцин" і, попутно медикаментів, медичних засобів, і обладнання під багатомільярдні "відкати" чиновникам, що це купляють за кошти платників податків. А все решту - другорядне. Шалений тиск, шантаж і погрози на людей, погрози не брати на роботу, не платити лікарняні, не пускати в людні місця... іт.п.Тиск на керівників підприємств, організацій , головних лікарів, підтасовка даних медичної документації, штучне завищення кількості померлих і важкохворих з числа НЕвакцинованих (шляхом приписання цього "НЕ")....
Але поступово все стає на свої місця: не дивлячись на роздутий масовий вакцинальний психоз- кількість захворілих у світі збільшується в геометричній прогресії, кількість важкохворих і померлих не зменшується, не дивлячись на окозамилювання з "вакцинованими і НЕвакцинованими". Немає наразі достовірних даних результатів лікування вакцинованих і невакцинованих у порівнянні ні ближніх, ні віддалених. Немає наразі достовірних даних ефективності цих "вакцин" ні ближніх ні віддалених, Немає наразі жодних даних про шкідливість цього "шмурдяка" і його віддалені ускладнення. Є тільки бабло, що заполонило все поле зору...
Дуже скоро ця афера випливе і по рівню злочину проти людяності перевищить світові війни.
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11.02.2022 12:42 Відповісти
Йдуть роки, люди вмирають по кілька сотень на день (200 х 365 = 73 000 на рік) від хвороби, що можна легко попередити вакцинацією, але мудрий нарід(tm) все шукає зраду, "відкати" та підраховує чужі доходи.
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11.02.2022 12:58 Відповісти
Який ти у нас розумний. Вся фарм мафія прямо так і хоче, аж зі шкури лізе, щоб попередити хворобу твоєю вакцинацією.
У т.з. овцинації є прямий конфлікт інтересів у їх виробників та корумпованих чиновників-адептів для якомога більшого збагачення. Якщо б так дбали за здоров'я всього населення саме з метою попередити це небезпечне захворювання, то не заробляли б масово такі надприбутки на крові того ж населення.

У Канаді з цією аферою уже розібралися.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/
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12.02.2022 08:40 Відповісти
Бгогого, ніщойопу-камуністу як завжи чухаються чужі прибутки. Не лікуйся взагалі нічим тоді, бо "фарммація" зароблає навіть на парацетамолі. Так як вони взагалі посмєлі зароблять на ліках, гніди такі!! Слухай, а ти в курсі, що на смартфоні що в тебе в кармані теж хтось заробляє надприбутки? Обожечкі, данатобі всі кому нє лєнь заробляють! Каравул, щоробиться!!
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12.02.2022 13:58 Відповісти
Що ти за зелене створіння таке? Мабуть нічим не краще свого занюханого наполеона. Не можеш навіть розрізнити бізнесу від мародерства. Піди краще ще ширнися десь в кутку своєю панацеєю, авось порозумнієш
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12.02.2022 16:52 Відповісти
Та я й хворів і ширнулся. В чому питання, камуняка? Чого тобі кортять прибутки компаній? Всьо взять і падєліть, так? Я тобі пропоную викинути все, чим ти користуєшся, тому що все це приносить гроші (твої гроші, ужоссс!) відповідним виробникам. Що стосується вакцин, то в мене складається враження, що ти та інші люмпени вважають, нібито в цьому бізнесі нема витрат. То я тобі сообсчаю, що на багатомільярдні прибутки там багатомільярдні витрати на розробку, досліди, тестування, виробництво та інше. Не використовуй тоді ніякі ліки взагалі, включно з вакцинами що, зазвичай, роблять дітям та підліткам. А хоча (ой) вже не дуже то й роблять завдякі "праці" іпонутих антіваксов.
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12.02.2022 17:15 Відповісти
Тому що це шахрайство і розкрадання бюджетних коштів зелене бубло неосвідчене. Розберися спочатку що таке прибутки і витрати, і тоді вже щось пиши щоб не позоритись
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12.02.2022 17:40 Відповісти
Так-так, в усьому світі всюди зелебобікі кінчені, закупають вакцини за держкошти. От жеж шахраї пагані. Прибутки бувають різні, мудронарідовец. Но факт є фактом: витрати в цій сфері шалені, тому не треба заздрити великим числам прибутків фарми. Вакцини, власне, навіть не є головним джерелом грошей для бігфарми.
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12.02.2022 17:48 Відповісти
'прибутки бувають різні' . Просвіти нас своєю безмежною обізнаністю, зеленознавець ти наш.
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12.02.2022 18:45 Відповісти
Як мімімум можна мати на увазі чистий прибуток після вирахування усіх витрат та податків та сумарний прибуток без урахування витрат. Но взагалі видів прибутків дуже багато. Ти, власне, сам придовбавсь до прибутків, а потім щось почав возбухать. Ну то я тобі кажу ще раз, що ковід то не афера, що вакцини закуповують в усіх країнах, а не тільки Україні. До чого тут зелень я хз. Кловун викликає огиду, як і ті хто за нього віддав голос.
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12.02.2022 18:52 Відповісти
Чистий, не чистий, прибуток завжди є і буде просто прибутком). Витрати не входять у прибуток).
Незалежно від витрат, сотні млрд. прибутків фарм-мафії за впарений за бюджетні кошти фуфломіцини (т.з. вакцини, ремдисивіри тощо) свідчать про мегакорупцію і транснаціональне шахрайство, за яке доведеться відповідати.
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12.02.2022 19:04 Відповісти
> фуфломіцини (т.з. вакцини, ремдисивіри тощо)

Усі __віри це препарати, що застосовувались при ковіді дуже обмежено. Це в Україні ковідних накачують тонною непотрібної йухні, а потім ще пару КТ як контрольний. Вакцини ж це не фуфломіцини, це вже обговорювали багато разів.
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12.02.2022 19:09 Відповісти
А з якої ж причини в Україні так накачують хворих непотрібними масово імпортованими ..вірами і кт-шками?
Овциновані хворіють важче за інших із слів самих овцинованих і зі слів науковців, а не з брехливої пропаганди по ящику.
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12.02.2022 19:19 Відповісти
> А з якої ж причини в Україні так накачують хворих непотрібними масово імпортованими ..вірами і кт-шками?

З тієї ж причини, з-за котрої ковідних накачують антибіотиками, які нах непотрібні - маразм та дремуча іпонутість українськіх лікарів. Навіть в офіційних українських протоколах нема ані антибіотиків, ані ..вірів як засобів першого вибору.

> Овциновані хворіють важче за інших із слів самих овцинованих і зі слів науковців

Це тупа брехня. Менше слухай іпонутів блогерів. 99,99% інформації по тих рузкомовних та україномовних каналах по ковіду це жахливе мракобєсіе.
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12.02.2022 19:26 Відповісти
Це хіба лікарі закупляють їх тонами з-за кордону витрачаючи сотні млн?)

Це писали самі овциновані тут у коментах
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12.02.2022 19:56 Відповісти
> Це хіба лікарі закупляють їх тонами з-за кордону витрачаючи сотні млн?)

Тонами навряд чи. Наскільки я бачу, закуповувався він у кількостях в десяткі тисяч флаконів з витратами порядка десяти мільонів гривень. Це смішні кількості.

> Це писали самі овциновані тут у коментах

Це важливе джерело, угу. Ти там ще про науковців щось казав.
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12.02.2022 20:06 Відповісти
 
 