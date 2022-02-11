За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ
За добу 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 10 лютого в Україні:
зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247);
72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 936 осіб;
летальних випадків – 236;
одужало – 20 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 462 970 осіб;
одужало – 3 750 826 осіб;
летальних випадків – 102 403;
проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/
https://ottawacitizen.com/news/local-news/the-future-of-protest-where-does-the-freedom-convoy-go-from-here/wcm/29283fe3-0a33-43e0-9296-9408908c543c/amp/
На той недели тест у меня и сына показал позитивный.
Ну как заболели , была 1 день немного t, у сына кашель. Больше никаких симптомов не было. Как положено отсидели не выходя из дома 7 дней .
Вчера сын сделал тест перед выходом на работу и у него опять позитивный т !
Доктор сказал ничего страшного , можешь идти работать !
( И заражать других…)
Как такое может быть ?
Вот теперь меня терзают смутные сомнения по этому ковиду 🤪🤣🤣…
и вообще болели ли мы ?…
В декабре у сына был простой грипп , так ужасно перенёс , неделю t - под 40, а четыре теста отрицательно .
Отже, одягайте медичні маски на людях у приміщенні або транспорті і міняйте їх кілька разів на день. Декоративні маски майже нічого не затримують. Критичне значення має кількість вірусних частинок, які потрапили вам у легені. Ніхто ж не знає, з якою швидкістю ваш імунітет впорається з тою кількістю, що потрапила, якщо вірусних тіл буде більше, ніж організм зможе швидко вбити, вони почнуть розмножуватися і ви захворієте.
Носіть медичні маски - я не хворів.
До вакцинації ми з дружиною робили ІФА-тести на антитіла щодва місяці. Коронавірус нас оминув, бо жодна лабораторія з трьох різних систем, як і жоден з різновидів тестів не показали наявності антитіл до коронавіруса.
Отже, все-таки медична маска? Чи "сильний імунітет"?
Але поступово все стає на свої місця: не дивлячись на роздутий масовий вакцинальний психоз- кількість захворілих у світі збільшується в геометричній прогресії, кількість важкохворих і померлих не зменшується, не дивлячись на окозамилювання з "вакцинованими і НЕвакцинованими". Немає наразі достовірних даних результатів лікування вакцинованих і невакцинованих у порівнянні ні ближніх, ні віддалених. Немає наразі достовірних даних ефективності цих "вакцин" ні ближніх ні віддалених, Немає наразі жодних даних про шкідливість цього "шмурдяка" і його віддалені ускладнення. Є тільки бабло, що заполонило все поле зору...
Дуже скоро ця афера випливе і по рівню злочину проти людяності перевищить світові війни.
У т.з. овцинації є прямий конфлікт інтересів у їх виробників та корумпованих чиновників-адептів для якомога більшого збагачення. Якщо б так дбали за здоров'я всього населення саме з метою попередити це небезпечне захворювання, то не заробляли б масово такі надприбутки на крові того ж населення.
У Канаді з цією аферою уже розібралися.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/
Незалежно від витрат, сотні млрд. прибутків фарм-мафії за впарений за бюджетні кошти фуфломіцини (т.з. вакцини, ремдисивіри тощо) свідчать про мегакорупцію і транснаціональне шахрайство, за яке доведеться відповідати.
Усі __віри це препарати, що застосовувались при ковіді дуже обмежено. Це в Україні ковідних накачують тонною непотрібної йухні, а потім ще пару КТ як контрольний. Вакцини ж це не фуфломіцини, це вже обговорювали багато разів.
Овциновані хворіють важче за інших із слів самих овцинованих і зі слів науковців, а не з брехливої пропаганди по ящику.
З тієї ж причини, з-за котрої ковідних накачують антибіотиками, які нах непотрібні - маразм та дремуча іпонутість українськіх лікарів. Навіть в офіційних українських протоколах нема ані антибіотиків, ані ..вірів як засобів першого вибору.
> Овциновані хворіють важче за інших із слів самих овцинованих і зі слів науковців
Це тупа брехня. Менше слухай іпонутів блогерів. 99,99% інформації по тих рузкомовних та україномовних каналах по ковіду це жахливе мракобєсіе.
Це писали самі овциновані тут у коментах
Тонами навряд чи. Наскільки я бачу, закуповувався він у кількостях в десяткі тисяч флаконів з витратами порядка десяти мільонів гривень. Це смішні кількості.
> Це писали самі овциновані тут у коментах
Це важливе джерело, угу. Ти там ще про науковців щось казав.