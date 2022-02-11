Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: "Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла на особистий контроль справу за фактом ДТП зі смертельними наслідками за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Про це генпрокурор написала на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Справа на моєму особистому контролі. Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено", - написала Венедіктова.

Також вона додала, що "незапланований і поспішний від'їзд (Ярославського. – Ред.) виглядає досить дивно".

Венедіктова повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс Генерального прокурора.

Крім того, за словами генпрокурора, у п'ятницю в ЄРДР буде внесено відомості у зв'язку зі спробою фальшування під час досудового розслідування ДТП.

"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів - простіше кажучи, бреше. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб", - написала Венедіктова.

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Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

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