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Новини ДТП
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Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: "Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено"

Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського:

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла на особистий контроль справу за фактом ДТП зі смертельними наслідками за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Про це генпрокурор написала на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Справа на моєму особистому контролі. Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено", - написала Венедіктова.

Також вона додала, що "незапланований і поспішний від'їзд (Ярославського. – Ред.) виглядає досить дивно".

Венедіктова повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс Генерального прокурора.

Крім того, за словами генпрокурора, у п'ятницю в ЄРДР буде внесено відомості у зв'язку зі спробою фальшування під час досудового розслідування ДТП.

"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів - простіше кажучи, бреше. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб", - написала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО

Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

Також читайте: Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено 01

ДТП (4464) Ярославський Олександр (272) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+28
Щось від неї не було чути про швидко і якісно щодо Трухіна. Вибіркове ставлення і вибіркове правосуддя? ...
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11.02.2022 08:31
+21
Причем сделают это "швидко, якісно і неупереджено"
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11.02.2022 08:32
+17
значит сольют...
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11.02.2022 08:27
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значит сольют...
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11.02.2022 08:27 Відповісти
Причем сделают это "швидко, якісно і неупереджено"
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11.02.2022 08:32 Відповісти
Тому що коли слуги коломойского то "не швидко, не якісне і упереджено"
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11.02.2022 11:46 Відповісти
ПОТУЖНО
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11.02.2022 08:39 Відповісти
3 любимые эпитета зелибобы

Велике, потужно та вперше

Как минимум 2 из них используются на русне 24-7 для накачки крепостой вперды

"вяликий" и "аналоговнет" (вперше), хотя про мощные "ответы западу" там тоже проскакивает время от времени
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11.02.2022 09:00 Відповісти
Сольют это просто,взяли денег и свободен.тут другой случай,будут выбивать поддержку в терках с Ахметкой и финансирование выборов.
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11.02.2022 09:16 Відповісти
скоріш за все що зіллють, та питання в іншому, особливо після трухлявої справи з трухіним(та ще з десяток справ) стало зрозуміло з генеральним прокурором країна знову у прольоті, так є якась дивакувата не зовсім адекватна тьотка яка тяне лише на "свого" прокурора для "своїх".
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11.02.2022 09:54 Відповісти
Яка принципова тьотя,а слуги мудрого наріду-то звичайно другоє...
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11.02.2022 08:27 Відповісти
- Куме! Що треба зробить щоб завалить будь-яку справу при "ЗЕ-владі"?
- Треба щоб президент взяв її "під особистий контроль"!
Враховуючи те що Венедіктова "100% - свій Генпрокурор" - можна робить висновок уже зараз - "Каков поп - таков и приход"!
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11.02.2022 08:59 Відповісти
Щось від неї не було чути про швидко і якісно щодо Трухіна. Вибіркове ставлення і вибіркове правосуддя? ...
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11.02.2022 08:31 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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11.02.2022 10:01 Відповісти
Трухина в помощь...
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11.02.2022 08:32 Відповісти
Справедливости ради это заслуга Рябошапки. Нашего великого борца сейчас.
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11.02.2022 08:34 Відповісти
зЕ, який на пресусі винних призначив без суду.
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11.02.2022 08:36 Відповісти
Без подписи Рябошапки ничего бы не было.
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11.02.2022 08:38 Відповісти
"Человеку можно верить, только в крайнем случае..." - управдом (друг человека) =)
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11.02.2022 11:43 Відповісти
Иван, добавьте к Рябошапке такой титул "Бывший ген прокурор" и всё станет на свои места!
Не стоит благодарности.
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11.02.2022 11:49 Відповісти
Трухіна, так би тримала на контролі, бо своїх не чипають слуг.
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11.02.2022 08:33 Відповісти
"злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено". Ну тут можна - і на своїх не вийдеш, і рейтинг підправити можна.
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11.02.2022 08:34 Відповісти
"взяти під особистий контроль" на языке квартала значит запороть
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11.02.2022 08:34 Відповісти
надо же еще водилу отмазывать
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11.02.2022 08:35 Відповісти
От би ще цю справу взяла на особистий контроль: https://www.facebook.com/groups/1187255357960956/?multi_permalinks=5154280474591738&notif_id=1644256828787321&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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11.02.2022 08:35 Відповісти
ГєнпроКУРВАторка БєняДіктова.Хто не пам*ятає,років 60 тому діктом називали ХВанеру.
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11.02.2022 08:35 Відповісти
Та канєшна пад личний контроль, а то ще вийдуть на якогось СН чи людина в червоній футболці попадеться
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11.02.2022 08:36 Відповісти
Ну это ж не казначей черной кассы СН в ВР Трухин.

Тут можно быстро, красиво, показательно...
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11.02.2022 08:36 Відповісти
Надо много заявлений и пиара....и нарид переключится с Трухина и остального коррупционного депутатства в монобольшинстве...
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11.02.2022 08:36 Відповісти
А чего с Трухиным не получилось быстро, качественно, не предвзято?
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11.02.2022 08:42 Відповісти
Так же неупередженно как она расследовала ОФшоры Же и Бени
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11.02.2022 08:42 Відповісти
Хай прокурори здійснюють нагляд не тільки по замовленню:

Посилання на відео та короткий опис подій: https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4?fbclid=IwAR23zwmTzZJ7c2D21T7AXlsRFSfMTYS6DubQ4PbGABO0wwnKkXd3ohyDW8Y https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4

Написав в усі центральні та регіональні ЗМІ - реакції ноль.

вул.Грушевського, 129, м.Красилів, Хмельницької обл. Прошу максимального поширення та розголосу, оскільки поліція робить усе для того щоби закінчився термін досудового розслідування і злочинець уникнув відповідальності. Журналістам теле-, інтернет видань, блогерам і т.і. надам вичерпну інформацію.
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11.02.2022 08:46 Відповісти
Если терпила не откажется от своих слов...а он вряд ли откажется....то ничего они не расследуют...
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11.02.2022 08:50 Відповісти
Какой "терпила",недоумок?Ты хоть значение слова знаешь?
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11.02.2022 08:58 Відповісти
Слышь ..знаток фени... а не пошел бы ..а....
Терпила это тот кто в данном случае взял вину на себя...
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11.02.2022 09:02 Відповісти
"Терпила"-это "потерпевший)И дело не в знании фени,а в попытках некоторых существ скорчить из себя что-то стоящее,не имея для этого потенциала))
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11.02.2022 09:33 Відповісти
Да мне пох...что это значит на фене...
Так что подотри соплю...и ступай...
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11.02.2022 10:00 Відповісти
Тебе пофиг,что ты не знаешь значение слов,но все равно пытаешься их употреблять,выставляя себя идиотом?Так я ж именно об этом))
И сопли я тебе поддтирать не собираюсь)
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11.02.2022 10:04 Відповісти
Ааа ну всё, теперь лично эта звезда будет бабло вымогать, тут другой уровень, помешают всё по тихому
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11.02.2022 08:54 Відповісти
Ну теперь 100% выяснят что это был кортеж Порошенко в красной рубахе .
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11.02.2022 08:55 Відповісти
В красных труселях
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11.02.2022 09:18 Відповісти
Неее ,
в красных трюселя хобычно дефилирует велиайший лидер современности , возле канализационных стоков . https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html

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11.02.2022 09:39 Відповісти
Зеля не Петрович конечно но Дулина манит
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11.02.2022 11:10 Відповісти
Ярославский,срочно тихо уходи в лес!!!!!
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11.02.2022 08:56 Відповісти
Лично поедет в Лондон на допит?)
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11.02.2022 08:57 Відповісти
Да, лично. Будет требовать от Ярика, что-бы купил ей в Лондоне хатынку и она все порешает.
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11.02.2022 09:08 Відповісти
Решать будет Дерьмак
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11.02.2022 09:19 Відповісти
да мы знаем, бгггг
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11.02.2022 08:58 Відповісти
Сказала, если что, заносить нужно будет ей.
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11.02.2022 08:58 Відповісти
как всегда
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11.02.2022 09:00 Відповісти
Ну теперь хоть понятно кому деньги заносить
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11.02.2022 09:01 Відповісти
По аналогії кримінальної справи по Трухіну. Головне "не упереджено". Бенядіктова з Харкова і той дядько з Харкова, є можливість заробити копійчинку і тихо піти в ліс.
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11.02.2022 09:04 Відповісти
Ну если за дело берется Беня.диктова или кто-нибудь из коМанды ЗЕленой дрысли, то точно бубут отмазывать.
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11.02.2022 09:06 Відповісти
Оксюморон: "быстро, качественно и беспристрастно" и венедиктова.
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11.02.2022 09:15 Відповісти
Главное "громко" об этом сообщить..
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11.02.2022 09:21 Відповісти
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11.02.2022 09:21 Відповісти
ТА БАЗАРА НЕТ! "Осабистый" контроль! БААБЛООО!!!!!
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11.02.2022 09:24 Відповісти
Чергова серія од кварталу !
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11.02.2022 09:25 Відповісти
А якщо б це був конвой кортеж Коломойського?!
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11.02.2022 09:29 Відповісти
Так само швидко, як і з Трухіним. У справі якого за півроку не змогли встанн хто був за кермом
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11.02.2022 09:33 Відповісти
Ярославський зробив такого подарунка блаЗЄнським: інформаційно перебив "трухина". Вийде так. що Ярославського можуть ще й нагородити. Чи списати якісь борги
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11.02.2022 09:40 Відповісти
Швидко, якістно, як з Трухіним
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11.02.2022 09:43 Відповісти
Если и выкрутится Ярославский , то с очень большими ≪осложнениями≫ разного толка .
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11.02.2022 09:46 Відповісти
Ага, "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", примерно так как и преступление нардепа слуги урода трухина.
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11.02.2022 09:49 Відповісти
Знаем мы ваши расследования,труха почти отмазан,чук и потрох на свободе,помощник сивковича пишет законы.
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11.02.2022 09:53 Відповісти
Жирный клиент,все бабло будет идти на прямую к Венедиктовой.
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11.02.2022 09:53 Відповісти
А ще кажуть що Ярославський - мужик, а воно гнидяве сцикло, яке сховалось за спиною простого водія. А тепер подумайте, якщо ***** завтра піде на Харків, де воно буде, так що не потрібно говорити, що Ярославський захистив Харків в 2014 році.
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11.02.2022 10:06 Відповісти
Як де буде там де він і зараз є там і буде, вони усі там будуть, що є сумніви?
Шось буба притих, він ще тут чи всрався?
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11.02.2022 10:27 Відповісти
Та яб не сказав що буба притих, навпаки, призначив перевіки на телеканалах і.т.п
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Та то він може вже дистанційно керує, за допомогою палки чи телефона?
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11.02.2022 10:53 Відповісти
Веня фанерная та не напружуйся ти так...
Ми вже добре знаємо твоє звездатое око государево, куди воно дивиться і що баче.
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11.02.2022 10:24 Відповісти
Коломойський також виїхав коли грабанув гроші із банку.
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11.02.2022 10:44 Відповісти
На Трухіна просто оформлять обичне ДТП, виключать із партії Слуга Народу, але він останеться позафракційним депутатом і все на цьому.
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11.02.2022 10:47 Відповісти
это она по Трухину засуетилась?
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11.02.2022 10:47 Відповісти
командировка на родину ??
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Идёт процесс взятия непокорного олигарха на поводок
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11.02.2022 11:08 Відповісти
Венедиктова это не прокурор а трусливое недоразумение.
Такое впечатление что она своей тени боится и работает четко по инструкциям с банковой.
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11.02.2022 11:20 Відповісти
А що там з Гогі чому проти нёого нема судових справ за хамство, непокора поліціянтам, використання посади в корисних цілях
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11.02.2022 11:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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11.02.2022 13:25 Відповісти
 
 