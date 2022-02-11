Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: "Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено"
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла на особистий контроль справу за фактом ДТП зі смертельними наслідками за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.
Про це генпрокурор написала на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Справа на моєму особистому контролі. Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено", - написала Венедіктова.
Також вона додала, що "незапланований і поспішний від'їзд (Ярославського. – Ред.) виглядає досить дивно".
Венедіктова повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс Генерального прокурора.
Крім того, за словами генпрокурора, у п'ятницю в ЄРДР буде внесено відомості у зв'язку зі спробою фальшування під час досудового розслідування ДТП.
"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів - простіше кажучи, бреше. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб", - написала Венедіктова.
Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
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Велике, потужно та вперше
Как минимум 2 из них используются на русне 24-7 для накачки крепостой вперды
"вяликий" и "аналоговнет" (вперше), хотя про мощные "ответы западу" там тоже проскакивает время от времени
- Треба щоб президент взяв її "під особистий контроль"!
Враховуючи те що Венедіктова "100% - свій Генпрокурор" - можна робить висновок уже зараз - "Каков поп - таков и приход"!
Не стоит благодарности.
Тут можно быстро, красиво, показательно...
Посилання на відео та короткий опис подій: https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4?fbclid=IwAR23zwmTzZJ7c2D21T7AXlsRFSfMTYS6DubQ4PbGABO0wwnKkXd3ohyDW8Y https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4
Написав в усі центральні та регіональні ЗМІ - реакції ноль.
вул.Грушевського, 129, м.Красилів, Хмельницької обл. Прошу максимального поширення та розголосу, оскільки поліція робить усе для того щоби закінчився термін досудового розслідування і злочинець уникнув відповідальності. Журналістам теле-, інтернет видань, блогерам і т.і. надам вичерпну інформацію.
Терпила это тот кто в данном случае взял вину на себя...
Так что подотри соплю...и ступай...
И сопли я тебе поддтирать не собираюсь)
в красных трюселя хобычно дефилирует велиайший лидер современности , возле канализационных стоков . https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html
конвойкортеж Коломойського?!
Шось буба притих, він ще тут чи всрався?
Ми вже добре знаємо твоє звездатое око государево, куди воно дивиться і що баче.
Такое впечатление что она своей тени боится и работает четко по инструкциям с банковой.