Україна - дев'ята у світі та п'ята у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 11 лютого у світі зареєстрували 2 488 751 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 11 078 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 406 608 943 випадки інфікування, з них 2 488 751 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 809 341 осіб, з них 11 078 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 326,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 9-та у світі та 5-та в Європі.
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В Рашке 4,9 смертей на 1 000 000 жителей, а у нас 6,3!
А то как то не хорошо, сравнивать страны с одинаковой смертностью, но отличающиеся количеством населения в 2-3 раза!!! Да и согласитесь, что процент вакцинированных это относительная величина и сравнивать ее с абсолютной, бессмысленно и антинаучно! Вы ж для понимания уровня вакцинации берете не количество вацинированных, а именно проценты!!!!!
А почему так выводят? Потому что в Европе много стран поменьше и в относительных величинах первых мест нам не видать.
В Украине на 590 тыс болеющих ковидом за последнюю неделю 1358 смертей. Итого больных в Украине меньше в 5,4 раза, а смертей в 1,16 раза.