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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - дев'ята у світі та п'ята у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - дев'ята у світі та п'ята у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 лютого у світі зареєстрували 2 488 751 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 11 078 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 406 608 943 випадки інфікування, з них 2 488 751 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 809 341 осіб, з них 11 078 за минулу добу.

Україна - девята у світі та пята у Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 326,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна - девята у світі та пята у Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 9-та у світі та 5-та в Європі.

Україна - девята у світі та пята у Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - девята у світі та пята у Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Насквозь проколотая Испания вырывается вперёд с большим отрывом! Где там наши умники у которых 80%+ проколотых останавливают эпидемию и снижают смертность до нуля?
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11.02.2022 09:07
+4
Ва пропустили Испанию. Там 81% дважды уколотых.
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11.02.2022 09:08
+2
Зато в нас будуються дороги за ковідні гроші. Гундос знає, що робить. Хворі помруть і про них забудуть, а дороги будуть стояти і він на них покаже на виборах.
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11.02.2022 09:01
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Зато в нас будуються дороги за ковідні гроші. Гундос знає, що робить. Хворі помруть і про них забудуть, а дороги будуть стояти і він на них покаже на виборах.
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11.02.2022 09:01 Відповісти
Не могу понять почему все эти сравнения идут в абсолютных величинах! Должно быть в относительных на 1000 жителей (или миллион). Если пересчитать например последнюю табличку в относитальные показатели поделив на количество жителей, то Украина вообще на первом месте! Даже в Рашке, с ее говноспутником, ситуация лучше!!!!!!
В Рашке 4,9 смертей на 1 000 000 жителей, а у нас 6,3!
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11.02.2022 09:36 Відповісти
А деякі області почали відкривати навчальні заклади, щоб шмаркливі знову ковід розповсюджували. Тільки прикривають школи, так одразу менше людей хворіють. Малеча навіть в транспорті масок не носять, а потім несуть ковід додому.
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11.02.2022 09:01 Відповісти
Задумувався, чому так багато анти-ковідіотів у нашій країні зокрема і в світі загалом. Особливо після того, як два сусіда по вулиці померли через ковід, а сам важко перехворів на цю заразу, яку нам приніс онук зі школи. В спам, рашкобот
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11.02.2022 10:01 Відповісти
Як раз антивакцинаторна атака ішла з рашки для доповнення дестабілізації ситуації в Україні. Рашкоботики поділялись в залежності від теми: більшість працювали по політиці, менша частина - по ковід, треті - освіта. Але мета в них була та залишається одна - дестабілізація країни. Крим український, але, коли заберемо його у рашистів, то зробимо там автономію для татар. Із радістю будемо приїзжати туди відпочивати. До речі, я до 14 року завжди у татар і зупинявся - дуже гостинні люди, на відміну від більшості крисчан.
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11.02.2022 10:51 Відповісти
Насквозь проколотая Испания вырывается вперёд с большим отрывом! Где там наши умники у которых 80%+ проколотых останавливают эпидемию и снижают смертность до нуля?
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11.02.2022 09:07 Відповісти
Непогано. Як же так сталося, що Франція (76% вакцинованих), Великобританія (72%), США (64%), Бразилія (71%) обігнали нас (33%) по захворюваності і смертності?
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11.02.2022 09:07 Відповісти
Ва пропустили Испанию. Там 81% дважды уколотых.
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11.02.2022 09:08 Відповісти
А тому, що там статистика, а в нас намальовані для Вовки цифри.
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11.02.2022 09:09 Відповісти
Погоджуюсь. Може у нас ще менше хворих і померлих від чумки.
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11.02.2022 09:11 Відповісти
И заметте, это при том, что статистику рисуют теже личности, которые пропагандой масачек с прививачкаме занимаются.
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11.02.2022 09:10 Відповісти
А поделить на количество жителей не????
А то как то не хорошо, сравнивать страны с одинаковой смертностью, но отличающиеся количеством населения в 2-3 раза!!! Да и согласитесь, что процент вакцинированных это относительная величина и сравнивать ее с абсолютной, бессмысленно и антинаучно! Вы ж для понимания уровня вакцинации берете не количество вацинированных, а именно проценты!!!!!
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11.02.2022 09:42 Відповісти
Для вас, Митя, есть Испания со сравнимым населением.

А почему так выводят? Потому что в Европе много стран поменьше и в относительных величинах первых мест нам не видать.
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11.02.2022 10:19 Відповісти
Все население страны одновременно не болеет. В Испании на 3,19 млн болеющих ковидом за последнюю неделю 1568 смертей
В Украине на 590 тыс болеющих ковидом за последнюю неделю 1358 смертей. Итого больных в Украине меньше в 5,4 раза, а смертей в 1,16 раза.
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11.02.2022 11:25 Відповісти
Вмирають і так лише не вакциновані , тож проблеми я тут не бачу . Вакцини є вдосталь і різної.
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11.02.2022 12:07 Відповісти
 
 