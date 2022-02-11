Україна - дев'ята у світі та п'ята у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 лютого у світі зареєстрували 2 488 751 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 11 078 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 406 608 943 випадки інфікування, з них 2 488 751 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 809 341 осіб, з них 11 078 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 326,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання на коронавірус. 236 осіб померло, 20 850 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 9-та у світі та 5-та в Європі.



