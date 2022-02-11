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США в ОБСЄ: Росія мобілізувала 85 батальйонно-тактичних груп на кордоні з Україною

США в ОБСЄ: Росія мобілізувала 85 батальйонно-тактичних груп на кордоні з Україною

Поблизу кордонів України Російська федерація зосередила 85 батальйонно-тактичних груп, оснащених важким озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Наше серйозне занепокоєння щодо великої кількості російських військ, зібраних в та навколо України, не слабне. Якраз навпаки. Заперечення Росією того, що у неї є які-небудь агресивні наміри, пов’язані з цим військовим нарощуванням, продовжує суперечити реальності, яку ми бачимо на місцях. Росія мобілізувала 85 батальйонно-тактичних груп з важким озброєнням для безпрецедентного та неспровокованого нарощування на кордоні з Україною", - заявив Карпентер.

Американський посол додав, що російські сили зараз також дислоковані вздовж білорусько-українського кордону. Він указав на те, що загалом Росія планує розмістити у Білорусі, поруч з балістичними ракетами короткого радіуса дії, комплексами ППО та бойовою авіацією, понад 30 тис. військовослужбовців, які можуть бути використані для можливого наступу на Україну.

"Ми бачимо, як Росія загострює свою політику балансування на межі війни, проводячи провокаційні навчання вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму, а також у Чорному та Азовському морях. Це перешкоджає комерційному судноплавству в обох морях", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки

Водночас він відзначив, що уряд України та ЗСУ "продовжують проявляти величезну стриманість перед лицем цих провокацій".

Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України і поблизу кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати непоширення Альянсу на схід. У разі відмови прийняти ці "пропозиції", Москва публічно погрожує застосувати заходи "військового і військово-технічного характеру".

армія рф (17160) ОБСЄ (3497) США (22417) Карпентер (86)


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Топ коментарі
+9
Ось тобі на. А наш Бубочка і Рєзніков не побачили ні одної. Кого ви 73% навибирали? Вони діють на боці агресора, а не України.
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11.02.2022 09:23
+5
Это не тактические группы, это удобрение для украинских черноземов!!
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11.02.2022 09:18
+4
Ну и дальше? Ну следующий вопрос они в состоянии поставить? Допустим эти группы вторглись. Потом что? Начались боевые действия. Пошли мертвяки туда. Что будут мобилизацию в рашке делать? Призывать мясо на войну? Или что 85 групп достаточно для страны с 40 млн. населением?
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11.02.2022 09:25
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Это не тактические группы, это удобрение для украинских черноземов!!
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11.02.2022 09:18 Відповісти
Скільки систем РСЗВ перекинуто до кордонів України? Без них та тисяч гаубиць калібру 152 мм всі ці 85 БТГ легка розминка для ЗСУ.
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11.02.2022 09:30 Відповісти
Чекають арешту Пороха?
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11.02.2022 09:18 Відповісти
Ось тобі на. А наш Бубочка і Рєзніков не побачили ні одної. Кого ви 73% навибирали? Вони діють на боці агресора, а не України.
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11.02.2022 09:23 Відповісти
У меня на работе забирают на переподготовку бывшего атошника. Только там все понятно, потому что не бывает переподготовки на 3 месяца. То есть они без мобилизации собирают штыки на всякий случай. А Ти живи дальше в своем внутреннем мирке, дегенерат.
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11.02.2022 09:35 Відповісти
Забирають тільки бувших АТОшників, а дегенератів не забирають? Чи нафіг вони кому потрібні?
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11.02.2022 09:37 Відповісти
Не бзди, Дубков! Тебя не "заберут"!А еще скажи-ка, ты видел САМ ЛИЧНО, повестку "на переподготовку"???
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11.02.2022 09:42 Відповісти
Ну и дальше? Ну следующий вопрос они в состоянии поставить? Допустим эти группы вторглись. Потом что? Начались боевые действия. Пошли мертвяки туда. Что будут мобилизацию в рашке делать? Призывать мясо на войну? Или что 85 групп достаточно для страны с 40 млн. населением?
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11.02.2022 09:25 Відповісти
Ну это не нам решать. Это их проблемы.
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11.02.2022 09:26 Відповісти
я впевнений що це подадуть, як напад на росію, більшість в кцпії вже готова до війни.
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11.02.2022 09:30 Відповісти
они-то готовы, пока сидят жопой на диване и смотрят секельова с **********. а как только начнут дохнуть - готовность улетучится в момент.
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11.02.2022 09:48 Відповісти
це можна перевірити лише на практиці. Навіть якщо в них 2% упоротих(а їх на порядок більше насправді) це до 3мільонів
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11.02.2022 10:09 Відповісти
А там адекватностью и не пахнет. В любом случае, в Украине будут катастрофические разрушения, многочисленные жертвы и оккупация части территории.
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11.02.2022 09:38 Відповісти
Им достаточно будет востока и юга Украины, на сегодняшний день
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11.02.2022 09:39 Відповісти
а с севера, типа силы оттянуть?
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11.02.2022 10:00 Відповісти
вова вже розпланував шашлики а ти все нагнєтаєш, ну шо с цими американцями не так?
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11.02.2022 09:29 Відповісти
У них bbq. Вони не розуміють "шЯшльік"
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11.02.2022 09:37 Відповісти
Коли почали війну фашисти, то в Канаді, Великобританії, США німецьку тітушню відразу посадили в резервації і до буцигарень. А тепер козломорді і їх діти живуть в цих країнах, смердять, підкупають еліту і керують намагаються керувати світом. Скільки можна терпіти цю козломорду вонь? Та закрити їм рахунки, конфіскувати майно, вигнати з країн, та посадити кінець кінцем. Інакше миру ніколи не буде. Це тіж самі фашисти тільки ще гірші, виродки із фашистів.
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11.02.2022 09:29 Відповісти
В США немцев куча населения. Куда их садить. Единственное кого посадили это местных фашистов. Так что нужно не русских сажать, а тем кто им симпатизируем. Погугли фамилию Освальд Мосли. Он до конца войны просидел в тюрячке.
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11.02.2022 09:31 Відповісти
І я про те. Криси повинні бути вже посажені, а не мутити політику.
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11.02.2022 09:36 Відповісти
Ну да. Это половина Слуги народа, все эти зажопы и прочие. Как только военное положение - всех в тюрьму на всякий случай.
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11.02.2022 09:38 Відповісти
Оружия у нас достаточно.Четырнадцатого года кацапам не повторить. Нужно украинцам наглеть и самим условия выдвигать. А лучше молча выдавливать сепаров с территории мотивируя,что это они сами между собой дерутся. Опыт же есть,что это работает.Почему не применить кацапский метод.
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11.02.2022 09:32 Відповісти
Да не будет 14 года. Все говорят что это беспрецедентная агрессия, которой не было с 45 года. Самая крупная война века, короче. А у нас продолжают мыслить какими-то терминами спецопераций.
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11.02.2022 09:33 Відповісти
Хочешь повторить события в Цхинвале, когда грузины по лезли освобождать Абхазию и оказались в жопе ?
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11.02.2022 09:37 Відповісти
В тебе зброя є? Мабуть немає. І в мене теж немає. Значить недостатньо. А склади тріщали декілька років тому. Не всю зброю переплавили з часів другої світової. Он Аваков подарив Томпсона Яценюку. А скільки там СКС, ППШ і дегтярьових лежить і бендерівців чекає?
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11.02.2022 09:41 Відповісти
Отправляли в страны Африки автоматы по 3 доллара за штуку.
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11.02.2022 09:45 Відповісти
Путин любит нападать неожиданно,а тут такой шухер поднялся и потепление с грязью,так что он будет на понтах всех разводить.
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11.02.2022 09:34 Відповісти
Зачем Московия столько собрала войска у наших границ, если они нас так боятся то могли бы свою столицу перенести ближе к Мордовии, чтобы ракеты наших союзников могли сбивать над своими городами ,а не над украинскими городами.
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11.02.2022 09:36 Відповісти
Там перед судом менты расталкивают народ. Вот их и отправить на передовую, пущай растолкают враждебные танки, а пушки запихают в автозаки. Глядишь, батальонных групп врагов и поубавится. Ну, конечно, если от страха не обделаются по дороге.
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11.02.2022 09:37 Відповісти
Московия ещё не рассчиталась материально за использование буферной Украины в годы Второй мировой войны 1941-1945гг, а теперь хочет по новой пройтись по территории Украины и находятся в Украине ещё дураки ,которые хотят союза с ордынской Московией.
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11.02.2022 09:43 Відповісти
Не переживайте !!! Все это херня!!! Ща путина жопу рвать никто не будет!!! Просто должно быть сопротивление!!! Путин убил Немцова - просто в спину!! Путин конченая тварь и гопник- пока не получит по роже не успокоится!!!
Главное держать под контролем ОПЗЖ и прочих мра...зей внутри!!!! И все будет хорошо!!!
Уж точно ни Днепр ни Одесса ни Киев - жить в окупации не будут!!! Пусть убьют всех!!!
Пошли они на х..й - МЫ ДОМА!!!!!
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11.02.2022 09:44 Відповісти
Мы кстати первые кто применил этот термин на деле(из-за неукоплектованности ВСУ) Батальонно-тактическая группа может состоять из одной роты пару танков и т.д. .Кацапчики даже здесь идею спёрли . Мы вынужденно на Донбассе огрызались(достаточно эффективно ). А они первый раз в Сирии. Акцент на повышенную мобильность. Этого недостаточно .
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13.02.2022 23:30 Відповісти
 
 