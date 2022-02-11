США в ОБСЄ: Росія мобілізувала 85 батальйонно-тактичних груп на кордоні з Україною

Поблизу кордонів України Російська федерація зосередила 85 батальйонно-тактичних груп, оснащених важким озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Наше серйозне занепокоєння щодо великої кількості російських військ, зібраних в та навколо України, не слабне. Якраз навпаки. Заперечення Росією того, що у неї є які-небудь агресивні наміри, пов’язані з цим військовим нарощуванням, продовжує суперечити реальності, яку ми бачимо на місцях. Росія мобілізувала 85 батальйонно-тактичних груп з важким озброєнням для безпрецедентного та неспровокованого нарощування на кордоні з Україною", - заявив Карпентер.

Американський посол додав, що російські сили зараз також дислоковані вздовж білорусько-українського кордону. Він указав на те, що загалом Росія планує розмістити у Білорусі, поруч з балістичними ракетами короткого радіуса дії, комплексами ППО та бойовою авіацією, понад 30 тис. військовослужбовців, які можуть бути використані для можливого наступу на Україну.

"Ми бачимо, як Росія загострює свою політику балансування на межі війни, проводячи провокаційні навчання вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму, а також у Чорному та Азовському морях. Це перешкоджає комерційному судноплавству в обох морях", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

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Водночас він відзначив, що уряд України та ЗСУ "продовжують проявляти величезну стриманість перед лицем цих провокацій".

Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України і поблизу кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати непоширення Альянсу на схід. У разі відмови прийняти ці "пропозиції", Москва публічно погрожує застосувати заходи "військового і військово-технічного характеру".