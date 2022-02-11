Епідзонування України: у "червоній" зоні вже 5 регіонів, у "помаранчевій" - Київ і 18 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 11 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 267. Найвищий рівень захворюваності у Житомирській області (2 176), Хмельницькій області (2 145) та Сумській області (2 056).

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За даними за 10 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 66,8 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в Києві та 14 областях. Крім того, в Херсонській області перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято 41,9% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 11 лютого 2022 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, лище Полтавська область перебуває на "жовтому" рівні.