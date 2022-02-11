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У відповідь на блокаду моря Росією Україна має заблокувати Придністров'я, - Бутусов

У відповідь на блокаду моря Росією Україна має заблокувати Придністров'я, - Бутусов

Україна та Молдова можуть повністю блокувати Придністров'я з обох боків.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив під час стріму.

"Питання щодо асиметричних дій. А як може діяти Україна? Ми маємо блокувати Придністров'я. У нас наразі, нажаль, проводиться торгівля з Придністров'ям. Щоб ви розуміли, це Україна забезпечує роботу Придністровського металургійного комбінату, російського. Це ми їм сировину постачаємо, щоб вони працювали і утримували військове угруповання на кордоні України. А для стримування цих російських військ і баз в Придністров'ї ми фінансуємо до того ж свої війська, які ми розгорнули в Одеській області", - зазначив журналіст.

За його словами, Україна допомагає фінансувати російські війська, російську "владу" на Придністров'ї і витрачає гроші, щоб проти них будувати оборону.

"Придністров'я має бути повністю заблоковано. Ніяких економічних зв'язків, ніяких переходів, тільки молдовська влада має панувати на цій землі. Тільки Кишинів, без рішень з Молдови там нічого не може бути. Ніяких сполучень економічних з окупантами там бути не може. Якщо ми хочемо звільнити Донбас - давайте покажемо, як треба звільнити Придністров'я. Це залежить від нас. Україна і Молдова можуть повністю блокувати Придністров'я з обох боків. Давайте повернемо для початку Придністров'я, покажемо, що таке деескалація придністровського конфлікту. Ось це буде справжня асиметрична відповідь на агресію Путіна. Ось так має відповідати РНБО. Ви блокуєте нам Азовське море - ми вам заблокуємо Придністров'я", - наголосив Бутусов.

Головред Цензор.НЕТ також зазначив, що в Придністров'ї потрібно розгортати партизанський визвольний рух від корумпованої російської влади.

"Російська влада поки що не змогла поставити щільний кордон. Молдову продавили в 90-х, 2000-х роках, і вона просто легалізувала російські угруповання в Придністров'ї. Те саме хоче зробити РФ на Донбасі. Ми маємо блокувати Придністров'я і вести перемовини з Румунією, Молдовою, щоб вони все ж заблокували росіян з боку Кишинева. Ніяких сполучень, повна блокада Придністров'я", - підсумував Бутусов.

Також дивіться: Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Автор: 

Придністров’я (473) росія (64871) Бутусов Юрій (3574) Морська блокада рф (19)


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Топ коментарі
+40
Гундос цього ніколи не зробить. Він тупо боїться Пуйла і йому деже хочеться одного - подивитися йому в очі, а ваша і наша Україні його не турбує.
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11.02.2022 09:35
+25
Янина


@Yanina_63

·
https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч



Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
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11.02.2022 09:50
+19
ще чого.. блокувати Приднестров'є.. це ж не дасть зеленскому заробляти гроші разом з торговим партнером - коломойским та путіним..
тим паче що для зеленского расейскій ринок прокату сватів та іншого бидло-кіно - в приорітеті..
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11.02.2022 09:48
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уже давно надо было с молдаванами списатся и заблокировать со всех сторон -из продуктов бы осталось только вино
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11.02.2022 10:57 Відповісти
Ок. Зе 314дор, сцикун, гундос,нікчема.
Питання! А чому Найвеличніший, Найпатріотичніший, Геніальний Керманич овечої отари не зробив всьо то, шо пропонує Бутусов? Не на часі було? Не було війни?%уйло тоді ше не напало на Вкраїну?
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11.02.2022 11:04 Відповісти
Та об этом который год говорится. Во-первых закрыть все пункты пропуска навечно, пусть едут через Молдову, для приднестровской ваты по визам….грузы только через Молдову…. И вообще сколько об этом говорить можно? Видимо кто то с этого бабло рубит.
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11.02.2022 11:06 Відповісти
Не при цьому ерзацпрезиденту... Не той рівень. Хлопчик тз комплексами.
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11.02.2022 11:08 Відповісти
Приднестровье нужно было блокировать весной 1992 года.. , а то "боялись" Румынии, за то получили окружение от Раши с 3,5 сторон.
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Якось іже ну дуже "своєчасно" такий призив? -це по перше (іноді таке наводить на думки про консерви). Взагалі то придністров"я -це тема і головна біль Молдови, а не України -це подруге. Це у Молдови треба питати ,чому придністров"я до сих пір існує. А те що давно Україні треба було розірвати ЛЮБІ відгосини з придністров"ям -то це 100%. Хто заважав? І лінію кордону Молдови і України по придністров"ю давно повинна була бути закритта війсками ООН. Тоді б не треба було таких дурниз призивів зараз. Чи може є якісь угоди, які не можна порушувати? Молдова -Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 ОБСЕ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Совета Европы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ВТО , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 СНГ . Цікаво правда?
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11.02.2022 11:24 Відповісти
100%! Давно здесь пишу об этом. Опасно быть добреньким с захватчиком, агрессором и убийцей.
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11.02.2022 12:24 Відповісти
Отправьте полк Азов в отпуск, на неделю. Чтобы слово "Приднестровье" навсегда исчезло.
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11.02.2022 13:39 Відповісти
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