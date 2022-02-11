У відповідь на блокаду моря Росією Україна має заблокувати Придністров'я, - Бутусов

Україна та Молдова можуть повністю блокувати Придністров'я з обох боків.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив під час стріму.

"Питання щодо асиметричних дій. А як може діяти Україна? Ми маємо блокувати Придністров'я. У нас наразі, нажаль, проводиться торгівля з Придністров'ям. Щоб ви розуміли, це Україна забезпечує роботу Придністровського металургійного комбінату, російського. Це ми їм сировину постачаємо, щоб вони працювали і утримували військове угруповання на кордоні України. А для стримування цих російських військ і баз в Придністров'ї ми фінансуємо до того ж свої війська, які ми розгорнули в Одеській області", - зазначив журналіст.

За його словами, Україна допомагає фінансувати російські війська, російську "владу" на Придністров'ї і витрачає гроші, щоб проти них будувати оборону.

"Придністров'я має бути повністю заблоковано. Ніяких економічних зв'язків, ніяких переходів, тільки молдовська влада має панувати на цій землі. Тільки Кишинів, без рішень з Молдови там нічого не може бути. Ніяких сполучень економічних з окупантами там бути не може. Якщо ми хочемо звільнити Донбас - давайте покажемо, як треба звільнити Придністров'я. Це залежить від нас. Україна і Молдова можуть повністю блокувати Придністров'я з обох боків. Давайте повернемо для початку Придністров'я, покажемо, що таке деескалація придністровського конфлікту. Ось це буде справжня асиметрична відповідь на агресію Путіна. Ось так має відповідати РНБО. Ви блокуєте нам Азовське море - ми вам заблокуємо Придністров'я", - наголосив Бутусов.

Головред Цензор.НЕТ також зазначив, що в Придністров'ї потрібно розгортати партизанський визвольний рух від корумпованої російської влади.

"Російська влада поки що не змогла поставити щільний кордон. Молдову продавили в 90-х, 2000-х роках, і вона просто легалізувала російські угруповання в Придністров'ї. Те саме хоче зробити РФ на Донбасі. Ми маємо блокувати Придністров'я і вести перемовини з Румунією, Молдовою, щоб вони все ж заблокували росіян з боку Кишинева. Ніяких сполучень, повна блокада Придністров'я", - підсумував Бутусов.

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