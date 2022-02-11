Прем'єрка Литви Шимоніте про слова Путіна "терпи, моя красавица": "Це просто огидно"
Очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни, - сказала вона.
Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
Зеленський відповів Путіну, заявивши, що Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір.
У Байдена відреагували на "терпи, моя красавица" від Путіна.
Топ коментарі
+34 Злий Грицько
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+12 Прощай немытая раССея
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+12 YU ST
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лилиПутин выбрал самый тупой способ громко облажаться на весь мир!
Нравится не нравится
Но рАссея всё равно развалится!!!
а от обрати і відбулавити мавпу, для якої "Україна приймае зі всіх сторін"?
це треба бути найрозумнішим і наймудрішим!
8 лютого 2017 року рано вранці особистий кабінет командира батальону "Сомалі" 1-го корпусу ЗС РФ, полковника "ДНР" Михайла Толстих, позивний "Гіві", залишила 20-річна дівчина. Вона вийшла з бази батальону в окупованій Макіівці та виїхала на територію України.
А в 6.12 під ліжком "Гіві", спрацювала радиокерована міна, яка розірвала полковника на шматки. Почалась сильна пожежа, детонація *********** у кабінеті. Залишки "Гіві" поховали у закритій домовині.
Зараз про це можна сказати. Зрадника Батьківщини та вбивцю українців Толстих було знищено в результаті спецоперації 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ. А наказ на ліквідацію "Гіві" видав президент П.Порошенко.
Ось https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw розповідь учасника спецоперації агента СБУ Олега Сугерея. Раджу подивитись.
Президент Володимир Зеленський звільнив зі служби керівників цієї вдалої спецоперації. І після приходу до влади Зеленського жоден з терористів та російських командирів на Донбасі не був знищений. Жоден. Усі диверсійні операції проти росіян згорнуті, російські командири почувають себе у безпеці, а українські спецслужби звільняють тих, хто має досвід таких диверсій. Ганебна політика Зеленського по змиренню з російськими агресорами провалилась, це абсолютно очевидно.
І тепер Зеленський має задуматись - чи є користь від його майже трирічних спроб поглянути в очі Путіну? Чи все ж таки треба знов починати точкову ліквідацію російських командирів? Хоча б одного?
Хочеться вірити, що будуть часи, коли знов росіяни будуть відчувати набезпеку на кожному кроці в захоплених українських містах, і що російських ватажків будуть діставати прямо в їхніх базах...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223596571013910 Юрій Бутусов
Дуда нащипли **** - НАСИЛЬНИКОМ
Вот **** и старается соответствовать 😀😀😀
видимо время сбора амфор и полёта на гусяхпрошло