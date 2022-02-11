Прем'єрка Литви Шимоніте про слова Путіна "терпи, моя красавица": "Це просто огидно"

Очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни, - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Зеленський відповів Путіну, заявивши, що Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір.

У Байдена відреагували на "терпи, моя красавица" від Путіна.

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