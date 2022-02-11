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Новини
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Прем'єрка Литви Шимоніте про слова Путіна "терпи, моя красавица": "Це просто огидно"

Прем'єрка Литви Шимоніте про слова Путіна

Очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни, - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Зеленський відповів Путіну, заявивши, що Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір.

У Байдена відреагували на "терпи, моя красавица" від Путіна.

Також читайте: Очікуємо від Росії чітких кроків із послаблення напруженості, - Шольц

Автор: 

Литва (2369) путін (23740) росія (64871) Шимоніте Інґріда (59)


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Топ коментарі
+34
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11.02.2022 09:46
+12
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11.02.2022 09:55
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11.02.2022 10:15
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11.02.2022 09:46 Відповісти
вау, бомба...... , ще й досі сміюся.
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11.02.2022 10:07 Відповісти
Шо цікаво, цю фотожабу на кацапських ресурсах скопіював, але підпис мій
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11.02.2022 10:35 Відповісти
Надо ещё Кадырова добавить.
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Добавляю

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11.02.2022 10:40 Відповісти
Це має зробити кожен Українець... А потім іранцуз, італієць і т д https://youtu.be/OJnjy0KhcBk
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11.02.2022 09:47 Відповісти
поясни,що має зробити кожний українець?ролік ні про що-їде бтр,їде танк,сидить чувак за компом,ще один очами крутить,ще один бриється,потім знов бтр їде наш не наш не ясно і все на німо ні звуку,нічого взагаліПоясни мені тупому,про що ролік?
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Наша красавица - истота не очень брезгливая. Ему вполне по душе такие намеки.
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11.02.2022 09:47 Відповісти
Вообще то **** про Украину говорил
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Чого дивуватися коли він козломордий фашист.
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11.02.2022 09:49 Відповісти
фраза несёт контекст полового насилия, как если бы насильник сказал это своей жертве..
лилиПутин выбрал самый тупой способ громко облажаться на весь мир!
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11.02.2022 09:50 Відповісти
Это ещё говорит , что **** - импотент , который бравирует перед такими.же старцами хремля 😀😀 по Фройду
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11.02.2022 10:40 Відповісти
Що ви хочете від х@йла, якщо в нього ні гумору, ні розуму нема?
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11.02.2022 09:51 Відповісти
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11.02.2022 09:52 Відповісти
ЗЛН, це огидно(
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11.02.2022 10:32 Відповісти
Який лідер-такі висловлювання.
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11.02.2022 09:53 Відповісти
Терпи, моя красавица - буряты в танках будут жариться.
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11.02.2022 09:53 Відповісти
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11.02.2022 09:54 Відповісти
Така репутація. Як Ви думали, виступати по саунах перед п'янючими в чіп "великоросами", і верещати на сцені про "Шлюху, яка дає зо всіх боків", то так його і сприймають. А прищом гупати по клавішам піоніно на сцені і не доставати до клавіші,то це також нормально? Таку заробив собі репутацію, її змити просто вже неможливо. Це про нашого, а те, що з московських боліт - просто вбивця, терорист і гопник, про нього й говорити не варто. Але хтось дуже хоче подивитися йому в якесь око.
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11.02.2022 09:54 Відповісти
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11.02.2022 09:55 Відповісти
соломонов з підворотні.
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11.02.2022 09:55 Відповісти
Пардон, она имела ввиду то шо он сказал, или всего путина целиком?
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11.02.2022 09:56 Відповісти
Мабуть друге
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11.02.2022 10:01 Відповісти
Просто путин обыкновенный гопник и быдло!!!
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11.02.2022 10:04 Відповісти
русскій аднім словам.
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11.02.2022 10:10 Відповісти
чекати неогидних речей від ублюдочного Вована -марна справа...
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11.02.2022 10:12 Відповісти
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11.02.2022 10:15 Відповісти
Пока спит моя красавица,
Нравится не нравится
Но рАссея всё равно развалится!!!
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11.02.2022 10:17 Відповісти
***** е *****, най запоребрикові ******* від його сатаніють.
а от обрати і відбулавити мавпу, для якої "Україна приймае зі всіх сторін"?
це треба бути найрозумнішим і наймудрішим!
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11.02.2022 10:24 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27977273.html За Зеленського терористи почуваються в безпеці

8 лютого 2017 року рано вранці особистий кабінет командира батальону "Сомалі" 1-го корпусу ЗС РФ, полковника "ДНР" Михайла Толстих, позивний "Гіві", залишила 20-річна дівчина. Вона вийшла з бази батальону в окупованій Макіівці та виїхала на територію України.

А в 6.12 під ліжком "Гіві", спрацювала радиокерована міна, яка розірвала полковника на шматки. Почалась сильна пожежа, детонація *********** у кабінеті. Залишки "Гіві" поховали у закритій домовині.

Зараз про це можна сказати. Зрадника Батьківщини та вбивцю українців Толстих було знищено в результаті спецоперації 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ. А наказ на ліквідацію "Гіві" видав президент П.Порошенко.

Ось https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw розповідь учасника спецоперації агента СБУ Олега Сугерея. Раджу подивитись.

Президент Володимир Зеленський звільнив зі служби керівників цієї вдалої спецоперації. І після приходу до влади Зеленського жоден з терористів та російських командирів на Донбасі не був знищений. Жоден. Усі диверсійні операції проти росіян згорнуті, російські командири почувають себе у безпеці, а українські спецслужби звільняють тих, хто має досвід таких диверсій. Ганебна політика Зеленського по змиренню з російськими агресорами провалилась, це абсолютно очевидно.

І тепер Зеленський має задуматись - чи є користь від його майже трирічних спроб поглянути в очі Путіну? Чи все ж таки треба знов починати точкову ліквідацію російських командирів? Хоча б одного?

Хочеться вірити, що будуть часи, коли знов росіяни будуть відчувати набезпеку на кожному кроці в захоплених українських містах, і що російських ватажків будуть діставати прямо в їхніх базах...

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223596571013910 Юрій Бутусов
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11.02.2022 10:42 Відповісти
Байден назвал **** - УБИЙЦЕЙ
Дуда нащипли **** - НАСИЛЬНИКОМ
Вот **** и старается соответствовать 😀😀😀
видимо время сбора амфор и полёта на гусяхпрошло
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11.02.2022 10:42 Відповісти
Тю, блин. Риторика. Он уничтожить Украину вообще хочет, а тут про риторику удивляются....
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11.02.2022 10:44 Відповісти
Уму непостижимо, до какой мерзости опустился президент России.
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11.02.2022 11:24 Відповісти
не путін, а путана
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11.02.2022 11:33 Відповісти
*****, що поробиш...
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11.02.2022 11:37 Відповісти
 
 