Мінцифри хоче провести якісний перепис населення і зекономити мільярди гривень, - Федоров
План перепису населення буде інноваційним, де буде і онлайн, і офлайн раунд.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми були в Каліфорнії, в офісі Apple ми зустрічалися з Тімом Куком – менеджером найдорожчої в світі компанії. Вони мали досвід перепису в США спільно з урядом. І вони запропонували нам допомогу (технічну, спеціалістами), бо знають, що Україна це робитиме. Тому ми з ними про це комунікуємо, у нас є підписаний меморандум", - зазначив міністр.
"Ми хочемо зробити якісний перепис, але водночас зекономити мільярди гривень, щоб гроші не витрачалися на вітер", - додав Федоров.
Водночас, зазначив глава Мінцифри, зараз мова ще точно не йде про якусь компанію, яка братиме в цьому участь.
"Проте, думаю, треба працювати з найкращими. Бо, наприклад, ті, кому Apple вже допоміг, зекономили від 500 млн до 1,4 млрд доларів. У них є певні розрахунки, як оптимізувати час, правильно зробити онлайн-раунд. Тобто, це економія грошей на фаховій підтримці", - пояснив міністр.
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Минцифры старается создать инструмент для махинаций с голосованием. Экономия тут даже рядом не лежала.
Вже починають готуватися до чергових виборів отієї зеленої гидоти?
Та підождіть придурки, свинособак спочатку треба вгамувати, бо може так статися що і виборів не буде і намесніка вам поставлять.
Якщо вони реально все зроблять правильно, то українці забудуть такий термін як перепис, бо ці дані будуть доступні владі із демографічного реєстру кожну секунду в режимі онлайн. І не знадобиться більше розпиляти гроші на імітацію.
PS "фотографується та знімається відбитки пальців" - га, я ніби і чистий перед законом, але від такого ухилятимуся всіма силами.
"але від такого ухилятимуся всіма силами." - значить не чистий і вже десь на місці злочину наслідив. Інакше я не бачу причин чого від такого ухилятись.
Як відкриваєш картку в банку за 5 хвилин, то тебе прямо на планшет фотографують, сумніваюсь що хтось буде сильно боятись фото. Так з відбитками по складніше, але теж не бачу сильних проблем. Люди в масі туповаті і зібрати їх відбитки буде не сильно то і важко, бо наприклад сенсор відбитків пальців на ********* не дорогому телефоні це маленька рухома кнопочка, яку можна до того всього ще й натискати. Даємо у руки планшет нехай заповняють, або роблять селфі і проблема вирішена. При цих двох параметрах дублів точно не буде. Нам ж не треба бог зна що, для початку достатньо мінімум щоб запобігти дублям і мати хоч щось про всяк випадок.
Були б ресурси в ідеалі ще треба було би зібрати днк взагалі усіх громадян як в цивілізованих багатих країнах, але Україні це точно не по кишені та й навіть якби знайшлись гроші не хватило б потужностей враховуючи які у нас відсталі лабораторії, відсутнє обладнання та інше. Але це б дозволило покращити рівень життя, спасти багатьох людей завчасно діагностувавши проблеми, знайти злочинців та взагалі досить сильно убезпечило суспільство.
P.S. Я за тотальний контроль в реальності в фізичному світі та за повну свободу у віртуальності. Взагалі повну. Це дасть можливість досягти зразу золотої середини в цих речах, а отже ефективності, задоволеності та процвітання.
В росії весь інтернет, вся віртуальність повністю під ковпаком я ж за максимальну свободу в ньому. В росії саджають на багато років за віртуальні злочини, наприклад за створення будівлі фсб в майнкрафті та тільки плани подальшого її віртуального підриву в грі.
При тому за підриви будинків в реальності (за рязанський сахар), за вбивство в реальності спецслужбами дітей в школах (Керч та інші) реальних винних не саджають.
Параша в моєму бачені це государство через жопу де все навпаки чим має бути.
PS І так, банківських карток у них також немає. Але нічого, на ремонтах гроші гребуть лопатою.
"ніколи в житті жодного дня офіційно не працювали" - і не будуть офіційно працювати якщо не змінити трудове та податкове законодавство принаймні до рівня Польщі.
Далі для того щоб бути приписаним там де ти реально живеш придумали у Дії онлайн реєстрацію місця проживання із повним переосмисленням цієї послуги.
"ніколи не ходили на вибори" - це знову ж таки в майбутньому виправить Дія, хоча більшість цього функціоналу вже роки як реалізовано - я ось наприклад з банкомату голосував, правда поки що тільки за місцеві проекти та рішення місцевого рівня.
"банківських карток у них також немає" - мені їх аж жаль, це ж вони і через інтернет нічого купити не можуть, і телефон поповнити це ж для них справжній квест.
"телефони у них усі на передоплаті" - у мене теж і вважаю що наявність такої можливості це дуже добре та правильно. Бо вихід у віртуальність має бути вільний.
"поліклініки не відвідують" - дикі люди, а потім ниють в коментарях повторюючи російські фейки про медицину, бо реальної "безкоштовної" до майданної медицини де була повна жопа вони ніколи не знали та й про теперішню чули тільки із зомбоящика. Напевне ці дикарі вірять у те що в поліклініці є черги в яких фізично треба стояти, вірять що у нас немає безкоштовного лікарства і останній раз воно було лише за совка, вірять що у лікарів малі зарплати, вірять що у лікарнях немає обладнання і все поламано, їм ж не відомо що після майдану появилась вимога до наявності обладнання інакше ніяких коштів з бюджету. І так далі.
PS "банківських карток у них також немає" - мені їх аж жаль, це ж вони і через інтернет нічого купити не можуть" - чого це, я теж не користуюсь банківськими картками для покупок в інтернеті. Для цього є накладений платіж та "Нова пошта".
"і телефон поповнити це ж для них справжній квест" - ну, тут ти вже зовсім забрехався. Автомати-кіоски на кожному розі, не треба ніяких банківських карток. Готівка рулить. А ні, то завжди можна клієнту сказати, щоб він замість готівки поповнив телефон за номером.