Мінцифри хоче провести якісний перепис населення і зекономити мільярди гривень, - Федоров

План перепису населення буде інноваційним, де буде і онлайн, і офлайн раунд.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми були в Каліфорнії, в офісі Apple ми зустрічалися з Тімом Куком – менеджером найдорожчої в світі компанії. Вони мали досвід перепису в США спільно з урядом. І вони запропонували нам допомогу (технічну, спеціалістами), бо знають, що Україна це робитиме. Тому ми з ними про це комунікуємо, у нас є підписаний меморандум", - зазначив міністр.

"Ми хочемо зробити якісний перепис, але водночас зекономити мільярди гривень, щоб гроші не витрачалися на вітер", - додав Федоров.

Водночас, зазначив глава Мінцифри, зараз мова ще точно не йде про якусь компанію, яка братиме в цьому участь.

"Проте, думаю, треба працювати з найкращими. Бо, наприклад, ті, кому Apple вже допоміг, зекономили від 500 млн до 1,4 млрд доларів. У них є певні розрахунки, як оптимізувати час, правильно зробити онлайн-раунд. Тобто, це економія грошей на фаховій підтримці", - пояснив міністр.

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