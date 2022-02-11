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Мінцифри хоче провести якісний перепис населення і зекономити мільярди гривень, - Федоров

Мінцифри хоче провести якісний перепис населення і зекономити мільярди гривень, - Федоров

План перепису населення буде інноваційним, де буде і онлайн, і офлайн раунд.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми були в Каліфорнії, в офісі Apple ми зустрічалися з Тімом Куком – менеджером найдорожчої в світі компанії. Вони мали досвід перепису в США спільно з урядом. І вони запропонували нам допомогу (технічну, спеціалістами), бо знають, що Україна це робитиме. Тому ми з ними про це комунікуємо, у нас є підписаний меморандум", - зазначив міністр.

"Ми хочемо зробити якісний перепис, але водночас зекономити мільярди гривень, щоб гроші не витрачалися на вітер", - додав Федоров.

Водночас, зазначив глава Мінцифри, зараз мова ще точно не йде про якусь компанію, яка братиме в цьому участь.

"Проте, думаю, треба працювати з найкращими. Бо, наприклад, ті, кому Apple вже допоміг, зекономили від 500 млн до 1,4 млрд доларів. У них є певні розрахунки, як оптимізувати час, правильно зробити онлайн-раунд. Тобто, це економія грошей на фаховій підтримці", - пояснив міністр.

Читайте: За рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку, - Федоров

Автор: 

Apple (671) перепис населення (140) Федоров Михайло (871)


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Топ коментарі
+15
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11.02.2022 10:14
+6
Тепер перепис за допомогою смартфонів? Зе буде єдиним при якому перепис проводили двічі. 2020 вже переписали. А виявилось, що Дубілет дані держстатистики помножив 0,888. Тепер просто порахують всі смартфони, чи тільки Є-бусі? Зе - справжній антонім Мідаса. Доторкнеться і зразу все стає лайном.
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11.02.2022 10:10
+4
Федоров недоучка. Какое еще якисно.
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11.02.2022 09:59
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Федоров недоучка. Какое еще якисно.
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11.02.2022 09:59 Відповісти
бред сивой кобылы!!
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11.02.2022 10:03 Відповісти
Ситуація так, що з переписом можна не поспішати. Патрони треба купувати.
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11.02.2022 10:04 Відповісти
Що ще вдалося зробити якісно зекономивши на цьому мільярди?
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11.02.2022 10:05 Відповісти
на армії нефігово "економлять"
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11.02.2022 10:34 Відповісти
засунь свою говнодию в опу сисадмин федоров... мой голос вы точно не получите
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11.02.2022 10:06 Відповісти
Тепер перепис за допомогою смартфонів? Зе буде єдиним при якому перепис проводили двічі. 2020 вже переписали. А виявилось, що Дубілет дані держстатистики помножив 0,888. Тепер просто порахують всі смартфони, чи тільки Є-бусі? Зе - справжній антонім Мідаса. Доторкнеться і зразу все стає лайном.
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11.02.2022 10:10 Відповісти
Брехня!!!

Минцифры старается создать инструмент для махинаций с голосованием. Экономия тут даже рядом не лежала.
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11.02.2022 10:14 Відповісти
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11.02.2022 10:14 Відповісти
Коли зроблять голосування через Дію, та якщо відмінять тупікову норму про анонімність голосування, то можна бути впевнений що з часом така послуга появиться щоб нагадувати тим хто за кого про голосував. По факту це буде такий собі стьоб де тебе запитуватимуть чи задоволений ти своїм вибором. А там можливо якщо населення з часом все ж помудрішає і перестане голосувати за популістів то йому дадуть в руки такий інструмент як можливість відзивати свій голос.
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11.02.2022 11:30 Відповісти
В "перепись" по "дии" попадут одни зебилы, т.к. нормальный чел эту ФСБ-шную муйню себе не поставит. Поэтому подсказываю зебилам формулу: результат "переписи" делите на 73%. Для зебилов ещё раз поясняю: умножаете на 1 / 0,73 = 1,37. Не благодариТЕ.
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11.02.2022 10:16 Відповісти
Хто про шо а голий про баню
Вже починають готуватися до чергових виборів отієї зеленої гидоти?
Та підождіть придурки, свинособак спочатку треба вгамувати, бо може так статися що і виборів не буде і намесніка вам поставлять.
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11.02.2022 10:20 Відповісти
Ідіот на ідіоті і ідіотом поганяє. Не влада а зборище неучів і супер шахраїв і брехунів. І це не дивно-бо це закладено в генах цієї нації
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11.02.2022 10:41 Відповісти
Вони не ідіоти, а хуцпаті шахраї.
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11.02.2022 10:53 Відповісти
Значит ,нарисуют любую цифру.
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11.02.2022 10:58 Відповісти
І що це їм дасть? Для держави та планування важлива точна статистика.

Якщо вони реально все зроблять правильно, то українці забудуть такий термін як перепис, бо ці дані будуть доступні владі із демографічного реєстру кожну секунду в режимі онлайн. І не знадобиться більше розпиляти гроші на імітацію.
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11.02.2022 11:33 Відповісти
Федоров наче і розумна людина,але виглядає так, що його використовують маніпулятори з Банкової. Хлопче, будь обережний, бо тебе легко можуть підвести під статтю...
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11.02.2022 11:06 Відповісти
До речі, нам зараз треба провести повноцінний класичний перепис, щоб мати повну картину населення України. Кількість, структура, зайнятість і так далі, щоб знати як дальше розвиватись країні. А тоді вже можна буде подумати і про електронний перепис...
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11.02.2022 11:12 Відповісти
"повноцінний класичний перепис" - з такими ідеями краще зразу викинути долари на вітер. Нам потрібно перепис із примусово добровільним наповненням демографічного реєстру. Це коли всіх фотографується та знімається відбитки пальців щоб не було завищених даних, а всі отримані дані вноситься в єдину базу - демографічний реєстр куди підтягуються дані про освіту, здоров'я, роботу і так далі. І ось вже на основі них можна планувати який є ресурс для розвитку.
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11.02.2022 11:36 Відповісти
З таким підходом ти точно втратиш кілька мільйонів людей в Україні. Тому що ці кілька мільйонів не захочуть ділитися своїми даними, або заб'ють на це все. Тоді вже простіше зробити "перепис Дубинського", тобто відомі дані держкомстату помножити на взяту зі стелі цифру.

PS "фотографується та знімається відбитки пальців" - га, я ніби і чистий перед законом, але від такого ухилятимуся всіма силами.
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11.02.2022 16:36 Відповісти
Таких людей, а це рпецешки, злочинці, гвалтівники та інші автоматом ставиться на облік у відповідні органи як можливих злочинців що переховуються чи навіть терористів. Далі легкі репресії та утиски, регулярні навідування дільничного і так далі - державі користь бо тупий скот сам свалить в парашу, свалить разом із терористами що переховуються та іншим. Та й треба бути чесними відсоток таких буде не великий, і що головне в житті держави та економіки такі люди зазвичай і так не приймають участь.

"але від такого ухилятимуся всіма силами." - значить не чистий і вже десь на місці злочину наслідив. Інакше я не бачу причин чого від такого ухилятись.

Як відкриваєш картку в банку за 5 хвилин, то тебе прямо на планшет фотографують, сумніваюсь що хтось буде сильно боятись фото. Так з відбитками по складніше, але теж не бачу сильних проблем. Люди в масі туповаті і зібрати їх відбитки буде не сильно то і важко, бо наприклад сенсор відбитків пальців на ********* не дорогому телефоні це маленька рухома кнопочка, яку можна до того всього ще й натискати. Даємо у руки планшет нехай заповняють, або роблять селфі і проблема вирішена. При цих двох параметрах дублів точно не буде. Нам ж не треба бог зна що, для початку достатньо мінімум щоб запобігти дублям і мати хоч щось про всяк випадок.

Були б ресурси в ідеалі ще треба було би зібрати днк взагалі усіх громадян як в цивілізованих багатих країнах, але Україні це точно не по кишені та й навіть якби знайшлись гроші не хватило б потужностей враховуючи які у нас відсталі лабораторії, відсутнє обладнання та інше. Але це б дозволило покращити рівень життя, спасти багатьох людей завчасно діагностувавши проблеми, знайти злочинців та взагалі досить сильно убезпечило суспільство.

P.S. Я за тотальний контроль в реальності в фізичному світі та за повну свободу у віртуальності. Взагалі повну. Це дасть можливість досягти зразу золотої середини в цих речах, а отже ефективності, задоволеності та процвітання.
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11.02.2022 17:05 Відповісти
З такими поглядами тобі буде добре жити у Росії. Я серйозно, їдь туди, там тобі сподобається.
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11.02.2022 17:30 Відповісти
З такими поглядами в росії мене закриють, бо вони проти їх скреп. В росії державною таємницею закривають усе в реальності я ж категорично проти цього і вважаю що всі дані мають бути публічними, а не як в рф де викласти список майна держслужбовця це державна зрада.

В росії весь інтернет, вся віртуальність повністю під ковпаком я ж за максимальну свободу в ньому. В росії саджають на багато років за віртуальні злочини, наприклад за створення будівлі фсб в майнкрафті та тільки плани подальшого її віртуального підриву в грі.

При тому за підриви будинків в реальності (за рязанський сахар), за вбивство в реальності спецслужбами дітей в школах (Керч та інші) реальних винних не саджають.

Параша в моєму бачені це государство через жопу де все навпаки чим має бути.
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11.02.2022 18:22 Відповісти
В мене винаймають квартиру будівельники. Вони живуть там великою одностатевою дружною сім'єю Вони ніколи в житті жодного дня офіційно не працювали, ніколи не ходили на вибори, живуть не там, де вони офіційно прописані, поліклініки не відвідують, телефони у них усі на передоплаті. Не люди, а фантоми. І таких у країні мільйони. І ти з цим нічого не зробиш.

PS І так, банківських карток у них також немає. Але нічого, на ремонтах гроші гребуть лопатою.
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11.02.2022 17:39 Відповісти
Чому нічого не зробити? Для цього і є правильний перепис із планшетом, відеокамерою, сканером відбитків та іншим.

"ніколи в житті жодного дня офіційно не працювали" - і не будуть офіційно працювати якщо не змінити трудове та податкове законодавство принаймні до рівня Польщі.

Далі для того щоб бути приписаним там де ти реально живеш придумали у Дії онлайн реєстрацію місця проживання із повним переосмисленням цієї послуги.

"ніколи не ходили на вибори" - це знову ж таки в майбутньому виправить Дія, хоча більшість цього функціоналу вже роки як реалізовано - я ось наприклад з банкомату голосував, правда поки що тільки за місцеві проекти та рішення місцевого рівня.

"банківських карток у них також немає" - мені їх аж жаль, це ж вони і через інтернет нічого купити не можуть, і телефон поповнити це ж для них справжній квест.

"телефони у них усі на передоплаті" - у мене теж і вважаю що наявність такої можливості це дуже добре та правильно. Бо вихід у віртуальність має бути вільний.

"поліклініки не відвідують" - дикі люди, а потім ниють в коментарях повторюючи російські фейки про медицину, бо реальної "безкоштовної" до майданної медицини де була повна жопа вони ніколи не знали та й про теперішню чули тільки із зомбоящика. Напевне ці дикарі вірять у те що в поліклініці є черги в яких фізично треба стояти, вірять що у нас немає безкоштовного лікарства і останній раз воно було лише за совка, вірять що у лікарів малі зарплати, вірять що у лікарнях немає обладнання і все поламано, їм ж не відомо що після майдану появилась вимога до наявності обладнання інакше ніяких коштів з бюджету. І так далі.
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11.02.2022 18:43 Відповісти
Кумедний потік свідомості. Ти взагалі уявляєш, що бувають люди, які не хочуть жити так, як живеш ти, а хочуть жити так, як вони живуть. І в їхньому житті все їх влаштовує, вони нічого міняти не хочуть? Особливо якщо це за них хтось хоче міняти їм життя примусово?

PS "банківських карток у них також немає" - мені їх аж жаль, це ж вони і через інтернет нічого купити не можуть" - чого це, я теж не користуюсь банківськими картками для покупок в інтернеті. Для цього є накладений платіж та "Нова пошта".

"і телефон поповнити це ж для них справжній квест" - ну, тут ти вже зовсім забрехався. Автомати-кіоски на кожному розі, не треба ніяких банківських карток. Готівка рулить. А ні, то завжди можна клієнту сказати, щоб він замість готівки поповнив телефон за номером.
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11.02.2022 20:00 Відповісти
зекономити Це як...?
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11.02.2022 11:35 Відповісти
Перепис населення треба провести як у всіх нормальних краінах а не економити гроші ,треба боротись з корупцією не на словах а на ділі ,щорічно з Украіни виводится в офшори 15-20 мільярдів доларів ,а ще минулого року ВР проголосувала про списаня 50 мільярдів гривень Фірташу і 20 мільярдів Коломойському вірнішще списали значить переклали на населення.
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11.02.2022 12:09 Відповісти
ДіЯ викидає на помийку тисячі нікому не потрібних десжслужбовців нероб-хабарників , яких ніколи немає на робочому місці . Єдине що вони вміють це створювати черги і протирати штани в ресторанах . Ну і зжирати державний бюджет .
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11.02.2022 12:19 Відповісти
А во что обходится Дія бюджету ?
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11.02.2022 15:50 Відповісти
 
 