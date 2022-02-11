Штрафи ФОПам за відсутність касових апаратів у січні скасують, а до кінця року зменшать на 90%, - "слуга народу" Гетманцев
З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців. У зв'язку з тим, що в січні були збої в роботі системи програмних РРО, перевірка здавання чеків підприємцями не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу невидачі чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - заявив Гетманцев.
Він також уточнив, що штрафи будуть скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.
"У лютому або в березні, коли зможемо поставити це питання на голосування. Я буду працювати над цим. Буду просити депутатів проголосувати за це. Можна різне про мене говорити, але я ніколи не обманюю. Ані ФОПів, ані будь-кого іншого. Всім говорив про свою позицію з самого початку. І якраз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО", - заявив Гетманцев.
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"Не треба скігліти, треба браті лопату...." - напевно забули слова одного мовознавця?
письписьписьписьпись. ... живчик?
А давайте ЗЕ отрежем яйца, а потом ему их подарим?
Минфин США уже в ближайшие недели планирует наложить санкции на одного из наиболее одиозных членов команды Зеленского - главу Налогового и таможенного Комитета ВР Украины Даниила Гетманцева. Причина - в том, что Гетманцев 8 лет работал официальным помощником "регионала" Сивковича - одного из фигурантов санкционного списка США.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/517117-smi_ssha_planirujut_nalohitj_sanktsii_na_glavu_nalogovogo_komiteta_getmantseva
Бедные депутаты за пчет рассматривают вопросы (это идиотизм полнейший, но в повестке дня он был), а по фопам некогда
Уроди,коли вони повиздихують вже.