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Штрафи ФОПам за відсутність касових апаратів у січні скасують, а до кінця року зменшать на 90%, - "слуга народу" Гетманцев

Штрафи ФОПам за відсутність касових апаратів у січні скасують, а до кінця року зменшать на 90%, -

З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців. У зв'язку з тим, що в січні були збої в роботі системи програмних РРО, перевірка здавання чеків підприємцями не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу невидачі чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - заявив Гетманцев.

Він також уточнив, що штрафи будуть скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.

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"У лютому або в березні, коли зможемо поставити це питання на голосування. Я буду працювати над цим. Буду просити депутатів проголосувати за це. Можна різне про мене говорити, але я ніколи не обманюю. Ані ФОПів, ані будь-кого іншого. Всім говорив про свою позицію з самого початку. І якраз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО", - заявив Гетманцев.

Автор: 

спрощенка (74) штраф (1851) Гетманцев (869) ФОП (151)


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Топ коментарі
+27
зменшать до кінця року кількість ФОП на 90% я правильно зрозумів?
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11.02.2022 10:04
+17
Ты сказки не рассказывай,про кассаппараты нужно было говорить до выборов,не говорил значит обманул,и может хватит уже слушать этого помощника агента лубянки сивковича,очевидно же,что вся его деятельность это только экономический саботаж и вредительство.
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11.02.2022 10:07
+17
Надеюсь, до конца года мы забудем и кто такой зеленский!)))
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11.02.2022 10:09
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зменшать до кінця року кількість ФОП на 90% я правильно зрозумів?
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11.02.2022 10:04 Відповісти
Є безкоштовне РРО.
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11.02.2022 10:07 Відповісти
Бесплатный РРО работает не правильно.
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11.02.2022 10:14 Відповісти
Тоді платне , біля 100 грн в місяць, коли налог ЄП та ПФ 2730 грн.
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11.02.2022 10:42 Відповісти
"безкоштовне" РРО таке саме як "безкоштовний антивірус"
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11.02.2022 10:28 Відповісти
Зараз майже всі антивіруси безкоштовні для фізичних очіб. Бачу, ви й тут профі.
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11.02.2022 10:59 Відповісти
А что по предоставлению услуг ФОПами?...
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11.02.2022 10:05 Відповісти
розрахунок банківським переводом - не потрібер РРО.
Нал, безнал через картку і інше - потрібен.
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11.02.2022 11:01 Відповісти
Это к чему?... Речь шла о запрете ФОПам оказывать услуги юридическим лицам...
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11.02.2022 11:08 Відповісти
Немає такого. А гіпотетично про таке говорять ще від Янукевича з 2011 року.
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11.02.2022 11:15 Відповісти
Что ж ты, фраер, сдал назад?!
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11.02.2022 10:05 Відповісти
Ты сказки не рассказывай,про кассаппараты нужно было говорить до выборов,не говорил значит обманул,и может хватит уже слушать этого помощника агента лубянки сивковича,очевидно же,что вся его деятельность это только экономический саботаж и вредительство.
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11.02.2022 10:07 Відповісти
Основная задача России создание нестабильности и смуты в стране! Гетьманцеву респект из Руси!
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11.02.2022 10:08 Відповісти
Какая россия,какая Русь,это московия,засрашка,азиопская империя под царьком убийцем и педофилом.
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11.02.2022 10:10 Відповісти
До конца года мы может уже и забудем кто такой Гетьманцев!
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11.02.2022 10:07 Відповісти
Надеюсь, до конца года мы забудем и кто такой зеленский!)))
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11.02.2022 10:09 Відповісти
Хотелось бы чтобы 73% процента лохов, ещё очень длительный период помнили его.
(да *** - хуже не будет?)
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11.02.2022 13:36 Відповісти
о, порохобот нарисовался, типа 27 умнее 73?Люди не за зе голосовали. а против свинорылой отрыжки регыАналов... хавайте - не обляпайтесь
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11.02.2022 15:58 Відповісти
Вони мають те, за що голосували.
"Не треба скігліти, треба браті лопату...." - напевно забули слова одного мовознавця?
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11.02.2022 21:58 Відповісти
>Можна різне про мене говорити, але я ніколи не обманюю....

письписьписьписьпись. ... живчик?
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11.02.2022 10:08 Відповісти
Класс!!! Вот это ФОПам полегчает.

А давайте ЗЕ отрежем яйца, а потом ему их подарим?
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11.02.2022 10:12 Відповісти
Вы хотите в нём убить великого музыканта?
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11.02.2022 13:41 Відповісти
Гетьманцев ворог.
Минфин США уже в ближайшие недели планирует наложить санкции на одного из наиболее одиозных членов команды Зеленского - главу Налогового и таможенного Комитета ВР Украины Даниила Гетманцева. Причина - в том, что Гетманцев 8 лет работал официальным помощником "регионала" Сивковича - одного из фигурантов санкционного списка США.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/517117-smi_ssha_planirujut_nalohitj_sanktsii_na_glavu_nalogovogo_komiteta_getmantseva
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11.02.2022 10:14 Відповісти
Гетьманцев вражина упырь! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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11.02.2022 10:16 Відповісти
Предлагаю скасувать гетьманцева. Бо иначе штрафы будут всем безразличны, так как фопов не станет
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11.02.2022 10:17 Відповісти
Стереть?
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11.02.2022 10:17 Відповісти
Смыть!
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11.02.2022 11:28 Відповісти
Нет налогов, нет бюджета.
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11.02.2022 10:23 Відповісти
Это ты к Зе и его шобле подельникам? ну которые с "правильными" офшорами арахамийскии, шефирскими, баклановскими от Коломойши упыря.......
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11.02.2022 10:28 Відповісти
Ага, ти це членограю офшорному проспівай! А ще поясни, мені пересічному, як це, не дешеве, РРОшне навантаження на малий бізнес, вплине на бюджет НЕ ТІНЬОВИЙ???
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11.02.2022 11:36 Відповісти
Зеленые помойные утырки. Но неужели вы не видите, что все , что вы делаете, получается сплошной облом. Уже вас пора отменять, а не штрафы.Уйдите, не доводите народ до греха. ,
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11.02.2022 10:25 Відповісти
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11.02.2022 10:25 Відповісти
Гетьма,почему на твоей непутевой мамашке записано столько майна,как будто она любовница Илона Маска,почему заплаченные ей налоги не соответствуют роскоши в которой она купается,почему ее до сих пор не арестовали и не допросили?
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11.02.2022 10:27 Відповісти
патамуша эта "правильная" мама.
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11.02.2022 10:29 Відповісти
...... которая любит недвижимость, а не скорость.
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Цей коцапчег закончєнньій ідіот(
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11.02.2022 10:29 Відповісти
Победа разума над здравым смыслом,начинать надо с таможни и зажравшихся агрохолдингов.
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11.02.2022 10:29 Відповісти
гілляки всі заплакані за цією гнидою. "ніколи не обманював".у...бок...
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11.02.2022 10:30 Відповісти
Без принятия закона - это все балачки, через год при проверке - нагнут по полной.
Бедные депутаты за пчет рассматривают вопросы (это идиотизм полнейший, но в повестке дня он был), а по фопам некогда
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11.02.2022 10:33 Відповісти
уроды криворагульские. вначале сделать херню а потом героически ее преодолевать
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11.02.2022 10:37 Відповісти
когда эту синагогу уже разгонят?
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11.02.2022 10:45 Відповісти
фсбешный агент ***манцев.
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11.02.2022 10:47 Відповісти
мдк
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11.02.2022 10:48 Відповісти
Спочатку навантажити щоб добити,а потім крапельку дати назад і росказувати,які вони добренькі(
Уроди,коли вони повиздихують вже.
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11.02.2022 11:04 Відповісти
Почему не проверяют центры сертификации авто? ни чеков ни квитанций.
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11.02.2022 12:39 Відповісти
Давайте-давайте... Доиграетесь. Беня уничтожает малый бизнес.
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11.02.2022 13:24 Відповісти
когда тебя уже отменят нечисть зелёная?
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11.02.2022 13:33 Відповісти
скоро 3абудемо тищенків бо в с н іншиx нема
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11.02.2022 14:21 Відповісти
 
 