Штрафи ФОПам за відсутність касових апаратів у січні скасують, а до кінця року зменшать на 90%, - "слуга народу" Гетманцев

З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців. У зв'язку з тим, що в січні були збої в роботі системи програмних РРО, перевірка здавання чеків підприємцями не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу невидачі чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - заявив Гетманцев.

Він також уточнив, що штрафи будуть скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війни не буде, ФОПи не чіпатимемо, - Зеленський провів зустріч із представниками найбільших IT-компаній

"У лютому або в березні, коли зможемо поставити це питання на голосування. Я буду працювати над цим. Буду просити депутатів проголосувати за це. Можна різне про мене говорити, але я ніколи не обманюю. Ані ФОПів, ані будь-кого іншого. Всім говорив про свою позицію з самого початку. І якраз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО", - заявив Гетманцев.