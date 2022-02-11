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Новини
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"Слуги народу" пропонують Раді підвищити у 10 разів штрафи для власників елітних авто

Збільшити в 10 разів розмір штрафів за Адмінкодексом і вдвічі – за Кримінальним кодексом для власників елітних автомобілів вартістю понад 375 мінімальних зарплат (2,44 млн грн або близько $85 тис.) пропонують народні депутати фракції "Слуга народу".

Відповідний законопроект №7026 авторства 10 депутатів цієї фракції зареєстровано у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Результатом ухвалення зазначеного законопроекту буде підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів, збільшення бюджетних надходжень", - наголошується в пояснювальній записці до нього.

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Згідно з нею, серед штрафів, розмір яких пропонується підвищити на порядок, - непристебнутий ремінь безпеки або відсутність мотошолома, перевищення швидкості та проїзд на червоне світло, невиконання водієм вимог про зупинку й залишення місця ДТП, порушення правил із пошкодженням інших авто, їзда в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або без документів.

Щодо штрафів за Кримінальним кодексом, розмір яких запропоновано подвоїти, то йдеться, зокрема, про знищення, підробку або заміну номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу.

Автор: 

ВР (14940) ПДР (475) штраф (1851) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+20
Рейтинг валиться, зебіли піаряться.
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11.02.2022 10:33
+12
А можт для нарушителей? Власниками окажутся безработные инвалиды из Донецка.
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11.02.2022 10:33
+12
Я даже знаю, что мне ответят: что у них "иксперды" есть. Причём во всём- от анала по 100 и телятины по 20 до скумбрии по 8.
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11.02.2022 10:48
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Правила форума Рада форумчан
А как зебилы год выпуска авто будут учитывать? 25-летний 600-й Мерин элитное авто у них, или нет?
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11.02.2022 10:32 Відповісти
Зеленый идиотизм не перестает удивлять.
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11.02.2022 10:40 Відповісти
Слава майбохам,руки прочь от феррари
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11.02.2022 10:43 Відповісти
Я даже знаю, что мне ответят: что у них "иксперды" есть. Причём во всём- от анала по 100 и телятины по 20 до скумбрии по 8.
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11.02.2022 10:48 Відповісти
Вас кацапів у ростові калузі воркуті магадані цей закон не зачіпить.
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11.02.2022 13:08 Відповісти
Стадо оголелых приматов избранное такими-же, дорвавшись до законодательного процесса штампуют дурь без разбору. А как же норма Конституции о всеобщем равенстве? Так же и с кассовыми аппаратами. Вот к примеру в Буковеле они не нужны, а вот рядом в городишке Яремче обязательны. Это в то время когда в Буковеле понять валяющиеся сто гривен-позор.
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11.02.2022 13:12 Відповісти
А не порушуй і не треба буде нічого враховувати.
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11.02.2022 13:06 Відповісти
Я вообще-то о цене машины написал...
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11.02.2022 13:17 Відповісти
А я тобі про що ? Вообщєто.
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11.02.2022 15:41 Відповісти
Ну ща начнут местные промыватели мозгов топить за мажоров
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11.02.2022 10:32 Відповісти
Номера прикрытия массово используют чиновники с ОПУ
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11.02.2022 10:35 Відповісти
Уже номера прикрытия сюда приплели
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Дійсно? До чого номери прикриття? Зебільні ж чиновники та "слуги урода", їздять не на дорогих іномарках і правил не порушують, тому їх цей закон популізм не стосується?

Слуги народа без правил. Как Чернышев, Арахамия и Зеленский нарушают правила дорожного движения
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАИЛ ТКАЧ - СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ 2021, 05:30

Спецсигнали в тих, хто не має на них права, слуги народу, що їздять зустрічними смугами, оперативні номерні знаки для кураторів, недоторканність друзів голови держави - усе це переваги, якими користуються топ посадовці з оточення президента Зеленського і особисто глава держави на автошляхах.

Ця історія - про нерівність перед законом і про неоднакові правила для всіх.
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11.02.2022 10:55 Відповісти
Не пытайся перекрутить тему штрафов на номера прикрытия правительства и спец.служб в воюющей стране.
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11.02.2022 11:01 Відповісти
Та що ж такоЄ? В воюющей стране?
А вона, що тільки при Бубочці та "слугах урода" воювати почала, чи війна 8 років йде? То чому зебілам можна використовуючи номери прикриття порушувати правила?
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11.02.2022 11:07 Відповісти
Какой упрямый ботовод...Забыл наверное расследование про Семочко с фиксацией его передвижений на намерах прикрытия..?Бывает ладно,но тема номеров прикрытия никак не касается данной темы штрафов.Или вы.своих читателей вообще за дегенератов держите .что так прямо пытаешься связать не связуеМОЕ и замылить основную тему?
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11.02.2022 11:18 Відповісти
ДБЛ ***
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11.02.2022 13:03 Відповісти
Де ж подляк вас таких набирає?
Семочко- не якась пліснява номенклатура, а розвідник.
Нагадати в яких кортежах і під якими номерами їздив Порох та його співробітники, під час активних бойових дій на фронті?
А що з приводу трухіна та інших обдовбаних "слуг урода" та їх покрань? Чи їх скромні авто зарегестровані на тещу, маму, "дядю Васю" і т.д.?
Цей закон, звичний зебільний популізм, для сподобатися лохам, і не більше.
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11.02.2022 13:04 Відповісти
Напомни,на машине на которой порошенко бежал от ДБР были нлмера прикрытия?
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11.02.2022 15:38 Відповісти
дык, у нас половина элитных авто в собственности государства или гос.предприятий и ездят на обслуживании чинуш, чиновьих жен и любовниц... заплатят, за счет налогоплательщиков, любые штрафы...
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11.02.2022 10:32 Відповісти
А можт для нарушителей? Власниками окажутся безработные инвалиды из Донецка.
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11.02.2022 10:33 Відповісти
или пенсы из кишлаков
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11.02.2022 10:46 Відповісти
Рейтинг валиться, зебіли піаряться.
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11.02.2022 10:33 Відповісти
что такое "элитное авто"?
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11.02.2022 10:34 Відповісти
Яке коштує більше 85 тисяч вічнозелених .в новині все чітко написано.
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11.02.2022 10:35 Відповісти
И комбайнёрам. Приличный наверно от 100 штук
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11.02.2022 11:07 Відповісти
ага. в конце января новый трактор фендт купили, 7.7 млн. грн., элитнее не придумать) только это все-таки не авто-техника.
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Для, например Ахметова, можно будет заняться активным отдыхом и развлекухой в свободное от олегархичания время - купить за пару соток баксов 30-летнюю Таврюху и ездить на красный и, протаранив пару-тройку тачек, покидать место ДТП. Потом выкладывать в Тик-ток видео с инспекторами, которые ему, как владельцу металлолома, выписывают нищебродские штрафы.
Владельцы 85-тысячедолларовых тачек будут в восторге от его канала и залайкают его с ног до головы
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11.02.2022 11:05 Відповісти
Это уже какой-то садомазохизм.
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11.02.2022 10:35 Відповісти
ЗЕбилы - это такие приматы, которым не суждено стать людьми.
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Заработал селедку,респект
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11.02.2022 10:47 Відповісти
Заработал или нет - дело десятое. А вот то, что ты согласен по сути - это важно. Хотя и не очень здорово для зебобов.
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Полиграфыч ну ты закрутил
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11.02.2022 11:02 Відповісти
Все просто на самом деле. Только надо немного поДУМАТЬ. Чуть-чуть, это несложно. Честное слово.
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11.02.2022 11:07 Відповісти
ДумайТЕ...Где то я,это уже слышал...
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11.02.2022 11:24 Відповісти
Тут очень важно не путать: ДУМАЙ и ДУМАЙ-те - это критический разные вещи. Совершенно критически.
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11.02.2022 11:26 Відповісти
Ключевое предложение: ЗЕбилы - это такие приматы, которым не суждено стать людьми. Полинрафыч ТЕБЕ УЖЕ НЕ ОТМЫТЬСЯ-это селедка чувак
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11.02.2022 11:33 Відповісти
А шо делать? Я ж не управляю эволюцией приматов. Хотел бы, но не могу, это было бы слишком самонадеянно. Но селедку иногда с пюре потребляю, но не сегодня
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11.02.2022 11:34 Відповісти
Я - часть природы, подчиняюсь ее законам. И никуда мне не деться от этого. А вот зебилы - это нечто особенное, законам природы и эволюции неподвластные. Потому и имеем то, что имеем.
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11.02.2022 11:43 Відповісти
Тебе лучше молчать,а то запросто можно нацизм впаять,Ты.хоть иногда мозжечком шевели перед там как писать подобные выкаки.
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11.02.2022 11:47 Відповісти
Выучи, что такое нацизм для начала...Констатация того факта, что у значительной части населения не оказалось хоть сколько-нибудь разума, чтобы понять, что их обманывают - это не есть распространение нацизма. Это из другой оперы. От слова совсем. Подумай(без "-те" в конце) над этим...
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11.02.2022 11:57 Відповісти
Очень показательно как здешняя публика прокачанна на ген высшей рассы.Хоть 90% из них пишут с ошибками.
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11.02.2022 15:44 Відповісти
чим більше градацій та лазівок в законі тим більше корупції,цей парламент запам'ятається як найгірший
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Задумалися власники раритетних авто ВАЗ 2101 та Москвич 412.
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11.02.2022 10:37 Відповісти
Задумались и впали в печаль.
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11.02.2022 10:37 Відповісти
Штрафи за порушення ПДР треба підвищувати в 10 раз, але для всіх. Інакше це суперечитиме 24 статті Конституції України і буде трактуватись як дискримінація і обмеження по майновому стану.
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11.02.2022 10:37 Відповісти
"Результатом ухвалення зазначеного законопроекту буде підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів, збільшення бюджетних надходжень", - наголошується в пояснювальній записці до нього.
Згоден про підвищення відповідальності в даному випадку, але не має бути метою наповнення бюджету за рахунок штрафів.
Коли в пояснювальних записках до нормативно-правових актів, як аргумент, наводять, що штрафи збільшать надходження до бюджету, то в мене виникають дуже великі сумніви щодо розуміння авторами цих НПА хоча б елементарних засад економіки.
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Хороша ідея
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11.02.2022 10:39 Відповісти
Насправді таких авто в Україні максимум 2,5%, - 3,5%, так що це повна профанація.
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11.02.2022 10:41 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27976195.html Коротко

Так а как теперь правильно говорить - "ї@анувся" или "*******"?

* * *
- Ничего вы не понимаете! Дия - это очень удобно!
- Хранить ключи от квартиры под ковриком у входа - тоже очень удобно.

* * *
В фильмах злодеи часто похищают российских учёных. И это ведь реальная проблема, их очень просто похитить. Достаточно положить в открытый багажник пятьсот рублей.

* * *
Уявляю, що буде, коли ******* в єСмартфоні вперше отримає в єЧаті анонімний єДікпік.

* * *
Захарова потребовала от Украины отказаться от НАТО и поставленного Украине оружия. В ответ Украина потребовала от Захаровой помыть голову.

* * *
Вибори 2024 - перші, коли треба буде ховати не лише бабусин паспорт, але і смартфон.
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11.02.2022 10:44 Відповісти
голимый шариковский популизм
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11.02.2022 10:44 Відповісти
Ботоводы с цензора в очередной раз негодуют
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11.02.2022 10:48 Відповісти
дебилы -научитесь просто наказывать виновных
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11.02.2022 10:50 Відповісти
Правильно. Большие деньги - большая ответственность. Так во всем мире.
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11.02.2022 10:51 Відповісти
ваш рейтинг это не спасет
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11.02.2022 10:51 Відповісти
Даже интересно стало,во врут..
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11.02.2022 10:52 Відповісти
этим прислугам сейчас олигархи по мардасам надают..
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11.02.2022 10:54 Відповісти
Пилять совок рулит.
Так скоро и до раскулачивания дойдут.
Интересно, а эти зелёные дегенераты читали Конституцию Украины?
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11.02.2022 10:54 Відповісти
как обычно под предлогом благого протягивается обычный мусорской безпредел. А после принятия изменений оказывается что именно штрафы за дорогие машины куда то пропадают.
Это какой то реформизм.
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11.02.2022 10:55 Відповісти
Это называется "справедливость через жопу". Типа, на машинах дешевле 85 000$ "беднота" ездит?
Программное обеспечение, которое за пару секунд определяет среднюю стоимость авто, делается за месяц и за 10-15 000$.
Авто делятся на 4 группы: бюджетные, средние, дорогие и элит. И ВСЕ штрафы градируются по этим группам.
Вот это называется "справедливость", а не популистский PR!
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11.02.2022 10:57 Відповісти
нельзя градировать штрафы. Только налоги
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11.02.2022 11:45 Відповісти
Вы о том, что "все равны перед законом"?
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11.02.2022 12:01 Відповісти
неважно, эта не та площадка чтобы пояснять правовые вещи
ответственность нельзя градировать по субъектам. налоги можно
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11.02.2022 12:04 Відповісти
Важно.
"ответственность нельзя градировать по субъектам" - основывается на фундаментальном принципе юриспруденции: Перед законом все равны".
Штрафы - это закон. А налоги, получается, не закон?
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11.02.2022 12:11 Відповісти
не ответственность
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11.02.2022 12:12 Відповісти
Что запрещает так сделать? Конституция?
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11.02.2022 12:17 Відповісти
среди штрафов, размер которых предлагается повысить на порядок, - непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема Источник:

Да....дебилы...но перед этим надо сделать обязательным одевание мотошлема в элитном авто...
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11.02.2022 10:58 Відповісти
судя по заголовку если ты собственник элитного авто, то тебе автоматически штраф приходит
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11.02.2022 11:00 Відповісти
Выбрали идиотов, не читавших Конституцию. Или по приказу московии старающися построить у нас антиконституционное классовое общество: класс "олигархов", класс "владельцев дорогих авто"...
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11.02.2022 11:04 Відповісти
А вы уверены что заплатят штраф
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11.02.2022 11:07 Відповісти
Просто повышение штрафов ничего не дает. Государство просто зарабатывает на этом. Пора уже вводить другие меры. За вождение в пятом виде сразу забирать автомобиль и пять лет тюрьмы. За превышение скорости - тюрьма или ничего не будет. Как гоняли, так и будут гонять, как гибли люди так и будут гибнуть.
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11.02.2022 11:09 Відповісти
Знову популістичні вкиди від слуг для підвищення рейтингу серед пролєтарського електорату.
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11.02.2022 11:13 Відповісти
ДЕБИЛЫ БЛ ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ И ПРАВИЛЬНОЕ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕМИ ЭТО ПРАВИЛО А УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАКОН ДЛЯ ОДНИХ ОН ТАКОЙ ДЛЯ ДРУГИХ ДРУГОЙ ЭТО АНАРХИЯ ПРОСТО СУ НАРОДА ВСЕ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ПИАРА НЕ СТАРАЙТЕСЬ НА ПОМОЙКУ ИСТОРИИ И ПРИТОМ ТАМ ВЫ БУДЕТЕ СМЕРДЕТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО
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11.02.2022 11:16 Відповісти
Ну уж если сегрегация, так уж так чтобы совсем по-взрослому.
Еще нужно внести изменения для владельцев самокатов и 50-кубовых китайцев - за удачный проезд на красный выплачивать вознаграждение 100 необлагаемых минимумов, а за неудачный - полная оплата курса лечения и реабилитации или полная оплата похорон и поминок, за счет государства ...
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Все проблемы от бедности,а не от богатства.
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11.02.2022 11:25 Відповісти
После принятия закона, Ермак на работу:
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11.02.2022 11:31 Відповісти
Це дєрмак чи жирік до ковіду?
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11.02.2022 18:12 Відповісти
законопроект останется обычным пиаром.
Такая норма прямо противоречит Конституции. Даже если парламент проголосует, КСУ будет вынужден признать неконституционным.
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11.02.2022 11:42 Відповісти
ау, зебилы! что с Трухиным делать будете? язык в ОПу, понять и простить?
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11.02.2022 11:57 Відповісти
Розумна думка . Чим дорожче авто - тим вищі штрафи . І для бюджету добре і народ аплодуватиме стоячи 🤓👍
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11.02.2022 12:55 Відповісти
Вони ж розуміють, що такий закон порушує права людини, ділить на лівих та правих. Заможна людина й так сплачує більше податків, але порушники повинні сплачувати однаково не залежно від моделі авто.
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11.02.2022 13:51 Відповісти
Можливо зразу ж і всіх людей поділити на сорти, як скумбрію, нижчий сорт по 8гр.
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11.02.2022 17:28 Відповісти
 
 