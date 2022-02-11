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Новини ДТП
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ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що Бюро негайно відреагувало на спроби фальсифікації кримінального провадження.

"Усі без виняткурозслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск", - зазначив він.

Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

Читайте також: Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: "Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено"

Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Також читайте: ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4465) Ярославський Олександр (272) ДБР (3467) Сухачов (61)


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Топ коментарі
+8
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11.02.2022 10:45
+6
сейчас бабла срубят по максимуму, а потом, как по трухину - найдут подставного лошка с красной рубашкой..
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11.02.2022 10:56
+4
А по Трухину я так понял все нормалек!
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11.02.2022 10:51
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11.02.2022 10:45 Відповісти
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11.02.2022 11:01 Відповісти
ЗЕ бать, ты лох
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11.02.2022 11:47 Відповісти
І знову Монастирський ні при чому? Зеленва просто знущається над країною.
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11.02.2022 10:45 Відповісти
Доблесное ДБР обеливает Трухина и сейчас, скорее всего, будет полгода заниматься фальсификацией. А Монастырский уволил начальника обл. полиции за хитромудрость.
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11.02.2022 11:05 Відповісти
ДБР сам Монастирський і комплектував.
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11.02.2022 11:11 Відповісти
Монастырский сам -УБИЙЦА ! В прошлом году насмерть сбил человека сфальсифицировал и зачистил ! В ОПГ каломойзеленских ВСЕ ПОВЯЗАНЫ СТРАШНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ! Банду МЕГАМРАЗЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ !
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11.02.2022 12:12 Відповісти
Шо оно несет?
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11.02.2022 10:46 Відповісти
Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних", - зазначив він.

кого ж воно нагадує ? А того зебілодепутата, що так гарно співав в ФБ про "борьбу з корупційой", а через день попався на хабарі.
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11.02.2022 10:49 Відповісти
А по Трухину я так понял все нормалек!
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11.02.2022 10:51 Відповісти
сейчас бабла срубят по максимуму, а потом, как по трухину - найдут подставного лошка с красной рубашкой..
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11.02.2022 10:56 Відповісти
Короче, все отчитались кто по Трухину зашкварился.
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11.02.2022 10:58 Відповісти
Говорят, Лазаренко в суде аргументирова тем, что кучма больше украл.Это, конечно, так, но отвечать надо за свои деяния.
трухин - за свои, ярославский - за свои.
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11.02.2022 11:12 Відповісти
В кортежі Ярославського могли бути і інші впливові люди, які могли також підкупити людину, що б вона взяла вину на себе.
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11.02.2022 11:35 Відповісти
Цікаво навіщо сьогодні Металіст купує екс-хавбека Бенфіки і збірної Парагваю Півзахисника Хорхе Рохаса.
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11.02.2022 11:39 Відповісти
лицемерие высочайшего уровня!
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11.02.2022 11:56 Відповісти
а Ярославський тим часом: давай я тихенько в Лондон полечу
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11.02.2022 12:25 Відповісти
https://t.me/legitimniy Легитимный

ГБР слило дело Трухина - максимум нардепу впаяют админштраф
Вчера вечером, политолог Владимир Цибулько опубликовал занятное видео - заседание комитета ВР, на котором Глава Государственного Бюро Расследований Алексей Сухачев подтвердил, что нардепу от слуг Александру Трухину за скандальное ДТП светит не больше чем административный штрафа. «Всем, кто ожидал, что Трухин получит наказание - можно расходится. ДБР полностью провалило расследование. Хорошая робота Бюро, ничего не скажешь. Может стоит еще увеличить финансирование?», - пишет Циблько. И вправду на видео Сухачев невнятно мямлит, что мол пострадавшего нет, доказательств, мол, тоже. И это орган, в котором средняя зарплата 60 тысяч гривен.
То же самое будет и с делом Ярославского
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11.02.2022 12:32 Відповісти
А за взятку в 150 000 речи даже не идёт ?
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11.02.2022 18:07 Відповісти
влаштували свістопляску. Призначили винного -і ним став кортеж автомобілів, два автомобілі затримані, вилучили сервер -вони вже дають пояснення. Водій сам прийшов і не повірили, бо їхав то кортеж. Уже простужені депутати від СН ратують за підвищення штрафів для власників елітних авто. А як там відтворення обстановки, проведення експертизи щодо механізму ДТП. То там убивство чи ДТП . Колись один з харківських "світил юриспруденції " пропагував притягнення до кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення юридичні особи.
Всі почали сміятись, ініціатива заглохла. А тут уже кортеж Ярославського вуинуватись. То Антон Геращенко розганяє пургу. Під шумок про ДТП Мони забудуть, там же Антоша кришував справу
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11.02.2022 14:25 Відповісти
 
 