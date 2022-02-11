ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського
Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що Бюро негайно відреагувало на спроби фальсифікації кримінального провадження.
"Усі без виняткурозслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск", - зазначив він.
Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).
Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.
Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.
Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.
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кого ж воно нагадує ? А того зебілодепутата, що так гарно співав в ФБ про "борьбу з корупційой", а через день попався на хабарі.
трухин - за свои, ярославский - за свои.
ГБР слило дело Трухина - максимум нардепу впаяют админштраф
Вчера вечером, политолог Владимир Цибулько опубликовал занятное видео - заседание комитета ВР, на котором Глава Государственного Бюро Расследований Алексей Сухачев подтвердил, что нардепу от слуг Александру Трухину за скандальное ДТП светит не больше чем административный штрафа. «Всем, кто ожидал, что Трухин получит наказание - можно расходится. ДБР полностью провалило расследование. Хорошая робота Бюро, ничего не скажешь. Может стоит еще увеличить финансирование?», - пишет Циблько. И вправду на видео Сухачев невнятно мямлит, что мол пострадавшего нет, доказательств, мол, тоже. И это орган, в котором средняя зарплата 60 тысяч гривен.
То же самое будет и с делом Ярославского
Всі почали сміятись, ініціатива заглохла. А тут уже кортеж Ярославського вуинуватись. То Антон Геращенко розганяє пургу. Під шумок про ДТП Мони забудуть, там же Антоша кришував справу