ВАКС арештував одного з фігурантів справи "слуги народу" Трубіцина з альтернативою застави у 2,4 млн грн

ВАКС обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Підозрюваного взято під варту в залі суду. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України" ,- йдеться в повідомленні.

Строк дії ухвали – до 8 квітня 2022 року включно.

"У разі внесення застави на вказану особу покладаються такі процесуальні обов’язки: не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю", - додали у ВАКС.

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Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

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