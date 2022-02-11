Окупанти на Донбасі тренувалися приводити війська у вищі ступені бойової готовності, - розвідка

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжуються планові заходи бойової підготовки. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот/батарей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.

Зокрема, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ.

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