УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
928 3

Окупанти на Донбасі тренувалися приводити війська у вищі ступені бойової готовності, - розвідка

Окупанти на Донбасі тренувалися приводити війська у вищі ступені бойової готовності, - розвідка

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжуються планові заходи бойової підготовки. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот/батарей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.

Зокрема, протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки.

Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірка навченості особового складу здійснювались представниками вищих органів військового управління ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник активізував набір найманців у підрозділи 1 та 2 АК через мережу вербувальних центрів на території РФ, - розвідка

Окупанти на Донбасі тренувалися приводити війська у вищі ступені бойової готовності, - розвідка 01

армія рф (17160) Міноборони (7294) розвідка (3854) Донбас (22354)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що? В них вийшло?
показати весь коментар
11.02.2022 11:07 Відповісти
Наше Минобороны раз в квартал выкладывает видосики с так называемых "учений ВСУ". Где нет боевых стрельб, где участвуют пару ед. техники и три калеки (утрированно), где нет поражения мишений, где противник всегда "условный" и т.п.
При этом разведка, с завидным постоянством, сообщает нам, что орки активно проводят учения с огневой подготовкой.

Это вот всё как называется? "Без паники"?!
показати весь коментар
11.02.2022 11:25 Відповісти
Тренировались мешки с бурятиной на скорость в рефрижератор закидывать?
показати весь коментар
11.02.2022 11:31 Відповісти
 
 