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Провокації Росії у Чорному та Азовському морях можуть позбавити Україну ринків збуту, - ЗМІ

Провокації Росії у Чорному та Азовському морях можуть позбавити Україну ринків збуту, - ЗМІ

Загроза морської блокади з боку Росії може призвести до колосальних економічних втрат України та позбавити країну ринків збуту.

Про це йдеться у статті Delo.ua.

Нагадаємо, Росія має намір перекрити близько 70% акваторії Чорного та Азовського морів з 21:00 13 лютого до 21:00 19 лютого під приводом ракетних та артилерійських навчань. Як повідомив голова Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, коридорів для проходу торгових судів не передбачено. Такого протягом останніх 8 років не було. На його думку, РФ може готувати морську блокаду українських портів.

Як пише Delo.ua, торговий флот боїться заходити до нестабільних акваторій. Це, мабуть, спровокує зростання ставки фрахту. У зв'язку з цим, а також із ризиками поставок з України та складнощами із заходом суден в українські порти, трейдери та країни-імпортери можуть переорієнтуватися на купівлю зернових та олійних у інших експортерів.

"Втрата ринків збуту - напевно, найнебезпечніший ризик після безпосередньо військової загрози. Подальша ескалація у Чорному та Азовському морях може призвести до того, що рекордний урожай 2021 року не буде експортовано вчасно. А це - зрив контрактів, втрата довіри та грошей. Українські виробники, а також вся національна економіка, ризикують втратити велику частину валютної виручки", - йдеться у матеріалі.

Провокації РФ у Чорному та Азовському морях націлені на завдання Україні економічних збитків. Це ще один фронт гібридної агресії Кремля.

Читайте: У відповідь на блокаду моря Росією Україна має заблокувати Придністров'я, - Бутусов

Автор: 

Азовське море (1617) росія (64871) Чорне море (1658) Морська блокада рф (19)


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Топ коментарі
+10
Найвєлічайший кричав і висняв, хто здав Крим. Навіть є порушені справи. А хто здає Чорне і Азрвське море? Агов Володя, бери пістоль і на війну, як ти кричав по ситуації в Криму підхід до наших портів, бо такого точно не було і при тобі це ВПЕРШЕ.
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11.02.2022 11:11
+8
Так где санкции запада блокировка это ПРИРАВНИВАЕТСЯ К АГРЕСИИ

@Yanina_63

·
https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч

Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
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11.02.2022 11:12
+7
Ну так мы вместо "Нептунов" пиарные дороги ваяем...паРашка этим и пользуется...
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11.02.2022 11:13
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крупнейший покупатель украинских зерновых -Китай, если я не ошибаюсь и если это так, то ***-ло китайцы ****** и высушат за попытки блокады..
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11.02.2022 11:10 Відповісти
Або куплять в когось іншого.
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11.02.2022 11:12 Відповісти
Китай застрахував себе на такий випадок активно скуповуючи в резерви зерно і вже накопичив у себе в країні половину всіх зернових запасів світу.Уявляєте масштаб.Можливо їм відомо те ,що невідомо нам.
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11.02.2022 11:24 Відповісти
А наши идиоты продали весь наш рекордный урожай, и теперь мы муку покупаем у Турции. БОльших вредителей найти трудно, чем наши "бинесмены"
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11.02.2022 11:39 Відповісти
але ще треба розуміти ,що і зберігати його у нас немає де в тих обсягах,ми просто сировину вивозимо з невеликою доданою вартістю а Туреччина має де зберігати і має велику інфраструктуру переробки зерна на борошно тощо
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11.02.2022 11:57 Відповісти
Ну весь урожай нам, возможно, и негде хранить. Но на свои нужды у нас зерно должно всегда быть.
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11.02.2022 12:00 Відповісти
Це треба державну політику мати.А зараз ,що можна зробити?РФ б'є туди де є прогалини,вони мають цілий інститут який займається тільки Україною і її слабкими місцями.
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11.02.2022 12:16 Відповісти
Це треба державну політику мати.

Это вы правильно подметили. У нас же ничего личного (и государственного!), только бизнес... Во вполне конкретные карманы!
Достаточно вспомнить, как маски медицинские продали...
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11.02.2022 12:53 Відповісти
Найвєлічайший кричав і висняв, хто здав Крим. Навіть є порушені справи. А хто здає Чорне і Азрвське море? Агов Володя, бери пістоль і на війну, як ти кричав по ситуації в Криму підхід до наших портів, бо такого точно не було і при тобі це ВПЕРШЕ.
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11.02.2022 11:11 Відповісти
Навіть є справа за прохід українських кораблів заблокованими кацапами водами.
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11.02.2022 11:18 Відповісти
Так где санкции запада блокировка это ПРИРАВНИВАЕТСЯ К АГРЕСИИ

@Yanina_63

·
https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч

Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
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11.02.2022 11:12 Відповісти
все верно ст.3 п.С

Статья 3

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

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11.02.2022 11:24 Відповісти
Ну так мы вместо "Нептунов" пиарные дороги ваяем...паРашка этим и пользуется...
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11.02.2022 11:13 Відповісти
Пиарные дороги от российской границы до Днепра и Киева.
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11.02.2022 11:35 Відповісти
Ціна на зерно в портах вже почала падати .До цього треба бути готовим,москва прагне ослабити Україну .
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11.02.2022 11:18 Відповісти
О КАКОЙ УКРАИНЕ ГОВОРЯТ..УКРАИНА НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО С ИМПОРТА И ЭКСПОРТА все это ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ ОЛИГАРХИ НУВОРИШИ ПОДОНКИ И МРАЗИ ВСЕ СИДЯТ НА ПОТОКАХ НАЛОГОВЫХ СТИРАЛКАХ КОНВЕРТАЦИЯХ УКРАИНА КАК ГОСУДАРСТВО ОТ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ПОЛУЧАЕТ УБЫТКИ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ НУЛЬ... в морских портах зарабатывают Россияне датчане Молдоване от бюуксиров потому что вумное Минтранс и АМПУ сдали все портофлотовские буксиры в частные руки а проще говоря украили с времен Кравчука как начали грабитьт ЧМП пошло и поехало. ЧМП Азовское Пароходство крымские потом дошла очередь до портофлотов портов потом настал черед самих портов морских и речных... я всю жизнь прожил и ждиву в Одессе и моя мама отработала в системе ЧПМ так что знаю тему много родственников знакомых соседей по дрому жилив доме портовиков.. плавали и работали в морской сфере мой отец всю жизнь в Одесском морпорту моя будущая супруга 3 года в морском Одесском порту моряков куча и так далее сказать что УНИЧТОЖИЛИ ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ.... тому плачи и стогнания мол Россия такими дейтвиями что то там делает Украине цинизм..как по мне пусть плачут богатые буратино и полено..у нас как был нуль или минус так он и остается... меньше зерна будут ворвоать и цена на хлеб и олию не будет расти на 50-80% на сахар также и сельскохозхяйственную промышленность и производство а как иначе импорт излишков а у нас 1-2 сорт зерна на вывохо а нам внутри Украины... фуражное зерно на хлеб.... как скотам...
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11.02.2022 11:20 Відповісти
Если бы на Банковой сидело не парашное обнюханное чмо, то на те же самые дни и часы были бы уже перекрыты:
1) Все транзиты через Украину из параши и в парашу, в. т.ч. всех грузов, нефти, газа и людей.
2) Линия размежевания с оккупированными парашей территориями, включая Крым, Донбасс и ПМРу. Пограничные пункты с парашей и Лукой были бы просто "временно" закрыты.
3) Все ракеты были бы нацелены на зоны "учений".
4) Все подходы к портам на границе 12-мильной зоны были бы заминированы...
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11.02.2022 11:29 Відповісти
ну линии разграничения в Крыму и ОРДЛО,должны были заблокировать ещё 7 лет назад,
а сейчас было бы не плохо заблокировать роССийский транзит и самое главное,заблоктировать ПМР!
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11.02.2022 11:33 Відповісти
Всьйо пучком, ваван порєшаєт. Вже готується новий застосунок в дії - ********. Тицяєш вподобайку, і ******** ліквідовується. Лайк шер донейт підписка, патрєон монобанк суперчат.
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11.02.2022 11:37 Відповісти
Приднестровье заблокируйте суки или каломыйский запрещает???
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11.02.2022 11:38 Відповісти
Mozno v mezdunorodni sud podat rasku,vot za vse poteri kakije budet udvojit poteri 5 raz takze.Vycytajut oni s gazproma jesli sto
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11.02.2022 11:39 Відповісти
надо затопить пару петушиных 🐔🇷🇺 кораблей!
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11.02.2022 11:55 Відповісти
 
 