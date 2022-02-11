Провокації Росії у Чорному та Азовському морях можуть позбавити Україну ринків збуту, - ЗМІ
Загроза морської блокади з боку Росії може призвести до колосальних економічних втрат України та позбавити країну ринків збуту.
Про це йдеться у статті Delo.ua.
Нагадаємо, Росія має намір перекрити близько 70% акваторії Чорного та Азовського морів з 21:00 13 лютого до 21:00 19 лютого під приводом ракетних та артилерійських навчань. Як повідомив голова Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, коридорів для проходу торгових судів не передбачено. Такого протягом останніх 8 років не було. На його думку, РФ може готувати морську блокаду українських портів.
Як пише Delo.ua, торговий флот боїться заходити до нестабільних акваторій. Це, мабуть, спровокує зростання ставки фрахту. У зв'язку з цим, а також із ризиками поставок з України та складнощами із заходом суден в українські порти, трейдери та країни-імпортери можуть переорієнтуватися на купівлю зернових та олійних у інших експортерів.
"Втрата ринків збуту - напевно, найнебезпечніший ризик після безпосередньо військової загрози. Подальша ескалація у Чорному та Азовському морях може призвести до того, що рекордний урожай 2021 року не буде експортовано вчасно. А це - зрив контрактів, втрата довіри та грошей. Українські виробники, а також вся національна економіка, ризикують втратити велику частину валютної виручки", - йдеться у матеріалі.
Провокації РФ у Чорному та Азовському морях націлені на завдання Україні економічних збитків. Це ще один фронт гібридної агресії Кремля.
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Это вы правильно подметили. У нас же ничего личного (и государственного!), только бизнес... Во вполне конкретные карманы!
Достаточно вспомнить, как маски медицинские продали...
@Yanina_63
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https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч
Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
1) Все транзиты через Украину из параши и в парашу, в. т.ч. всех грузов, нефти, газа и людей.
2) Линия размежевания с оккупированными парашей территориями, включая Крым, Донбасс и ПМРу. Пограничные пункты с парашей и Лукой были бы просто "временно" закрыты.
3) Все ракеты были бы нацелены на зоны "учений".
4) Все подходы к портам на границе 12-мильной зоны были бы заминированы...
а сейчас было бы не плохо заблокировать роССийский транзит и самое главное,заблоктировать ПМР!