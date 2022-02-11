Провокації Росії у Чорному та Азовському морях можуть позбавити Україну ринків збуту, - ЗМІ

Загроза морської блокади з боку Росії може призвести до колосальних економічних втрат України та позбавити країну ринків збуту.

Про це йдеться у статті Delo.ua.

Нагадаємо, Росія має намір перекрити близько 70% акваторії Чорного та Азовського морів з 21:00 13 лютого до 21:00 19 лютого під приводом ракетних та артилерійських навчань. Як повідомив голова Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, коридорів для проходу торгових судів не передбачено. Такого протягом останніх 8 років не було. На його думку, РФ може готувати морську блокаду українських портів.

Як пише Delo.ua, торговий флот боїться заходити до нестабільних акваторій. Це, мабуть, спровокує зростання ставки фрахту. У зв'язку з цим, а також із ризиками поставок з України та складнощами із заходом суден в українські порти, трейдери та країни-імпортери можуть переорієнтуватися на купівлю зернових та олійних у інших експортерів.

"Втрата ринків збуту - напевно, найнебезпечніший ризик після безпосередньо військової загрози. Подальша ескалація у Чорному та Азовському морях може призвести до того, що рекордний урожай 2021 року не буде експортовано вчасно. А це - зрив контрактів, втрата довіри та грошей. Українські виробники, а також вся національна економіка, ризикують втратити велику частину валютної виручки", - йдеться у матеріалі.

Провокації РФ у Чорному та Азовському морях націлені на завдання Україні економічних збитків. Це ще один фронт гібридної агресії Кремля.

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