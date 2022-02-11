За добу в Києві від COVID-19 померли 32 особи, виявили рекордні 4104 нові випадки зараження. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 4104 хворих на коронавірус. 32 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"4104 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 32 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8685 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 398 065", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 2319 жінок віком від 18 до 90 років та 1455 чоловіків віком від 18 до 94 років. А також 177 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 153 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 14 жінок від 41 до 88 років і 18 чоловіків від 53 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 242 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1193 людини. Загалом коронавірус подолали 345 988 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 746, у Деснянському — 603 та в Дарницькому районі — 515 випадків", – зазначив Кличко.