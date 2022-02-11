Підвищення ренти на газ погіршить інвестиційну привабливість України, - Concorde Capital
Підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) спричинить погіршення інвестиційної привабливості країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитра Хорошуна.
"Пропонована зміна механізму ренти на природний газ в Україні знизить рентабельність власного капіталу набагато більше, ніж аналогічна нещодавня зміна щодо роялті на залізну руду. Інвестиційна привабливість України загалом також постраждає", - йдеться у звіті аналітика.
За словами аналітиків Concorde Capital, влада прагнутиме підвищити ренту з 1 квітня, однак вони припускають, що завдяки діалогу уряду з видобувними компаніями конкретні ставки податків можуть бути переглянуті.
"Ми вважаємо, що переговори (між українськими виробниками природного газу та урядом) про зміну пропозиції можуть бути доречними. Зокрема, ми не виключаємо, що ставки роялті в остаточній редакції закону будуть нижчими, ніж у проекті від 9 лютого", - резюмували в інвесткомпанії.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.
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с ценами на газ шустрили все власти всю историю страны. но особо отличились мыролюбные реформаторы в этом плане.
Себестоимость добычи 40$, транспортировка 12$.
Продают для бизнеса по 3 000$. Рента с них 420$.
Если в кармане пусто, запишут в долг.
,,рынок газа ,, -- чистая обдираловка
Разве газ с Уренгоя и полтавы может стоить одинаково
,,рынок газ,, Роттердам плюс на наши карманы