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Підвищення ренти на газ погіршить інвестиційну привабливість України, - Concorde Capital

Підвищення ренти на газ погіршить інвестиційну привабливість України, - Concorde Capital

Підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) спричинить погіршення інвестиційної привабливості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитра Хорошуна.

"Пропонована зміна механізму ренти на природний газ в Україні знизить рентабельність власного капіталу набагато більше, ніж аналогічна нещодавня зміна щодо роялті на залізну руду. Інвестиційна привабливість України загалом також постраждає", - йдеться у звіті аналітика.

За словами аналітиків Concorde Capital, влада прагнутиме підвищити ренту з 1 квітня, однак вони припускають, що завдяки діалогу уряду з видобувними компаніями конкретні ставки податків можуть бути переглянуті.

"Ми вважаємо, що переговори (між українськими виробниками природного газу та урядом) про зміну пропозиції можуть бути доречними. Зокрема, ми не виключаємо, що ставки роялті в остаточній редакції закону будуть нижчими, ніж у проекті від 9 лютого", - резюмували в інвесткомпанії.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Автор: 

газ (10403) інвестиції (2044) Concorde Capital (33) рента (124)


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Топ коментарі
+3
Так у нас все делают что бы инвесторы сбежали из Украины, разве не понятно 😁
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11.02.2022 12:01
+2
А маржа в размере 500 % лихо
,,рынок газа ,, -- чистая обдираловка
Разве газ с Уренгоя и полтавы может стоить одинаково
,,рынок газ,, Роттердам плюс на наши карманы
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11.02.2022 12:09
+2
Но в итоге мы заплатим со своего кармана! За всё платит всегда конечный потребитель!
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11.02.2022 12:50
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Себестоимость добычи куба укр газа 1 гривен. Почему народ должен платить больше?
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11.02.2022 11:28 Відповісти
потомушто это реформа.
с ценами на газ шустрили все власти всю историю страны. но особо отличились мыролюбные реформаторы в этом плане.
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11.02.2022 12:13 Відповісти
Это в Саудовской Аравии для народа могут сделать и бесплатно. А у нас власть олигархов, это не какие-то там эмиры. Эмиры бы никогда не пошли на убийство Небесной Сотни внутри своей страны.
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11.02.2022 15:04 Відповісти
вы не мозги делайте тинь-тинь, а расскажите лучше о спотовых ценах... и тогда окажется, что Украина имеет газ, закупленный год тому назад по определенному контракту... а вы, педики-медики-гомики, мозги засираете высокой ценой на газ... спот - покупка прямо сейчас, срочно нужно...
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11.02.2022 11:28 Відповісти
а коли зебілів зупиняли попередження? Обсирон з зеленою енергетикою тому приклад
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11.02.2022 11:32 Відповісти
Уменьшит инвестиционную привлекательность? С какого?
Себестоимость добычи 40$, транспортировка 12$.
Продают для бизнеса по 3 000$. Рента с них 420$.
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11.02.2022 11:52 Відповісти
Но в итоге мы заплатим со своего кармана! За всё платит всегда конечный потребитель!
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11.02.2022 12:50 Відповісти
Любое повышение цены - оплата из кармана потребителя.
Если в кармане пусто, запишут в долг.
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11.02.2022 12:59 Відповісти
Зеленые упыри только поднимать налоги и могут. Добычу газа надо наоборот увеличивать, чтобы не зависеть от РФ.
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11.02.2022 11:54 Відповісти
Так у нас все делают что бы инвесторы сбежали из Украины, разве не понятно 😁
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11.02.2022 12:01 Відповісти
вот не нада писать здесь воровсой феней. " инвесторы", "ввп", "ассоциации", "экономика". это все жаргон воров и кидал с ближайшего вокзала.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
Я понял, это тема "барыги"- Пороха, мы пойдем другим путем 😁
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11.02.2022 13:37 Відповісти
А маржа в размере 500 % лихо
,,рынок газа ,, -- чистая обдираловка
Разве газ с Уренгоя и полтавы может стоить одинаково
,,рынок газ,, Роттердам плюс на наши карманы
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11.02.2022 12:09 Відповісти
О каких инвесторах может быть разговор, когда собственный народ бежит работать за границу. О чём можно предметно говорить, только о предательстве СН.
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11.02.2022 15:07 Відповісти
 
 