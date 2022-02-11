"Чудовий і сильний крок", - Кулеба подякував Боррелю за відповідь на лист Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "сильним кроком" відповідь високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля на лист міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно безпекової ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Чудовий і сильний крок Джосепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більш єдиною стає Європа. По суті, єдина ефективна стратегія у боротьбі з агресивною Росією", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від імені ЄС Лаврову відправили відповіді на листи щодо гарантій безпеки, - Боррель

Нагадаємо, раніше Європейський союз відповів на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо гарантій безпеки.