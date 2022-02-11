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"Чудовий і сильний крок", - Кулеба подякував Боррелю за відповідь на лист Лаврова
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "сильним кроком" відповідь високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля на лист міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно безпекової ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"Чудовий і сильний крок Джосепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більш єдиною стає Європа. По суті, єдина ефективна стратегія у боротьбі з агресивною Росією", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше Європейський союз відповів на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо гарантій безпеки.
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и после всего **** всем лидерам мира нагло заявляет из блатной песни « терпи, красавица»!!!
ЗАЧЕМ гопнику СВИФТ , отключите !!!
Да и Украины будут проблемы - за оплатой транзита, что Витренко ежемесячно с большим чемоданом в Газпром будет ездить?
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У Лошади инфаркт или ********** войска убежали?