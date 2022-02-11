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"Чудовий і сильний крок", - Кулеба подякував Боррелю за відповідь на лист Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "сильним кроком" відповідь високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля на лист міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно безпекової ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Чудовий і сильний крок Джосепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більш єдиною стає Європа. По суті, єдина ефективна стратегія у боротьбі з агресивною Росією", - підкреслив міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від імені ЄС Лаврову відправили відповіді на листи щодо гарантій безпеки, - Боррель

Нагадаємо, раніше Європейський союз відповів на листи глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо гарантій безпеки.

Лавров (1576) Кулеба Дмитро (3604) Боррель (1074)


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11.02.2022 11:26 Відповісти
оо, пресс-алкаше раськи-федераськи
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11.02.2022 11:31 Відповісти
1, раша раздала 400 паспортов
2. Оккупировала Крым.
3. Оккупировала лугандон
4. Восьмой год фарширует эти территории оружием
5. напичкала Калининград оружием
- ВСЕ им безопасности мало
и после всего **** всем лидерам мира нагло заявляет из блатной песни « терпи, красавица»!!!
ЗАЧЕМ гопнику СВИФТ , отключите !!!
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11.02.2022 11:33 Відповісти
Так СВИФТ не столько Путину нужен, сколько им самим. Если Россию от него отключить то как европейцы будут москалям за газ платить? 40% потребления однако.
Да и Украины будут проблемы - за оплатой транзита, что Витренко ежемесячно с большим чемоданом в Газпром будет ездить?
Опасайтесь своей мечты! Иногда они сбываются.
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11.02.2022 11:44 Відповісти
После того как лапти об Борреля лапти вытерли, он им теперь устраивает русофобию?
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11.02.2022 11:37 Відповісти
Лист Лаврушки
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11.02.2022 11:37 Відповісти
Сильный шаг.
У Лошади инфаркт или ********** войска убежали?
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11.02.2022 11:54 Відповісти
 
 