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Локшина з яблуками, бурякове пюре та смажена капуста: МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків

Локшина з яблуками, бурякове пюре та смажена капуста: МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків

Міністерство охорони здоров’я України затвердило Примірне чотиритижневе сезонне меню на зимовий період. Його рекомендовано використовувати для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах.

Відповідний наказ, а також технологічна документація (технологічні картки) на страви та вироби, що увійшли до затвердженого меню, оприлюднені на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Техкартки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса брутто/нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обов’язкового "меню Клопотенка" не існує: кожна школа може скласти власне, - Клопотенко

Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів.

Дітям пропонується готувати локшину з яблуками, яєчне суфле, бурякове пюре, борщ з квасолею, смажену цвітну капусту, пшеничну кашу з цибулею та інше.

Завантажити техкартки можна за посиланнями нижче:

  1. Для першого тижня.
  2. Для другого тижня.
  3. Для третього тижня.
  4. Для четвертого тижня.

Автор: 

діти (5037) дитячий садок (361) МОЗ (5389) їжа (428)


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Топ коментарі
+14
А где скумбрия по 8 гривен за кило в этом меню?
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11.02.2022 11:29
+14
а что с мясом и морепродуктами? или только для семьи пердизента?
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11.02.2022 11:30
+10
клопотенко зовсім макітрою поїхав зі своїм буряком. бурякове пюре я навіть у страшному сні уявити не можу.
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11.02.2022 11:40
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А где скумбрия по 8 гривен за кило в этом меню?
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11.02.2022 11:29 Відповісти
Всю скумбрию Ленка сожрала, сволочь...
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11.02.2022 11:39 Відповісти
скумбрія мєню складала. Бо цвітна капуста вона й українською цвітна. Кольорова вона тільки у коцапів з яндекс-пєрєводчіком)
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11.02.2022 11:44 Відповісти
а что с мясом и морепродуктами? или только для семьи пердизента?
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11.02.2022 11:30 Відповісти
Мясо будут есть только дети порохоботов, которым родители еду сами готовят за свои деньги.
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11.02.2022 11:35 Відповісти
модератор Цензор.нет этот троль прикрепился к моему профилю, забаньте его, где модераторы бл...
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11.02.2022 11:39 Відповісти
Джони, ты хоть сам бы к своему профилю прикрепился ну хоть как-то и хоть чем-то. Я же тебе написал, ты сам на меня подписался. Своими руками. Не переживай, я тебя уже удалил из списка подписчиков.
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11.02.2022 11:46 Відповісти
сори
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11.02.2022 11:57 Відповісти
В статі є ці картки завантажте подивіться є там м'ясо та риба,але питання таке чи міністерство передбачило фінанси на цю реформу?
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11.02.2022 11:38 Відповісти
Капуста цвітна.Назва не перекладається
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11.02.2022 11:31 Відповісти
там багато посібників використали на рус мові поспішали)
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11.02.2022 11:36 Відповісти
Можно вас просить как инженер филолога, а с какого х#я название "цветная капуста" не может быть переведено с касабского на украинский? Родина этого растения на поволжье или в районе Енисея?
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11.02.2022 11:42 Відповісти
Немає кольорової капусти. Є капуста цвітна. Вона так називається бо цвіте, а не тому, що має якийсь колір
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11.02.2022 11:50 Відповісти
так тодi вона цвIтна а нe цвiтнА. виходить народ нe правильно ставить наголос.
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11.02.2022 13:26 Відповісти
Пояснюю "для тих хто в танку" - тому що назва "цвітна" не від слова "цвет" ("колір") походить а від слова "цвіт" - суцвіття! Те що ми їмо у "цвітній капусті" - це її недорозвинене гіпертрофоване суцвіття (так само як і у "брокколі" - але там вого зеленого кольору (кажуть буває і фіолетове)
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11.02.2022 11:50 Відповісти
Пояснюю, якщо ви зможете вилізти з танку, то вас там чекає інформація, звідки ця надкоштовна капуста до нас надійшла.
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11.02.2022 12:42 Відповісти
так тодi вона цвIтна а нe цвiтнА. виходить народ нe правильно ставить наголос.
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11.02.2022 13:27 Відповісти
http://sum.in.ua/s/kapusta Цвітна капуста - сорт капусти, суцвіття якої вживається для їжі. Вирощують кілька різновидностей капусти: білоголову, цвітну, червоноголову (Академічний тлумачний словник української мови)
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11.02.2022 11:53 Відповісти
Цвітна капуста є завезеною рослиною в Україну. Наявні історичні спогади вказують на походження цієї культивованої рослини з Сирії (Азія). Тобто якщо не перекладати, то потрібно знайти первинну назву, яку надали агрономи в країні походження. Це вам відповідь теж від мене, але вже як нащадка агронома з Полтавщини.
Цветная капуста (рос.)
Цівітна капуста (укр.)
Обидві назви є перекладами.
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11.02.2022 12:22 Відповісти
Слухай "нащадок агронома"!Мабуть твій предок "на камчатці" сидів коли вчився А от мій батько був справжнім агрономом
"Капуста цвітнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] , капуста кучеряваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] (Brassica oleracea var. botrytis) - поширена городня культура, рослина роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 капуста , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%96 капустяні . Це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 однорічна рослина , розмножується насінням. Як правило, тільки біла головка вживається у їжу. Цвітна капуста глава складається з білої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 меристеми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F суцвіття . Головки цвітної капусти нагадують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96 броколі , але відрізняються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD бутонами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F суцвіттям ).
Для такої високо модифікованої рослини, цвітна капуста має довгу історію. Найстаріші описи цвітної капусти сходять до 6 ст. до н.е. У 2-му ст., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9 Пліній описав головки квітів, скоріш за все, ранньої посівної городньої капусти, які наближені до опису суцвіть ******** цвітної капустиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] . У 12-му ст. були описані три сорти в Іспанії, які походять з Сирії, де вони, безсумнівно, вирощувались протягом більш ніж тисячі років. Описи знаходяться в творах арабських ботаніків у 12-му та 13-му століттях, де вказано, що цвітна капуста походить з Кіпру
І де ти бачиш "переклад"? Латиною "суцвіття - "succes" Там і перекладать нічого не треба - тут пряме співзвуччя!
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11.02.2022 12:54 Відповісти
succes -> суцвіття
Це не є перекладом з між двома мовами?
Або є перекладом між двома мовами?
Або?
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11.02.2022 13:27 Відповісти
Німецька мова: Цвітна капуста "Blumenkohl"
"Blumen" - "квітка" "kohl" - "капуста"
Будеш і далі "робить безузпішні спроби вступу з моїм мозком у статевий зв"язок у письмовій збоченій формі"?
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11.02.2022 13:55 Відповісти
Навіщо ти пхаєш різні переклади? Старт теми про те що перекладати не потрібно, навіть не можно!
I'm sorry, you fuck your self
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11.02.2022 14:24 Відповісти
Тому що ти "срач" розвів "на голому місці" Я дав просте пояснення - з якої саме причини правильно - "цвітна капуста" а не "кольорова" А ти мені почав розказувать про генеалогію свого роду вважаючи це "відповідаючим суті спору аргументом" (говорячи "******** мовою" судових засідань!
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11.02.2022 14:35 Відповісти
Ваш особистий "срач" забезпечили саме ви особисто, бо теревените про слова з інших мов, але ви захищаєте точку зору про те що перекладати назви рослин з однієї мови на іншу перекладати не можна.
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11.02.2022 14:52 Відповісти
Перед тим як когось в чомусь звинувачувать , навчись спочатку логічно формулювать свої думки (зокрема - свій останній пост) П"ять чоловік зрозуміли моє пояснення Дві особи написали те саме - але своїми словами І лише "нащадок агронома" "не вкурив" і вирішив про своє "Я" заявить! Не знаю, чи хороший ти спеціаліст у своїй області , але лінгвіст з тебе - "як з гімна - куля"! Назви рослин перекладать не тільки можна , але і треба , бо в різних мовах одна й та сама рослина може іменуваться по-різному (і навіть в одній мові (але в різних місцевостях) одна й та сама річ може називаться по-різному При цьому назва часто підкреслює якусь характерну особливість рослини Наприклад , українську наукову назву "рододендрон жовтий" у місцях його розповсюдження (Житомирщина наприклад) мало хто знає Однак там знають слово "дряпоштан" А об"єднує всі назви латинська класифікація що теж старається підкреслить ці особливості
У цвітній капусті в різних мовах підкреслюється стосунок до "цвіту" (тобто квіток) І цим всі назви і споріднені між собою!
Привіт "агрономам"!
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11.02.2022 15:29 Відповісти
Висновки:
1. Топік старт - "Капуста цвітна.Назва не перекладається" Olga Mansika
2. Чому не можна перекладати? Моє запитання в провокативній формі. IB
3. Отримав багато інформації, що до того що перекладати таки не лише можливо, а навіть потрібно. Багато відповідей.
4. І що? Написали б сирійська капуста, було б навіть цікаво простим людям це прочитати.
5. Тренуйте логіку, вона сильніша за звичайну зброю.
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12.02.2022 00:52 Відповісти
А тобі відоме поняття "логіка"? Та ти логічно свої думки викласти не здатен - а пробуєш критикувать інших за "відсутність логіки"
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12.02.2022 04:19 Відповісти
Ну,як нащадок агронома,поцікавтесь базовим курсом овочівництва.Відкрийте будь-який підручник і побачите "цвітна капуста".
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11.02.2022 15:15 Відповісти
Людина вирішила "повумнічать" і "перднула в калюжу" А коли їй спробували пояснить її помилку - образилася!
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11.02.2022 15:30 Відповісти
cauliflower
https://www.friedas.com/products/colored-cauliflower/
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11.02.2022 11:54 Відповісти
шо ти хотiв сказати?
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11.02.2022 13:29 Відповісти
Те ж саме ! "Флауер" - "квітка"
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11.02.2022 14:38 Відповісти
син зве жінку Flower, не на ім'я....))
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11.02.2022 14:55 Відповісти
Надіюсь - невістка не вміє "будувать логічні ланцюжки"?
"Вийшла дівка заміж Вчиться на факультеті соціології Вивчає формальну логіку Готується до заліку Чоловік прийшов з роботи Помився і втомлено приліг на диван Каже:
- Рибко! принеси мені пива з холодильника!
Дружина "на автоматі":
Рибка - щука....
Щука - зуби ....
Зуби - собака ....
Собака.... - Мамо! Він мене "*****" назвав!!!
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11.02.2022 15:10 Відповісти
та ні, як на мене..... не прикидуеться.
а як сину добре то і мені гарно.
і величезний плюс з того союзу - онучка і онук!
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11.02.2022 15:18 Відповісти
Хай розкажуть кухарі, наскільки ускладнилося приготування та облік інгридієнтів для такого меню та як жеж образливо потім усе це викидати у сміття, бо діти не хочуть їсти оце, бо воно не смачне.
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11.02.2022 11:33 Відповісти
Ну - що тобі сказать: мої діти з задоволенням їли в дитинстві цвітну капусту в клярі по-китайськи Однак це треба вміть готувать (хоча страва нескладна)
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12.02.2022 04:22 Відповісти
чи є під це фінансування?
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11.02.2022 11:34 Відповісти
футы блин.... а я бурятское пюре прочел!
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11.02.2022 11:37 Відповісти
Ну так хоть одно мясное блюдо в рационе!
Why not? На блендере перетереть, немного посолить (детям соль можно, у них ещё нет "давления"), и думаю хорошо зайдет.
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11.02.2022 11:54 Відповісти
ху из Клопотенко????
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11.02.2022 11:38 Відповісти
ти можeш набирати букви на форумi а тe самe в гуглi зробити клeпки нe вистачає?

Простий дядько-кухар якого зeлeнi узяли як вeдучого у рeформi шкiльних столових. мiг би бути Тищeнко. алe у Колi-каклєти тeпeр iншi iнтрeси.
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11.02.2022 13:33 Відповісти
Та є один в Україні "професіонал"-піарщик типу "доктора Комаровського" від кулінарії Мені його весь час рекомендують як "зразок для наслідування"
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12.02.2022 04:25 Відповісти
клопотенко зовсім макітрою поїхав зі своїм буряком. бурякове пюре я навіть у страшному сні уявити не можу.
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11.02.2022 11:40 Відповісти
я прям бачу чергу, в шкільній столовій, за буряковим пюре)
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11.02.2022 11:49 Відповісти
а ти взагалi нiчого нe бачиш схожe - мова за садочки а нe школи "
МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків
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11.02.2022 13:35 Відповісти
Шановні редактори. Немає кольорової капусти. Є капуста цвітна. Вона так називається бо цвіте, а не тому, що має якийсь колір
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11.02.2022 11:49 Відповісти
тодi вона цвIтна а нe як усi кажуть цвiтнА.
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11.02.2022 13:36 Відповісти
Смажена цвітна капуста ? Аж мороз по шкірі 😐таке справді хтось їсть ?
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11.02.2022 11:51 Відповісти
за смаком наближається до грибiв. особливo якщо у мукичцi обваляти.
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11.02.2022 13:38 Відповісти
"Нема поганих продуктів - є "хрєнові" кухарі!" Ми десь з липня і до листопада буває готуємо - як цвітну так і брокколі
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12.02.2022 04:28 Відповісти
Нашли о чем спорить
Ребёнок должен расти развиваться -- а на одном буряке и капусте ???
Это только так монахов кормили - чтобы не тянуло в женский монастырь
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11.02.2022 14:39 Відповісти
Бідні діти будуть голодні.. . Бо локшина з яблуками... це навіть теоретично жесть...
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11.02.2022 14:51 Відповісти
А детям до 3х лет в картах не добавляют сахар ни во что. Зато чеснок добавляют
в салат. Ужас. Дома то их нормальными блюдами кормят. Разве они станут
есть такое в садике? Ну разве что дети-сироты, которые других продуктов не увидят((((
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11.02.2022 18:52 Відповісти
И супы все без мяса. Только на растительном бульоне. Чисто водички похлебать(((
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11.02.2022 18:55 Відповісти
Я открыла и посмотрела. Хорошее меню. Есть и мясо и рыба и фрукты и крупы и молоко. Только б не тащили повара домой это вс
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11.02.2022 20:37 Відповісти
 
 