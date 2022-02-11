Локшина з яблуками, бурякове пюре та смажена капуста: МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків
Міністерство охорони здоров’я України затвердило Примірне чотиритижневе сезонне меню на зимовий період. Його рекомендовано використовувати для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах.
Відповідний наказ, а також технологічна документація (технологічні картки) на страви та вироби, що увійшли до затвердженого меню, оприлюднені на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Техкартки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса брутто/нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.
Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів.
Дітям пропонується готувати локшину з яблуками, яєчне суфле, бурякове пюре, борщ з квасолею, смажену цвітну капусту, пшеничну кашу з цибулею та інше.
Завантажити техкартки можна за посиланнями нижче:
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Цветная капуста (рос.)
Цівітна капуста (укр.)
Обидві назви є перекладами.
"Капуста цвітнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] , капуста кучеряваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] (Brassica oleracea var. botrytis) - поширена городня культура, рослина роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 капуста , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%96 капустяні . Це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 однорічна рослина , розмножується насінням. Як правило, тільки біла головка вживається у їжу. Цвітна капуста глава складається з білої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 меристеми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F суцвіття . Головки цвітної капусти нагадують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96 броколі , але відрізняються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD бутонами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F суцвіттям ).
Для такої високо модифікованої рослини, цвітна капуста має довгу історію. Найстаріші описи цвітної капусти сходять до 6 ст. до н.е. У 2-му ст., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9 Пліній описав головки квітів, скоріш за все, ранньої посівної городньої капусти, які наближені до опису суцвіть ******** цвітної капустиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] . У 12-му ст. були описані три сорти в Іспанії, які походять з Сирії, де вони, безсумнівно, вирощувались протягом більш ніж тисячі років. Описи знаходяться в творах арабських ботаніків у 12-му та 13-му століттях, де вказано, що цвітна капуста походить з Кіпру
І де ти бачиш "переклад"? Латиною "суцвіття - "succes" Там і перекладать нічого не треба - тут пряме співзвуччя!
Це не є перекладом з між двома мовами?
Або є перекладом між двома мовами?
Або?
"Blumen" - "квітка" "kohl" - "капуста"
Будеш і далі "робить безузпішні спроби вступу з моїм мозком у статевий зв"язок у письмовій збоченій формі"?
I'm sorry, you fuck your self
У цвітній капусті в різних мовах підкреслюється стосунок до "цвіту" (тобто квіток) І цим всі назви і споріднені між собою!
Привіт "агрономам"!
1. Топік старт - "Капуста цвітна.Назва не перекладається" Olga Mansika
2. Чому не можна перекладати? Моє запитання в провокативній формі. IB
3. Отримав багато інформації, що до того що перекладати таки не лише можливо, а навіть потрібно. Багато відповідей.
4. І що? Написали б сирійська капуста, було б навіть цікаво простим людям це прочитати.
5. Тренуйте логіку, вона сильніша за звичайну зброю.
https://www.friedas.com/products/colored-cauliflower/
"Вийшла дівка заміж Вчиться на факультеті соціології Вивчає формальну логіку Готується до заліку Чоловік прийшов з роботи Помився і втомлено приліг на диван Каже:
- Рибко! принеси мені пива з холодильника!
Дружина "на автоматі":
Рибка - щука....
Щука - зуби ....
Зуби - собака ....
Собака.... - Мамо! Він мене "*****" назвав!!!
а як сину добре то і мені гарно.
і величезний плюс з того союзу - онучка і онук!
Why not? На блендере перетереть, немного посолить (детям соль можно, у них ещё нет "давления"), и думаю хорошо зайдет.
Простий дядько-кухар якого зeлeнi узяли як вeдучого у рeформi шкiльних столових. мiг би бути Тищeнко. алe у Колi-каклєти тeпeр iншi iнтрeси.
МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків
Ребёнок должен расти развиваться -- а на одном буряке и капусте ???
Это только так монахов кормили - чтобы не тянуло в женский монастырь
в салат. Ужас. Дома то их нормальными блюдами кормят. Разве они станут
есть такое в садике? Ну разве что дети-сироты, которые других продуктов не увидят((((