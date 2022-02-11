Локшина з яблуками, бурякове пюре та смажена капуста: МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків

Міністерство охорони здоров’я України затвердило Примірне чотиритижневе сезонне меню на зимовий період. Його рекомендовано використовувати для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах.

Відповідний наказ, а також технологічна документація (технологічні картки) на страви та вироби, що увійшли до затвердженого меню, оприлюднені на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Техкартки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса брутто/нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.

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Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів.

Дітям пропонується готувати локшину з яблуками, яєчне суфле, бурякове пюре, борщ з квасолею, смажену цвітну капусту, пшеничну кашу з цибулею та інше.

Завантажити техкартки можна за посиланнями нижче: