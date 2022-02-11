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"Єдина Росія" виступає за постачання військової продукції до "ЛДНР", - спікер Держдуми РФ Володін

У правлячій в РФ партії "Єдина Росія" висловилися за постачання військової продукції російським найманцям на окупованій частині Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Єдина Росія" висловилася за постачання до "ДНР" та "ЛНР" військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям", - йдеться в повідомленні.

За його словами, КПРФ та "Справедлива Росія — За правду" підтримали проєкт ухвали. ЛДПР виступила радикальніше. А "Нові люди" сформулюють свою позицію під час обговорення теми.

Нагадаємо, раніше у середу секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" на тлі відправлення зброї в Україну країнами НАТО. Потім глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії". Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв раніше заявив, що Росія могла б поставити "ЛНР" та "ДНР", насамперед, оборонне озброєння: ПЗРК, протитанкові снаряди та міни.

Читайте: Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР", це щось нове, - Пєсков

Автор: 

Єдина Росія (143) зброя (7430) росія (64871) Володін (80)


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Топ коментарі
+23
Ато вони не постачали разом з смаженими бурятами і пітерцями...
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11.02.2022 11:34
+23
Конечно поставляли. Но тут типа официально. А раз так, то это значит фактическое признание ордло, и по идее новые полезные санкции
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11.02.2022 11:36
+22
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11.02.2022 11:39
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Ато вони не постачали разом з смаженими бурятами і пітерцями...
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11.02.2022 11:34 Відповісти
Конечно поставляли. Но тут типа официально. А раз так, то это значит фактическое признание ордло, и по идее новые полезные санкции
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11.02.2022 11:36 Відповісти
теперь расеяне собьют еще один боинг из официального бука
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11.02.2022 11:39 Відповісти
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11.02.2022 11:44 Відповісти
Класс!!!
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11.02.2022 11:49 Відповісти
Просто тепер російські окупанти будуть кругом казати... Що на донбасі лише наша зброя, а іхтамнєтов там ніколи не було... Бутусов, пропонує Зелі перекрити доступ до Молдавського Придністров'я. А я пропоную Бутусову6 петицію до Зелі з цим проханням організувати... Ми б підтримали його і назбирали 25000 підпесів...
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11.02.2022 11:41 Відповісти
Анекдот радянських часів:
- Сколько нужно денег чтобы открыть в Одессе публичный дом?
- Две копейки!
- ?!
- Позвонить по телефону в любую женскую общагу и сказать: "Переходим на легальный режим!"Те ж саме і тут!
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11.02.2022 11:41 Відповісти
та скорей бы уже признали дыныры и чебурнет на расее сразу заработает и зарплату валенками будут выдавать и весна скоро грибы травку можно кушать, червей жарить.
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11.02.2022 11:51 Відповісти
Чо такое, танки в шахтах уже закончились? К признанию спонсором мирового терроризьма шагом арш! Вперде!
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11.02.2022 11:35 Відповісти
Допомога терористичній організації.
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11.02.2022 11:35 Відповісти
вперед. гаага по поддержке террористов все ближе
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11.02.2022 11:35 Відповісти
ну наконец-то теперь трактористам, шахтерам и бурятам вместо палок и камней, оружия дадут...
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11.02.2022 11:35 Відповісти
Пох. Оружие у орков и так москальское, а так то за это еще санкций накинут.
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11.02.2022 11:36 Відповісти
Кому интересна палата № 6 ...?Как там предатель почему на допросы ходить боится?
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11.02.2022 11:36 Відповісти
Т.е. будет не 1 эшелон в месяц, а 2, и не тайно ночью, а открыто днём?
Ну тогда мы конечно обосремся от страха и немедленно признаем ОРДЛО
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11.02.2022 11:36 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit
24 января 2022, 10:51










11

https://zloy-odessit.livejournal.com/3729363.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments 10



Категория:

https://www.livejournal.com/category/politika?utm_source=post Политика

Признание Россией метастаз "ДНР" и "ЛНР" - кому оно надо и толку с того?

Итак, депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к президенту России Владимиру Путину о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР", причём данная партия уже не в первый раз пытается добиться от руководства страны породившей эти метастазы их "признания". Но руководство этой страны, как известно, не спешит этого делать, как например, было с "признанием" Южной Осетии и Абхазии.



В первую очередь это обусловлено тем, что подобного рода "признание" сразу же выльется в очередной пакет санкций, которые России только на "пользу", а для самих метастаз не станет абсолютно никаким стимулом к развитию… Даже смешно звучит само по себе слово "развитие", в контексте данных образований. И, к слову сказать, пример Южной Осетии и Абхазии тому весьма наглядный и красноречивый.




Но, проблема в том, что сейчас именно такие, сюрреалистические настроения, в России приобретают эффект повального психоза. И не столько в электоральной среде, сколько в политической.



Поддержку КПРФ в этой инициативе уже готовы оказать партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР, а в российском информационном пространстве этому "признанию" выделяют целые блоки и эфиры.



В свою очередь, что данное, очередное "признание", если не элемент шантажа, который на Европу и тем более США, как показала практика, не действует? Россия опять таки хочет показать некую игру на подавление и давление своего оппонента, но в итоге, как и в случае с энергетическим шантажом ЕС, за который придётся нищим россиянам расплачиваться своими последними сбережениями, и в случае с шантажом НАТО, за который, не исключено, простым россиянам придётся расплачиваться своими жизнями, Россия пытается реализовать очередной бессмысленный сценарий шантажа. Бессмысленный и беспощадный.



Ну, посмотрим, насколько хватит у Москвы решимости "признать" метастазы русского мира. Ведь такое "признание" это бой, проигранный ещё до того как он был начат. Причём, при абсолютно любых исходах. Ведь это "признание" не будет иметь абсолютно никакого юридического веса и пользы не принесёт, что России, что метастазам, абсолютно никакой. А если "признание" опять не состоится, то это в очередной раз выставит Путина слабохарактерным и беспомощным старикашкой.



И с учётом всего вышеизложенного возникает вопрос, а каких действительно целей добиваются в КПРФ? Повысить свои электоральные балы за счёт популизма или за счёт подавления рейтинга бесхребетного Путина?
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11.02.2022 11:38 Відповісти
А до этого они всё это типа только в шахтах находили.
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11.02.2022 11:38 Відповісти
а что такое, снаряды в шахтах на 8-м году закончились?
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11.02.2022 11:38 Відповісти
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11.02.2022 11:39 Відповісти
АХТУНГ!
Жирик то, оказывается, "маленький гигант большого секса"(С):

«Был отравлен любовником, Путин в курсе»: Валерий Соловей раскрыл истинный диагноз Жириновского
Профессор не уверен, сможет ли лидер ЛДПР вообще восстановиться
У лидера ЛДПР вовсе не омикрон, он отравлен. Такую версию озвучил сегодня политолог Валерий Соловей в утреннем эфире «Эха Москвы».
- В докладе Путину написано, что его отравили солями таллия [через] те препараты, которые он принимал, - заявил профессор Соловей. - Всё как в романах Агаты Кристи. Это сделал один из приревновавших его любовников. Решили не предавать историю гласности и не выносить [её на публику]. Так что дело совсем не в тех прививках, которые он принял. Он достаточно хорошо переносил омикрон, ничего страшного с ним не происходило. И лечат его сейчас препаратами, которые выводят именно таллий из организма. Поэтому доступ к нему закрыт.
Соловей уверен, что ЛДПР во многом держалась на харизме, обаянии и популярности лично Жириновского, которому вряд ли можно найти замену.
На вопрос, сможет ли Владимир Вольфович вернуться к руководству партией, Соловей ответил:
- Я не знаю, сможет ли он вообще восстановиться или выжить. Никто ответ на этот вопрос не знает."
https://sobesednik.ru/politika/20220211-byl-otravlen-***********-putin-v-kurse

P.S. Жирику 75 (!) лет.

P.P.S. "Маленький гигант большого секса" - рассказ писателя Фазиля Искандера.
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11.02.2022 12:17 Відповісти
острое отравление путинизмом головного мозга... если, конечно, он есть...
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11.02.2022 13:43 Відповісти
Сдается мне, что на следующих президентских выборах планировали в РФ Жирика президентом поставить (у нынешнего Царя российского то ли плохо сработало обнуление, то ли резко упала популярность среди лохтората после закукливания Царя в бункере).
Партия Жирика называлась "жирик"; нет Жирика - вот и закончилась его партия.
Остался последний кандит на роль Царя российского: бацька.
Это может сработать.
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11.02.2022 12:26 Відповісти
Стидно їм зізнитись що 7 років всирають там.
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11.02.2022 11:41 Відповісти
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11.02.2022 11:42 Відповісти
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11.02.2022 11:53 Відповісти
До этого возили пряники и бублики.
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11.02.2022 11:42 Відповісти
Чтобы поставлять оружие в ДНР и ЛНР для начала нужно их признать хотя бы!
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11.02.2022 11:44 Відповісти
они и собираются это сделать на той неделе
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11.02.2022 16:51 Відповісти
Думаю що вини злякались що пуйло зільє всю армію безглуздим широкомасштабним нападом, що поставить рф раком перед НАТО. Тому вирішили запропонувати такий варіат відповіді альянсу, хоча всі все знають про постачання.
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11.02.2022 11:46 Відповісти
Ну от і маєш! Правляча партія схиляє країну до порушення міжнародного права. Хоча, одним порушенням більше чи менше.... Росія не держава, це бандитське шобло!
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11.02.2022 11:47 Відповісти
узаконюти, на кацрівні - 8річне постачяння в ордлу кацзаліза?
тема стара і нікому не цікава, всі все розуміли і до цього...
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11.02.2022 11:47 Відповісти
Хасапы совсем умом тронулись, они уже как 8 лет открыли в Лэдэнэре военторг а эти поцы только сейчас предлагают его открыть!!!! Воистину страна дураков!!!!!!!!!!!!
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11.02.2022 11:52 Відповісти
То был частный военторг, неофициальный, под видом благотворительности, Малофеева.
Теперь будет государственный.
То ли у Малофеева в его частном военторге деньги от пожертвований закончились, то ли Малофеева отдвинули.
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11.02.2022 12:21 Відповісти
по врагу санкциями из всех калибров, огонь!
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11.02.2022 11:53 Відповісти
единоросы никак с ручника не снимутся
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11.02.2022 11:55 Відповісти
Вперед и с песней.Это позволит нам спокойно выйти из всех минских переговоров и поставит окончательную точку во всей этой миротворческой тягомотине зебилов.
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11.02.2022 11:56 Відповісти
А что случилось, из шахт уже все достали и в военторгах полки пустые?😁
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11.02.2022 11:58 Відповісти
Типа до этого козлорылые туда плюшевые игрушки возили...
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11.02.2022 12:01 Відповісти
А до этого поставляли только гуманитарк- детское питание памперсы и соски.
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11.02.2022 12:17 Відповісти
До этого поставляли "гуманитарную помощь", через "военторг" Малофеева, а теперь будут официально.
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11.02.2022 12:19 Відповісти
а шо такое? военторг закрылся, или в шахтах ископаемые танки кончились?
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11.02.2022 12:22 Відповісти
нато відмовилось постачати. Так ДирЄХторша вАєнторгу у декретну відпустку пішла. Ох, і нарожає їм не то звірюшок, не то хрюшек!
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11.02.2022 14:24 Відповісти
А по сути что изменится (из "военторга" или официально)?
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11.02.2022 12:26 Відповісти
Денежные потоки и распределение доходов.
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11.02.2022 12:27 Відповісти
официально зайдет русская армия.
и будет стоять с искандерами в 1 км от укр. территории
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11.02.2022 16:53 Відповісти
дамбасс никто на калени ни ставли? ню ню.
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11.02.2022 12:26 Відповісти
Типа наш ответ Чемберлену)) Ну такое себе.)
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11.02.2022 12:52 Відповісти
Им главное не мешать сейчас. Они на многое способны. Я верю в них.
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11.02.2022 12:54 Відповісти
Пример тому,что жить нужно по чести. Получается официальные принятия решений,не особенно то и эффективны ))
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11.02.2022 13:17 Відповісти
Перекройте водовод, и на этом всё кончится.
Как в песне -" А без воды и не туды ,и не сюды.
Холодильник всегда победит телевизор.
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11.02.2022 13:53 Відповісти
А до цього ЛДНР було на самозабезпеченні чи на довольстві у НАТО ?
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11.02.2022 14:21 Відповісти
 
 