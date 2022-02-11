"Єдина Росія" виступає за постачання військової продукції до "ЛДНР", - спікер Держдуми РФ Володін
У правлячій в РФ партії "Єдина Росія" висловилися за постачання військової продукції російським найманцям на окупованій частині Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
"Єдина Росія" висловилася за постачання до "ДНР" та "ЛНР" військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям", - йдеться в повідомленні.
За його словами, КПРФ та "Справедлива Росія — За правду" підтримали проєкт ухвали. ЛДПР виступила радикальніше. А "Нові люди" сформулюють свою позицію під час обговорення теми.
Нагадаємо, раніше у середу секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" на тлі відправлення зброї в Україну країнами НАТО. Потім глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії". Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв раніше заявив, що Росія могла б поставити "ЛНР" та "ДНР", насамперед, оборонне озброєння: ПЗРК, протитанкові снаряди та міни.
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Ну тогда мы конечно обосремся от страха и немедленно признаем ОРДЛО
24 января 2022, 10:51
11
https://zloy-odessit.livejournal.com/3729363.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments 10
Категория:
https://www.livejournal.com/category/politika?utm_source=post Политика
Признание Россией метастаз "ДНР" и "ЛНР" - кому оно надо и толку с того?
Итак, депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к президенту России Владимиру Путину о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР", причём данная партия уже не в первый раз пытается добиться от руководства страны породившей эти метастазы их "признания". Но руководство этой страны, как известно, не спешит этого делать, как например, было с "признанием" Южной Осетии и Абхазии.
В первую очередь это обусловлено тем, что подобного рода "признание" сразу же выльется в очередной пакет санкций, которые России только на "пользу", а для самих метастаз не станет абсолютно никаким стимулом к развитию… Даже смешно звучит само по себе слово "развитие", в контексте данных образований. И, к слову сказать, пример Южной Осетии и Абхазии тому весьма наглядный и красноречивый.
Но, проблема в том, что сейчас именно такие, сюрреалистические настроения, в России приобретают эффект повального психоза. И не столько в электоральной среде, сколько в политической.
Поддержку КПРФ в этой инициативе уже готовы оказать партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР, а в российском информационном пространстве этому "признанию" выделяют целые блоки и эфиры.
В свою очередь, что данное, очередное "признание", если не элемент шантажа, который на Европу и тем более США, как показала практика, не действует? Россия опять таки хочет показать некую игру на подавление и давление своего оппонента, но в итоге, как и в случае с энергетическим шантажом ЕС, за который придётся нищим россиянам расплачиваться своими последними сбережениями, и в случае с шантажом НАТО, за который, не исключено, простым россиянам придётся расплачиваться своими жизнями, Россия пытается реализовать очередной бессмысленный сценарий шантажа. Бессмысленный и беспощадный.
Ну, посмотрим, насколько хватит у Москвы решимости "признать" метастазы русского мира. Ведь такое "признание" это бой, проигранный ещё до того как он был начат. Причём, при абсолютно любых исходах. Ведь это "признание" не будет иметь абсолютно никакого юридического веса и пользы не принесёт, что России, что метастазам, абсолютно никакой. А если "признание" опять не состоится, то это в очередной раз выставит Путина слабохарактерным и беспомощным старикашкой.
И с учётом всего вышеизложенного возникает вопрос, а каких действительно целей добиваются в КПРФ? Повысить свои электоральные балы за счёт популизма или за счёт подавления рейтинга бесхребетного Путина?
Жирик то, оказывается, "маленький гигант большого секса"(С):
«Был отравлен любовником, Путин в курсе»: Валерий Соловей раскрыл истинный диагноз Жириновского
Профессор не уверен, сможет ли лидер ЛДПР вообще восстановиться
У лидера ЛДПР вовсе не омикрон, он отравлен. Такую версию озвучил сегодня политолог Валерий Соловей в утреннем эфире «Эха Москвы».
- В докладе Путину написано, что его отравили солями таллия [через] те препараты, которые он принимал, - заявил профессор Соловей. - Всё как в романах Агаты Кристи. Это сделал один из приревновавших его любовников. Решили не предавать историю гласности и не выносить [её на публику]. Так что дело совсем не в тех прививках, которые он принял. Он достаточно хорошо переносил омикрон, ничего страшного с ним не происходило. И лечат его сейчас препаратами, которые выводят именно таллий из организма. Поэтому доступ к нему закрыт.
Соловей уверен, что ЛДПР во многом держалась на харизме, обаянии и популярности лично Жириновского, которому вряд ли можно найти замену.
На вопрос, сможет ли Владимир Вольфович вернуться к руководству партией, Соловей ответил:
- Я не знаю, сможет ли он вообще восстановиться или выжить. Никто ответ на этот вопрос не знает."
https://sobesednik.ru/politika/20220211-byl-otravlen-***********-putin-v-kurse
P.S. Жирику 75 (!) лет.
P.P.S. "Маленький гигант большого секса" - рассказ писателя Фазиля Искандера.
Партия Жирика называлась "жирик"; нет Жирика - вот и закончилась его партия.
Остался последний кандит на роль Царя российского: бацька.
Это может сработать.
тема стара і нікому не цікава, всі все розуміли і до цього...
Теперь будет государственный.
То ли у Малофеева в его частном военторге деньги от пожертвований закончились, то ли Малофеева отдвинули.
и будет стоять с искандерами в 1 км от укр. территории
Как в песне -" А без воды и не туды ,и не сюды.
Холодильник всегда победит телевизор.