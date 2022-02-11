"Єдина Росія" виступає за постачання військової продукції до "ЛДНР", - спікер Держдуми РФ Володін

У правлячій в РФ партії "Єдина Росія" висловилися за постачання військової продукції російським найманцям на окупованій частині Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Єдина Росія" висловилася за постачання до "ДНР" та "ЛНР" військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям", - йдеться в повідомленні.

За його словами, КПРФ та "Справедлива Росія — За правду" підтримали проєкт ухвали. ЛДПР виступила радикальніше. А "Нові люди" сформулюють свою позицію під час обговорення теми.

Нагадаємо, раніше у середу секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" на тлі відправлення зброї в Україну країнами НАТО. Потім глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії". Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв раніше заявив, що Росія могла б поставити "ЛНР" та "ДНР", насамперед, оборонне озброєння: ПЗРК, протитанкові снаряди та міни.

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