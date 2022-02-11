З квітня антибіотики в Україні можна буде придбати лише за електронним рецептом, - МОЗ

Починаючи із квітня 2022 року придбати антибіотики в Україні можливо буде лише за наявності електронного рецепта.

Про це заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич заявила сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу зупинитись на одному із найбільших цифрових проєктів цього року - впровадження електронних рецептів на антибіотики. Починаючи із квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках лише за наявності в пацієнта електронного рецепта", - заявила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 43 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19 прибули в Україну, - МОЗ

За її словами, таке рішення дозволить зупинити безконтрольне і самовільне вживання українцями таких препаратів, що може призводити до появи антибіотикорезистентних форм бактерій.

"Після запуску електронного рецепта на антибіотики також наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", - додала посадовиця.