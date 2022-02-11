З квітня антибіотики в Україні можна буде придбати лише за електронним рецептом, - МОЗ
Починаючи із квітня 2022 року придбати антибіотики в Україні можливо буде лише за наявності електронного рецепта.
Про це заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич заявила сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Окремо хочу зупинитись на одному із найбільших цифрових проєктів цього року - впровадження електронних рецептів на антибіотики. Починаючи із квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках лише за наявності в пацієнта електронного рецепта", - заявила Карчевич.
За її словами, таке рішення дозволить зупинити безконтрольне і самовільне вживання українцями таких препаратів, що може призводити до появи антибіотикорезистентних форм бактерій.
"Після запуску електронного рецепта на антибіотики також наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", - додала посадовиця.
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Все вірно роблять, рецептурні препарати (антибіотикі і те.пе.) не можна продавати без власне рецепту.
А яка різниця? Електронний рецепт це може бути й банальна смс, без аплікух та смартфонів.
> Після всього цього отримати у лікаря антибіотик у разі захворювання на ковід та ускладнення увигляді пневмонії буде практично неможливо.
Ви знаєте, Україна, мабуть, єдина країна в світі, де при ковіді застосовуються антибіотики (в тч превентивно). А ну ще є Лаптєстан, там така ж муйня.
А в тому, що це так ваний короткий ланцюг для лікаря. Одразу вирахувати можна хто не дотримується так званої "політики партії" та десиденствує.
Ви знаєте, Україна, мабуть, єдина країна в світі, де при ковіді застосовуються антибіотики (в тч превентивно). А ну ще є Лаптєстан, там така ж муйня.
Так, знаю. Застосовують. Ще й досить ефективно. На стільки ефективно, що багато людей не хочуть вакцинуватися. Воліють просто перехворіти у разі захворювання та й усе. Ось це дуже непокоїть владу.
Це параноідальній маразм.
> Застосовують. Ще й досить ефективно. На стільки ефективно, що багато людей не хочуть вакцинуватися.
А це просто маразм. Ці "багато людей" жруть фуфломіцини (арбідоли/амізони/гомєопатію та ін) тонами, дещо раніше заряджали воду біля телевізора. Егеж, ці люди розуміються на вакцинації та антибіотиках.
Як мені це1 вираз сприймати? Це аргумент?
А це просто маразм. Ці "багато людей" жруть фуфломіцини (арбідоли/амізони/гомєопатію та ін) тонами, дещо раніше заряджали воду біля телевізора. Егеж, ці люди розуміються на вакцинації та антибіотиках.
Ви дійсно вважаєте що лікарі не розуміються на ліках? З якого часу у нас у вільному продажі антибіотики? Чому саме зараз так гостро постало питання продавати їх не те щоб по рецептах (це я ще хоч якось зрозумів би), але обовʼязково по електроних. Тобто повний коннтроль лікарів. А ваші СМС, що ви вказали у якості рецепту, не витримує критики взагалі. На рецепті повинні бути підпис та печатка лікаря (письмові чи електронні неважилво) інакше це вже не рецепт.
Та сприймайте як хочте. Що я маю обговорювати? Контроль владою людей зі смартфону чи шо?
> Ви дійсно вважаєте що лікарі не розуміються на ліках?
А хто виписує фуфломіцини? Хто? Хто виписує антибіотикі при ковіді, які нафіг не потрібні? В офіційних протоколах лікуваннь в США та ЄС нема антибіотиків проти ковіду та там їх не дають. Власне, навіть в українскьких офіційних протоколах вони зазначені виключно як засіб, коли доведено, що почалася вторинне бактеріальне (саме бактеріальне) запалення, а не відразу коли поставили діагноз "ковід". Але ж в Україні лікарі призначають антибіотики "зі старту", то що я маю думати про цих "лікарів"?
> А ваші СМС, що ви вказали у якості рецепту, не витримує критики взагалі. На рецепті повинні бути підпис та печатка лікаря (письмові чи електронні неважилво) інакше це вже не рецепт.
> З якого часу у нас у вільному продажі антибіотики?
А що, вже ні? Це дуже добре.
У всьому світі позбавляються цього маразму у вигляді печаток та бомажок, але в Україні свій шлях, як завжди. СМС із відповідним номером (кодом) більш ніж достатньо для рецепту.
А хіба ні? Аргументуйте якщо це не так. Наприклад такий застосунок як "Дій вдома" відстежує навіть Вашу геолокацію. ІМЕІ Вашого телефону дозволяє відстежити всі Ваші покупки при бажанні. Та навіть Ваше місцезнаходення методом триангуляції з точністю до 20 метрів. Електронні рецепти дозволять у реальному часі контролювати хто, скільки, кому та що виписав і за яким діагнозом. Ба, навіть Ваш розумной годинник може в онлайні відправляти стан Вашого здоровʼя, якщо ним дуже хтось цікавиться. Ну а Ваші документи, всі данні про Вас вже там. Ви їх туди самі надали. Плюс самі ж в соцмережах розповідаєте що в Вас та як та свої погляди. В привязці до Вашого місцезнаходження. Залишилося ще телефони та сімки продавати за поспартами як в кацапії. Ну як бачу до того вже недалеко. Це що, не тотальний контроль? Тоді що це? Можна звісно ховатися в мушлю та казати що все це не так а влада мені бажає тільки добра. Але це не змінить реальної картини.
І не треба мені тикати штатами та Європою. Їхня хвалена соціальна медицина вже програла ковіду. Що вже казати про нашу "реформовану" де просто добитися до лікаря у разі потреби цілий квест.
Теоретично так, але до чого тут медичні послуги?
> Електронні рецепти дозволять у реальному часі контролювати хто, скільки, кому та що виписав і за яким діагнозом.
То й що?
> Плюс самі ж в соцмережах розповідаєте що в Вас та як та свої погляди.
Ну якщо люди самі про себе все розповідають, то хто їм винен?
> Це що, не тотальний контроль? Тоді що це?
Це питання цікаве та многогранне. Але, знов-таки, рецепти тут ні до чого.
> І не треба мені тикати штатами та Європою. Їхня хвалена соціальна медицина вже програла ковіду.
По-перше, розкажіть мені за соціальну медицину в штатах. Дуже цікаво. По-друге, якщо б ви самостійно порахували яку кількість хворих генерував ковід у спалахах своєї активності, то побачили би, що ця кількість потрібних місць в лікарнях в кілька разів перевищувала число наявних місць взагалі, у будь-якій країні. Й це тільки ті, хто реально потребував госпиталізації. А загальне число тих, хто потребував швидкого обстеження із наступним поверненням дому була ще більшою, разів так в п'ять. За відсутності дієвих ліків найбільш ефективним методом було обрано вакцінацію. Все.
Щодо медицинив Америці навіть обговорювати і доводити бажання нема. Бо ми живемо не в Америці. Медицина у нас не американська, а "реформована" совкова, де вже зараз отримати банальну консультацію лікаря ще та проблема. Медицина стає взагалі недоступна. Я недарма сказав, що незабаром треба буде звертатися до травників та знахарів. Все до того йде. Те що а ні американська медицина, а ні європейська не змогли впортаись з ковід попри майже 80 відсоткову вакцінацію в тих країнах свідчить наявна статистика. Мені до неєї додати немає чого.
Ми бачимо лише відверто параноїдальні, нічим не обгрунтовані, заклики що хтось там щось буде контролювати, у лікарів будуть якісь ліміти та інш.
> Медицина стає взагалі недоступна.
Ну то так, є така проблема. Але ж зрозумійте, що багато хатєлок нашого наріду теж йдуть з того самого совка. Наприклад, виклики швидкої на температуру 38, вимоги щоб лікарі бєсплатна приходили до хворого додому. Так само й вимоги купувати що завгодно без рецепту.
> Я недарма сказав, що незабаром треба буде звертатися до травників та знахарів.
З добрим ранком - значна частина українців всеж давно користується послугами цієї категорії, тому що всі бади, гомеопатія, травушькі-муравушьки та інші чудодєйствєнніе препарати користуються чудовим попитом в Україні.
> Те що а ні американська медицина, а ні європейська не змогли впортаись з ковід попри майже 80 відсоткову вакцінацію
Шо, апять? (с) Там, де +80% від всього населення, подвійними дозами, смертність мінімальна. Такого рівня було досягнуто лише в небагатьох країнах, в тому числі завдяки зусиллям іпонутих антиваксів.
Ви начеб-то ******* людина. Хто контролювати буде? Сама система через яку треба буде виписувати рецепт. Папіровий відстежити майже неможливо тому що дуже довгий ланцюг і треба вручну підраховувати. В електронній системі це робиться нараз. Сама система відстежує та сигналить будь яким чином. Ще й истематизує інформацію в залежності від зони відповідальності наглядача. А ліміти вже є. Наприклад від ковід. Ці ліміти на сайти МОЗ в загальному доступі. Називається в данному випадку офіційно затверджений протокол лікування ковід.
Стосовно хотєлок народу маячя. Зараз записатись до лікаря дуже проблематично. До профільних взагалі ще той квест. Бо ще обовʼязково треба отримати направлення від сімейного. Те що кількість лікарів скорочується після усіляких "рехворм" скаженими темпами це теж "хотєлки" людей? Ось зараз ще одну міну підкладено. Лікарям зарплату збільшили. Знаєте за рахунок чого? Треба ще це Вам розжувати? Чи самі здогадаєтесь? Очикувайте ще зменьшення і без того малої кількості лікарів.
Шо, апять? (с) Там, де +80% від всього населення, подвійними дозами, смертність мінімальна. Такого рівня було досягнуто лише в небагатьох країнах, в тому числі завдяки зусиллям іпонутих антиваксів.
Ну а це взагалі маячня проваксера. Я кажу про статистику - мені опʼять пхають маячню наших та імпортних коломедичних чиновників.
Офіційні протоколи робляться не для контролю хто куди ходить, а для створення єдиного методу лікування тих чи інших хвороб, що дозволяє збирати чітку статистику щодо ефективності цих методів та, таким чином, вдосконалювати їх. Якщо кожен лікар буде лікувати як йому заманеться, то в галузі буде повний хаос. Я те що ви тут пишете це відверта паранойя, нібито моз буде перевіряти ваши аналізи калу та висилати листи на домашню адресу.
> Зараз записатись до лікаря дуже проблематично. До профільних взагалі ще той квест.
Так, я в курсі. Це є проблема та її потрібно вірішувати. Рецепти тут ні до чого.
> Ну а це взагалі маячня проваксера. Я кажу про статистику
Статистика як раз на моєму боці, шановний. Там, де досягли найвищого рівня вакцінації, обмеження знимають. Там, де корпаються на 50-60% - все без змін. Антибіотиками ковід не лікується, проте антибіотикі дуже навантажують печінку та нирки людини, якій й без того хєрово. В офіційних протоколах по ковіду їх нема. Власне, ковід взагалі мало чим лікується, його набагато простіше попередити. Вакцинація не може повністью стримати розповсюдження, але значно (порядки) зменшує вірогідність померти. Це факти. Якщо люди іх не розуміють та/або не сприймають, значить треба обмеження, контроль та відповідальність.
Мудрий нарід(с)
> І протокол лікування не повинен бути догмою. Це тільки інструкція до дії - не більше. Бо особливостей організму у кожного вистачає.
Не існує ніяких таких "абасливастєй", з-за котрих треба було б грубо відступати від протоколу та починати спостереження хворого та лікування антибіотиками там, де вони не потрібні.
> І до всього цього ковідобєсія спокійно терапевти поралися з ГРВІ. Та й з ковідом непогано пораються. На собі перевірено.
Ну, зрозуміло, в цілому. Типовий представник мудрого наріду - "раз в я нізахворів, значіцо ета всьо видумкє масонов". Ви заслуговуєте на владу, яку маєте.
Домашні "противірусні" ковіду глубоко до сраки. Що стосується імуностимулюючих, тот тут є такий нюанс. Якщо перебіг хвороби легкий, то імуностимулюючи до сраки. А ось якщо почався важкий перебіг, то імуностимулюючі це відверте самогубство, тому що важкий перебіг це саме ненормальна реакція власної імунної системи. Іншими словами, запередити важкій перебіг імуностимулятори не здатні, а вот привести то могили якщо він почався - на раз-два. Ось тому туповатому "мудрому наріду" й треба забороняти займатись самолікуванням.
> А ось дружині курс антибіотиків лікар призначав. Бо на фоні хвороби в ней був такий собі неслабий бронхіт.
Бронхіти бувать різний, даеко не всі вони потребують антибіотиків. При кодвіді ніякних антибіотиків не потрібно навіть якщо лежиш під киснем.
> А нарід так, мудрий. Він пережив кацапську імперію, він пережив голодомори, він не втратив свою ідентифікацію впродовж кількох столітть
То є так. Африканські племєна теж пережили й левів з крокодилами, й імперії, й цивілізаційні досягнення. Мудрий нарід-побратим.
Лікарі, що рекомендують імуностимулятори, є профнепригодними. Ця хрінь в світі за розвиненою медициною (ЄС/США) використовується дуже обмежено. Але в Україні імуностимулятори назначають наліво-направо, як і низку інших фуфломіцінив (бади, гомеопатія, корвалол-валідол, арбідол-аміксин-амізон та багато іншого). Кажу вам ще раз: якщо почався важкий перебіг (важко дихати, висока темпа довго) то імуностимулятор це фактично суїцид. Хворим на ковід в світі дають імуносупресори, а не стимулятори. Отакі лікарі в Україні, нажаль.
> У нього окрім вакцин є ще інші дієві методи лікування.
Доступних а аптеці за рецептом - нема.
Це не моя думка, а реалії життя. При важкому перебігу ковіду в першу чергу намагаються пригасити імунну систему, тому що важкий перебіг це ненормальна реакція цієї системи, яка збита з панталику та атакує все що бачить, умовно. Невже так важко відкрити протоколи, прийняті в США, ЄС та, навіть в Україні (https://www.dec.gov.ua/mtd/koronavirusna-hvoroba-2019-covid-19/) та побачити, що там нема ніяких імуностимуляторів, проте є кортикостероїди. Про антибіотикі там написано більш ніж конкретно: вживати їх превентивно не слід, тому це нічого не попереджує, а назначати лише за серьозними ознаками, а не "бронхіт".
Зрозумійте таку річ: ваш лікар вас, пардон, наїбав, грубо порушивши протокол та впаривши вам абсолютно непотрібні (або навіть шкідливі) препарати. Ось щоб такого не було, потрібні електронні рецепти. Тоді лікар двічи подумає перш ніж назначати фуфломіцин за відкат від виробника.
> Мені лікування допомагає - мені цього достатньо.
Та я це давно зрозумів й написав вам це вище.
Мудрий нарід(с)
Більша частина людей переносить ковід без особливих симптомів (10-15% хворих дельтою потребують місця в лікарні). Внєзапно, ви попали в цю більшу частину. Це просто нєвєроятно, прям соупадєніє, такого німоже буть. Повторюю ще раз: вам поталанило, ковід пройшов повз вас. Це заслуга статистики, а "ліків", що ви приймали. Якщо (недайбог) так би трапилось, що ви попали в ті 10-15%, то ваші імуностимулятори лего б вас помножили на ноль зі всім вашим тупим гонором.
> Півтори тижні легкого перебігу хвороби мене цілком влаштовує.
Мене теж, але я загримів у лікарню із цим гімном. А близько 2% захворівших дельтою та невакцинованих помирає. Їм теж будете розповідати "мєнє тиждень влаштовує ахахаха"? Нагадаю, що багато хвороб, від яких ми вакцинуємось, дають летальний фінал лише у "незначної" кількості заражень (поліо, менінгіт и тд). Але вакцинують всіх, тому що неможливо заздалегіть визначити хто перенесе хворобу не помітивши, а хто здохне.
Бгг, це так новина)
Ну то пойдіть влаштуйтесь до лікарні, у відповідний відділ, хоч санітаром. Бо це те саме, як й про війну казати шо то все брехня, ніхто ніде не стріляє, тому що бач в мене на районі все тихо.
> Власну думку на питання електронних рецептів оприлюднив.
Ну так я також оприлюднів. Це зовсім не стосується ковіду. З електронними рецептами дохтурам надавлять на пики, та вони, нарешті, перестануть рекомендувати та виписувати мегатони фуфломіцинів та непотібних ліків.
У меня нет семейного врача. У кого мне рецепт взять?
А если я хочу просто положить пластинку в походную аптечку? На всякий случай.
Ну и просто теперь будет черный рынок. Будут закладки не с травой делать, а с лекарствами.