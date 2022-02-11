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З квітня антибіотики в Україні можна буде придбати лише за електронним рецептом, - МОЗ

З квітня антибіотики в Україні можна буде придбати лише за електронним рецептом, - МОЗ

Починаючи із квітня 2022 року придбати антибіотики в Україні можливо буде лише за наявності електронного рецепта.

Про це заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич заявила сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу зупинитись на одному із найбільших цифрових проєктів цього року - впровадження електронних рецептів на антибіотики. Починаючи із квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках лише за наявності в пацієнта електронного рецепта", - заявила Карчевич.

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За її словами, таке рішення дозволить зупинити безконтрольне і самовільне вживання українцями таких препаратів, що може призводити до появи антибіотикорезистентних форм бактерій.

"Після запуску електронного рецепта на антибіотики також наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", - додала посадовиця.

ліки (1310) МОЗ (5389)


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Топ коментарі
+4
Чекаємо підвищення смертності.
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11.02.2022 11:52
+4
Это чтобы люди умирали дома без лекарств?
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11.02.2022 13:54
+2
Як до яких. Вакцінуватися не хочуть. Лікуються.
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11.02.2022 12:07
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Чекаємо підвищення смертності.
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11.02.2022 11:52 Відповісти
Безумовно. До того ж електронні рецепти швидко дозволять виявляти лікарів, які намагаються лікувати людей і таким чином впливати на їх діяльність так як це треба владі.
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11.02.2022 12:05 Відповісти
Село Хацапетовка, пенсионер , телефон типа нокии 3310, перевязан скотчем, связь есть на пригорке за километр от хаты, доктор есть за 45 к райцентре и так далее, стандартная ситуация, Но , у него есть пай или два. До ну вот назачем ему антибиотики???
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11.02.2022 13:01 Відповісти
Іноді людина знає свою хронічну хворобу краще за лікарів. А з новим алгоритмом меддопомоги швидше потрапиш на кладовище ніж до лікаря. Можна кілька днів пробути дома з температурою 38 і потім залишитись без нирок. Скоти.
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12.02.2022 11:11 Відповісти
Тільки дійшло. Слуги вирішили переплюнути ригів і створити нову нішу на чорному ринку десь поруч із наркотою. Антибіотики будуть, але набагато дорожче. І лікарі теж на цьому наживуться. Радій нарід!
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12.02.2022 14:43 Відповісти
А до яких антибіотикорезистентних форм бактерій воно вже привело в Україні?
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11.02.2022 11:53 Відповісти
Як до яких. Вакцінуватися не хочуть. Лікуються.
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Мудрий нарід "лікує" ковід антибіотиками вдома, самотужки? Оу.

Все вірно роблять, рецептурні препарати (антибіотикі і те.пе.) не можна продавати без власне рецепту.
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11.02.2022 12:16 Відповісти
Народ лікує запалення за допомогою антибіотиків за призначенням лікаря. Ввведення електронних рецептів дозволить чиновникам контролювати який лікар скільким пациєнтам їх призначив. Ви дійсно не розумієте нашо саме електронні рецепти впроваджують? Бо інакше яка різниця електронний рецепт чи ні?
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11.02.2022 12:24 Відповісти
Різниця не в тому, якій рецепт (хуч на бєрєсте), а в обмеженні можливості придбання без рецепту.
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11.02.2022 12:25 Відповісти
Е, нііііі. Саме є велика різниця. І саме акцентування на тому, що рецепт електронний. Бо інакше просто сказали біи за рецептом. І до того ж вони вважають антибіотики більш загрозливим для них ніж навіть наркотики. Не оманюйте себе та не вводьте в оману інших. Після всього цього отримати у лікаря антибіотик у разі захворювання на ковід та ускладнення увигляді пневмонії буде практично неможливо. Ну ао лікарям прийдеться фальсифікувати діагнози та тести. Отака муйня, малята, буде. Ось і подивимось з квітня яка з мене Ванга. Доречі треба буде затаритись антибіотиками хоч на ближчий час. Бо дивлюся настають темні часи. Скоро до знахарів та травників ходити прийдеться.
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11.02.2022 12:32 Відповісти
> І саме акцентування на тому, що рецепт електронний. Бо інакше просто сказали біи за рецептом.

А яка різниця? Електронний рецепт це може бути й банальна смс, без аплікух та смартфонів.

> Після всього цього отримати у лікаря антибіотик у разі захворювання на ковід та ускладнення увигляді пневмонії буде практично неможливо.

Ви знаєте, Україна, мабуть, єдина країна в світі, де при ковіді застосовуються антибіотики (в тч превентивно). А ну ще є Лаптєстан, там така ж муйня.
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11.02.2022 12:39 Відповісти
А яка різниця? Електронний рецепт це може бути й банальна смс, без аплікух та смартфонів.
А в тому, що це так ваний короткий ланцюг для лікаря. Одразу вирахувати можна хто не дотримується так званої "політики партії" та десиденствує.
Ви знаєте, Україна, мабуть, єдина країна в світі, де при ковіді застосовуються антибіотики (в тч превентивно). А ну ще є Лаптєстан, там така ж муйня.
Так, знаю. Застосовують. Ще й досить ефективно. На стільки ефективно, що багато людей не хочуть вакцинуватися. Воліють просто перехворіти у разі захворювання та й усе. Ось це дуже непокоїть владу.
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11.02.2022 13:28 Відповісти
> Одразу вирахувати можна хто не дотримується так званої "політики партії" та десиденствує.

Це параноідальній маразм.

> Застосовують. Ще й досить ефективно. На стільки ефективно, що багато людей не хочуть вакцинуватися.

А це просто маразм. Ці "багато людей" жруть фуфломіцини (арбідоли/амізони/гомєопатію та ін) тонами, дещо раніше заряджали воду біля телевізора. Егеж, ці люди розуміються на вакцинації та антибіотиках.
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11.02.2022 13:41 Відповісти
Це параноідальній маразм.
Як мені це1 вираз сприймати? Це аргумент?
А це просто маразм. Ці "багато людей" жруть фуфломіцини (арбідоли/амізони/гомєопатію та ін) тонами, дещо раніше заряджали воду біля телевізора. Егеж, ці люди розуміються на вакцинації та антибіотиках.
Ви дійсно вважаєте що лікарі не розуміються на ліках? З якого часу у нас у вільному продажі антибіотики? Чому саме зараз так гостро постало питання продавати їх не те щоб по рецептах (це я ще хоч якось зрозумів би), але обовʼязково по електроних. Тобто повний коннтроль лікарів. А ваші СМС, що ви вказали у якості рецепту, не витримує критики взагалі. На рецепті повинні бути підпис та печатка лікаря (письмові чи електронні неважилво) інакше це вже не рецепт.
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11.02.2022 13:48 Відповісти
> Як мені це1 вираз сприймати? Це аргумент?

Та сприймайте як хочте. Що я маю обговорювати? Контроль владою людей зі смартфону чи шо?

> Ви дійсно вважаєте що лікарі не розуміються на ліках?

А хто виписує фуфломіцини? Хто? Хто виписує антибіотикі при ковіді, які нафіг не потрібні? В офіційних протоколах лікуваннь в США та ЄС нема антибіотиків проти ковіду та там їх не дають. Власне, навіть в українскьких офіційних протоколах вони зазначені виключно як засіб, коли доведено, що почалася вторинне бактеріальне (саме бактеріальне) запалення, а не відразу коли поставили діагноз "ковід". Але ж в Україні лікарі призначають антибіотики "зі старту", то що я маю думати про цих "лікарів"?

> А ваші СМС, що ви вказали у якості рецепту, не витримує критики взагалі. На рецепті повинні бути підпис та печатка лікаря (письмові чи електронні неважилво) інакше це вже не рецепт.

> З якого часу у нас у вільному продажі антибіотики?

А що, вже ні? Це дуже добре.
У всьому світі позбавляються цього маразму у вигляді печаток та бомажок, але в Україні свій шлях, як завжди. СМС із відповідним номером (кодом) більш ніж достатньо для рецепту.
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11.02.2022 13:57 Відповісти
Та сприймайте як хочте. Що я маю обговорювати? Контроль владою людей зі смартфону чи шо?
А хіба ні? Аргументуйте якщо це не так. Наприклад такий застосунок як "Дій вдома" відстежує навіть Вашу геолокацію. ІМЕІ Вашого телефону дозволяє відстежити всі Ваші покупки при бажанні. Та навіть Ваше місцезнаходення методом триангуляції з точністю до 20 метрів. Електронні рецепти дозволять у реальному часі контролювати хто, скільки, кому та що виписав і за яким діагнозом. Ба, навіть Ваш розумной годинник може в онлайні відправляти стан Вашого здоровʼя, якщо ним дуже хтось цікавиться. Ну а Ваші документи, всі данні про Вас вже там. Ви їх туди самі надали. Плюс самі ж в соцмережах розповідаєте що в Вас та як та свої погляди. В привязці до Вашого місцезнаходження. Залишилося ще телефони та сімки продавати за поспартами як в кацапії. Ну як бачу до того вже недалеко. Це що, не тотальний контроль? Тоді що це? Можна звісно ховатися в мушлю та казати що все це не так а влада мені бажає тільки добра. Але це не змінить реальної картини.
І не треба мені тикати штатами та Європою. Їхня хвалена соціальна медицина вже програла ковіду. Що вже казати про нашу "реформовану" де просто добитися до лікаря у разі потреби цілий квест.
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11.02.2022 14:10 Відповісти
> ІМЕІ Вашого телефону дозволяє відстежити всі Ваші покупки при бажанні.

Теоретично так, але до чого тут медичні послуги?

> Електронні рецепти дозволять у реальному часі контролювати хто, скільки, кому та що виписав і за яким діагнозом.

То й що?

> Плюс самі ж в соцмережах розповідаєте що в Вас та як та свої погляди.

Ну якщо люди самі про себе все розповідають, то хто їм винен?

> Це що, не тотальний контроль? Тоді що це?

Це питання цікаве та многогранне. Але, знов-таки, рецепти тут ні до чого.

> І не треба мені тикати штатами та Європою. Їхня хвалена соціальна медицина вже програла ковіду.

По-перше, розкажіть мені за соціальну медицину в штатах. Дуже цікаво. По-друге, якщо б ви самостійно порахували яку кількість хворих генерував ковід у спалахах своєї активності, то побачили би, що ця кількість потрібних місць в лікарнях в кілька разів перевищувала число наявних місць взагалі, у будь-якій країні. Й це тільки ті, хто реально потребував госпиталізації. А загальне число тих, хто потребував швидкого обстеження із наступним поверненням дому була ще більшою, разів так в п'ять. За відсутності дієвих ліків найбільш ефективним методом було обрано вакцінацію. Все.
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11.02.2022 14:21 Відповісти
Я вже сказав якої мети намагається досягти влада електронними рецептами щодо лікарів. Мені знову воду у ступі товкти? Якщо Ви не зрозуміли з попередніх моїх дописів, то мабуть я вже нічим зарадити не можу. Це повний блок та небажання аналізувати.
Щодо медицинив Америці навіть обговорювати і доводити бажання нема. Бо ми живемо не в Америці. Медицина у нас не американська, а "реформована" совкова, де вже зараз отримати банальну консультацію лікаря ще та проблема. Медицина стає взагалі недоступна. Я недарма сказав, що незабаром треба буде звертатися до травників та знахарів. Все до того йде. Те що а ні американська медицина, а ні європейська не змогли впортаись з ковід попри майже 80 відсоткову вакцінацію в тих країнах свідчить наявна статистика. Мені до неєї додати немає чого.
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11.02.2022 14:29 Відповісти
> Я вже сказав якої мети намагається досягти влада електронними рецептами щодо лікарів.

Ми бачимо лише відверто параноїдальні, нічим не обгрунтовані, заклики що хтось там щось буде контролювати, у лікарів будуть якісь ліміти та інш.

> Медицина стає взагалі недоступна.

Ну то так, є така проблема. Але ж зрозумійте, що багато хатєлок нашого наріду теж йдуть з того самого совка. Наприклад, виклики швидкої на температуру 38, вимоги щоб лікарі бєсплатна приходили до хворого додому. Так само й вимоги купувати що завгодно без рецепту.

> Я недарма сказав, що незабаром треба буде звертатися до травників та знахарів.

З добрим ранком - значна частина українців всеж давно користується послугами цієї категорії, тому що всі бади, гомеопатія, травушькі-муравушьки та інші чудодєйствєнніе препарати користуються чудовим попитом в Україні.

> Те що а ні американська медицина, а ні європейська не змогли впортаись з ковід попри майже 80 відсоткову вакцінацію

Шо, апять? (с) Там, де +80% від всього населення, подвійними дозами, смертність мінімальна. Такого рівня було досягнуто лише в небагатьох країнах, в тому числі завдяки зусиллям іпонутих антиваксів.
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11.02.2022 14:39 Відповісти
Ми бачимо лише відверто параноїдальні, нічим не обгрунтовані, заклики що хтось там щось буде контролювати, у лікарів будуть якісь ліміти та інш.
Ви начеб-то ******* людина. Хто контролювати буде? Сама система через яку треба буде виписувати рецепт. Папіровий відстежити майже неможливо тому що дуже довгий ланцюг і треба вручну підраховувати. В електронній системі це робиться нараз. Сама система відстежує та сигналить будь яким чином. Ще й истематизує інформацію в залежності від зони відповідальності наглядача. А ліміти вже є. Наприклад від ковід. Ці ліміти на сайти МОЗ в загальному доступі. Називається в данному випадку офіційно затверджений протокол лікування ковід.
Стосовно хотєлок народу маячя. Зараз записатись до лікаря дуже проблематично. До профільних взагалі ще той квест. Бо ще обовʼязково треба отримати направлення від сімейного. Те що кількість лікарів скорочується після усіляких "рехворм" скаженими темпами це теж "хотєлки" людей? Ось зараз ще одну міну підкладено. Лікарям зарплату збільшили. Знаєте за рахунок чого? Треба ще це Вам розжувати? Чи самі здогадаєтесь? Очикувайте ще зменьшення і без того малої кількості лікарів.
Шо, апять? (с) Там, де +80% від всього населення, подвійними дозами, смертність мінімальна. Такого рівня було досягнуто лише в небагатьох країнах, в тому числі завдяки зусиллям іпонутих антиваксів.
Ну а це взагалі маячня проваксера. Я кажу про статистику - мені опʼять пхають маячню наших та імпортних коломедичних чиновників.
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11.02.2022 15:09 Відповісти
> Називається в данному випадку офіційно затверджений протокол лікування ковід.

Офіційні протоколи робляться не для контролю хто куди ходить, а для створення єдиного методу лікування тих чи інших хвороб, що дозволяє збирати чітку статистику щодо ефективності цих методів та, таким чином, вдосконалювати їх. Якщо кожен лікар буде лікувати як йому заманеться, то в галузі буде повний хаос. Я те що ви тут пишете це відверта паранойя, нібито моз буде перевіряти ваши аналізи калу та висилати листи на домашню адресу.

> Зараз записатись до лікаря дуже проблематично. До профільних взагалі ще той квест.

Так, я в курсі. Це є проблема та її потрібно вірішувати. Рецепти тут ні до чого.

> Ну а це взагалі маячня проваксера. Я кажу про статистику

Статистика як раз на моєму боці, шановний. Там, де досягли найвищого рівня вакцінації, обмеження знимають. Там, де корпаються на 50-60% - все без змін. Антибіотиками ковід не лікується, проте антибіотикі дуже навантажують печінку та нирки людини, якій й без того хєрово. В офіційних протоколах по ковіду їх нема. Власне, ковід взагалі мало чим лікується, його набагато простіше попередити. Вакцинація не може повністью стримати розповсюдження, але значно (порядки) зменшує вірогідність померти. Це факти. Якщо люди іх не розуміють та/або не сприймають, значить треба обмеження, контроль та відповідальність.
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11.02.2022 15:27 Відповісти
До чого тут все? Це все результат дій влади. І рецепти до чого. Вгадайте з трьох разів у скільки раз збільшеться кількість контрафактних ліків? Зараз он наприклад в скільки разів збільшилась кількість контрафактного алкоголю та цигарок? Зараз вже люди через соцмережи ліки купляють. Буде ще більше. І нічого в корумпованій країні влада з цим не вдіє. Так влада про здоровʼя людей піклується чи про що? І протокол лікування не повинен бути догмою. Це тільки інструкція до дії - не більше. Бо особливостей організму у кожного вистачає. І до всього цього ковідобєсія спокійно терапевти поралися з ГРВІ. Та й з ковідом непогано пораються. На собі перевірено.
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11.02.2022 15:33 Відповісти
> Буде ще більше. І нічого в корумпованій країні влада з цим не вдіє.

Мудрий нарід(с)

> І протокол лікування не повинен бути догмою. Це тільки інструкція до дії - не більше. Бо особливостей організму у кожного вистачає.

Не існує ніяких таких "абасливастєй", з-за котрих треба було б грубо відступати від протоколу та починати спостереження хворого та лікування антибіотиками там, де вони не потрібні.

> І до всього цього ковідобєсія спокійно терапевти поралися з ГРВІ. Та й з ковідом непогано пораються. На собі перевірено.

Ну, зрозуміло, в цілому. Типовий представник мудрого наріду - "раз в я нізахворів, значіцо ета всьо видумкє масонов". Ви заслуговуєте на владу, яку маєте.
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11.02.2022 15:54 Відповісти
Відносно не захворів - якраз навпаки. І я, і дружина, а пізніше чотиримісячна онука, зараз он син 16-ти річний одужує. Вже майже одужав. Це те що по моїй родині. Також особисто знаю тих хто хворів коли ми з дружиною хворіли. Її співробітники та члени їх родин. Вона хворобу з роботи принесла. Так що відносно цього досвід та спостереженя є. Наприклад я коли хворів антибіотики не вживав. Не було потреби. Достатньо було противірусних препаратів та імуностимулюючих. А ось дружині курс антибіотиків лікар призначав. Бо на фоні хвороби в ней був такий собі неслабий бронхіт. Це я до Вашого "жруть антибіотики ложками". Ви, я бачу, людей за дурників тримаєте. Бо членам секти свідків сивочолого гетьмана дуже важко сприйняти та визнати свої помилки. Ну то вже Ваша особиста справа. А нарід так, мудрий. Він пережив кацапську імперію, він пережив голодомори, він не втратив свою ідентифікацію впродовж кількох столітть, він зараз укривавому протистоянні знову відстоює свою свободу та незалежність. І він пережеве і Петра, і Вовчика і нас з Вами. Та буде жити віки. Бо таки мудрий народ. А Порошеко та Зеленський це маленький епізод в його багатовічній історії. І цих переживе. Нація вічна як і сама Україна.
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11.02.2022 16:12 Відповісти
> Достатньо було противірусних препаратів та імуностимулюючих.

Домашні "противірусні" ковіду глубоко до сраки. Що стосується імуностимулюючих, тот тут є такий нюанс. Якщо перебіг хвороби легкий, то імуностимулюючи до сраки. А ось якщо почався важкий перебіг, то імуностимулюючі це відверте самогубство, тому що важкий перебіг це саме ненормальна реакція власної імунної системи. Іншими словами, запередити важкій перебіг імуностимулятори не здатні, а вот привести то могили якщо він почався - на раз-два. Ось тому туповатому "мудрому наріду" й треба забороняти займатись самолікуванням.

> А ось дружині курс антибіотиків лікар призначав. Бо на фоні хвороби в ней був такий собі неслабий бронхіт.

Бронхіти бувать різний, даеко не всі вони потребують антибіотиків. При кодвіді ніякних антибіотиків не потрібно навіть якщо лежиш під киснем.

> А нарід так, мудрий. Він пережив кацапську імперію, він пережив голодомори, він не втратив свою ідентифікацію впродовж кількох столітть

То є так. Африканські племєна теж пережили й левів з крокодилами, й імперії, й цивілізаційні досягнення. Мудрий нарід-побратим.
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11.02.2022 16:34 Відповісти
Щодо лікування мені Ваша думка більш важлива ніж думка мого сімейного лікаря. Не верзіть маячню щодо самолікування. Без консультації з сімейним у моїй родині хіба що таблетку спазмалгону випʼють, або корвалолу накапають собі. Все що ми вживали було за порадою та призначенням сімейного лікаря. Ах, так. Ві не ковідобєс. У нього окрім вакцин є ще інші дієві методи лікування. Ну то вибачайте. Не всі на мотузці провладних чинуш-торбохватів сидять. Ось ті і намагаться лікарів під контроль узяти цими електронними рецептами. А щодо африканских племен - так. Вони у своїх обставинах теж в чомусь мудрі. Бо таки пережили те і в тому середовищі де б Ви або я загинуи майже чи не в перші ж години. Так що я б не ставився до них зверхньо. Погана така для себе порада недооцінювати інших.
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11.02.2022 16:47 Відповісти
> Щодо лікування мені Ваша думка більш важлива ніж думка мого сімейного лікаря.

Лікарі, що рекомендують імуностимулятори, є профнепригодними. Ця хрінь в світі за розвиненою медициною (ЄС/США) використовується дуже обмежено. Але в Україні імуностимулятори назначають наліво-направо, як і низку інших фуфломіцінив (бади, гомеопатія, корвалол-валідол, арбідол-аміксин-амізон та багато іншого). Кажу вам ще раз: якщо почався важкий перебіг (важко дихати, висока темпа довго) то імуностимулятор це фактично суїцид. Хворим на ковід в світі дають імуносупресори, а не стимулятори. Отакі лікарі в Україні, нажаль.

> У нього окрім вакцин є ще інші дієві методи лікування.

Доступних а аптеці за рецептом - нема.
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11.02.2022 17:03 Відповісти
Розумієте, думка інетівського аватара мені взагалі по цимбалах. Мені лікування допомагає - мені цього достатньо. Хай хоч і плацебо, аби допомагало. Є результат з одного боку і є розпатякання зарозумілі інетівського аватара з іншого. Як Ви думаєте, що я візьму до уваги?
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11.02.2022 17:09 Відповісти
> Розумієте, думка інетівського аватара мені взагалі по цимбалах.

Це не моя думка, а реалії життя. При важкому перебігу ковіду в першу чергу намагаються пригасити імунну систему, тому що важкий перебіг це ненормальна реакція цієї системи, яка збита з панталику та атакує все що бачить, умовно. Невже так важко відкрити протоколи, прийняті в США, ЄС та, навіть в Україні (https://www.dec.gov.ua/mtd/koronavirusna-hvoroba-2019-covid-19/) та побачити, що там нема ніяких імуностимуляторів, проте є кортикостероїди. Про антибіотикі там написано більш ніж конкретно: вживати їх превентивно не слід, тому це нічого не попереджує, а назначати лише за серьозними ознаками, а не "бронхіт".

Зрозумійте таку річ: ваш лікар вас, пардон, наїбав, грубо порушивши протокол та впаривши вам абсолютно непотрібні (або навіть шкідливі) препарати. Ось щоб такого не було, потрібні електронні рецепти. Тоді лікар двічи подумає перш ніж назначати фуфломіцин за відкат від виробника.

> Мені лікування допомагає - мені цього достатньо.

Та я це давно зрозумів й написав вам це вище.
Мудрий нарід(с)
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11.02.2022 17:31 Відповісти
Угу. Так грубо, що організм мій, дружини та інших членів родино чомусь переніс ковід легчше ніж було деякі ГРВІ переносили. Оце так шахрай цей лікар. Але знаєте. Мене це повністю влаштовує. І на відміну від таких як Ви я не жахаюся та не сахаюся від людей без маски, не істерю, не репетую. Просто собі живу. І волію тільки одного щоб влада не лізла в моє життя та не ускладнювало його ще більше своїми дебільними рішеннями. Ось і усе. А так таким чином я обманюватись радий. Півтори тижні легкого перебігу хвороби мене цілком влаштовує. А Ви звісно маєте право лікуватися як Вам завгодно. Не відбирайте тільки в мене такє саме право.
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11.02.2022 19:28 Відповісти
> Так грубо, що організм мій, дружини та інших членів родино чомусь переніс ковід легчше ніж було деякі ГРВІ переносили. Оце так шахрай цей лікар.

Більша частина людей переносить ковід без особливих симптомів (10-15% хворих дельтою потребують місця в лікарні). Внєзапно, ви попали в цю більшу частину. Це просто нєвєроятно, прям соупадєніє, такого німоже буть. Повторюю ще раз: вам поталанило, ковід пройшов повз вас. Це заслуга статистики, а "ліків", що ви приймали. Якщо (недайбог) так би трапилось, що ви попали в ті 10-15%, то ваші імуностимулятори лего б вас помножили на ноль зі всім вашим тупим гонором.

> Півтори тижні легкого перебігу хвороби мене цілком влаштовує.

Мене теж, але я загримів у лікарню із цим гімном. А близько 2% захворівших дельтою та невакцинованих помирає. Їм теж будете розповідати "мєнє тиждень влаштовує ахахаха"? Нагадаю, що багато хвороб, від яких ми вакцинуємось, дають летальний фінал лише у "незначної" кількості заражень (поліо, менінгіт и тд). Але вакцинують всіх, тому що неможливо заздалегіть визначити хто перенесе хворобу не помітивши, а хто здохне.
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11.02.2022 20:11 Відповісти
Так. І я попав у частину, що переносить легко ковід, і дружина (і це незважаючи на те що в неї організм підубитий променями та хіміями після хвороби на рак), і онука, і син, і 9 співробітників дружини та членів їх родин. Звісно, що всі ми обранці долі. Як же ще може бути. Вибачте, але із своєю маячнею ідіть під три чорти. Мені нецікаво вичитувати Ваші жахалки та псевдонаукову маячню невігласа (звісно якщо Ви не зарплатні у ковідобесів). Ви мені нічого не доведете на третьому році ковідобєсія. Тим більше я вже це пережив. Лікуйтеся вашими новомодніми вакцинами, робіть що хочете. Я вже сказав, що ковід мене не бентежить від слова ВЗАГАЛІ. Мене напружують ковідобєси та наша влада своїми безглуздими заборонами. Про що власне я весь цей час і казав. Мені абсолютно байдуже як Ви живете та лікуєтесь. Мені не байдуже, що Ви мене примушуєте робити те саме, та ще намагаєтесь мене переконати типу не вір власному досвіду - вір тому що я тобі тут втираю та засираю мізки. Все. Не бачу сенсу вести подальшу розмову. Немає в мене ані моральних сил, ані часу сперічатися з ковідобесами. Що хотів я вже сказав. Власну думку на питання електронних рецептів оприлюднив. А там форумне товариство само розбереться що до чого та хто правий. Врешті решт кожен для себе робить висновки сам та рішення теж сам приймає. Для себе я вже прийняв.
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11.02.2022 21:08 Відповісти
> Ви мені нічого не доведете на третьому році ковідобєсія.

Бгг, це так новина)

Ну то пойдіть влаштуйтесь до лікарні, у відповідний відділ, хоч санітаром. Бо це те саме, як й про війну казати шо то все брехня, ніхто ніде не стріляє, тому що бач в мене на районі все тихо.

> Власну думку на питання електронних рецептів оприлюднив.

Ну так я також оприлюднів. Це зовсім не стосується ковіду. З електронними рецептами дохтурам надавлять на пики, та вони, нарешті, перестануть рекомендувати та виписувати мегатони фуфломіцинів та непотібних ліків.
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11.02.2022 21:50 Відповісти
Во ментов-то расплодится !
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11.02.2022 14:21 Відповісти
Ковід то вірус,жодного відношення до побрехеньок цього чиновника немає.
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11.02.2022 13:48 Відповісти
Я вказав причину, як на мій погляд. Просто логічні висновки. Антибіотики в ас вільно давно продають. Але чомусь дуже гостро питання продажу їх за рецептами стало саме зараз.
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11.02.2022 13:50 Відповісти
А в кого нема смартфона?
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11.02.2022 12:47 Відповісти
Какаяразніца
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11.02.2022 13:26 Відповісти
А чим Вам смартфон допоможе у разі якщо лікар не надасть рецепту, бо наприклад вже перевищив ліміт і може отримати на горіхи від чиновників МОЗ?
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11.02.2022 13:30 Відповісти
ага , дафай ! "чёрный рынок и фальсификаторы " уже потирают руки ..
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11.02.2022 12:48 Відповісти
Не просто ідіоти, а реальні вбивці.
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11.02.2022 13:17 Відповісти
Это чтобы люди умирали дома без лекарств?
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11.02.2022 13:54 Відповісти
В США новіе аптибиотики разрабатівают, а в украпне рецепті к ним. И те и другие назіваются врачами, только лечат поразному.
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11.02.2022 14:16 Відповісти
Глупо. Антибиотики просто нужно разделить на группы. И сильные по рецепту.
У меня нет семейного врача. У кого мне рецепт взять?
А если я хочу просто положить пластинку в походную аптечку? На всякий случай.

Ну и просто теперь будет черный рынок. Будут закладки не с травой делать, а с лекарствами.
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11.02.2022 18:33 Відповісти
 
 