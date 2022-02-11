Посольство США в Києві закликало американців залишити Україну: "Воєнні дії можуть розпочатися у будь-який час"

Посольство США в Києві закликало американців негайно залишити Україну через загрозу російського вторгнення.

Про це йдеться в заяві на сайті посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України в окупованому Росією Криму та на сході України, які контролюються РФ, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження", - заявили в посольстві.

У диппредставництві наголосили, що уряд США не зможе евакуювати американських громадян у разі російських воєнних дій з будь-якого місця в Україні.

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Посольство США заликало американців виїхати з України комерційним або приватним способом, а якщо американці вирішать залишитися, то "бути обережними через злочинніть, громадські заворушення та потенційні бойові дії, якщо Росія розпочне воєнні дії". Також посольство закликало громадян США не подорожувати до Криму та на Донбас.

"Воєнні дії можуть розпочатися у будь-який час і без попередження, а також суттєво вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - наголосили в посольстві.