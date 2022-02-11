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Посольство США в Києві закликало американців залишити Україну: "Воєнні дії можуть розпочатися у будь-який час"

Посольство США в Києві закликало американців залишити Україну:

Посольство США в Києві закликало американців негайно залишити Україну через загрозу російського вторгнення.

Про це йдеться в заяві на сайті посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України в окупованому Росією Криму та на сході України, які контролюються РФ, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження", - заявили в посольстві.

У диппредставництві наголосили, що уряд США не зможе евакуювати американських громадян у разі російських воєнних дій з будь-якого місця в Україні.

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Посольство США заликало американців виїхати з України комерційним або приватним способом, а якщо американці вирішать залишитися, то "бути обережними через злочинніть, громадські заворушення та потенційні бойові дії, якщо Росія розпочне воєнні дії". Також посольство закликало громадян США не подорожувати до Криму та на Донбас.

"Воєнні дії можуть розпочатися у будь-який час і без попередження, а також суттєво вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - наголосили в посольстві.

Автор: 

США (22417) евакуація (2300)


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Топ коментарі
+41
а чому?
американці превентивно убезпечують своїх громадян.
що зробили самі українці аби убезпечити себе від нападу або створити умови за яких вторгнення буде дуже дорого коштувати агресору?
а українці:
- обрали совкового довбойоба на посаду президента;
- обрали довбойобів та відвертих українофобів до парламенту;
- воліють не помічати призначень на керівні посади кацапських вилупків;
- воліють не помічати розвертання країни назад до кацапського ярма та перетворення України на малоросію;
- воліють не помічати російськомовного наскрізь російського та совкового державного телеканалу;
- воліють не помічати та не реагувати корумпованості влади;
- воліють не помічати та не реагувати узурпації влади;
- не реагують на постійне послаблення обороноздатності країни;
- радіють, коли совковий добвень звертається до них, як до недієздатних...

ви серйозно вважаєте за можливе щось закидати Штатам?
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11.02.2022 12:01
+38
Кто бы еще нашу зеленую пошесть вывел из наркотического сна и заставил активно готовиться к возможному вторжению.
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11.02.2022 11:47
+18
да эта пошесть всё делала и делает для этого вторжения.

как утомила тупость...
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11.02.2022 11:50
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Кто бы еще нашу зеленую пошесть вывел из наркотического сна и заставил активно готовиться к возможному вторжению.
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11.02.2022 11:47 Відповісти
да эта пошесть всё делала и делает для этого вторжения.

как утомила тупость...
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11.02.2022 11:50 Відповісти
Авжеш! кремлівська мафія рулить і наасміхається.
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11.02.2022 16:37 Відповісти
Та ні краще йому в пащу ще пару-трійку пакетів всипати, хай спить падло і не просинається, менше шкоди буде.
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11.02.2022 12:00 Відповісти
американці теж не виведуть....
5й відхил від призова - "все гаразд, шашлики на на майскіе..." -
вже набувае потужності...
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11.02.2022 12:04 Відповісти
так клоун сказал мясо мариновать
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11.02.2022 12:16 Відповісти
Війну напевно розпочнуть з диверсії, нападу із території України на Білорусь, щоб втягнути у бойню білоруський народ і на його "захист" стане "вірний союзник" РФ...?Така їх політика була завжди!
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11.02.2022 14:56 Відповісти
Зевладі зараз конче потрібно знайти кошти на е-бабусі, та смартфони, і розробка економічного паспорта українця. А ось зміцненню оборони країни...якось вони не дуже хочуть (принаймні таке складається враження). Звідси й дії американців.., на ситуацію навколо України.
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11.02.2022 19:29 Відповісти
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11.02.2022 11:47 Відповісти
Бульбафюрер шо ли ?
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11.02.2022 12:12 Відповісти
так может уже пришло время включить санкции, а не призывать к выезду из Украины?
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11.02.2022 11:48 Відповісти
а чому?
американці превентивно убезпечують своїх громадян.
що зробили самі українці аби убезпечити себе від нападу або створити умови за яких вторгнення буде дуже дорого коштувати агресору?
а українці:
- обрали совкового довбойоба на посаду президента;
- обрали довбойобів та відвертих українофобів до парламенту;
- воліють не помічати призначень на керівні посади кацапських вилупків;
- воліють не помічати розвертання країни назад до кацапського ярма та перетворення України на малоросію;
- воліють не помічати російськомовного наскрізь російського та совкового державного телеканалу;
- воліють не помічати та не реагувати корумпованості влади;
- воліють не помічати та не реагувати узурпації влади;
- не реагують на постійне послаблення обороноздатності країни;
- радіють, коли совковий добвень звертається до них, як до недієздатних...

ви серйозно вважаєте за можливе щось закидати Штатам?
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11.02.2022 12:01 Відповісти
Ой,як добре що появився Дмитрук ? Є все таки "пророк" в нашій Вітчизні. Накінець то ми будем врятовані...Здійснилося. Хто знає,чи не перемагав Дмитрук в битві екстра снсів.Віддати йому всі ті сині руки...
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11.02.2022 14:24 Відповісти
про що ви, пане?
я ніколи нічого не пророкую.
й дарма ви вживаєте лайно на кшталт "битвиекстрасенсів".
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11.02.2022 14:47 Відповісти
Лебеді вже повертаються,сьогодні пролетів клин.
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11.02.2022 11:55 Відповісти
це ви до того що весна скоро і готуватись саджати пора?
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11.02.2022 12:32 Відповісти
Зброю до бою. Хто не має зброї, беріть лопату закопувати добрива на весну. До перемоги. Україна понад усе
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11.02.2022 11:55 Відповісти
73% какая разніца, може хоч тепер дойде що Армія, Мова, Віра не пусті слова
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11.02.2022 11:58 Відповісти
ні. не дійде.
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11.02.2022 12:01 Відповісти
Дойдёт, когда их чечен будет в опу ахать. Только поздно будет.
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11.02.2022 12:17 Відповісти
ракетами по воронежской АЭС
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11.02.2022 12:02 Відповісти
1) ракетами стрельнёт, куда попадёт (не забываем кривизну земли и силу Кориолиса, Воронежу приготовиться.)
2) залетят самбелями и некисло отгребут от ПВО
3) в своих влажных мечтах Шойгу "знищує прикордонні дороги і залізницю", но просыпается весь в говне и холодном поту.
4) заходит пехота, грузится в рефрежиратор со странной циферкой "200Э на борту и едет обратно
5) на всякий случай давят трактором турецкие помидоры
6) чувакам отключают свифт и накладывают такие санкции, что рубль бъёт рекорд зимбабвийского доллара по падению.

И немного от себя.
"Я профан в військовому ділі, але як ми будемо протистояти за таким сценарієм? "
Не ссы. ЗСУ - как раз профессионалы. Они знают что делать и они справятся. Особенно если им помочь.
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11.02.2022 12:10 Відповісти
2) залетят самбелями и некисло отгребут от ПВО
Будуть летіти 30-50 м над землею ПВО їх просто не побачить.
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11.02.2022 12:21 Відповісти
Будут лететь 30-50 метров и отгребать от "Игл","Стингеров","Шилок","Тунгусок", перехватчиков украинских ВВС и кривизны земли (что самое страшное).
Потом, как вы себе представляете бомбить что либо с высоты 30 метров с самолёта на полной скорости?
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11.02.2022 12:25 Відповісти
А як їх на приціл взяти, якщо 2-3 секунди і літак пропадає з зони видимості.
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11.02.2022 12:30 Відповісти
У Тунгусок (если не ошибаюсь) и у комплексов Оса и Тор стоит радар, который автоматически их вылавливает и захватывает. Оператору только кнопку нажать на пуск.
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11.02.2022 12:34 Відповісти
А ты уже видать и жопу навазелинил для встречи оккупантов?
Кацапы нигде не смогли победить за несколько часов, хотя воевали практически только с партизанами.
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11.02.2022 12:36 Відповісти
Дурко, никто не очкует. Не звезди.
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11.02.2022 12:40 Відповісти
почему фамилию ***** написал с маленькой буквы? тебя куратор за это взгреет. Срочно удали и перепиши.
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11.02.2022 12:45 Відповісти
Ну и нахера ты сюда свинособацкую агитацию тащищь?
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11.02.2022 12:54 Відповісти
Вот и пропал кацапет.. одни крестики остались... а как голосисто кукарекал...
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11.02.2022 14:29 Відповісти
Коли будуть бомбити то піднімуться там на хвилину на нормальну висоту, а потім знову підуть на 30-50 м.
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11.02.2022 12:32 Відповісти
Вот как поднимутся, так по ним сразу отработает и всё остальное. Самолёт - это не чувак в окопе. Его видно на радаре за 200-300 км и валить будут все кто видит.
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11.02.2022 12:37 Відповісти
😁 ти колись бачив СУ -24 , наприклад, що летить на висоті 30-50 метрів?
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11.02.2022 12:37 Відповісти
у американских ГОСТИНЦАХ очень хорошее зрение, далеко не залетят, как раз 50 метров для шайтан трубы радость.
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11.02.2022 12:27 Відповісти
Ти істебітєль шайтан трубою на приціл не візьмеш, не встиннеш трубу на плече покласти як вже літак пропаде з зони бачення.
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11.02.2022 12:35 Відповісти
в догонку пулять надо на такой высоте, да и не каждый кацап полетит на 50 метрах, нужно знать хорошо местность для такой высоты, там решают доли секунды, а стингер работает с 20 метров, так шо у маньки полюбому будет праздник и бухаря нет и квартира наша и лада калина наша.
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11.02.2022 12:45 Відповісти
0) За допомогою ботів сіє паніку
......
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11.02.2022 12:12 Відповісти
О да, этот кекс - большой любитель рассказать о силе славного кацапского мультяшного оружия, подводной авиации и жареных бурятов.
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11.02.2022 12:16 Відповісти
Я щось не замітив в Україні ніякої паніки.
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11.02.2022 12:19 Відповісти
Значит плохо работаете. Интенсивней нагоняйте зраду.
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11.02.2022 12:25 Відповісти
Потрібно готуватись до любих сценаріїв війни.
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11.02.2022 12:37 Відповісти
Одни готовятся, скупая патроны и записываясь в терроборону, другие готовятся, скуля на форумах. Если вам так тревожно - отправьте деньги волонтёрам на нужды армии и вам сразу полегчает. Проверено.
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11.02.2022 12:42 Відповісти
Українською мовою правильно писати "помітив", кацапчику
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11.02.2022 12:31 Відповісти
Я знаю, але той суржик невиліковний.
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11.02.2022 12:38 Відповісти
а Ичкерия как противостояла???
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11.02.2022 12:17 Відповісти
Та ти не профан. Ти Стратег, стратегище. Це ж треба таке, здуру, придумав.
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11.02.2022 12:25 Відповісти
Нє ну я дивлюся всяке там в ютубі і розкази там різних військових і невійськових., і від того я такий стратег.
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11.02.2022 12:28 Відповісти
😁 ... І ви дальше будєтє вєлічєствєнно лєпіть із ґовна петухов... Ага, помєчтай, Іванушка Дурачьок!
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11.02.2022 13:00 Відповісти
Если в Украине осталось хотя бы 20% того ПВО чтобы было при союзе, то у русских нету шансов на воздухе, судя по википедии у нас 200 установок С-300, что они будут с ними делать?
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11.02.2022 12:32 Відповісти
Сьогодні в Апеляційному суді Генпрокуратура і ДБР імені Банкової оскаржують запобіжний захід Петро Порошенко,
Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку.

Як повідомляють моі колеги, народні депутати Volodymyr Viatrovych, які вже знаходяться біля суду, поліція теж «заряджена» і з 5 ранку заблокувала площу .

Не пускали навіть народних депутатів, відмовлялися показати посвідчення, на всі запитання ховають очі і відповідають, що це вказівка зверху.

Зранку навіть відбулася штовханина .
Зокрема, поліцейські відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Бондар Михайло , якому травмували ногу.

Попри те, що Європейська Солідарність подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників і встановлення звуко апаратури , поводиться агресивно.
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11.02.2022 12:02 Відповісти
добре було б ,щоб ті ВСІ негідники сиділи в одній камері на нарах
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11.02.2022 15:15 Відповісти
А Европейские посольства Не Призывают!!! Негодяи сша.
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11.02.2022 12:06 Відповісти
А не пить такое с утра не пробовали?

Нидерланды, Япония, Германия, Австралия, Британия, Канада ...
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11.02.2022 12:32 Відповісти
А наш головнокомандуючим не боїться. Ось озброїть є-бабусь смартфонами, заправить пільговими тарифами - ніяка аривя йому не страшна.
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11.02.2022 12:06 Відповісти
⚡️ "БРСМ-нафта" заправлятиме танки окупантів під час російського наступу. ⚡️

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на статтю одного з головних російських пропагандистських ресурсів News Front.

У матеріалі похвалили власника "БРСМ-нафта" Андрія Бібу за те, що продовжуює фінансувати духовні, громадські та політичні ініціативи, спрямовані на єдність "русского мира".

Голобуцький нагадав, що на початку війни на Донбасі терористи заправляли свої танки на звичайних заправках - це було зручно з точки зору логістики.

Тепер на його думку, у разі російського наступу саме "БРСМ-нафта" заправлятиме танки окупантів.
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11.02.2022 12:08 Відповісти
Бггг.. хотите открою вам небольшой секрет. Когда на заправку заедут танки и оттуда вылезут чуваки с автоматами, то их заправят на ЛЮБОЙ заправке. И ещё и хотдогов в дорогу напакуют.
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11.02.2022 12:14 Відповісти
логічно.. але щось мені здається, що величезна зграя ворогів сидить на місцях і чекає свого зоряного часу. В мене теща лежача та несповнарозуму - лежить і чекає, коли 'російські сапогі передавят укрофашистов, поджидающих ее у АТБ'
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11.02.2022 12:20 Відповісти
але те, що укрофашисти їй кожен день приносять ліки та годують.... це її не обходить, від госпіталізації відмовляється...
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11.02.2022 12:22 Відповісти
Есть и такое. Только эти придурки не понимают, что для бурятов и чеченов они такие же укропы, как и все остальные. И никаких поблажек за их идиотизм им не будет.
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11.02.2022 12:22 Відповісти
Таки шо??? Бацька тоже СлугаНарода???
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11.02.2022 13:26 Відповісти
Воюйте все у себя дома! Оставьте Украину и Украинцев в покое!!!
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11.02.2022 12:09 Відповісти
Это своей кацапне скажи. Или это Америка захватила Крым и развязала войну на Донбассе
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11.02.2022 12:21 Відповісти
Сын собаки, кто тебя уполномочил делать такие заявления от имени Украины и украинцев?
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11.02.2022 13:34 Відповісти
США і ЄС запізно почали реагувати, а можливо і впритик вчасно.
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11.02.2022 12:24 Відповісти
Полесов ты шо ли ? Слесарь - интеллигент со средним образованием ?
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11.02.2022 13:00 Відповісти
Паникеры, лучше бы ввели санкции превентивно
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11.02.2022 12:27 Відповісти
Блдь,хай вже начнуться чи не начнуться...ЗАЇ₴АЛО. Їнформатаки до жопи українцям,повірте🥱
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11.02.2022 12:40 Відповісти
Зачем такое устраивать. Натурально драпают. Как из Афганистана.
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11.02.2022 12:45 Відповісти
Хоть раз в жизни, попробуйте отвечать только за самого себя!
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11.02.2022 13:53 Відповісти
Я просто оставлю тут, может кто забыл.

18.01.2022 В администрации США вновь предупредили о непосредственной https://www.dw.com/ru/kakuju-cenu-gotovy-vystavit-rossii-gensek-nato-i-kancler-frg-za-vtorzhenie-v-ukrainu/a-60466226 угрозе вторжения российских войск в Украину . "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину", - заявила во вторник, 18 января, в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

08.02.2022 В Государственном департаменте США предпочли опровергнуть собственные утверждения о «скором вторжении» России в Украину.

США никогда не заявляли, что вторжение может начаться в любой момент, сказал официальный представитель Госпеда Нед Прайс на брифинге в ответ на просьбу журналиста озвучить сроки возможной агрессии РФ.
11.02.2022 Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.

Да идите вы все нахер. То может, то не может, то может, то не может. И так на протяжении последних месяцев. Они скоро людей до истерики доведут своим может не может.
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11.02.2022 12:55 Відповісти
Да ладно Вам, никакой истерики...
Я лично готов, конечно неспокойно на душе, но понимание, что если "начнётся", то никого из украинцев это не минует... А там "война план покажет".
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11.02.2022 14:01 Відповісти
НАЖАЛЬ І ДО СЬОГОДНІ ЛЮДИ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе НЄДАРОЗУМЄНІЄ НЕ СТАВЛЯТЬ ЗНАК = МІЖ РИЗИКОМ НАПАДУ паРАШИ НА УКРАЇНУ І СВОЇМ ВИБОРОМ У 2019 му
ТЕОРІЇ ГЕБЕЛЬСА У ДІЇ ЯК ТО КАЖУТЬ, А ФІЛЬМ ПРО ГАЛАБОРОДЬКА ТО "МАЙН КАМПФ"
ЗЕЛЕНОГО АКТОРА З КРИВОГО РОГУ.
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11.02.2022 19:16 Відповісти
 
 