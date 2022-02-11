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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Британія постачає Україні деяке озброєння, ми навчаємо військових, але на цей момент це все, що ми можемо зробити, - Джонсон

Британія постачає Україні деяке озброєння, ми навчаємо військових, але на цей момент це все, що ми можемо зробити, - Джонсон

Британська армія передала для ЗСУ деяке озброєння, але не втручатиметься напряму, якщо Україна зазнає нового нападу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише The Telegraph.

"Це все, що ми можемо зробити", – сказав на брифінгу в Польщі глава уряду Британії Борис Джонсон.

Він нагадав, що "і Польща, і Велика Британія пропонують пряму військову підтримку нашим українським друзям".

"Обидві наші країни вірять у суверенну незалежну Україну. Велика Британія постачає деяке оборонне озброєння у вигляді протитанкових ракет, ми навчаємо українські війська. На цей момент це все, що ми можемо зробити, оскільки Україна не є частиною НАТО", – сказав Джонсон, який днями записав з Києва ролик на підтримку України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Джонсон записав ролик на підтримку України. ВIДЕО

Водночас він додав, що союзники "відстоюють право України, як і будь-якої іншої суверенної незалежної країни, прагнути цього (вступ до Альянсу. – Ред.)".

Говорячи про актуальну ситуацію, що склалася навколо України через військовий шантаж Росії, Джонсон зазначив, що "ми стоїмо на краю прірви". Як висловився прем'єр країни, зараз "справи настільки погані, як не було дуже, дуже довгий час".

Велика Британія (5535) вторгнення (380) НАТО (6395) Польща (8471) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+10
Ну так давайте заключимо оборонний тристоронній союз, ********* тоді точно не полізе!
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11.02.2022 11:53
+5
https://twitter.com/Odessa8436/status/1491697245091250179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F 6 Флот США приближается к Босфору
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11.02.2022 11:59
+4
Кончені, тупорилі імбецили, які 30 років не хотіли йти до НАТО, не хотіли реформ, а тому обирали уробків з ригів, та іншої срані. Дякую вам, дуже дякую
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11.02.2022 12:05
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Ну так давайте заключимо оборонний тристоронній союз, ********* тоді точно не полізе!
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11.02.2022 11:53 Відповісти
Не всё там так просто. Устав НАТО запрещает членам участвовать в подобных военных союзах.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
Так Британія вирішила "віддячити" ванюшкам за вбивства Литвиненка та Скрипалєй на їх території.
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11.02.2022 11:54 Відповісти
Можливо це теж одна з причин. Головне, здається, що все таки брити, як одні з підписантів меморандуму, хоч якось так хочуть компенсувати "кидалово" України за відмову від ядерної зброї. Хоча говорити про "совість, чесність" в політиці самого себе дурити.
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Открьіто напасть на Украину Расея побоится , а вот со стороньі ОРДЛО , вполне может.
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11.02.2022 11:54 Відповісти
Це , типу, "местние шахтери и трактористи" ломануться...
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11.02.2022 18:26 Відповісти
https://twitter.com/Odessa8436/status/1491697245091250179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F 6 Флот США приближается к Босфору
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11.02.2022 11:59 Відповісти
Та перекрий спочатку Босфор для російських окупантів... Як ніяк Будапешський договір підписували... В нас вже є окуповані території. Ми потребуємо їх звільнення... Для нас можна б і ядерних боєголовок поставити з ракетами дальністю до 10 тис км.
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11.02.2022 11:59 Відповісти
в будку псина
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11.02.2022 12:10 Відповісти
Це всього сценарій, я не претендую на військового спеціаліста, я навіть в армії не служив.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
Ну тоді подивися за чеченські війни, де відгрібала "самая сильная" армія ерефії.
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11.02.2022 13:08 Відповісти
Вам треба йти в тероборону, там навчать, що і як робити, будете обізнаним у військовій справі та не пререстанете фантазувати сценаріі.
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11.02.2022 13:37 Відповісти
Дехто каже, що в нас все є, повністю боєготовна армія.
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11.02.2022 13:51 Відповісти
В час зовнішньої загрози, обороною країни мають займатись всі, не лише сама армія.
Тренуйтесь, овлодівайте необхідними знаннями та навиками.
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11.02.2022 13:57 Відповісти
Може зложити лапки?
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11.02.2022 12:09 Відповісти
Який може бути сценарій з нашої сторони, що ми можем протиставити?
Мені просто цікава думка людей.
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11.02.2022 12:17 Відповісти
тебе кацапчик я предлагаю снять штаны и присесть на чеченскую бутылку, потом у тебя винторогий, по графику швабро-терапия.....я профан конечно в этом деле, но тебе должно помочь!
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11.02.2022 12:09 Відповісти
Если ***** будет стрелять по территории Украины ракетами, то потом его пехота будет вся с перерезанным горлом.
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11.02.2022 13:15 Відповісти
если останется кому перерезать после этого...
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11.02.2022 16:42 Відповісти
В смысле, пехоты не будет или ракеты ***** убьют украинскую армию?
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11.02.2022 17:31 Відповісти
Кончені, тупорилі імбецили, які 30 років не хотіли йти до НАТО, не хотіли реформ, а тому обирали уробків з ригів, та іншої срані. Дякую вам, дуже дякую
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11.02.2022 12:05 Відповісти
В 1991-му українці вже деградували у формуванні себе як нації. І це вияскравилося дуже виразно на всіх виборах. Періодичне обезголовлювання України і політика асиміляції не могли минути без наслідків для України. Доробити націю - це проблема, без розв'язання якої Україна не матиме жодних перспектив. Закрити мережу KATSAP-FM, вигнати московських попів, закрити всі москвомовні школи, що ще залишились, звільнити всіх ватних учителів, повернути обов'язкове вивчення історії і мови і всіх вишах (скасоване, до речі, Сергієм Квітом), українізувати армію, спорт, позашкільну роботу, українізувати все. Величезний огром роботи, і неозоре поле для саботажу.
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11.02.2022 12:38 Відповісти
Суки гейропейські про будапешт забули вже? Та якби ядерну зброю не здали **********, нах... нам ваша допомога була б потрібна. ***** тричі б подумало про нравится или не нравится, ще не відомо хто б кого дрючив!
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11.02.2022 12:19 Відповісти
Ну так ви всі будете спостерігать і зараз спостерігаєте як нас убивають цікаво знати якщо параша "випадково" влучить в одну з територій нато ви відповідать будете і по кому чи проковтнете як завжди
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11.02.2022 12:32 Відповісти
На цей момент.
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11.02.2022 12:46 Відповісти
Дякуємо за допомогу !
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11.02.2022 13:16 Відповісти
це в тисячі разів більше чи дають німці
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11.02.2022 13:23 Відповісти
 
 