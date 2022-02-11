Британія постачає Україні деяке озброєння, ми навчаємо військових, але на цей момент це все, що ми можемо зробити, - Джонсон

Британська армія передала для ЗСУ деяке озброєння, але не втручатиметься напряму, якщо Україна зазнає нового нападу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише The Telegraph.

"Це все, що ми можемо зробити", – сказав на брифінгу в Польщі глава уряду Британії Борис Джонсон.

Він нагадав, що "і Польща, і Велика Британія пропонують пряму військову підтримку нашим українським друзям".

"Обидві наші країни вірять у суверенну незалежну Україну. Велика Британія постачає деяке оборонне озброєння у вигляді протитанкових ракет, ми навчаємо українські війська. На цей момент це все, що ми можемо зробити, оскільки Україна не є частиною НАТО", – сказав Джонсон, який днями записав з Києва ролик на підтримку України.

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Водночас він додав, що союзники "відстоюють право України, як і будь-якої іншої суверенної незалежної країни, прагнути цього (вступ до Альянсу. – Ред.)".

Говорячи про актуальну ситуацію, що склалася навколо України через військовий шантаж Росії, Джонсон зазначив, що "ми стоїмо на краю прірви". Як висловився прем'єр країни, зараз "справи настільки погані, як не було дуже, дуже довгий час".