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На трасі Київ - Бориспіль запустили систему управління рухом, - Служба автодоріг

На трасі Київ - Бориспіль запустили систему управління рухом, - Служба автодоріг

На 17 км траси М-03 від Києва до Борисполя запрацювала перша в Україні інтелектуальна система управління дорожнім рухом.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

Система складається з 19 інформаційних порталів і понад 130 камер. На інформаційних табло відображається інформація про дорожні умови та обмеження, дозволену швидкість, затори, температуру та стан дорожнього покриття.

"Для контролю і моніторингу руху на трасі використана система Invipo. Це платформа, яка дозволяє інтегрувати проєкти інтелектуальних транспортних систем: об’єднує дорожні технології та системи, централізує їхні контрольні точки, збирає та перевіряє дані, створює розумні сценарії та аналітичні інструменти. Платформа Invipo дає операторам можливість керувати дорожніми технологіями, пристроями та системами з одного місця", – пояснюють у відомстві.

Контроль дорожнього руху на цій ділянці є дуже важливим, адже траса веде до головних повітряних воріт України. За добу напрямок долають близько 85 тисяч авто.

Магістраль Київ – Бориспіль відремонтували минулого року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Тут оновили дорожнє покриття, два шляхопроводи, автопавільйони та переходи. Було облаштовано нове бар'єрне огородження, встановлено сучасне LED-освітлення і система контролю "зважування-в-русі". Всі роботи виконали за рекордні два місяці.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що впродовж 2021 року в Україні було збудовано та відновлено понад 7 тисяч кілометрів доріг.

Також читайте: Прикордонну дорогу до КПП "Дяківці" відремонтували на Буковині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (3055) Укравтодор (1200) камера (104)


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Топ коментарі
+10
Левая полоса выделяется исключительно для водителей "ауди" в красных рубашках
По всему участку расставлены табло с указателями "По-тихому уйти в лес"
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11.02.2022 12:03
+7
хтось бачив затори на 16-ти полосній бориспільській трасі?)
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11.02.2022 11:55
+6
Отремонтировали за мои деньги, и за программой откатов и распила Владимира Зеленского.
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11.02.2022 11:55
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по-моему, зеленые снова придумали, как усложнить жизнь украинцам
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11.02.2022 11:55 Відповісти
В чем усложнения, лол?
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11.02.2022 12:20 Відповісти
Трухин из "несистемных" депутатов, им любые системы пох....
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11.02.2022 12:43 Відповісти
дождались Трухин проедет и включили не имеющую аналогов в мире!
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11.02.2022 11:55 Відповісти
Отремонтировали за мои деньги, и за программой откатов и распила Владимира Зеленского.
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11.02.2022 11:55 Відповісти
Мы платим, ЗЕля пилит
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11.02.2022 12:41 Відповісти
хтось бачив затори на 16-ти полосній бориспільській трасі?)
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11.02.2022 11:55 Відповісти
Та дураку понятно, что это просто очередной распил бабла! Нет и никогда не было там никаких проблем.
Это из серии "установка камер автоматической фиксации скорости" в местах, где ПДД по причине превышения скорости происходят раз в 5 лет.
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Там ніколи не було 16 смуг. Усьго 8 - по 4 в кожний бік.
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11.02.2022 12:24 Відповісти
Сколько лярдов списали на эту игрушку?
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11.02.2022 11:57 Відповісти
Левая полоса выделяется исключительно для водителей "ауди" в красных рубашках
По всему участку расставлены табло с указателями "По-тихому уйти в лес"
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11.02.2022 12:03 Відповісти
Звісно ж супер крута система не буде помічати п'яних «слуг» за кермом і з неї також зникатимуть певн відеозаписи.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
Это будет самообучающаяся система 😂
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11.02.2022 12:44 Відповісти
если ты «слуга урода», видеофиксация автоматически удаляется! ыскусственный ынтеллект!
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11.02.2022 12:17 Відповісти
Траса не має ЖОДНОГО одноуровнего перехрестя,немає заторів--яке в біса регулювання. Шахраї придумали чергове розкрадання бюджетних коштів
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11.02.2022 12:18 Відповісти
твою ж маму...понять не могу,как эта магистраль с 80-х годов,функционировала без клоуна...
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11.02.2022 12:29 Відповісти
ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ, А ОБЫЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. ТАКИЕ ВЕЩИ УЖЕ БЫЛИ В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ НАЧИНАЯ С 1960 ГОДА)).
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11.02.2022 12:31 Відповісти
А КАК БЫТЬ С ЭТИМ???? ЭУРОПЕЙЦЫ))))). https://news.obozrevatel.com/kiyany/proisshestviya/v-kieve-iz-za-yam-na-doroge-u-avtobusa-lopnulo-steklo-video.htm
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11.02.2022 12:41 Відповісти
Говноед. Ты лучше у себя там посмотри , особенно в Замкадь
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12.02.2022 21:40 Відповісти
Это дурдом какой-то!
На 17 км трассе ни одного светофора, ни одного наземного пешеходного перехода и - 130 камер!
Что там можно "интеллектуально" (!?) регулировать???
А вот распилить деньги на это "интеллектуально" можно 100%...
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11.02.2022 14:18 Відповісти
Лучше бы туда камеры со всех дорог Украины переставили...
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11.02.2022 15:24 Відповісти
 
 