На трасі Київ - Бориспіль запустили систему управління рухом, - Служба автодоріг

На 17 км траси М-03 від Києва до Борисполя запрацювала перша в Україні інтелектуальна система управління дорожнім рухом.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

Система складається з 19 інформаційних порталів і понад 130 камер. На інформаційних табло відображається інформація про дорожні умови та обмеження, дозволену швидкість, затори, температуру та стан дорожнього покриття.

"Для контролю і моніторингу руху на трасі використана система Invipo. Це платформа, яка дозволяє інтегрувати проєкти інтелектуальних транспортних систем: об’єднує дорожні технології та системи, централізує їхні контрольні точки, збирає та перевіряє дані, створює розумні сценарії та аналітичні інструменти. Платформа Invipo дає операторам можливість керувати дорожніми технологіями, пристроями та системами з одного місця", – пояснюють у відомстві.

Контроль дорожнього руху на цій ділянці є дуже важливим, адже траса веде до головних повітряних воріт України. За добу напрямок долають близько 85 тисяч авто.

Магістраль Київ – Бориспіль відремонтували минулого року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Тут оновили дорожнє покриття, два шляхопроводи, автопавільйони та переходи. Було облаштовано нове бар'єрне огородження, встановлено сучасне LED-освітлення і система контролю "зважування-в-русі". Всі роботи виконали за рекордні два місяці.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що впродовж 2021 року в Україні було збудовано та відновлено понад 7 тисяч кілометрів доріг.

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