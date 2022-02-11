Росія може вторгнутись до України в будь-який момент, навіть під час Олімпіади-2022, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати вторгнення до України в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Блінкена, Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон", – сказав Блінкен на пресконференції Мельбурні.

"Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор", - додав держсекретар США.

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