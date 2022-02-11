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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія може вторгнутись до України в будь-який момент, навіть під час Олімпіади-2022, - Блінкен

Росія може вторгнутись до України в будь-який момент, навіть під час Олімпіади-2022, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати вторгнення до України в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Блінкена, Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон", – сказав Блінкен на пресконференції Мельбурні.

"Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор", - додав держсекретар США.

Також читайте: Блінкен та Ле Дріан обговорили підсумки візиту Макрона до Києва та Москви

Автор: 

росія (64871) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+13
А где наш ******* с успокаивающим текстом??????? Я начинаю волноваться!….
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11.02.2022 12:08
+12
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11.02.2022 12:12
+11
Смерть цапам!
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11.02.2022 12:06
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Смерть цапам!
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11.02.2022 12:06 Відповісти
может не может может Путин вечный а может и трупом к чему эти все вбросы гадания теории и прочая муйня ГЛАВНОЕ ЧТО УПУСКАЮТ ВСЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛИ-- РУКОЖОПОСТЬ САМИХ КАЦАПОВ.... даже если очень захотетьбь то вы не сделатеет то как сами кацапы между прочим между ног и через жоппу (пардон за идиому) делают все время... то двигатель бабахнул на корабле то самолет стоял стоял и развалился то ракета пущенная с корабля обратно полетела в тот же корабль то испытывали гиперпупер ракету что снесло половину Североморска... и так далее и так далее..
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11.02.2022 12:53 Відповісти
Та зае.. ли уже, пусть вторгаются!! Раньше начнем, раньше покончим с этой империей зла!!!
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11.02.2022 12:07 Відповісти
та не говори - я уже ржу с свинокацапоты))
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11.02.2022 12:33 Відповісти
А где наш ******* с успокаивающим текстом??????? Я начинаю волноваться!….
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11.02.2022 12:08 Відповісти
У нього сьогодні корпоратів.
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11.02.2022 12:12 Відповісти
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11.02.2022 12:12 Відповісти
та им,основной массе,кроме московско-питерской мягкотелой голубизны,вообще поухй,где,когда,и во имя чего сдохнуть - это факт,и об этом нужно помнить..
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11.02.2022 12:11 Відповісти
Москаляку на гілляку
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11.02.2022 12:12 Відповісти
Збс, по имени судим.
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11.02.2022 13:04 Відповісти
Зельдина теж більш на жидовське прозвище схоже.Та і Лен немає серед українців немає. Є Лени
А Крістіни серед українців є
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11.02.2022 13:50 Відповісти
Та, мене тут банять кожного тижня. Для цього ресурса я не свій, а скоріш за все ворог бо в рота головреду не заглядаю, дуже скептично відношусь до його, так би мовити, "творчості" та висвітлюю хибні сторони його "аналітики".
Так що.
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11.02.2022 16:20 Відповісти
Лени=Олени
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11.02.2022 16:21 Відповісти
И только после олимпиады!!!
Ведь если КУЙло вторгнется, то цивилизованные страны отзовут своих спортсменов. И получиться так, что это первая в истории олимпиада, которая не состоялась. Китайцам это сильно не понравится.
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11.02.2022 12:14 Відповісти
Таварищ Энтони!! Давай вже нарешти ПВО, а Джавелины мы ше ту тыщу не зрасходовали, давай средства ПВО!!
Вот смотрю я на эту возню и понимаю, что кого свинособакам и удалось напугать - так это тех кого пугать и не следовало. А украинцам как то не страшно)) Тут бы в тылу какая **** не вдарила в хребет, а с кремлевскими вошами разберемось.
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11.02.2022 12:42 Відповісти
Лучше к вам....Воюйте у себя....оставьте Украину в покое!
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11.02.2022 12:48 Відповісти
Дайте олимпиаду досмотреть сволочи, земля растаяла куда вы претесь. Отопление пизлец сколько в этом месяце, вынуждаете еще танк заправить по 35 грн за литр соляры. Придется налегке ручным минометом крошить.
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11.02.2022 13:40 Відповісти
Да, знали бы древние греки что Олимпийские игры станут лучшим другом и поводом для всех мастей милитаристов и оккупантов. А не пора ли в современных условиях поступить от обратного и запрещать проводить Олимпийские игры особенно в период войн и военных противостояний?
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11.02.2022 13:56 Відповісти
 
 