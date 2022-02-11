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Новини
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Сьогодні в Харкові під головуванням Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад: обговорюватимуть питання національного спротиву

Сьогодні в Харкові під головуванням Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад: обговорюватимуть питання національного спротиву

Сьогодні у Харкові під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Про це повідомляє пресслужба конгресу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що захід розпочнеться о 13.00 годині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На засідання РНБО в Харкові запросили мерів міст: Зеленський хоче показати, що саме він є організатором тероборони, - Бутусов

"На порядку денному:

- стан виконання Закону України "Про основи національного спротиву"

- забезпечення фінансової та енергетичної стабільності в Україні

- готовність до реалізації в 2022 році проєктів програми Президента України "Велике будівництво"

- заходи з підвищення рівня енергоефективності та термомодернізації житлового фонду

- виконання Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Зеленський (23653) місцеве самоврядування (319) Харків (5549) тероборона (383) Конгрес місцевих і регіональних влад (9)


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Топ коментарі
+12
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11.02.2022 12:10
+9
Интересно на этот концерт вход платный???
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11.02.2022 12:07
+7
Помнится мне, страусовод енакиевский то же там, на востоке страны съезд проводил, а потом в Ростов сдрыстнул.
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11.02.2022 12:12
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зеля строит свой ПИСУАР?
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Интересно на этот концерт вход платный???
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Тыща 15-25 ряд
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11.02.2022 13:00 Відповісти
сцікун - тебе в столиці з нетерпінням чекають!

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11.02.2022 12:08 Відповісти
шампури не забудьте, спротив-атори блаЗЄнські. Тьху!
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11.02.2022 12:08 Відповісти
Есть спротив, есть неспротив. Зебобики, что такое национальный спротив? Это как?
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11.02.2022 12:09 Відповісти
НАК «Нафтогаз України» наразі перетворилося на банкрута який змушений просити гроші з державного бюджету.

Про це https://s.newsua.one/4p2jc в інтерв'ю виданню Forbes.ua повідомив колишній керівник «Нафтогазу», проти якого нещодавно було відкрито кримінальну справу Андрій Коболєв.

«Нове керівництво держкомпанії також здійснило катастрофічну помилку влітку - вони не закупили вчасно газ», - вважає Андрій Коболєв.

Експосадовець переконаний, що поточне становище державного підприємства є плачевним попри те, що «Нафтогаз» у третьому кварталі 2021 року показав у звітності прибутки в обсязі 2,5 млрд грн.

«Будь-яка фінансова звітність, яка виходить від поточного «Нафтогазу», повинна піддаватися серйозному вивченню. Вони намагаються нею маніпулювати. Але прибуток не є головним. «Нафтогаз» знову став компанією, яка дотується з держбюджету, а вона має, навпаки - наповнювати державний бюджет. Це її головне завдання», - зазначив Коболєв.

Екскочільник «Нафтогазу» переконаний, що поточне керівництво компанії припустилося катастрофічної помилки, не закупивши вчасно енергоносій для опалювального сезону в Україні.

За даними Коболєва, «Нафтогаз» зараз почав імпортувати газ, незважаючи на всі розмови, що газу достатньо, оскільки це не є правдою і, в залежності від погодних умов газу Україні може не вистачити на поточний опалювальний сезон.

«Велика зона ризику - це березень», - вважає Андрій Коболєв.

Експосадовець наголосив, що наступної зими українській компанії потрібно буде імпортувати близько восьми мільярдів кубометрів газу, і невідомо, де компанія візьме гроші для цих потреб.
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11.02.2022 12:09 Відповісти
"Вперёд "орлы"! А я - за вами! Ведь вы - на бой! А я - за орденами"
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11.02.2022 12:10 Відповісти
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11.02.2022 12:10 Відповісти
головуванець! - мені вже подобаеться саме слово
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11.02.2022 12:11 Відповісти
Помнится мне, страусовод енакиевский то же там, на востоке страны съезд проводил, а потом в Ростов сдрыстнул.
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11.02.2022 12:12 Відповісти
маршруты прорабатывает , кабаньи тропы изучает , то в Карпатах , то в Харькове , кудой уходить будет , пока не определился
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11.02.2022 13:07 Відповісти
Даст Бог дальше Аскольдова переулка в Киеве не уйдёт.
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11.02.2022 13:54 Відповісти
Борюн - уклоніст обісцяний
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11.02.2022 12:14 Відповісти
Зеля о"баранець..(
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11.02.2022 12:15 Відповісти
Так у нас війна чи велике будівництво? Чи просто грошей забагато?
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11.02.2022 12:16 Відповісти
У нас отсутствие производства боеприпасов уже долгие годы. Зато какие дороги у нас будут.
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11.02.2022 12:37 Відповісти
Со стороны Зели 100% ный пиар. Громкие слова-нациальное сопротивление и пр. Дайте Зеле парабеллум наконец-то !
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11.02.2022 12:16 Відповісти
нема часу на дрібниці.
у головуванця травеньські шашликі на носі, а перша головуванка готуе 89 страв з скумбрії по 8 для друзів головуванця.
і хай тільки спробують не з'їсти )))
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11.02.2022 12:21 Відповісти
Дайте ему там пзды от всей Украины! Харьковчане
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11.02.2022 12:16 Відповісти
Опять Харьковские соглашения?
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11.02.2022 12:32 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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11.02.2022 12:33 Відповісти
"под председательством Зеленского"....Это уже зашквар. 😕
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11.02.2022 12:33 Відповісти
сильный зашквар
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11.02.2022 12:36 Відповісти
В Киеве сегодня неуютно.....Там много народа толчется возле судилища пятого президента и есть опасность ,что могут попереть на Вовкин дворец. Квартальцы рассудили верно,в Харькове спокойнее.
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11.02.2022 12:34 Відповісти
Президент может посетить такой форум, а председательствовать должен кто-то из местных властей. Тут неувязка, как всегда. Все политизировано. Даже вопросы обороны.
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11.02.2022 12:35 Відповісти
Не бережет оно себя! О стране думает!
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11.02.2022 12:35 Відповісти
Отдохнуть ему надо. если ты от жизни от такой устал....Давай . возвращайся в свой дебильный 95-ый Квартал!
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11.02.2022 12:36 Відповісти
Об'єктом Національного спротиву має бути,найперше,сам Зеленський й очолювана їм руйнація України! Ця загроза страшніша за агесію ззовні!
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11.02.2022 12:36 Відповісти
бла бла бла, побільше, зуми ще проведіть, наради, покидайте меседжі, запишіть відосіки ... все як і кругом при цьому блазневі. результат =0
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11.02.2022 13:01 Відповісти
головуванець - це слово звучить гордо в оточеннях Сцицерона
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11.02.2022 15:02 Відповісти
будут обсуждать как их будут сажать,резать на ремни,стрелять,вешать пусть
мальчики готовятся.
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11.02.2022 19:00 Відповісти
 
 