Сьогодні в Харкові під головуванням Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад: обговорюватимуть питання національного спротиву
Сьогодні у Харкові під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.
Про це повідомляє пресслужба конгресу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що захід розпочнеться о 13.00 годині.
"На порядку денному:
- стан виконання Закону України "Про основи національного спротиву"
- забезпечення фінансової та енергетичної стабільності в Україні
- готовність до реалізації в 2022 році проєктів програми Президента України "Велике будівництво"
- заходи з підвищення рівня енергоефективності та термомодернізації житлового фонду
- виконання Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Про це https://s.newsua.one/4p2jc в інтерв'ю виданню Forbes.ua повідомив колишній керівник «Нафтогазу», проти якого нещодавно було відкрито кримінальну справу Андрій Коболєв.
«Нове керівництво держкомпанії також здійснило катастрофічну помилку влітку - вони не закупили вчасно газ», - вважає Андрій Коболєв.
Експосадовець переконаний, що поточне становище державного підприємства є плачевним попри те, що «Нафтогаз» у третьому кварталі 2021 року показав у звітності прибутки в обсязі 2,5 млрд грн.
«Будь-яка фінансова звітність, яка виходить від поточного «Нафтогазу», повинна піддаватися серйозному вивченню. Вони намагаються нею маніпулювати. Але прибуток не є головним. «Нафтогаз» знову став компанією, яка дотується з держбюджету, а вона має, навпаки - наповнювати державний бюджет. Це її головне завдання», - зазначив Коболєв.
Екскочільник «Нафтогазу» переконаний, що поточне керівництво компанії припустилося катастрофічної помилки, не закупивши вчасно енергоносій для опалювального сезону в Україні.
За даними Коболєва, «Нафтогаз» зараз почав імпортувати газ, незважаючи на всі розмови, що газу достатньо, оскільки це не є правдою і, в залежності від погодних умов газу Україні може не вистачити на поточний опалювальний сезон.
«Велика зона ризику - це березень», - вважає Андрій Коболєв.
Експосадовець наголосив, що наступної зими українській компанії потрібно буде імпортувати близько восьми мільярдів кубометрів газу, і невідомо, де компанія візьме гроші для цих потреб.
у головуванця травеньські шашликі на носі, а перша головуванка готуе 89 страв з скумбрії по 8 для друзів головуванця.
і хай тільки спробують не з'їсти )))
мальчики готовятся.