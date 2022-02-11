Сьогодні в Харкові під головуванням Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад: обговорюватимуть питання національного спротиву

Сьогодні у Харкові під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Про це повідомляє пресслужба конгресу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що захід розпочнеться о 13.00 годині.

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"На порядку денному:

- стан виконання Закону України "Про основи національного спротиву"

- забезпечення фінансової та енергетичної стабільності в Україні

- готовність до реалізації в 2022 році проєктів програми Президента України "Велике будівництво"

- заходи з підвищення рівня енергоефективності та термомодернізації житлового фонду

- виконання Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.