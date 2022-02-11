Росія повідомила про скасування блокади акваторії Азовського моря, - Держприкордонслужба (оновлено)
Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення РФ.
Про це повідомили РБК-Україна у пресслужбі Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття району Азовського моря, у ДПСУ відповіли: "Так. Ми отримали підтвердження".
Щодо Чорного моря інфомації немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття обширних районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.
У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".
У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.
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11.02.2022, 11:41 • 600 • https://uainfo.org/blognews/1644568117-pochemu-kreml-sdal-azovskoe-more-dmitriy-voronkov.html#mc-container 0
"По словам главного редактора BlackSeaNews, руководителя проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Россия отменила запланированное ранее блокирование Азовского моря, но, по-прежнему, планирует блокировать Черное",- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4908295735925629&id=100002357548082 пишет Дмитрий Воронков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Откуда такая "щедрость" России? Думаю дипломатия сделала свое дело, но лишь потому, что Путин боится потерять преимущество в Черном и Азовском морях. Хозяин Кремле намеренно решил снизить напряженность вокруг этого вопроса, оставив в покое Азов. При этом стоит учитывать, что именно Черное море для него стратегически важнее. А что касается Азова, то РФ там себя и так чувствует "царем". Итак, основные причины снижения морских "аппетитов", на мой взгляд заключаются в следующем:
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1. На решение Путина могло повлиять заявление Столтенберга о возможном сценарии размещения кораблей НАТО вдоль Румынии. И это вполне реально поскольку "КПП" в виде Турции также является членом Альянса. Больше того, Турция не просто не на стороне Путина, но и также заинтересована в том, чтобы снизить морское влияние РФ в Черном море. А потому также может подключиться. Активизироваться одной из первых в акватории Черного моря может и Великобритания. Иными словами Путин не хочет, чтобы в Черном море появилось ощутимое присутствие НАТО. Потому действует осторожно и пытается демонстрировать якобы желание идти на встречу.
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2. Визит в Москву главы МИД Лиз Трасс. Возможно именно она могла повлиять на решение Москвы ограничиться только Черным морем для учений. А с учетом активности Великобритании по отношению к Украине Путину особенно важно попытаться завоевать хоть какое-то расположение англичан или хотя бы притормозить их активность.
При этом Путин понимает, что заполонить Азов никогда не поздно, и сыграть им сейчас в качестве дипломатической "карты" не просто ему выгодно, но и, по сути, безболезненно", - констатирует Дмитрий Воронков.
Газ интересен только немцам с автрийцами (потому-что вложились в трубу и имеют лобистов "грязьпрома" в правительстве) и с недавних пор венграм (потому-что лизнули за выгодный контракт), остальная Европа понимает, что нужно менять поставщика и меньше общаться с плешивым гавноедом...
https://twitter.com/Odessa8436/status/1491697245091250179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F 6 Флот США приближается к Босфору
Питання - коли його рвонуть...
https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&t=12s&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Хто сумнівається то хай почита де знаходилась Тьмутаракань та хто її і чому узяв.
Необходимо срочно пересматривать все международные законы и соглашения, которые ПОЗВОЛЯЮТ подобные блокирования.
Но боюсь, что это невозможно, т.к. те же США частенько пользовались таким правом.
Меряться письками с россией - это тупиковый путь. Ты же понимаешь, что на каждый наш эсминец они выставят пять в ответ.
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
«Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів...
І не лише в Британії, але й в усіх наших заморських територіях, таких як Британські Віргінські острови чи Кайманові острови», - каже Сузан Голлі з Spotlight on Corruption.
та хіба їх хто слухае?
Кацапи обісралися
грозна кабаїха вже отстрілалась, чи обдристалась?