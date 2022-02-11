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Росія повідомила про скасування блокади акваторії Азовського моря, - Держприкордонслужба (оновлено)

Росія повідомила про скасування блокади акваторії Азовського моря, - Держприкордонслужба (оновлено)

Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення РФ.

Про це повідомили РБК-Україна у пресслужбі Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття району Азовського моря, у ДПСУ відповіли: "Так. Ми отримали підтвердження".

Щодо Чорного моря інфомації немає.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття обширних районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.

Автор: 

Азовське море (1617) блокада (737) Держприкордонслужба (5922) росія (64895) військові навчання (2775) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+32
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11.02.2022 12:22
+28
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11.02.2022 12:27
+27
Силишком много мыслей и "дипломатических ходов" приписываете тупым кгб-шникам. Всё намного проще - рузгіє жывтоне и, в частности, вожак их *****, понимают исключительно язык песдюлей и силы. Вконец ****** весь мир и европейский континент, натовцы начали расставлять откровенно расставлять фигуры, демонстрируя шах, а в перспективе, может, и мат. ***** уже обосрался и попал в цугцванг - сдавать назад значит надо объяснять поцонам, идти вперёд по сути лезть в петлю. У него, правда, может сорвать канистру от таких раскладов.
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11.02.2022 12:23
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Почему Кремль "сдал" Азовское море, - Дмитрий Воронков

11.02.2022, 11:41 • 600 • https://uainfo.org/blognews/1644568117-pochemu-kreml-sdal-azovskoe-more-dmitriy-voronkov.html#mc-container 0



"По словам главного редактора BlackSeaNews, руководителя проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Россия отменила запланированное ранее блокирование Азовского моря, но, по-прежнему, планирует блокировать Черное",- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4908295735925629&id=100002357548082 пишет Дмитрий Воронков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Откуда такая "щедрость" России? Думаю дипломатия сделала свое дело, но лишь потому, что Путин боится потерять преимущество в Черном и Азовском морях. Хозяин Кремле намеренно решил снизить напряженность вокруг этого вопроса, оставив в покое Азов. При этом стоит учитывать, что именно Черное море для него стратегически важнее. А что касается Азова, то РФ там себя и так чувствует "царем". Итак, основные причины снижения морских "аппетитов", на мой взгляд заключаются в следующем:

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1. На решение Путина могло повлиять заявление Столтенберга о возможном сценарии размещения кораблей НАТО вдоль Румынии. И это вполне реально поскольку "КПП" в виде Турции также является членом Альянса. Больше того, Турция не просто не на стороне Путина, но и также заинтересована в том, чтобы снизить морское влияние РФ в Черном море. А потому также может подключиться. Активизироваться одной из первых в акватории Черного моря может и Великобритания. Иными словами Путин не хочет, чтобы в Черном море появилось ощутимое присутствие НАТО. Потому действует осторожно и пытается демонстрировать якобы желание идти на встречу.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1644563811-mayzhe-dev-yat-godin-peregovoriv-pro-shcho-zmogli-domovitisya.html Майже дев'ять годин переговорів: про що змогли домовитися "нормандські радники"

2. Визит в Москву главы МИД Лиз Трасс. Возможно именно она могла повлиять на решение Москвы ограничиться только Черным морем для учений. А с учетом активности Великобритании по отношению к Украине Путину особенно важно попытаться завоевать хоть какое-то расположение англичан или хотя бы притормозить их активность.

При этом Путин понимает, что заполонить Азов никогда не поздно, и сыграть им сейчас в качестве дипломатической "карты" не просто ему выгодно, но и, по сути, безболезненно", - констатирует Дмитрий Воронков.
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11.02.2022 12:16 Відповісти
Это уже почти стало "неофициальным олимпийским видом спорта"...
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11.02.2022 12:30 Відповісти
Та нее... Путин кошмарит своими ужастиками не только Украину. А европейцы за газ согласны на ВСЁ...
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11.02.2022 12:54 Відповісти
Та нее, х@йло это мышиный пук и рыжие капли на трусиках...
Газ интересен только немцам с автрийцами (потому-что вложились в трубу и имеют лобистов "грязьпрома" в правительстве) и с недавних пор венграм (потому-что лизнули за выгодный контракт), остальная Европа понимает, что нужно менять поставщика и меньше общаться с плешивым гавноедом...
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11.02.2022 14:55 Відповісти
Силишком много мыслей и "дипломатических ходов" приписываете тупым кгб-шникам. Всё намного проще - рузгіє жывтоне и, в частности, вожак их *****, понимают исключительно язык песдюлей и силы. Вконец ****** весь мир и европейский континент, натовцы начали расставлять откровенно расставлять фигуры, демонстрируя шах, а в перспективе, может, и мат. ***** уже обосрался и попал в цугцванг - сдавать назад значит надо объяснять поцонам, идти вперёд по сути лезть в петлю. У него, правда, может сорвать канистру от таких раскладов.
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11.02.2022 12:23 Відповісти
а может фсё ЗНАЧИТЕЛЬНО проще?
https://twitter.com/Odessa8436/status/1491697245091250179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F 6 Флот США приближается к Босфору
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11.02.2022 12:32 Відповісти
та не, Бутусов вчера угрожал заблокировать "приднестровье", вот свинособаки и очканули
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11.02.2022 12:46 Відповісти
в этом вся выгребная яма - гадить её основная ф-ция
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11.02.2022 12:17 Відповісти
У ху..ла штаны не резиновые .
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11.02.2022 12:17 Відповісти
Видимо наша пятая колонная начала звонить, типа "вы че, офигель, мы же из за простоя портов бабки потеряем !))
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11.02.2022 12:17 Відповісти
Бункєрная надувная бабушка всьо-здулась...
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11.02.2022 12:17 Відповісти
ну, Кримський міст вони вже замінували.
Питання - коли його рвонуть...
https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&t=12s&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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11.02.2022 12:20 Відповісти
о це добра новина. Тільки от здається що непотрібно нашому МЗС брати всю перемогу на себе. Впевнений, що десь за кадром Мордору наслідки такого зухвалого блокування хором пояснили: і Китай і Індонезія , і всі країну Магрибу яким ми поставляємо пшеницю з кукурудзою
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11.02.2022 12:20 Відповісти
Украина полмиллиарда людей кормит. Конечно недовольных много, но путлер ведь не экономист, откуда ему знать это
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11.02.2022 12:25 Відповісти
Сам факт того, что хрюсская пе@ерация перекрывает чужие воды уже серьезный прецедент.
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11.02.2022 12:20 Відповісти
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11.02.2022 12:22 Відповісти
я давно говорил, кацапов за паребрик!!!!
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11.02.2022 12:24 Відповісти
Може вона просто читала Брестську угоду?
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11.02.2022 13:13 Відповісти
Вона бачила карту України згідно Паризької мирної угоди після Першої світової війни.
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11.02.2022 13:37 Відповісти
Лиз Трасс файна жіночка, розумниця і правду каже, то ж наші землі.
Хто сумнівається то хай почита де знаходилась Тьмутаракань та хто її і чому узяв.
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11.02.2022 13:46 Відповісти
На їхнє перекриття Чорного та Азовського морів можна легко відповісти закриттям Босфора та Дарданел для **********. Мабудь чимсь таким їм і пригрозили.
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11.02.2022 12:22 Відповісти
Да никто ничего там не перекроет. С куя ли турки это будут делать? А вот прокопать новый канал, на который не будут действовать конвенция Монтре - могут. Если не ошибаюсь этот проект уже воплощается.
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11.02.2022 14:58 Відповісти
Это ничего не даст.Проблема в том,что конвенция Монтре распостраняется на оба пролива.Как обойти Дарданеллы?
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11.02.2022 17:23 Відповісти
Товари з Китаю йдуть до України через Чорне море. Позвонили ,по жопе надавали.
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11.02.2022 12:22 Відповісти
І зерно до Китаю із України і олія іншим. Голод нікому не потрібен із-за козломордих. Доля України велика в жратві для всіх країн.
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11.02.2022 12:32 Відповісти
наблокувались))
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11.02.2022 12:33 Відповісти
Не важно, что они сейчас "отменили". Сегодня отменили - завтра не отменят.
Необходимо срочно пересматривать все международные законы и соглашения, которые ПОЗВОЛЯЮТ подобные блокирования.
Но боюсь, что это невозможно, т.к. те же США частенько пользовались таким правом.
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11.02.2022 12:24 Відповісти
Наша армія авіація і флот - кращі гаранти, що нас не заблокують. Ось що нам треба! Есмінці, корвети, фрегати з ракетною зброєю, авіація і тактичні ракети наземного і морського базування, як і ще багато чого. І союзники. Без них ніяк.
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11.02.2022 14:09 Відповісти
И как ты себе это представляешь? Они блокируют район военных учений, в соответствии с международными нормами и правом, а мы посылаем туда флот и говорим: Никуя! Не дадим?

Меряться письками с россией - это тупиковый путь. Ты же понимаешь, что на каждый наш эсминец они выставят пять в ответ.
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11.02.2022 14:16 Відповісти


https://twitter.com/chastime Голоc Амepики

«Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів...

І не лише в Британії, але й в усіх наших заморських територіях, таких як Британські Віргінські острови чи Кайманові острови», - каже Сузан Голлі з Spotlight on Corruption.
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11.02.2022 12:24 Відповісти
с Азовским понятно - там они и через мост могут контролировать..а вот Черное...но ведь в случае чего - все то что они нагнали в Черное море тут и захлопнется турками))
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11.02.2022 12:25 Відповісти
Шош ты фраер здал назад?
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11.02.2022 12:26 Відповісти
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11.02.2022 12:27 Відповісти
Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... (с)
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11.02.2022 12:58 Відповісти
Не так: "І от ви вже бомбите під себе"
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11.02.2022 15:14 Відповісти
""Яни Капу" і команда мають шо розповісти про це кацапняче скасування,
та хіба їх хто слухае?
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11.02.2022 12:30 Відповісти
Всёравно будут гавном плеваться...
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11.02.2022 12:31 Відповісти
Росіяни боягузливо підібравши хвоста зняли блокаду.... США та Велика Британія знають як дати по носу окупантам... Того росіяни їх бояться.
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11.02.2022 12:39 Відповісти
Да, так скоропостижно муйлуша сняла блокаду, шо со стороны со стороны глядя, получается, мол, быстрее своего поросячьего визгу.
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11.02.2022 12:45 Відповісти
И кто та третья сила , шо нашептала дыбильному утырку пыне (ласковые слова). шо он растекся своей захватнической мыслью по плинтусу. да и снял блокаду моря?
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11.02.2022 12:41 Відповісти
Х-лу зателефонував Ердоган, дивлячись в ту мить на турецьку протоку, хитро посміхаючись у свої вуса.
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11.02.2022 12:47 Відповісти
Очередной подвиг Байдена. Их еще будет много.
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11.02.2022 12:53 Відповісти
Россия сообщила об отмене блокады акватории Черного и Азовского морей Источник:

Кацапи обісралися
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11.02.2022 12:57 Відповісти
Мож пыня уже хотел начать войну, да хотелка резко зникла.
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11.02.2022 13:07 Відповісти
Ой а шо случилось? Щокі сдулісь?
грозна кабаїха вже отстрілалась, чи обдристалась?
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11.02.2022 13:22 Відповісти
Я ж кажу : Якщо на час навчань забороняти захід в міжнародні морські та повітряні порти російським кораблям та літакам + відключати московії swift - ніякі навчання навіть не розпочинатимуться 🤣
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11.02.2022 13:35 Відповісти
Думаю, в действительности это была просто проверка на реакцию Запада. Глядишь, где-то и дадут слабину. На то и расчёт.
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11.02.2022 15:06 Відповісти
Три порти Одеси будуть тиждень заблоковані, плюс порти Миколаїва, Херсон…
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11.02.2022 16:09 Відповісти
а шож такое. мордва дала шептуна и тихо ретировалась на удмуртские болота?
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11.02.2022 18:33 Відповісти
 
 