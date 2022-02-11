Росія повідомила про скасування блокади акваторії Азовського моря, - Держприкордонслужба (оновлено)

Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення РФ.

Про це повідомили РБК-Україна у пресслужбі Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття району Азовського моря, у ДПСУ відповіли: "Так. Ми отримали підтвердження".

Щодо Чорного моря інфомації немає.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття обширних районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.