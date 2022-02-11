Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Україна може "напасти" на окупований Донбас будь-якої миті

Київ виношує план завоювання окупованого Донбасу, ситуація на лінії дотику така, що все говорить про те, що українська влада готується до війни.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційні "ЗМІ".

"Якщо ми подивимося на риторику західних країн, конкретні дії та кроки – постачання зброї, запровадження інструкторів… Україна дивиться: її підтримують, її ніхто не зупиняє. Україна продовжує нахабніти, але не просто так, а вимальовуючи у себе план військового завоювання", - сказав Пушилін.

За його словами, можна говорити про те, що Україна нібито готується до війни.

"Їх (миротворчих ініціатив Заходу – ред.) немає, як точилося напруження, так це і триває. Ця "пружина стиснута" до кінця, зброя, поставлена ​​до лінії зіткнення, має вистрілити", - зазначив Пушилін.

"Заява Байдена була покинути Україну, навіщо це робиться? Напевно, президент США має якусь інформацію, яка дозволяє приходити до таких заяв. Не виключаю, що Україна може напасти будь-якої миті, все в України вже готове, як тільки буде політичне рішення (це відбудеться. - Ред.). Також включно із заявою Байдена не виключаю, що це може статися найближчим часом", - додав ватажок підконтрольних РФ терористів.

Також Пушилін не виключає, що російські добровольці зможуть прибути на окуповані території Донбасу.

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