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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Україна може "напасти" на окупований Донбас будь-якої миті

Ватажок

Київ виношує план завоювання окупованого Донбасу, ситуація на лінії дотику така, що все говорить про те, що українська влада готується до війни.

Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційні "ЗМІ".

"Якщо ми подивимося на риторику західних країн, конкретні дії та кроки – постачання зброї, запровадження інструкторів… Україна дивиться: її підтримують, її ніхто не зупиняє. Україна продовжує нахабніти, але не просто так, а вимальовуючи у себе план військового завоювання", - сказав Пушилін.

За його словами, можна говорити про те, що Україна нібито готується до війни.

"Їх (миротворчих ініціатив Заходу – ред.) немає, як точилося напруження, так це і триває. Ця "пружина стиснута" до кінця, зброя, поставлена ​​до лінії зіткнення, має вистрілити", - зазначив Пушилін.

"Заява Байдена була покинути Україну, навіщо це робиться? Напевно, президент США має якусь інформацію, яка дозволяє приходити до таких заяв. Не виключаю, що Україна може напасти будь-якої миті, все в України вже готове, як тільки буде політичне рішення (це відбудеться. - Ред.). Також включно із заявою Байдена не виключаю, що це може статися найближчим часом", - додав ватажок підконтрольних РФ терористів.

Також Пушилін не виключає, що російські добровольці зможуть прибути на окуповані території Донбасу.

Читайте: Речник МЗС Ніколенко дорікнув Reuters: На Донбасі не "сепаратисти", а російська окупаційна адміністрація

Автор: 

окупація (6657) Донбас (22354) Пушилін (135)


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Топ коментарі
+23
шавка пушистая затявкала косточку отрабатывает ушлебок дегенеративный.. говорят в жизни такого дебила и кретина как Пушилин еще трудно найти даже в дурке...
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11.02.2022 12:44
+13
Уровень ума дебила Пушилина: Напасть может Украина, а посольство США покидают в Киеве. Даун он и в ДНР -Даун.
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11.02.2022 12:44
+13
Помним , помним.. Финляндия " напала" на СССР, Польша "напала" на Германию, Эстония, Латвия и Литва " добровольно" вошли в состав СССР, пакта Молотов - Риббентроп " не было", подавлений народно освободительных революций в Венгрии и Чехословакии " не было", голодомора и сталинского террора " не было", в Афганистан вошли "по просьбе" афганского народа.. и т.д.
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11.02.2022 13:07
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Просто как обезьяны повторяют за США и остальными нашими союзниками
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11.02.2022 12:41 Відповісти
шавка пушистая затявкала косточку отрабатывает ушлебок дегенеративный.. говорят в жизни такого дебила и кретина как Пушилин еще трудно найти даже в дурке...
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11.02.2022 12:44 Відповісти
это так написали слова Пушилина "оккупированного".... если так он и скзаал тогда оговорка по Фрейду правда на 500%..... а что вы суки думали..... что вам все житие быть оккупированными конечно освободим и военным даже путем... когда Рашке будет не до вас тому -что Рашка в конвульсиях будет сама распадаться.. на всякие там ОРЛДО...
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11.02.2022 12:47 Відповісти
Не ищите смысл, а тем более правду в словах этой обезьяны. Все равно, что искать тоже самое в чирикании попугая или воробья...
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11.02.2022 13:30 Відповісти
йоу, редакция, что такое это ваше "днр"? забыли про официальное название этого образования?
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11.02.2022 12:41 Відповісти
Тут речь не о оккупированной территории, а о главаре банды "ДНР"
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11.02.2022 13:20 Відповісти
проблема в том, что это название они придумали и каждый раз, когда вы его озвучиваете, вы им подигрываете! может скобки их и обижают, но как по мне, стоило бы писать: "главарь временно окупированного образования в донецкой области"
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11.02.2022 13:38 Відповісти
"начальник оккупационной администрации РФ"
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11.02.2022 13:43 Відповісти
Вы к ним несправедливы. У них там не одна лишняя хромосома, а сразу две.
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11.02.2022 13:29 Відповісти
Чипушило заспокойся , не при цій владі
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11.02.2022 12:42 Відповісти
При прошлой власти весь Донбасс освободили ?
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11.02.2022 12:43 Відповісти
Я і дивлюся з окопа пишиш
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11.02.2022 12:45 Відповісти
Стрелки не переводи.
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11.02.2022 12:47 Відповісти
Це мені буде казати той " кто устал от войны " ? 🤔
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11.02.2022 12:49 Відповісти
Что по поводу предыдущей власти, есть что сказать ?
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11.02.2022 12:51 Відповісти
Є що сказати , щомусь при той владі , хоч шоломи з броніками наладили виробництво , а зараз це все похєрілі і вже у Німеччини клянчимо дайте хоч шоломів ( не кажучи вже про інші няшки )
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11.02.2022 13:01 Відповісти
Выпуск шлемов и броников наладила не власть, а частный бизнес. Что еще ?
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11.02.2022 13:04 Відповісти
Щому за три роки цієї влади не було закуплено жодного у " частного бізнесу " ?
Пи си а старі мають строк використання
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11.02.2022 13:07 Відповісти
Наверное есть причины, почему не закупали. Вы в теме и достоверно знаете причину ?
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11.02.2022 13:14 Відповісти
Є причина ,комусь дуже хочеться посадити Порошенко і тому була відкрита кримінальна справа по бронікам і заморожені купівля броніків і касок
Ну це ж набагато важливіше для влади посадити Петю , даже за рахунок безпеки наших воїнів
Да ти і сам в курсі
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11.02.2022 13:23 Відповісти
Проблема и броников и касок, никто в Украине не может наладить массовое производство. Когда опытные образцы, все красиво, когда доходит до производства, сплошной брак. Вторая проблема, то что могут более менее массово изготовлять, не соответствует современным требованиям, как шлемы от ТЕМПа, а то что пытаются сделать по современным требованиям, в цене в 2-3 раза выше зарубежных аналогов. При чем тут вообще Порошенко, он каски изготовлял ?
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11.02.2022 13:30 Відповісти
Точно з окопа пишиш в німецькому шоломі 😂😂😂

Не пиши дурні а хоч подивися які бронікі і шоломи в більшості використовують зараз в армії
А якщо вони браковані то виходить що нинішня влада повинна відповідати за злочину недбалість за використання в армії браку і за не збереження життя нашим воякам
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11.02.2022 13:42 Відповісти
У нас проблема не в невозможности наладить массовое производство, у нас проблема с твои пи#дежом.

Компанія Балістика є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні (Ліцензія АЕ №292988 МВС України), завдяки чому має можливість офіційно поставляти засоби індивідуального балістичного захисту, як для державних структур, так і для комерційних. Завдяки наявності своєї виробничої бази, ми маємо можливість виконувати великі замовлення в стислі терміни. При тому, що ми перш за все орієнтуємося на якість нашої продукції, ми завжди намагаємося давати саму прийнятну ціну для клієнтів. Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us
Ми використовуємо професійний підхід і не допускаємо дилетантства в питаннях, що стосуються захисту бійців. Саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма провідними балістичними лабораторіями та науково-дослідними інститутами України, де постійно тестуємо свою продукцію, а також проводимо випробування нових розробок. Наша ТМ «Балістика» є офіційним виробником продукції для Збройних сил України (свідоцтво № 296) та постачальником по замовленнях державних організацій. Нашій компанії привласнений Код NCAGE A568J, який служить для ідентифікації в міжнародній системі каталогізації підприємств (системі каталогізації НАТО). Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us

Ну, и так далее...
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11.02.2022 13:43 Відповісти
Йому так подоляк написав )
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11.02.2022 13:53 Відповісти
И вопрос не в шлемах, а освобожденных территориях.
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11.02.2022 13:06 Відповісти
Ну візьми карту і порівняй скільки при якому президенті було визволено територій 😏
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11.02.2022 13:08 Відповісти
Вы в каком измерении находитесь ? Какие освобожденные территории ? Были утеряны территории, которые даже прописывали в минских соглашениях.
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11.02.2022 13:12 Відповісти
Ну берить карту до початку боєвих дій і на їх закінчення і це явно не на користь віслюка
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11.02.2022 13:25 Відповісти
Подивіться карту окупованих територій на момент підписання т.н. меморандуму 19 вересня 2014 і карту травня-червня 2016. Чому тоді Ви не кричали "Зрада!"
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11.02.2022 14:37 Відповісти
Территории утерянные? Знакомая риторика, как там на болотах, головы вам ещё не режут?
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11.02.2022 13:42 Відповісти
При пороху потеряли Приазовье, кордоны с РФ, Дебальцево и его пригороды. Отвоевали только Мариуполь и словянск, да и то, из словянска орков тупо выпустили.
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11.02.2022 13:14 Відповісти
Для початку відвоювали а потім втратили , якщо бути точніше , тому що не можна мати приазов'я не контролюючи Маріуполь ( а ви ж самі написали що Марікі відвоювали )
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11.02.2022 13:20 Відповісти
https://balistyka.ua/uarms-1/sholomtord https://balistyka.ua/uarms-1/sholomtord


УВАГА! Виготовляється за попереднім замовленням протягом 7 робочих днів.

И это речь о 1 шт.

Но говорили, что у них шлемы у них как раз нормальные. Но они их выпуск только в прошлом году наладили.
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11.02.2022 13:52 Відповісти
Ну по перше цю силку ти не мені адресовуй Я тобі за балістику не писав , а по друге як так трапилося що до кінця 19 року ми перейшли на використання своїх шоломів і броніків , а після 19 перестали закупати і зараз клянчимо по всьому світу ?
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11.02.2022 14:01 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3134375/gbr_provodit_okolo_40_obyskov_v_dele_o_zakupke_imuschestva_dlya_vsu_po_zavyshennym_tsenam_summa_ubytkov
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11.02.2022 14:25 Відповісти
А де судові справи доведенні до суду ?
Тут і так всім зрозуміло що хотіли папєрєдніков закрити за рахунок безпеки наших воїнів
А я тобі ще кращу фігню розкажу що ця влада ще більше ворує , щого тільки стоїв запуск січ 2 і так во всьому
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11.02.2022 15:29 Відповісти
Труба креатура и человек Порошенко, причем тут "попередники" ? Я вам говорил, стрелки не переводите. Каждый должен отвечать за свои "подвиги"
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11.02.2022 15:34 Відповісти
Та мені насрати чий він , де шоломи чому ми ходимо з торбою по світу клянчоючи шоломи ?
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11.02.2022 15:39 Відповісти
Коли посадять Порошенко і за що ?
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11.02.2022 15:40 Відповісти
То есть ты считаешь, что их производительность - 4 каски в месяц и 52 каски в год?. И с такой производительностью они пишут -"... Завдяки наявності своєї виробничої бази, ми маємо можливість виконувати великі замовлення в стислі терміни...." ? Ты - идиот?
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11.02.2022 14:15 Відповісти
Нет, я знаю, что у предприятия, которое предлагает продукцию под заказ через 7 дней, делает что то на полу кустарном производстве. И могут ли они массово изготавливать или не могут, это пока разговоры. Даже интересно, какой их рекорд количества выпущенных единиц продукции в месяц. Хотя читал, по требованиям их продукция ок.
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11.02.2022 14:29 Відповісти
Компанія UaRms - провідний вітчизняний виробник засобів персонального захисту.
Вже більше 5 років (майже с початку війни на сході України) ми виробляємо ************ засоби персонального захисту, які повністю відповідають стандартам НАТО.
Наші шоломи https://www.uarms.com.ua/sholom-tor ТОР і https://www.uarms.com.ua/sholom-tor-d ТОР-Д , а також окуляри-маски https://www.uarms.com.ua/maska-ukr ТРЕВІКС безліч разів пройшли випробування в умовах справжньої війни, які не в змозі відтворити жодна спеціалізована балістична лабораторія. Сьогодні вони продовжують допомагати нашим бійцям боронити рідну землю.
Заліз в інет а в Україні повно компаній хто може виробляти шоломи сертифіковані , тільки щомусь нинішній владі вони не потрібні
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Если бы ты знал сколько они производят, ты бы не интересовался об их производственных рекордах. К тому же выпускают они шлема не с прошлого года, а раньше. вот ролик от февраля 20 года. В нем, в подписи есть , что автор использовал этот шлем с 2016 года, и дальше - ролик- реклама от 16 года. То есть, ты уже соврал, рассказывая, что они производят шлемы с прошлого года. https://youtu.be/lipAl-_VGwg

https://youtu.be/zh5lDFpqQPw

И это - только один производитель. И , кстати, вряд ли они идиоты, которые не знают, численность нашей армии, объемы возможных поставок и их сроки, но при этом борются за эти контракты.

И еще, Даже если бы у нас не было фирм для производства, все это нужно было закупать за границей со второй половины 19 года, весь 20ый год и весь 21ый, то-есть - 2 года и 8 месяцев., а не плакать американцам и немцам в последнюю минуту перед возможной войной.
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11.02.2022 15:42 Відповісти
Да це подоляцкий бот Його не цікаві косяки влади У нього во всьому винні папєрєднікі
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11.02.2022 15:44 Відповісти
Да, точно наладили серийное производство не в 2021, а в 2020 году.

https://news.obozrevatel.com/tech/po-obraztsam-nato-v-ukraine-sozdali-sverhprochnyie-shlemyi-dlya-vsu-foto.htm



https://opendatabot.ua/court/95857826-17******************************
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Статья твоя с обоза от февраля 20 ого года, через 4 дня ей 2 года. То есть- производство наладили уже, минимум, года 2 как, значит и делают, не 1 штуку в 7 дней.
Статья на цензоре 17 года, про то что идет служебное расследование. Чем закончилось - неизвестно. Хотя их каски видимо купили в 20 ом году для Альфы СБУ. Но, сколько там той Альфы.
Уголовное дело, тоже ничем не законченное, вообще про очки. Какое отношение имеют очки к бронежилетам и каскам? Ну, конечно, кроме как использование этого факта для манипуляций. Но, главный вопрос, на который ты так скромно и не ответил, почему больше 2,5 лет не закупались для армии каски и броники?
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11.02.2022 19:05 Відповісти
А знаю я эту фирму. Детище, Кристалла - Квазаро Микро.... Здание вначале Северо-Сырецкой. Это их про Порохе пинали за отмывку бабок для Укргаздобычи? Там в этом здании все, десятки фирм, производство и даже какая то школа детская...
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11.02.2022 16:35 Відповісти
Я еще вспомнил, но надеюсь, что это не те люди которые непосредственно занимаются амуницией, но точно из орбиты этих фирм. 2013-2014 года под какой то экологический проект, на деньги ЕС или японские парниковые, отмыли бабки через уличное освещение, без пошлин ввезли из китая светильники, втюхали как своего производства. Потом на фоне войны дело или замяли или заглохло.
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11.02.2022 17:25 Відповісти
Ну и нахрена мне твои воспоминания?
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11.02.2022 19:10 Відповісти
То что структура собственности у этой фирмы мутная, может они ребята и хорошие, но вокруг них бабломойки и откаты. Кстати узнал про них немного, все у них там почти ручная работа
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11.02.2022 21:45 Відповісти
хочешь про мутные фирмы поговорить, так их есть у меня. Например - Гринфилмс. Получают деньги из россии. Прибылей не показывают, а значит - не платят налоги. А между тем, один из ее владельцев, ну, ты его знаешь, фамилие его - зеленский, покупает : виллу в Италии, квартиру в Лондоне, апартаменты в Крыму, квартиры в Киеве и тд. И бабломойкой он тоже вовсю занимается, для некого бизнесмена, так сказать, УгорьВалерьевича. Отмывает для него в офшорах, честно спи#енные деньги вкладчиков, как минимум 40$ млн, Но все это, вообще, ни капли не помешало тебе проголосовать за этого зеленскага. Ты же ведь за него голосовал, правда?
Что касается - ручной работы, то вот, на ролике у чуваков, тоже, почти ручная работа, но это, как то, совсем им не мешает.
https://youtu.be/76uOx7vlI0Y
И на последок, снова спрошу, почему последние более 2,5 года для армии не закупались броники и каски?
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11.02.2022 23:28 Відповісти
Это уже другая история и никак не связана с закупками для ВСУ.
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11.02.2022 23:35 Відповісти
Как это - не связанная? Ты выбрал зечмо, которое перестало закупать каски. Связь -прямая.
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11.02.2022 23:50 Відповісти
Я не имею доступа к информации о необходимости закупок. Могу только предположить, что продукция ТЭМП был актуальна тогда, но на сегодня отстает от современных требований, плюс тема с бракованными брониками имеет свои последствия. Остальные поставщики и производители на уровне кустарного-ручного-штучного производства. На словах да, но никто еще реально похоже что необходимые объемы не выпускал. Да и честно, я конечно не могу за всех говорить, но где общался, не слышал о нехватке средств защиты.
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11.02.2022 23:46 Відповісти
А как Резников клянчил у Германии каски, ты не слышал? Или, твой осел - у
США? Может это проблемы в области офтальмологии? Может быть ты не мог включить логику и и отдуплить, что предметы со сроком годности 5 лет подлежат периодической замене, и если их не покупать -они -закончатся? Ты этого не можешь понять? Но тогда зачем, когда я спрашивал идиот ли ты, ты мне соврал?
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12.02.2022 00:06 Відповісти
Так ведь почти весь. Гугли карты на начало и на конец АТО.
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11.02.2022 13:21 Відповісти
Окупанты и россия так биотся нападения нашего недонаполеона и при этом повсеместно крутят сватов и ржевского против наполеона... они реально верят что у него может быть хоть какой то друго план, кроме отсыпаемого....

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11.02.2022 13:32 Відповісти
Дєніскє пєтушиліну-не завоювання а повернення своєї землі...
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11.02.2022 12:43 Відповісти
Успокойся, никому ваш донбасс нах не нужен, в Мариуполе зп в 3 раза выше чем в Донецке, сами прийдете...
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11.02.2022 12:43 Відповісти
Уровень ума дебила Пушилина: Напасть может Украина, а посольство США покидают в Киеве. Даун он и в ДНР -Даун.
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11.02.2022 12:44 Відповісти
а нахер ви потрібні ідіоти самі виздихаєте рускі мір пришвидчить цей процес ще нехватвло патрони витрачати на такий непотріб
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11.02.2022 12:46 Відповісти
Самый главный вопрос, зачем Украине сегодня это нужно ? Территория с разрушенной инфраструктурой и промышленностью, напичканная российскими спецслужбами и паспортами и главное с большинством населения не желающими жить в Украине.
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11.02.2022 12:46 Відповісти
Скористатися досвідом чехів, які після війни всіх корінних німців вигнали з Судет і тепер там жодного німця.
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11.02.2022 13:04 Відповісти
Немцы были проигравшая сторона и за судетских немцев, некому было "вписаться". Смогли бы чехи такое провернуть скажем в 1937 году ?
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11.02.2022 13:10 Відповісти
Население не желающее)) жить, это тебе ***** сказало?
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11.02.2022 13:43 Відповісти
Рошеновский ботяра на форуме говорил такое.
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11.02.2022 13:52 Відповісти
Шо петушок мордовский, бАмбит?
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11.02.2022 14:33 Відповісти
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11.02.2022 12:49 Відповісти
Йому пощастить, якщо опиниться на лаві підсудних.
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11.02.2022 12:56 Відповісти
Фотофакт передачи эстафеты? Пушила судя по его жиркам тоже любит вкусно поесть.
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11.02.2022 13:04 Відповісти
Якщо буде і далі так переїдати, то "швидка Настя" точно нападе, в народі вона ще дриснею називається.
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11.02.2022 14:47 Відповісти
МММэмщик просится в гости к курадаву)) нууу в аду тоже можно разводить лохов)) продавать курей)) мыть машины.
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11.02.2022 13:06 Відповісти
Уже бы говорил правду, что прибудут не добровольцы , а регулярные войска РФ.
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11.02.2022 12:52 Відповісти
Сейчас нам уже по барабану, хоть пришельцы с Марса, уже не 41й
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11.02.2022 13:45 Відповісти
https://site.ua/sergey.fursa/novyi-ultimatum-ot-pleseni-iy94v8m новый ультиматум от плесени...

Россия выдвинула новый ультиматум

Для обеспечения гарантий безопасности самой России, конечно. Ну так бывает, вы когда переживает, начинаете выдвигать ультиматумы. А кому как ни России, с ее третьей в мире армией и огромным ядерным арсеналом, переживать о своей безопасности.

Вот они и переживают. И ультиматумы выдвигают. Как маленькая злобная собачка, которая так боится, что лает на всех вокруг.

И если в первый раз злобная собачка лаяла на НАТО и требовала переделить мир, то теперь все гораздо проще. Просто НАТО Россию предсказуемо послало и надо же теперь все равно кого-то победить. А то уважать не будут.

Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает.

Теперь безопасности России угрожает оружие, которое дают Украине для самозащиты.

Ну действительно, противотанковые комплексы в Украине очень сильно угрожают безопасности простых россиян. Это понятно. А вдруг какой-нибудь бурят или житель Воронежа решит сесть на танк и поехать прокатиться в Харьков. А тут бах и его танк подбили. Это же опасно.

Теперь безопасности России угрожают пару сотен инструкторов НАТО, которые учат украинскую армию оборонятся и пьют пиво во Львове. И сложно представить, какое из этих действий больше угрожает беззащитной России.

Приятно, черт возьми. Это в украинской прессе сплошное «Зубожіння» и отсутствия реформ, недофинансированная армия и коррупция. А для Россиян мы угроза. Спать не могут, так боятся. Весь мир на уши поставили, топают ножками и грозят ядерными бомбами из страха перед Украиной. А Путин и Лукашенко в страхе пересказывают другу другу свои сны о том, что однажды к ним придет то ли Ярош, то ли Зеленский.

Боится ли Россия? Конечно. Боится, что больше не будет империей. А без Украины она быть империей не может. А это так сложно принять. Последняя из существующих в мире империй не хочет разваливаться. И отчаянно хочет утянуть с собой в могилу как можно больше соседей.

Боится, что еще пару лет, и зарплаты в Украине обгонят доходы россиян и тогда как рассказывать об ужасах демократии. Уже ITшники в Украине зарабатывают больше, чем в России. И скоро об этом начнут говорить на прокуренных кухнях в Самаре.

Экзистенциональный страх России понятен. Больше всего они боятся успешной Украины рядом. Для российских автократов успешная Украина рядом как для украинских коррупционеров - успешная Польша. Это из-за этой чертовой Польши приходится реформы делать. Свободу слова развели. Депутаты уже ни взятку взять ни пьяным взятку предложить. Пока еле еле удается отмазывать, но все это видят и смеются. Украинские коррупционеры с удовольствием бы отменили успешную Польшу с ее плохим примером для украинцев, как российские генералы пытаются недопустить успешную Украину.

В общем, боятся. Правда. Действительно боятся. Но только вот к угрозам безопасности России это не имеет никакого отношения.

https://site.ua/sergey.fursa Сергей Фурса

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11.02.2022 12:52 Відповісти
У фільмі "Циган" Будулай сказав - "Не лякай нікого - і сам не будеш бояться"
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11.02.2022 13:00 Відповісти
Интересно,где можно будет поссать на могилу этой коровы-мммщицы?
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11.02.2022 13:01 Відповісти
Зачепушило.
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11.02.2022 13:01 Відповісти
Это придурок. Сегодня живет.Завтра нет. Он сам выбрал свою судьбу.
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11.02.2022 13:02 Відповісти
Старое известное "развлечение":
Как только поступит приказ из Москвы, архаровцы Пушилина переоденутся у форму украинской армии и пойдут обстреливать собственные войска и гражданских на оккупированной территории.
Это уже НЕОДНОКРАТНО было за последние восемь лет.
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11.02.2022 13:03 Відповісти
Помним , помним.. Финляндия " напала" на СССР, Польша "напала" на Германию, Эстония, Латвия и Литва " добровольно" вошли в состав СССР, пакта Молотов - Риббентроп " не было", подавлений народно освободительных революций в Венгрии и Чехословакии " не было", голодомора и сталинского террора " не было", в Афганистан вошли "по просьбе" афганского народа.. и т.д.
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11.02.2022 13:07 Відповісти
Разве губастый до сих пор навсегда не скончался?
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11.02.2022 13:08 Відповісти
Петушилин 🐔🇷🇺
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11.02.2022 13:10 Відповісти
Душилин
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11.02.2022 19:14 Відповісти
Шо..... Опять.......
Нах нам ваши токсичные руины..... Еще людей на вас гробить..... Через 5-10 лет , когда луганда вымрет и природа восстановится - просто зайдем и построим пару ракетных баз НАТО.
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11.02.2022 13:11 Відповісти
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11.02.2022 13:12 Відповісти
мєрзость...🤮
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11.02.2022 13:16 Відповісти
Если бы Украина ( гипотетически) отвела совершенно все ВСУ, МВД, СБУ( ну вот совершенно всех и оружие вплоть до травматов) от линии соприкосновения на 100-200-300 км, мы бы услышали с той стороны это же самое. Информационно- пропагандистская машина Кремля и их служек работает на всю мощь... Что дальше.. Минимум это признание "независимости" ЛНРоДНРий( с вводом "российских миротворцев для защиты российских граждан") буквально 14-19 февраля, либо начало военных действий в период с 15 февраля до 5 марта. Видимо там идет окончательная фаза принятия решения. ( если оно уже не принято).
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11.02.2022 13:23 Відповісти
У этой говорящей вагины грустное и печальное будущее , "дружественная братская" страна уже давно заготовила ему билет на концерт кобзона, № места и ряд осталось вписать.. Где -то недалеко возле гиви и мотороллы
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11.02.2022 13:28 Відповісти
нужно немедленно эвакуировать посольства Абхазии, Южной Осетии, Сомали и Северной Кореи!
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11.02.2022 13:51 Відповісти
тварь толстая мммэщик долбанный барыга ...меня удивляет как все кто стал у них там у руля лндр, то все стали такие круглые кабаны, во дорвались до гуманитарки и своих супермаркетов жрать столько.... просто что захар, что другой там забыл колобок сбежавший в москву с луганска .теперь это жиртрест колобок . ладно там люди с перевесом по разным причинам... но тут явно что дорвались до именно жрачки и выпивки дорогой элитной .остановиться явно не могут...
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11.02.2022 14:03 Відповісти
Для України найкращий варіан запропонувати фріцам збудувати "німецьку стіну " і відгородити ракову пухлину від України.
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11.02.2022 14:07 Відповісти
Фетишилин пытается донести, что он переодевают своих алкашей в украинскую военную форму, как только переоденут, "украинская военщина сразу совершит вероломное нападение на детей Донбасса, но это не точно.
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11.02.2022 14:09 Відповісти
а на кой? добавит 2млн орков к нашим10% опзжоповцев
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11.02.2022 14:31 Відповісти
если Украина собирается напасть на дыру, то это именно из дыры должны эвакуироваться тысячи иностранных граждан..., а то мало ли что...
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11.02.2022 14:38 Відповісти
Пєніс Душилін. ХАХАХАХАХА!!!!!
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11.02.2022 15:04 Відповісти
Заяви депутата російської думи Пушиліна від імені українських територій на яких та ж РФ роздала свої "паспорти" - означає повний вихід РФ з мінських переговорів! І для чого тут українська влада тягне кота за хвіст?
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11.02.2022 15:29 Відповісти
Все рос СМИ втирают ровно то же: Украина вот-вот нападет! Фосфорные бомбы уже подвезли! Но вот читаю заявление кремлевского представителя на вчерашних переговорах в Берлине Козака: "вопросы безопасности, связанные со сосредоточением на контактной линии в Донбассе украинских войск и вооружений, мы не обсуждали". Карл! Они даже не обсуждали эту тему! Т.е. никакой угрозы от Украины нет. Они обсуждали вопрос: как принудить Украину пойти на прямые переговоры с днр!
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11.02.2022 17:01 Відповісти
 
 