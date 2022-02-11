Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Україна може "напасти" на окупований Донбас будь-якої миті
Київ виношує план завоювання окупованого Донбасу, ситуація на лінії дотику така, що все говорить про те, що українська влада готується до війни.
Про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційні "ЗМІ".
"Якщо ми подивимося на риторику західних країн, конкретні дії та кроки – постачання зброї, запровадження інструкторів… Україна дивиться: її підтримують, її ніхто не зупиняє. Україна продовжує нахабніти, але не просто так, а вимальовуючи у себе план військового завоювання", - сказав Пушилін.
За його словами, можна говорити про те, що Україна нібито готується до війни.
"Їх (миротворчих ініціатив Заходу – ред.) немає, як точилося напруження, так це і триває. Ця "пружина стиснута" до кінця, зброя, поставлена до лінії зіткнення, має вистрілити", - зазначив Пушилін.
"Заява Байдена була покинути Україну, навіщо це робиться? Напевно, президент США має якусь інформацію, яка дозволяє приходити до таких заяв. Не виключаю, що Україна може напасти будь-якої миті, все в України вже готове, як тільки буде політичне рішення (це відбудеться. - Ред.). Також включно із заявою Байдена не виключаю, що це може статися найближчим часом", - додав ватажок підконтрольних РФ терористів.
Також Пушилін не виключає, що російські добровольці зможуть прибути на окуповані території Донбасу.
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Пи си а старі мають строк використання
Ну це ж набагато важливіше для влади посадити Петю , даже за рахунок безпеки наших воїнів
Да ти і сам в курсі
Не пиши дурні а хоч подивися які бронікі і шоломи в більшості використовують зараз в армії
А якщо вони браковані то виходить що нинішня влада повинна відповідати за злочину недбалість за використання в армії браку і за не збереження життя нашим воякам
Компанія Балістика є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні (Ліцензія АЕ №292988 МВС України), завдяки чому має можливість офіційно поставляти засоби індивідуального балістичного захисту, як для державних структур, так і для комерційних. Завдяки наявності своєї виробничої бази, ми маємо можливість виконувати великі замовлення в стислі терміни. При тому, що ми перш за все орієнтуємося на якість нашої продукції, ми завжди намагаємося давати саму прийнятну ціну для клієнтів. Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us
Ми використовуємо професійний підхід і не допускаємо дилетантства в питаннях, що стосуються захисту бійців. Саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма провідними балістичними лабораторіями та науково-дослідними інститутами України, де постійно тестуємо свою продукцію, а також проводимо випробування нових розробок. Наша ТМ «Балістика» є офіційним виробником продукції для Збройних сил України (свідоцтво № 296) та постачальником по замовленнях державних організацій. Нашій компанії привласнений Код NCAGE A568J, який служить для ідентифікації в міжнародній системі каталогізації підприємств (системі каталогізації НАТО). Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us
Ну, и так далее...
УВАГА! Виготовляється за попереднім замовленням протягом 7 робочих днів.
И это речь о 1 шт.
Но говорили, что у них шлемы у них как раз нормальные. Но они их выпуск только в прошлом году наладили.
Тут і так всім зрозуміло що хотіли папєрєдніков закрити за рахунок безпеки наших воїнів
А я тобі ще кращу фігню розкажу що ця влада ще більше ворує , щого тільки стоїв запуск січ 2 і так во всьому
Вже більше 5 років (майже с початку війни на сході України) ми виробляємо ************ засоби персонального захисту, які повністю відповідають стандартам НАТО.
Наші шоломи https://www.uarms.com.ua/sholom-tor ТОР і https://www.uarms.com.ua/sholom-tor-d ТОР-Д , а також окуляри-маски https://www.uarms.com.ua/maska-ukr ТРЕВІКС безліч разів пройшли випробування в умовах справжньої війни, які не в змозі відтворити жодна спеціалізована балістична лабораторія. Сьогодні вони продовжують допомагати нашим бійцям боронити рідну землю.
Заліз в інет а в Україні повно компаній хто може виробляти шоломи сертифіковані , тільки щомусь нинішній владі вони не потрібні
https://youtu.be/zh5lDFpqQPw
И это - только один производитель. И , кстати, вряд ли они идиоты, которые не знают, численность нашей армии, объемы возможных поставок и их сроки, но при этом борются за эти контракты.
И еще, Даже если бы у нас не было фирм для производства, все это нужно было закупать за границей со второй половины 19 года, весь 20ый год и весь 21ый, то-есть - 2 года и 8 месяцев., а не плакать американцам и немцам в последнюю минуту перед возможной войной.
https://news.obozrevatel.com/tech/po-obraztsam-nato-v-ukraine-sozdali-sverhprochnyie-shlemyi-dlya-vsu-foto.htm
https://opendatabot.ua/court/95857826-17******************************
Статья на цензоре 17 года, про то что идет служебное расследование. Чем закончилось - неизвестно. Хотя их каски видимо купили в 20 ом году для Альфы СБУ. Но, сколько там той Альфы.
Уголовное дело, тоже ничем не законченное, вообще про очки. Какое отношение имеют очки к бронежилетам и каскам? Ну, конечно, кроме как использование этого факта для манипуляций. Но, главный вопрос, на который ты так скромно и не ответил, почему больше 2,5 лет не закупались для армии каски и броники?
Что касается - ручной работы, то вот, на ролике у чуваков, тоже, почти ручная работа, но это, как то, совсем им не мешает.
https://youtu.be/76uOx7vlI0Y
И на последок, снова спрошу, почему последние более 2,5 года для армии не закупались броники и каски?
США? Может это проблемы в области офтальмологии? Может быть ты не мог включить логику и и отдуплить, что предметы со сроком годности 5 лет подлежат периодической замене, и если их не покупать -они -закончатся? Ты этого не можешь понять? Но тогда зачем, когда я спрашивал идиот ли ты, ты мне соврал?
Россия выдвинула новый ультиматум
Для обеспечения гарантий безопасности самой России, конечно. Ну так бывает, вы когда переживает, начинаете выдвигать ультиматумы. А кому как ни России, с ее третьей в мире армией и огромным ядерным арсеналом, переживать о своей безопасности.
Вот они и переживают. И ультиматумы выдвигают. Как маленькая злобная собачка, которая так боится, что лает на всех вокруг.
И если в первый раз злобная собачка лаяла на НАТО и требовала переделить мир, то теперь все гораздо проще. Просто НАТО Россию предсказуемо послало и надо же теперь все равно кого-то победить. А то уважать не будут.
Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает.
Теперь безопасности России угрожает оружие, которое дают Украине для самозащиты.
Ну действительно, противотанковые комплексы в Украине очень сильно угрожают безопасности простых россиян. Это понятно. А вдруг какой-нибудь бурят или житель Воронежа решит сесть на танк и поехать прокатиться в Харьков. А тут бах и его танк подбили. Это же опасно.
Теперь безопасности России угрожают пару сотен инструкторов НАТО, которые учат украинскую армию оборонятся и пьют пиво во Львове. И сложно представить, какое из этих действий больше угрожает беззащитной России.
Приятно, черт возьми. Это в украинской прессе сплошное «Зубожіння» и отсутствия реформ, недофинансированная армия и коррупция. А для Россиян мы угроза. Спать не могут, так боятся. Весь мир на уши поставили, топают ножками и грозят ядерными бомбами из страха перед Украиной. А Путин и Лукашенко в страхе пересказывают другу другу свои сны о том, что однажды к ним придет то ли Ярош, то ли Зеленский.
Боится ли Россия? Конечно. Боится, что больше не будет империей. А без Украины она быть империей не может. А это так сложно принять. Последняя из существующих в мире империй не хочет разваливаться. И отчаянно хочет утянуть с собой в могилу как можно больше соседей.
Боится, что еще пару лет, и зарплаты в Украине обгонят доходы россиян и тогда как рассказывать об ужасах демократии. Уже ITшники в Украине зарабатывают больше, чем в России. И скоро об этом начнут говорить на прокуренных кухнях в Самаре.
Экзистенциональный страх России понятен. Больше всего они боятся успешной Украины рядом. Для российских автократов успешная Украина рядом как для украинских коррупционеров - успешная Польша. Это из-за этой чертовой Польши приходится реформы делать. Свободу слова развели. Депутаты уже ни взятку взять ни пьяным взятку предложить. Пока еле еле удается отмазывать, но все это видят и смеются. Украинские коррупционеры с удовольствием бы отменили успешную Польшу с ее плохим примером для украинцев, как российские генералы пытаются недопустить успешную Украину.
В общем, боятся. Правда. Действительно боятся. Но только вот к угрозам безопасности России это не имеет никакого отношения.
https://site.ua/sergey.fursa Сергей Фурса
Как только поступит приказ из Москвы, архаровцы Пушилина переоденутся у форму украинской армии и пойдут обстреливать собственные войска и гражданских на оккупированной территории.
Это уже НЕОДНОКРАТНО было за последние восемь лет.
Нах нам ваши токсичные руины..... Еще людей на вас гробить..... Через 5-10 лет , когда луганда вымрет и природа восстановится - просто зайдем и построим пару ракетных баз НАТО.