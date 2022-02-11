Рейтинг партій: "ЄС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила і Честь" - 5,6%, - опитування Active Group. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то шість партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати дослідження "Active Group", передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися би найближчої неділі, то найбільше голосів тих, хто визначився із вибором, отримала би "Європейська Солідарність" (19,6%). Далі розташувались би "Слуга Народу" (15,4%), "Батьківщина" (12,6%), "ОПЗЖ" (9,8%), "Розумна Політика" (7%) та "Сила і Честь" (5,6%). Решта партій набрали би менше, ніж 5% голосів: "НАШі" – 4,9%; "Українська Стратегія Гройсмана" – 4,9%; "Свобода" – 2,9%; "Партія Шарія" – 2,1%; "Радикальна Партія О. Ляшка" – 2,1%; "Громадянська Позиція" – 2,1%; "УДАР" – 2%; "Голос" – 1,4%; "Самопоміч" – 1,3%; "Пропозиція" – 1%; "Українська Народна Партія" – 0,9%; "За Майбутнє" – 0,8%; "Сила Людей" – 0,6%; "Національна Платформа" – 0,4%. Не визначились із відповіддю 11,7% від загальної кількості опитаних", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наші" - 5,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА





Дослідження проводилось компанією "Active Group" 4-6 лютого 2022 року методом face-to-face. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.