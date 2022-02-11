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Рейтинг партій: "ЄС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила і Честь" - 5,6%, - опитування Active Group. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то шість партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати дослідження "Active Group", передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися би найближчої неділі, то найбільше голосів тих, хто визначився із вибором, отримала би "Європейська Солідарність" (19,6%). Далі розташувались би "Слуга Народу" (15,4%), "Батьківщина" (12,6%), "ОПЗЖ" (9,8%), "Розумна Політика" (7%) та "Сила і Честь" (5,6%). Решта партій набрали би менше, ніж 5% голосів: "НАШі" – 4,9%; "Українська Стратегія Гройсмана" – 4,9%; "Свобода" – 2,9%; "Партія Шарія" – 2,1%; "Радикальна Партія О. Ляшка" – 2,1%; "Громадянська Позиція" – 2,1%; "УДАР" – 2%; "Голос" – 1,4%; "Самопоміч" – 1,3%; "Пропозиція" – 1%; "Українська Народна Партія" – 0,9%; "За Майбутнє" – 0,8%; "Сила Людей" – 0,6%; "Національна Платформа" – 0,4%. Не визначились із відповіддю 11,7% від загальної кількості опитаних", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наші" - 5,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: ЄС - 19,6%, СН - 15,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, Розумна політика - 7%, Сила і Честь - 5,6%, - опитування Active Group 01
Рейтинг партій: ЄС - 19,6%, СН - 15,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, Розумна політика - 7%, Сила і Честь - 5,6%, - опитування Active Group 02

Дослідження проводилось компанією "Active Group" 4-6 лютого 2022 року методом face-to-face. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

Автор: 

рейтинг (1647) Батьківщина (586) Слуга народу (2809) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+39
Треба, щоб різниця між ЄС та "слугами" була щонайменше 10%.Бо можливі фальсифікації (адмінресурс, вибори в смартфоні і таке інше). А коли різниця 20+ відсотків - фальшувати непомітно вже неможливо
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11.02.2022 12:48
+38
Ой Зеля ризикує на наступних виборах зразу до вязниці сісти.... ЄС по переду...
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11.02.2022 12:43
+38
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11.02.2022 12:55
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Цифіри можна малювати, які завгодно. Головне- народ бачить, що Україна рухається вперед! Так, рухається повільно, нестабільно... звдячуючи, в тому числі, і горлопанам, які продаються за гривенник.
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11.02.2022 13:57 Відповісти
З зесранью она уверенно катиться в жопу
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11.02.2022 14:04 Відповісти
Які вибори панове?перед виборами ПЕСу вже не буде
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11.02.2022 14:06 Відповісти
І хто з ким утворить владну коаліцію?
Без більше ніж 50% партія ЄС знову буде в опозиції.
Решті найлегше об'єднуватися навколо ідеї примирення в ерефією на її ж умовах.
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11.02.2022 14:20 Відповісти
мля ну какая батькивщина 12.6??? у них в харькове даже офиса нет со времен авакова, села в кировограде дают 12%?
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11.02.2022 14:30 Відповісти
Майже на всих виборах голосував за Юлю, крім останніх, ну і коли вибирали між Овочем і Ющенком. Петра позитивно не сприймав ніколи... Та якщо об*єктивно, то він єдиний притомний політик із всієї цієї шобли починаючи навіть від Кравчука.
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11.02.2022 15:10 Відповісти
Рейтинг партий: "ЕС" - 19,6%, "СН" - 1,54%,

"Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%,

"Розумна політика" - 7%, "Сила и Честь" -

5,6%, Вот так реально
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11.02.2022 14:54 Відповісти
Хто б які партії не створював, але кількість тупих малоросів в кацапських лаптях і косоворотках майже не змінна. Їхні смаки просто блукають від одного антиукраїнського негідника до іншого...
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11.02.2022 14:59 Відповісти
Мда, світить черговий роздрай під куполом шапіто. "Біг по граблях" буде продовжуватися і мабуть не одно десятиліття, і схоже що "рекорд" Моісея буде побитий з великою перевагою.
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11.02.2022 15:04 Відповісти
Помітно як матьківщина в ботів вкладається...
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11.02.2022 15:07 Відповісти
А вибрати нема кого, одні пройдисвіти …
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11.02.2022 15:23 Відповісти
Мимо
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11.02.2022 15:51 Відповісти
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11.02.2022 15:29 Відповісти
Добре, добре.
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11.02.2022 15:31 Відповісти
а как же поиздержавшийся во дворце на Конче, навозник вчерашний пройдысвит Алешика Ляшко , в такой глубокий анус то опустился?))ай-ай..и мама уже появилась у сиротки и папаня скоро подтянется...)), уже и не на кого недвижуху с земелькой оформлять заднеприводному становится..)))))...нужели корыстные и непуганные идиоты прозрели и за длб Алешику с вилами, галасавать не пойдут?)))
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11.02.2022 15:41 Відповісти
Как только Разумков ушел результаты опросов резко изменились. Совпадениенедумаю.
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11.02.2022 15:52 Відповісти
А рейтинг самого Зеленька - 0,015 % !
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11.02.2022 16:05 Відповісти
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