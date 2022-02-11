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Шахраї не зможуть оформити кредит на чуже ім'я через "Дію", - Федоров

Шахраї не зможуть оформити кредит на чуже ім'я через

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів, а отже шахраї не зможуть їх використати.

Про це глава Мінцифри заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Дія" - це певна платформа, яка взаємодіє з іншими реєстрами, підтягуючи за вашим податковим номером різну інформацію. Неможливо якось уразити "Дію", щоб вплинути, пошкодити або викрасти ваші персональні дані, бо вони перебувають в інших різних реєстрах", - пояснив він.

За його словами, інформація про злив персональних даних користувачів "Дії" не відповідають дійсності.

"Після 2019 року витоків інформації взагалі не було. А до цього, згадайте, продавалися приватні бази даних банків. Дуже багато інформації було в мережі. Ми її максимально поблокували (зараз ви просто так це в Telegram не знайдете, а якщо хтось створить такий бот, він буде дуже швидко заблокований у соцмережах)", - наголосив Федоров.

"Крім того, що "Дія" не має своїх баз даних, про що я вже сказав, вона не підключена до мікрофінансових установ. Тобто, неможливо звернутися до організації, яка займається мікрокредитування, і через "Дію"онлайн або офлайн отримати кредит", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінцифри хоче провести якісний перепис населення і зекономити мільярди гривень, - Федоров

Автор: 

кредит (3812) шахрайство (1073) Федоров Михайло (871) Дія (1115)


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Топ коментарі
+15
Дія призентує послугу Є-банько , завдяки їй ви зможете пригадати, як ви голосували за Зе
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11.02.2022 13:05
+13
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11.02.2022 12:55
+11
а хто зможе?)
в інеті немало випадків коли саме шахраї брали кредити на інших осіб а поліція казала "не наша справа"
https://minfin.com.ua/2021/07/02/67282762/

заява мінфіну України:

Мошенники в «Дія». Через приложение на украинку оформили кредит

В Украине распространяется новый способ мошенничества. Мошенники оформили https://minfin.com.ua/credits/online/ кредит с помощью программы «Дiя», а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами. Об этом https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1699942000190894 рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в фейсбук.
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11.02.2022 12:56
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йа-йа, не сможет, йа-йа.
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11.02.2022 12:55 Відповісти
"Після 2019 року витоків інформації взагалі не було. Джерело:
тут только посміяться з цих брехунів можна.. ДВА крупних витоки БД с початку 2022 року.. більш того, БД по всім українціям доступні
https://focus.ua/uk/digital/504019-polucheny-iz-servisa-diya-haker-slil-v-set-personalnye-dannye-millionov-ukraincev
"Отримані з сервісу Дія": хакер злив у мережу персональні дані мільйонів українців

https://zmina.info/news/u-merezhu-potrapyly-dani-dvoh-miljoniv-***********-u-diyi-jmovirnyj-vytik-***********/
журналісти LB.ua з посиланням на висновок фахівців з кібербезпеки стверджують, що вказані дані містять інформацію, датовану кінцем 2021 року. Також, крім паспортів та ID-карток, тут є фото атестатів і трудових книжок, яких немає в "Дії".

Водночас експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун назвав інцидент "найбільшим зливом персональних даних за всю історію України". Він вважає, що витік стався саме з порталу "Дія". За його інформацією, фахівці завантажили та перевірили зразки даних і "за більшістю ознак схоже на те, що це дійсно база з порталу "Дія".

"Найсвіжіший запис датований 15 грудня 2021-го - три тижні тому. Сказати чесно, особисто я до останнього не вірив у можливість от прям "зливу бази даних "Дії". Вони там тупуваті та безграмотні, але ж не настільки. Має ж у них бути інстинкт самозбереження. Я навіть вірив, що дійсно постійно дані в "Дії" не зберігаються, а "Дія" є лише транзитом, блискучим "краником" між базами / реєстрами та смартфоном користувача. А от настільки. Немає інстинкту. Нуль професіоналізму. Зіро здорового глузду", - написав він.
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11.02.2022 13:02 Відповісти
И самое интересное, что киберальянс предупреждал дебилов что это будет.
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11.02.2022 13:34 Відповісти
Посмеяться?! Тебе весело когда ссут тебе в глаза? Ну и ну...
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11.02.2022 19:29 Відповісти
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11.02.2022 12:55 Відповісти
А разве это плохо,что государство помогает пенсионерам и раздает смартфоны бесплатно???У вас в России раздают смартфоны бабушкам или нет?
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11.02.2022 13:17 Відповісти
не знаю як у вас в росії, а у нас в Україні дебіли-популісти у влади
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11.02.2022 13:22 Відповісти
"раздают" - за чей счет?
из кармана тех же пенсионеров.. финансируя свои поставщиков товара и заодно пиарясь на "халяве"..
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11.02.2022 13:29 Відповісти
Країна на межi окупацiї кацапами.
Набуя, скажiть менi, бабцям тi смартофони, якi в кацапiї робити не будуть?

Чому буде так? Тому що грошi пiдуть нe на оборону, а на смартофони.

Прiоритети, у зелених капiтулянтiв такi...
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11.02.2022 13:30 Відповісти
а хто зможе?)
в інеті немало випадків коли саме шахраї брали кредити на інших осіб а поліція казала "не наша справа"
https://minfin.com.ua/2021/07/02/67282762/

заява мінфіну України:

Мошенники в «Дія». Через приложение на украинку оформили кредит

В Украине распространяется новый способ мошенничества. Мошенники оформили https://minfin.com.ua/credits/online/ кредит с помощью программы «Дiя», а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами. Об этом https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1699942000190894 рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в фейсбук.
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11.02.2022 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rW3ZWBEoD34 https://www.youtube.com/watch?v=rW3ZWBEoD34

Шахраї через додаток Дія оформили на киянку кредит
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11.02.2022 12:58 Відповісти
А для чого на "чуже", на того чий "смарт- з дією"
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11.02.2022 12:58 Відповісти
А бабки зразу кудись загнати на який Е-кошильок і профіт, ніхто ж з смартом до банку не піде, благо є МФО "дуже душе швидкі гроші", "кредит рога і копита"
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11.02.2022 13:00 Відповісти
І потім доводь що не олень
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11.02.2022 13:02 Відповісти
Уже доказывают пострадавшие. А Федоров тупо врет.
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11.02.2022 13:36 Відповісти
Значит смогут
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11.02.2022 12:58 Відповісти
уже оформляют. но то такое. тут новая фишка у дии появилась

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11.02.2022 12:58 Відповісти
Ну всьо, пора подніматься. Взяв кредит і зареєструвався в Cosmolot через Дію - треба починати заробляти реальне бабло а не копійки . Чао лошари , наступного разу напишу з Монако
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11.02.2022 13:06 Відповісти
Уже. Космолот опоздал на этот праздник лохотрона

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11.02.2022 13:38 Відповісти
Обычно, после таких громких заявлений, через пару недель вся информация про самого Фёдорова появится в эфире...
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11.02.2022 12:59 Відповісти
І чому я цьому Федорову не вірю?
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11.02.2022 13:01 Відповісти
Дія призентує послугу Є-банько , завдяки їй ви зможете пригадати, як ви голосували за Зе
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11.02.2022 13:05 Відповісти
Дія не тримає дані. Але вона має повний доступ до даних які знаходяться на цілому ряд банківських та державних реєстрів.
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11.02.2022 13:07 Відповісти
Хай розкаже, звідки в нього так відомості. Бо перше що зелені зробили прийшовши до влади, це звільнили всіх спеців по кібер безпеці. Під соусом, що кібер загроза набагато перебільшена.
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11.02.2022 13:11 Відповісти
Нельзя через дию?
А чего не успокоили, что нельзя через корешек поплнения мобильног
Или через посещение туалета на заправке
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11.02.2022 13:20 Відповісти
ни супер-пупер тестирование, ни заявы "зе-икспердов" не могут гарантировать, что в системе нет дырок. вот по факту взлома или воровства данных можно точно гарантировать, что в системе есть уязвимость.
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11.02.2022 13:26 Відповісти
Чтобы мошенники не смогли взять кредит в банке ( онлайн или через интернет банкинг) нужно сделать ограничение по времени до 2 недель для оформления кредита.Кому нужно срочно ,пусть идут в банк с пасрортом и оформляют кредитку в течении 2 часов! А так 2 недели на рассмотрение .За 2" недели хозяин телефонного номера и телефона все равно обратится в банк с блокировкой счетов или кинется телефона и поблокирует все свои счёта и карты.Ещё можно добавить второй номер телефона для оформления кредита,который будет знать только хозяин счёте и банковские работники.Чтобы этот номер не высвечивался в интернет банкинге .То есть приходит смс на оба номера и лишь только тогда оформляется кредит.Второй номер может быть мужа,матери ,сына и т.д.Если украли телефон и взломали доступ к банкингу ,номера,что в телефоне было не достаточно для оформления кредитов онлайн.Это по желанию клиента конечно.Но весь этот беспредел ,что украли телефон или выпустили дубликат сим карты и за 15-20 минут ,набрали кредитов на чужое имя - нужно заканчивать!!!Просто усложнить взятие кредитов и все!
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11.02.2022 13:29 Відповісти
"аполитично рассуждаешь"(с). а с чего тогда банки харчеваться будут?
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11.02.2022 13:33 Відповісти
Кто бы шо не говорил, насчет шахраї не зможуть оформити кредит на чуже ім'я , но надавать по почкам еще никто не отменял, прям в оселi клiента. Тем более, шо ты зашел к клиенту как сантехник с гаечным ключом.
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11.02.2022 13:29 Відповісти
Треба законодавчо закріпити можливість відмовитися від реєстрації у Дії. Це означає, що я, громадянин України, свідомо забороняю комусь реєструватися від свого імені у додатку Дія. Ця можливість дуже затребувана багатьма людьми, які дуже багато про це говорять і пишуть, тому що не довіряють ані додатку, ані владі загалом.
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11.02.2022 13:50 Відповісти
У подарованих смартфонах стоїть чіп, який автоматично буде голосувати за Зеленського на виборах, а потім вкраде ваші гроші з карт
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11.02.2022 14:00 Відповісти
я не я и хата не моя, только почему тогда хрень из дии приравнивается к официальным документам? по-правильному это должен быть тупо информационный сервис, а документы госструктуры уж сами должны из своих баз забирать по запросу (и не через "дию").
и что мешает недовольному программисту из "дии" не обращаться к базам данных, а тупо передавать кому-то нужные? да и государственное "министерство" с магазинами приложений исключительно заграницей плюс несертифицированными непроверенными исключительно китайскими девайсами это прямо так сказать фейл изначально.
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11.02.2022 14:33 Відповісти
а сколько в китайфонах вирусов ... даже в кнопочных, "с завода" это реально пипец. хорошо что заточены в основном на китайских гражданинов и гражданок, хотя сейчас возможно уже и не только.
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11.02.2022 14:34 Відповісти
Дія - афера века, ПНХ!
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11.02.2022 14:41 Відповісти
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11.02.2022 15:57 Відповісти
Злодія
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11.02.2022 19:33 Відповісти
 
 