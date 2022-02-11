Шахраї не зможуть оформити кредит на чуже ім'я через "Дію", - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів, а отже шахраї не зможуть їх використати.

Про це глава Мінцифри заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Дія" - це певна платформа, яка взаємодіє з іншими реєстрами, підтягуючи за вашим податковим номером різну інформацію. Неможливо якось уразити "Дію", щоб вплинути, пошкодити або викрасти ваші персональні дані, бо вони перебувають в інших різних реєстрах", - пояснив він.

За його словами, інформація про злив персональних даних користувачів "Дії" не відповідають дійсності.

"Після 2019 року витоків інформації взагалі не було. А до цього, згадайте, продавалися приватні бази даних банків. Дуже багато інформації було в мережі. Ми її максимально поблокували (зараз ви просто так це в Telegram не знайдете, а якщо хтось створить такий бот, він буде дуже швидко заблокований у соцмережах)", - наголосив Федоров.

"Крім того, що "Дія" не має своїх баз даних, про що я вже сказав, вона не підключена до мікрофінансових установ. Тобто, неможливо звернутися до організації, яка займається мікрокредитування, і через "Дію"онлайн або офлайн отримати кредит", - додав міністр.

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