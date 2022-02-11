Шахраї не зможуть оформити кредит на чуже ім'я через "Дію", - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів, а отже шахраї не зможуть їх використати.
Про це глава Мінцифри заявив в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Дія" - це певна платформа, яка взаємодіє з іншими реєстрами, підтягуючи за вашим податковим номером різну інформацію. Неможливо якось уразити "Дію", щоб вплинути, пошкодити або викрасти ваші персональні дані, бо вони перебувають в інших різних реєстрах", - пояснив він.
За його словами, інформація про злив персональних даних користувачів "Дії" не відповідають дійсності.
"Після 2019 року витоків інформації взагалі не було. А до цього, згадайте, продавалися приватні бази даних банків. Дуже багато інформації було в мережі. Ми її максимально поблокували (зараз ви просто так це в Telegram не знайдете, а якщо хтось створить такий бот, він буде дуже швидко заблокований у соцмережах)", - наголосив Федоров.
"Крім того, що "Дія" не має своїх баз даних, про що я вже сказав, вона не підключена до мікрофінансових установ. Тобто, неможливо звернутися до організації, яка займається мікрокредитування, і через "Дію"онлайн або офлайн отримати кредит", - додав міністр.
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тут только посміяться з цих брехунів можна.. ДВА крупних витоки БД с початку 2022 року.. більш того, БД по всім українціям доступні
https://focus.ua/uk/digital/504019-polucheny-iz-servisa-diya-haker-slil-v-set-personalnye-dannye-millionov-ukraincev
"Отримані з сервісу Дія": хакер злив у мережу персональні дані мільйонів українців
https://zmina.info/news/u-merezhu-potrapyly-dani-dvoh-miljoniv-***********-u-diyi-jmovirnyj-vytik-***********/
журналісти LB.ua з посиланням на висновок фахівців з кібербезпеки стверджують, що вказані дані містять інформацію, датовану кінцем 2021 року. Також, крім паспортів та ID-карток, тут є фото атестатів і трудових книжок, яких немає в "Дії".
Водночас експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун назвав інцидент "найбільшим зливом персональних даних за всю історію України". Він вважає, що витік стався саме з порталу "Дія". За його інформацією, фахівці завантажили та перевірили зразки даних і "за більшістю ознак схоже на те, що це дійсно база з порталу "Дія".
"Найсвіжіший запис датований 15 грудня 2021-го - три тижні тому. Сказати чесно, особисто я до останнього не вірив у можливість от прям "зливу бази даних "Дії". Вони там тупуваті та безграмотні, але ж не настільки. Має ж у них бути інстинкт самозбереження. Я навіть вірив, що дійсно постійно дані в "Дії" не зберігаються, а "Дія" є лише транзитом, блискучим "краником" між базами / реєстрами та смартфоном користувача. А от настільки. Немає інстинкту. Нуль професіоналізму. Зіро здорового глузду", - написав він.
из кармана тех же пенсионеров.. финансируя свои поставщиков товара и заодно пиарясь на "халяве"..
Набуя, скажiть менi, бабцям тi смартофони, якi в кацапiї робити не будуть?
Чому буде так? Тому що грошi пiдуть нe на оборону, а на смартофони.
Прiоритети, у зелених капiтулянтiв такi...
в інеті немало випадків коли саме шахраї брали кредити на інших осіб а поліція казала "не наша справа"
https://minfin.com.ua/2021/07/02/67282762/
заява мінфіну України:
Мошенники в «Дія». Через приложение на украинку оформили кредит
В Украине распространяется новый способ мошенничества. Мошенники оформили https://minfin.com.ua/credits/online/ кредит с помощью программы «Дiя», а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами. Об этом https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1699942000190894 рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в фейсбук.
Шахраї через додаток Дія оформили на киянку кредит
А чего не успокоили, что нельзя через корешек поплнения мобильног
Или через посещение туалета на заправке
и что мешает недовольному программисту из "дии" не обращаться к базам данных, а тупо передавать кому-то нужные? да и государственное "министерство" с магазинами приложений исключительно заграницей плюс
несертифицированныминепроверенными исключительно китайскими девайсами это прямо так сказать фейл изначально.