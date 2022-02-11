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Новини ДТП
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Встановлено особу загиблого та розпочато нове кримінальне провадження за приховування злочину, - Нацполіція про ДТП з автомобілем Ярославського

Встановлено особу загиблого та розпочато нове кримінальне провадження за приховування злочину, - Нацполіція про ДТП з автомобілем Ярославського

Поліція встановила особу загиблого і відкрила ще одне кримінальне провадження за приховування злочину щодо чоловіка, який заявив про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

"Працівники поліції вже здійснили санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП. Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

За результатами проведених заходів вилучено два автомобілі, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Також зазначено, що встановлено особу загиблого в ДТП. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

В МВС підкреслили: "Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого".

"Окрім того, 10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України та оголосила про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення чоловіку, який заявив в поліцію про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк до 3 років.  Досудове розслідування триває", - резюмується у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: "Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено"

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

ДТП (4465) Харківщина (6054) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+17
Свалить с места дтп была только одна причина. За рулём был бухой Ярославский.
Бо судя по фото с места дтп погибший сам нарушал пдд и они могли спокойно вызвать ментов и оформить всё официально.
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11.02.2022 13:05
+17
"Элита"... Лживая, трусливая, подлая...
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11.02.2022 13:06
+12
..вот никто не догадается, почему такой оперативности левоохоронцев не наблюдалось в ДТП с любимым страусом Зели - Трухиным, произошедшем давным-давно, в дремучем лесу, среди когда-то 73%ных, дремучих людей?..)(
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11.02.2022 13:23
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да все равно не перебьете свои зашквары сколько не старайтесь
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11.02.2022 13:02 Відповісти
Ну да за Трухина просто забыли! Через пару месяцев вспомнили, потому как патрульный нормальный оказался! А тут во всех новостях, и камеры не ремонтируют, аж бегом все бросились! И уволили сразу главного мента, Монастырский не хочет в отставку?
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11.02.2022 14:02 Відповісти
Свалить с места дтп была только одна причина. За рулём был бухой Ярославский.
Бо судя по фото с места дтп погибший сам нарушал пдд и они могли спокойно вызвать ментов и оформить всё официально.
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11.02.2022 13:05 Відповісти
Там було дві одинакові машини.
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11.02.2022 13:35 Відповісти
Там за рулем был кто то из гостей Ярославского, тоже видимо с непростых.
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11.02.2022 13:37 Відповісти
Тут мова не за те, хто винен у ДТП, а про залишення постраждалого без надання допомоги у стані, небезпечному для життя.
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11.02.2022 14:03 Відповісти
"Элита"... Лживая, трусливая, подлая...
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11.02.2022 13:06 Відповісти
У нас другой нет, потому так и живём.
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11.02.2022 13:39 Відповісти
..вот никто не догадается, почему такой оперативности левоохоронцев не наблюдалось в ДТП с любимым страусом Зели - Трухиным, произошедшем давным-давно, в дремучем лесу, среди когда-то 73%ных, дремучих людей?..)(
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11.02.2022 13:23 Відповісти
Справедливости ради, тогда никто не погиб и никто не оставлял место ДТП.
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11.02.2022 13:35 Відповісти
Не ну он пытался и лес был так близок и манящ, но что-то пошло не так 🤣
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11.02.2022 13:43 Відповісти
И все благодаря тому, что чисто случайно на дороге остался лежать номер авто...
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11.02.2022 13:34 Відповісти
Мер Омельченко задавил нескольких и всегда полюбовно решал с родственниками погибших. Такой путь мог избрать и Ярославский.Полюбовно порешать с родственниками жертвы,получить условный срок и спокойно работать в Украине. А теперь? Солгал. Нагло солгал. Его и из .Лондона в наручниках привезут.Мафиозные привычки у олигарха никуда не делись. Очень часто блефует.
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11.02.2022 13:48 Відповісти
Да никто его не привезет ... На водила все повесят...и через пару годков по амнистии выпустят.
Лохторат давили...давят ..и давить будут всегда
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11.02.2022 13:51 Відповісти
Дыминский за аналогичное до сих пор в бегах
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11.02.2022 13:59 Відповісти
Ярославский из Лондона на х...всех крутил.
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11.02.2022 13:49 Відповісти
В том числе свой футбольный Металлист ))
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11.02.2022 13:55 Відповісти
"Металисту" - "Гопа". На жаль
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11.02.2022 14:02 Відповісти
Кому на жаль, а кому дуже добре ))
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11.02.2022 14:37 Відповісти
Так....юда(алігарх) втік за кордон.
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11.02.2022 14:04 Відповісти
Посадить бы эту прокурорскую мразь!
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11.02.2022 16:04 Відповісти
 
 