Встановлено особу загиблого та розпочато нове кримінальне провадження за приховування злочину, - Нацполіція про ДТП з автомобілем Ярославського

Поліція встановила особу загиблого і відкрила ще одне кримінальне провадження за приховування злочину щодо чоловіка, який заявив про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

"Працівники поліції вже здійснили санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП. Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

За результатами проведених заходів вилучено два автомобілі, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується", - зазначається у повідомленні.

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Також зазначено, що встановлено особу загиблого в ДТП. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

В МВС підкреслили: "Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого".

"Окрім того, 10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України та оголосила про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення чоловіку, який заявив в поліцію про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк до 3 років. Досудове розслідування триває", - резюмується у повідомленні.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.