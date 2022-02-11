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Новини
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Процедура є занадто бюрократичною, - Мінрегіон пропонує спростити створення ОСББ, дозволивши електронне голосування під час ухвалення рішень

Процедура є занадто бюрократичною, - Мінрегіон пропонує спростити створення ОСББ, дозволивши електронне голосування під час ухвалення рішень

Група народних депутатів пропонує спростити процедуру створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управління багатоквартирним будинком, зокрема - дозволити електронне голосування для ухвалення рішень мешканцями.

Відповідний законопроєкт №7029 авторства депутатів фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" зареєстровано у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону. 

"Чинна процедура створення ОСББ та прийняття рішень щодо управління будинком є занадто бюрократичною й потребує змін. Вони й передбачені в законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді. Ухвалення цього документа сприятиме більш активній реалізації енергоощадних заходів, зокрема завдяки співпраці з Фондом енергоефективності", – заявив заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, близько 30% багатоквартирних будинків в Україні не ухвалили рішення про форму управління багатоквартирним будинком, що, зокрема, не дає їм можливості брати участь у програмах Фонду енергоефективності.

Документ передбачає усунути необхідність наявності нотаріально посвідченої довіреності про представництво від співвласників багатоквартирного будинку при державній реєстрації ОСББ. Крім того, пропонується створити умови для можливості ухвалення рішень співвласниками шляхом електронного голосування з використанням електронного цифрового підпису.

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Автор: 

житло (1056) законопроєкт (3583) ОСББ (69)


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Топ коментарі
+3
Хана інфраструктурі...
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11.02.2022 14:48
+3
оууу. а що буде доказом в суді? принтскрин голосування в вайбері?
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11.02.2022 15:46
+2
"дозволити електронне голосування для ухвалення рішень мешканцями...."

а там и дозволити електронне голосування на виборах
а что, мешканці невзмозі вийти у двір та проголосувати?
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11.02.2022 13:31
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"дозволити електронне голосування для ухвалення рішень мешканцями...."

а там и дозволити електронне голосування на виборах
а что, мешканці невзмозі вийти у двір та проголосувати?
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11.02.2022 13:31 Відповісти
выборы это все-таки тайное голосование. там никаким электронным не получится по определению.
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11.02.2022 13:59 Відповісти
Не повірите, справді "не в змозі". В будинку 107 квартир, для прийняття будь-яких рішень з цільовим фінансуванням необхідно мінімум 73 голоси. На словах усі "за", а по факту навіть двері у під'їздах поміняти неможливо. Я абсолютно проти "електронних виборів", але у цьому випадку процедура справді дибільна - треба голосувати на зборах і ще протягом двох тижнів збирати "опитувальні листи" з тих, хто не голосував. І все одно 2/3 голосів зібрати дуже важко.
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11.02.2022 14:06 Відповісти
У вас 107 квартир - а у нас 250))) та й форма управління досі ЖК - а не ОСББ, а там закон ще гірший в плані голосування
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11.02.2022 15:28 Відповісти
ага ага.. а раніше була "не дебільна" тишком намалювали, що захотіли і гроші по кишенях
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11.02.2022 15:47 Відповісти
В 9ти этажном доме с 7ю подъездами примерно 250 квартир, могут ли они все в 1 время собраться?
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11.02.2022 15:27 Відповісти
для этого есть т.н. "представители" - уважаемые люди, которых один раз выбирают, а потом они много раз решают вопросы.
(но это теоретически. в законе так)
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11.02.2022 15:49 Відповісти
Желаю вам таких же представителей))) Эти представители уже 3й раз повысили квартплату - и никто ничего не может сделать
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11.02.2022 16:06 Відповісти
ну так сами выбрали - сами и мучайтесь ))
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11.02.2022 19:32 Відповісти
Правда? Никто не выбирал)) все документы подделаны. Человек получил доступ к печати ЖК и штампует документы налево и направо! Любой документ который нужен
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13.02.2022 14:10 Відповісти
ну смотрите. если ваше маленькое общество в доме это знает и терпит. или даже не хочет знать.
или в принципе не способно понять такие сложные вещи, значит... и Вам недо терпеть ))
Ну или устроить переворот.
Собрать собрание. Тихонько подговорить человек 10. А перед собраним внезапно подойти к уроду и отобрать печать. и тут же провести "собрание" и все зафиксировать на бумагах.
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14.02.2022 15:09 Відповісти
только я сразу предупреждаю, что в случае успеха Вам прийдется плавать в этом говне долго. И общаться с психбольными фриками, которые живут у Вас в доме ))
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14.02.2022 15:11 Відповісти
Зато до сих пор в стране ТЫСЯЧИ ДОМОВ ЖСК ЖИВУЩИХ ПО ПРИМЕРНОМУ УСТАВУ ЖСК 1985 ГОДА!!!!Жилищного Кодекса УССР 1983 года .. почитайте Устав.. и узнаете- что ЖСК создаются для людей не старше 30 лет работающих на предприятиях организациях проживающих в населенном пункте определенное количество лет и прочая лабуда..да те кто получили право собственности в порядке дарения/ наследованияв домах ЖСК (квартиры) собственность -- НЕ являются членами ЖСК-- не имеют право принимать участие в собраниях членов и уполномоченных ЖСК и так далее--- но платят наравне со всеми взносы на содержание ЖСК.... и почему то до сих пор не могут принять ЗАКОН О ЖСК НА 30-45 СТАТЕЙ или раздел в Гражданский Кодекс и не переписать Главы регулирующие вопросы ЖСК в Жилищном Кодексе.... почему не ясно...
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11.02.2022 13:44 Відповісти
Хана інфраструктурі...
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11.02.2022 14:48 Відповісти
оууу. а що буде доказом в суді? принтскрин голосування в вайбері?
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11.02.2022 15:46 Відповісти
Уже зараз існують випадки рейдерських захоплень ЖБК, при тому, що в ЖБК "голосування підписами" не передбачене. Чорні нотаріуси спільно з рейдерами фальсифікують протокол зборів, вносять зміни в ЄДРПОУ, і - вуаля: три будинки на 400 квартир у рейдерів.
Слід мати на увазі, що суди, як правило, на боці рейдерів, а менти взагалі відмовляються розслідувати справи про рейдерство.
Тим більше стає електронних шансів для рейдерства щодо ОСББ.
Який навар? А відкати з договорів на компослуги, відкати з навішування на будинок липової заборгованості (наприклад, від Київенерго). І багато чого.
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11.02.2022 16:47 Відповісти
 
 