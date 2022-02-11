Адвокат Слуги народу вимагає судити Турчинова за захоплення влади у 2014-му та створення НАБУ і САП

Адвокат "Слуги народу" Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що закони про НАБУ і САП, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів САП незаконні.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Викритого НАБУ "слугу" Кузьміних захищає адвокатка Лариса Криворучко (на фото праворуч), яка сьогодні заявила, що всі прокурори САП незаконні. На думку адвокатки, у 2014 році Олександр Турчинов незаконно захопив владу. Тому всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ і САП, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів САП незаконні", - йдеться в повідомленні.

В ЦПК додали, що Криворучко закликала зобов’язати СБУ відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади. Крім того, адвокат просила відкрити провадження на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та всіх прокурорів САП, які входять у групу прокурорів у справі Кузьміних.

"Більше того. Криворучко просила, щоб суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, аби той перевірив конституційність відкликання спікера парламенту часів Януковича Рибака", - підсумували в ЦПК.

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