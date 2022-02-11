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Адвокат Слуги народу вимагає судити Турчинова за захоплення влади у 2014-му та створення НАБУ і САП

Адвокат "Слуги народу" Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що закони про НАБУ і САП, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів САП незаконні.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Викритого НАБУ "слугу" Кузьміних захищає адвокатка Лариса Криворучко (на фото праворуч), яка сьогодні заявила, що всі прокурори САП незаконні. На думку адвокатки, у 2014 році Олександр Турчинов незаконно захопив владу. Тому всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ і САП, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів САП незаконні", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Слуги народу вимагає судити Турчинова за захоплення влади у 2014-му та створення НАБУ і САП 01

В ЦПК додали, що Криворучко закликала зобов’язати СБУ відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади. Крім того, адвокат просила відкрити провадження на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та всіх прокурорів САП, які входять у групу прокурорів у справі Кузьміних.

"Більше того. Криворучко просила, щоб суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, аби той перевірив конституційність відкликання спікера парламенту часів Януковича Рибака", - підсумували в ЦПК.

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Автор: 

НАБУ (5058) Турчинов (1135) САП (2207) Центр протидії корупції (265) Кузьміних Сергій (50)


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Топ коментарі
+76
Прошу суд визнати помилковим факт народження Лариси Криворучко!
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11.02.2022 13:53
+72
Он таки сядет потому как она - совершеннейшая дура. )
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11.02.2022 13:34
+67
Лайно до лайна...
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11.02.2022 13:29
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Коли їй ліцензію відкличуть?
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11.02.2022 19:09 Відповісти
Ще пару років тому подібна новина була б просто чорним гумором. Тепер це реальність
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11.02.2022 19:45 Відповісти
Ясно.
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11.02.2022 20:02 Відповісти
Все сделаю для того, чтобы зеленый поц сидел на киче. Северодонецк.
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11.02.2022 20:47 Відповісти
Зразу видно - лишньохромосомна!
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11.02.2022 20:50 Відповісти
Этот адвокат может только соснуть, ну в смысле не поспать.
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11.02.2022 21:06 Відповісти
Може адвопутані варто завязувати з дорогами?
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11.02.2022 21:20 Відповісти
Вчера Лавров тоже самое пел. 2014 год переворот и нынешняя власть не закона. Теперь вопрос. Где они такого адвоката взяли. Это не провокация, это все для раша ньюс. Только одна паралель. Фсб рулит процессом. Послушайте Лаврова за вчера, все поймете
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11.02.2022 21:30 Відповісти
Хороший адвокат - максимальный срок клиенту гарантирован. Но, тут главное, чтоб гонорар на перед взяла
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11.02.2022 21:50 Відповісти
И успела добежать до кпп "Гоптовка". Успела с гонораром пересечь российскую границу. А то денежки могут и не пригодиться.
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11.02.2022 22:43 Відповісти
У этих клуш-адвокатес есть ну просто хамская привычка -придет в судебное заседание и сразу на стол свою хозяйственную сумку. Напихают туда пудры,туалетной бумаги, зеркальце и всякой бижутерии. И эта туда же -пришла сумку на стол и требует рассмотрения дела о захвате власти. Попутала двери, вместо бара попала в суд.
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11.02.2022 22:36 Відповісти
Бидло хочь вивчі на "адвоката" та посади у "лєксас" воно всерівно залишиться БИДЛО.... кацапська душа, нічого не вдієш.
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11.02.2022 23:28 Відповісти
Пора с этими "юристами" заканчивать враг на пороге.
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11.02.2022 22:42 Відповісти
Какой слуга такой и адвокат. Аргументы на уровне бабушек из отрядов хла.
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11.02.2022 23:25 Відповісти
И тут Порошенко виноват.))
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11.02.2022 23:26 Відповісти
**** где эти слуги таких откапывают. Просто трэш
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11.02.2022 23:32 Відповісти
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