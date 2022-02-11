Зеленський про підвищення енергоефективності: Вже цьогоріч 1,5 млн громадян зможуть платити за тепло на 60% менше

Запуск програми з підвищення енергоефективності дасть змогу зменшити споживання газу в Україні на 2,5%, або 437 млн кубометрів, до кінця 2022 року

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, передає Цензор.НЕТ.

"Я ініціював програму, мета якої зменшити споживання імпортних енергоносіїв... Цьогоріч буде здійснено заходи щодо запуску програми підвищення енергоефективності приблизно в 5000 багатоповерхових будинків по Україні. Щодо очікуваного ефекту – за результатами року ми плануємо зменшити споживання газу на 2,5%, або 437 млн кубометрів", - сказав Зеленський у п'ятницю.

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За словами президента, програма велика та складна, але "вона стане великим кроком уперед щодо реалізації термомодернізації у державі".

"Результати зможуть відчути понад 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло на 60% менше. Мова про 700 тисяч сімей, які проживають у багатоповерхових будинках", - сказав він.

"Я думаю, ефект буде масштабним, економія, до речі, 8 млрд грн за опалювальний сезон 2022-2023 років", - зазначив Зеленський, додавши, що заощаджені кошти надійдуть на соціальні та інші програми в країні.