Зеленський про підвищення енергоефективності: Вже цьогоріч 1,5 млн громадян зможуть платити за тепло на 60% менше
Запуск програми з підвищення енергоефективності дасть змогу зменшити споживання газу в Україні на 2,5%, або 437 млн кубометрів, до кінця 2022 року
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, передає Цензор.НЕТ.
"Я ініціював програму, мета якої зменшити споживання імпортних енергоносіїв... Цьогоріч буде здійснено заходи щодо запуску програми підвищення енергоефективності приблизно в 5000 багатоповерхових будинків по Україні. Щодо очікуваного ефекту – за результатами року ми плануємо зменшити споживання газу на 2,5%, або 437 млн кубометрів", - сказав Зеленський у п'ятницю.
За словами президента, програма велика та складна, але "вона стане великим кроком уперед щодо реалізації термомодернізації у державі".
"Результати зможуть відчути понад 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло на 60% менше. Мова про 700 тисяч сімей, які проживають у багатоповерхових будинках", - сказав він.
"Я думаю, ефект буде масштабним, економія, до речі, 8 млрд грн за опалювальний сезон 2022-2023 років", - зазначив Зеленський, додавши, що заощаджені кошти надійдуть на соціальні та інші програми в країні.
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но....эти твари придумают и как индивидуальщиков задавить тарифами...
Уже придумали!
Теперь (в многоквартирных домах) те, у кого уже давно сделано индивидуальное отопление и обрезано централизованное - обязаны платить теплосети не меньше, чем те кто подключены к теплосети.
У меня трешка первый этаж, торец. Снаружи 100мм пенопласт, внутри минвата+фольга и гипсокартон (и от соседа тоже), пятикамерный стеклопакет ... Естественно стоит автаномка. У соседей сбоку и с верху еще совковые окна, лоджии не застеклены. У меня в квартире +24, у них +18. Соседи платили за отопление 2500 грн. я 800.
Кто кого греет?
А вот подать в суд, что бы пустить с молотка офис могут. Но не хотят идти в суд. Ни один суд не заставит платить за не полученную услугу.
Если подадут в суд, пока идут суды, апелляции ... можно не платить. А это минимум 3 года. Если суд всё таки заставит. Будет реструктуризация долга, и со своей пенсии буду платить еще 10 лет.
БОЖА РОСА... ЗАЛАТОЙ ДОЖДЬ!!!
Например, в нац. парках города Мельбурна, то есть парках, которые находятся под управлением правительства штата Виктория, которое последние десятилетия является лейбористским, валяется просто офуительное количестов поваленных деревьев - пили, увози домой да отапливай жилище буржуйкой.
А если очень быстро бегать - и по дому, и на улице - то можно вообще жить без отопления даже в морозы.
На инсуляции крыш один из Премьер-Министров Австралии от Лейбористкой партии, Радд фамилия, неплохо поднялся, говорят.
Очень, очень успешная программа была.
Правда, после почему-то эти программу расследовала Королевская Комиссия (Royal Commission):
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Commission_into_the_Home_Insulation_Program
как говорит статья в Википедии, лейбористский Премьер-Министр Австралии, достопочтенный (Honorable) Кевин Радд вошел в историю, потому как был первым австралийским Премьер-Министром, которого допрашивала Королевская Комиссия. Это слва, и так Щитаю.
Давай, Бубочка, на одной е-бабусе на выборах не победить, ты давай крыши инсулируй: Дерьмак производство материалов для инсуляции откроет, Арахамия компании по установке создаст - поднимитесь неплохо.
а не то що "ЩАС" !!! ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !!!!!!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26
Миллиард деревьев пустят на дрова по сниженным ценам!