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Новини Нормандські переговори
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Наступна зустріч радників лідерів Нормандського формату відбудеться у березні, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Наступна зустріч радників лідерів Нормандського формату відбудеться у березні, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Наступна зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбудеться в березні.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наступна зустріч на цьому рівні запланована на березень, чому має передувати засідання Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Перемовини політичних радників у Берліні напередодні Гебештрайт назвав "проміжним кроком". Переговори речник оцінив як "важкі", спроби наблизити позиції – "обережні". Добрим він вважає вже те, що політики взагалі розмовляють.

Офіційний представник німецького уряду підтвердив, що найближчим часом не плануються зустрічі в нормандському форматі на більш високому рівні, але зауважив, що "розвиток подій подекуди може бути динамічним".

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Автор: 

Німеччина (7316) нормандська четвірка (1526)


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Раз в месяц - командировка в Бердин попи*деть за жизнь, без каких-либо результатов. Я правильно понимаю?
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11.02.2022 14:03 Відповісти
Берлин*
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11.02.2022 14:04 Відповісти
скоріше-попєрдеть в пєрдін...
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11.02.2022 14:08 Відповісти
А ще краще в грудні. Бюджет України не резиновий. Результат один: капітуляція перед паРашкою, або даємо смачно в зуби мокшесранцям.
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11.02.2022 14:09 Відповісти
Обнадёживающая новость !

"Состояние заболевшего COVID-19 75-летнего лидера https://www.gazeta.ru/tags/organization/ldpr.shtml ЛДПР Владимира https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zhirinovskii.shtml Жириновского ухудшилось, он перестал узнавать окружающих. Об этом пишет https://ura.news/news/1052532365 (какая-то РУ) со ссылкой на собственные источники.
По их данным, Жириновский не узнает соратников, родных и персонал больницы, в настоящее время медики не дают никаких прогнозов относительно состояния политика.
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11.02.2022 14:08 Відповісти
 
 