Наступна зустріч радників лідерів Нормандського формату відбудеться у березні, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Наступна зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбудеться в березні.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наступна зустріч на цьому рівні запланована на березень, чому має передувати засідання Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Перемовини політичних радників у Берліні напередодні Гебештрайт назвав "проміжним кроком". Переговори речник оцінив як "важкі", спроби наблизити позиції – "обережні". Добрим він вважає вже те, що політики взагалі розмовляють.

Офіційний представник німецького уряду підтвердив, що найближчим часом не плануються зустрічі в нормандському форматі на більш високому рівні, але зауважив, що "розвиток подій подекуди може бути динамічним".

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