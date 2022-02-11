Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба
Українська делегація на переговорах радників лідерів Нормандської четвірки в Берліні в четвер не поступилася жодними моментами, важливими для України, і не перетнула жодних "червоних ліній", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС про це Кулеба заявив на прес-конференції у Харкові в п'ятницю.
"Непроста, м'яко кажучи, була розмова. Але Андрій Єрмак, як голова цієї делегації, і колеги, які були у складі делегації, абсолютно утримали всі наші позиції, не поступилися жодними моментами, важливими для України і не перетнули жодних "червоних ліній". Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжуватися, тому немає іншого шляху, окрім дипломатичного врегулювання конфлікту", - сказав міністр.
Він додав, що Росія розпочала чергову хвилю звинувачень на адресу України з приводу того, що вона начебто готує наступ, провокації.
"Хочу абсолютно офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не планує, жодні провокації нам не потрібні. Усі ці повідомлення з російської сторони спрямовані на нагнітання емоційного стану та спроби перекладання відповідальності на Україну", - наголосив міністр.
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Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19469 2 часа назад
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💬📰Кадровые перестановки в «Газпроме» стали поводом для широкого обсуждения в экспертной среде: «Кремлевский мамковед» дал https://t.me/newizvestya/3668 комментарий «Новым известиям» по поводу возможного включения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров «Газпрома». Членство экспатов в совете директоров российских нефтегазовых компаний превращается в устойчивый тренд: сам Шредер уже возглавляет совет директоров «Роснефти» на протяжении 5 лет, в совете директоров «Сибура» числится экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон, Алексей Миллер обещал 0,04% акций и место в совете директоров «Газпрома» Ангеле Меркель и т. д. При этом налаживание контактов с зарубежными партнерами едва ли является основной целью привлечения иностранцев: тот же Фийон, осужденный за присвоение бюджетных средств, давно потерял авторитет на Западе. Речь идет скорее о высокой квалификации экспатов и их управленческих компетенциях.
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