Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

Українська делегація на переговорах радників лідерів Нормандської четвірки в Берліні в четвер не поступилася жодними моментами, важливими для України, і не перетнула жодних "червоних ліній", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС про це Кулеба заявив на прес-конференції у Харкові в п'ятницю.

"Непроста, м'яко кажучи, була розмова. Але Андрій Єрмак, як голова цієї делегації, і колеги, які були у складі делегації, абсолютно утримали всі наші позиції, не поступилися жодними моментами, важливими для України і не перетнули жодних "червоних ліній". Цей діалог надзвичайно складний, але він має продовжуватися, тому немає іншого шляху, окрім дипломатичного врегулювання конфлікту", - сказав міністр.

Він додав, що Росія розпочала чергову хвилю звинувачень на адресу України з приводу того, що вона начебто готує наступ, провокації.

"Хочу абсолютно офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не планує, жодні провокації нам не потрібні. Усі ці повідомлення з російської сторони спрямовані на нагнітання емоційного стану та спроби перекладання відповідальності на Україну", - наголосив міністр.

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