Кулеба про блокаду моря Росією: Відповіді однієї України буде недостатньо, ми підключили партнерів

Україна підключає міжнародних партнерів підготувати скоординовані дії у відповідь на блокаду Росією Чорного та Азовських морів.

Про це заявив під час брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, предає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна одразу звернулась до генерального секретаря ООН та Євросоюзу через дії РФ.

"Розпочали двохсторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою "навчань".

"Тому, що Чорне море і його безпека стосується кожного з нас, тому відповіді однієї України буде недостатньо. Ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - сказав глава МЗС.

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