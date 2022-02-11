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Кулеба про блокаду моря Росією: Відповіді однієї України буде недостатньо, ми підключили партнерів

Кулеба про блокаду моря Росією: Відповіді однієї України буде недостатньо, ми підключили партнерів

Україна підключає міжнародних партнерів підготувати скоординовані дії у відповідь на блокаду Росією Чорного та Азовських морів.

Про це заявив під час брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, предає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна одразу звернулась до генерального секретаря ООН та Євросоюзу через дії РФ.

"Розпочали двохсторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою "навчань".

"Тому, що Чорне море і його безпека стосується кожного з нас, тому відповіді однієї України буде недостатньо. Ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - сказав глава МЗС.

Також читайте: Провокації Росії у Чорному та Азовському морях можуть позбавити Україну ринків збуту, - ЗМІ

Автор: 

Азовське море (1617) росія (64871) Чорне море (1658) Кулеба Дмитро (3604) Морська блокада рф (19)


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Ви, виродки, відмовилися від свого суверенітету в морях, коли наплювали на ухвалу міжнародного трибуналу щодо захоплених українських моряків. А тепер доводьте партнерам, що ви не дурні. Тьху на ваші блаЗЄнські рила!
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11.02.2022 14:41 Відповісти
Ничего не понимаю - так раша отменила саои учения или нет? Вроде ж была инфа что притормозили.
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11.02.2022 14:44 Відповісти
Вроде пообещали на нормандской встрече вчера, но глава погрансужбы официально ещё не подтвердил
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11.02.2022 14:55 Відповісти
Повна незвага путлероїда, найкраща протидія.
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11.02.2022 15:15 Відповісти
 
 