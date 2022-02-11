Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн достатньо мотивованих громадян

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що найближчим часом до служби в резерві Сил територіальної оборони очікується залучити від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.

Про це він розповів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є досить амбітні плани в цьому напрямі (у рекрутингу. - Ред.): на кінець березня нам хотілося б мати щонайменше 70% відсотків резервістів, які проходитимуть службу в цих батальйонах (тероборони. - Ред.). Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну, і яких ми маємо підготувати", - заявив Залужний.

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Він також закликав представників місцевої влади проводити агітаційну роботу на регіональному рівні для залучення громадян до військової служби у резерві у складі Сил територіальної оборони, а також забезпечити підготовку спеціально облаштованих місць, де резервісти зможуть покращувати свої бойові навички.

"Найближчим часом ми впровадимо системи підготовки резервістів за допомогою платформи дистанційного навчання… Проте, водночас для організації підготовки цього підрозділу (тероборони. - Ред.), який формується на вашій території, має бути ділянка місцевості, де резервісти мають покращувати свої навички, зокрема, вогневої підготовки", - наголосив Залужний.

Він також відзначив необхідність підготовки об'єктів інфраструктури у містах та на підприємствах, які можуть використовувати військовослужбовці під час проведення тактичних навчань.