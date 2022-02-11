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Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн достатньо мотивованих громадян

Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн достатньо мотивованих громадян
Фото: dailymail

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що найближчим часом до служби в резерві Сил територіальної оборони очікується залучити від півтора до двох мільйонів мотивованих громадян.

Про це він розповів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є досить амбітні плани в цьому напрямі (у рекрутингу. - Ред.): на кінець березня нам хотілося б мати щонайменше 70% відсотків резервістів, які проходитимуть службу в цих батальйонах (тероборони. - Ред.). Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну, і яких ми маємо підготувати", - заявив Залужний.

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Він також закликав представників місцевої влади проводити агітаційну роботу на регіональному рівні для залучення громадян до військової служби у резерві у складі Сил територіальної оборони, а також забезпечити підготовку спеціально облаштованих місць, де резервісти зможуть покращувати свої бойові навички.

"Найближчим часом ми впровадимо системи підготовки резервістів за допомогою платформи дистанційного навчання… Проте, водночас для організації підготовки цього підрозділу (тероборони. - Ред.), який формується на вашій території, має бути ділянка місцевості, де резервісти мають покращувати свої навички, зокрема, вогневої підготовки", - наголосив Залужний.

Він також відзначив необхідність підготовки об'єктів інфраструктури у містах та на підприємствах, які можуть використовувати військовослужбовці під час проведення тактичних навчань.

Автор: 

Залужний (721) тероборона (383)


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Топ коментарі
+31
Самая большая проблема в Украине что государство всю жизнь *мотивировало* и ублажало тех кто в случае шухера разбегутся а то и хуже перейдут на сторону врага. А защищать страну придется простым людям которых государтсво постоянно душило и ездило на их горбу
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11.02.2022 14:25
+9
Ви спочатку зробіть так, щоб долучитися можна було без совкової бюрократії... знайомий вже другий тиждень довідки збирає (в свій робочий час)... А власники зброї (які кожне подовження дозволу проходять перевірки) взагалі мають вступати за 15 хвилин на підставі діючого дозволу.
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11.02.2022 14:31
+8
Ну найбільш вмотивовані в нас це олігархи, депутати, прокурори, судді, ну типу ті кому в Україні дуже добре живеться ?
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11.02.2022 14:20
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Ей! А ПреЗЄдент сказав, що цим мають займатися лише військові та професіонали!
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11.02.2022 14:16 Відповісти
Для тебе Зємєля афторітєт?
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11.02.2022 14:18 Відповісти
2 мільйони українців?паРашки наслухався? А можливо потрібно дещо менше озброєних Джавелінами?
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11.02.2022 14:17 Відповісти
вчера озаботился разрешением на помповик, так, пляха, всё разгребл
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11.02.2022 14:46 Відповісти
Тю, я ще у 2014 собі взяв.
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11.02.2022 15:03 Відповісти
Зараз оце тільки трохи оновлюю боєзапас - замовив пачку Rottweil Brenneke Magnum і пачку картечі 8.6 Rottweil Magnum. Але так - картеч везуть зі Львову
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11.02.2022 15:06 Відповісти
ну класс, а я пока жду
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11.02.2022 15:08 Відповісти
Бери арку, а если есть деньги, то лучше снайперский комплекс))
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11.02.2022 18:58 Відповісти
а что из таких комплексов есть в наличии в Украине?
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11.02.2022 21:02 Відповісти
Рекомендую посмотреть американское оружие в 308 калибре с 11 твистом, ложе алюминиевое, можно купить в Украине и переложить ствол, но изначально поинтересуйся есть ли на такое оружие в наличии, оптику вортекс пст 5-25 на райберте, сошки харис, метеостанцию, дальномер на 1500м минимум и набои))
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12.02.2022 09:15 Відповісти
Планку с наклоном в 20 моа и стальные, только стальные кольца
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12.02.2022 09:18 Відповісти
Ну найбільш вмотивовані в нас це олігархи, депутати, прокурори, судді, ну типу ті кому в Україні дуже добре живеться ?
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11.02.2022 14:20 Відповісти
Самая большая проблема в Украине что государство всю жизнь *мотивировало* и ублажало тех кто в случае шухера разбегутся а то и хуже перейдут на сторону врага. А защищать страну придется простым людям которых государтсво постоянно душило и ездило на их горбу
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11.02.2022 14:25 Відповісти
И чем будете мотивировать? Пока что в Украине только Ахметов и Беня мотивированные государством.
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11.02.2022 14:22 Відповісти
Получил ранение - сразу беги занимать очередь за рецептом.
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11.02.2022 14:25 Відповісти
а обеспечения, амуницию, размещения, технику и прочее пан Заложный найдет на 2 миллиона?
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11.02.2022 14:26 Відповісти
Кажуть, зі своїм...
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11.02.2022 14:33 Відповісти
І коли цей найближчий час ????
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11.02.2022 14:27 Відповісти
Ви спочатку зробіть так, щоб долучитися можна було без совкової бюрократії... знайомий вже другий тиждень довідки збирає (в свій робочий час)... А власники зброї (які кожне подовження дозволу проходять перевірки) взагалі мають вступати за 15 хвилин на підставі діючого дозволу.
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11.02.2022 14:31 Відповісти
ленку-ополченку призовите
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11.02.2022 14:34 Відповісти
Нє, ну, якщо в теробороні буде 2мільйона резервістів, то це правильно і відлякуватиме будь-якого ворога.
А НАТО саме запропонує нам долучитись до альянсу.)
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11.02.2022 14:38 Відповісти
От би ще якось мотивувати вЄрховноВо клоунокомандующєВо. Або відсторонити...
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11.02.2022 14:38 Відповісти
Потрібно зі всіх дир розказувати, розжовувати: де, що, як, куди...
А то люди майже нічого не знають про тер. оборону.
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11.02.2022 14:44 Відповісти
Можливо навіть потрібно людям якісь кошти давати, якусь форму...
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11.02.2022 14:46 Відповісти
А в Залужного є в що обмундирувати, чим нагодувати і чим озброїти цих 1.5-2 млн. громадян? Зате в нас є 300 тис. чиновників, мотивованих обкрадати 30 років країну, може їх і поставимо на передову?
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11.02.2022 14:50 Відповісти
А давайте сделаем просто по честному без п***жа и пафоса. Все откроем платежки, зарплатные ленточки и декларации. И военкому сразу будет видно кто самый мотивированный государством и кого в первую очередь набирать на фронт. Первыми на фронт должны пойти олигархи, судьи, депутаты, прокуроры, чиновники и мусора. А последние те кому живет меньше за прожиточный минимум и кому за последний год не на 20 или 40% а на 100 гривень подняли зарплату и ли пенсию.
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11.02.2022 14:51 Відповісти
Переконаний,10 мільйонів хлопців та 5 міліонів жінок постануть на захист РІДНОЇ ЗЕМЛІ!!!♥️♥️♥️ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.02.2022 15:25 Відповісти
ОБІЦІЛИ ЩО ТЕРОБОРОНУ НЕ ПОСИЛАТИМУТЬ НА ФРОНТ !!!
І ОДРАЗУ Ж ЗБРЕХАЛИ !!! НУ НЕ РАГУЛІ(мяко кажучи)?!
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11.02.2022 15:52 Відповісти
Насколько я помню планировалось создать 150 батальонов ТРО с численностью военного времени 600 чел. или 90000 всего. Откуда 1,5-2 млн.?
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11.02.2022 16:11 Відповісти
 
 