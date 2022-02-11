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Новини Війна
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Заклик Байдена до громадян США залишити Україну не свідчить про радикальну зміну ситуації, - Кулеба. ВIДЕО

Заклик Байдена до громадян США залишити Україну не свідчить про радикальну зміну ситуації.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого нового у цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви, вони розпочали з евакуації членів сімей та співробітників посольства. Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Байден закликав громадян США негайно залишити Україну.

Посольство США в Києві також закликало американців негайно залишити Україну через загрозу російського вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про блокаду моря Росією: Відповіді однієї України буде недостатньо, ми підключили партнерів

Автор: 

Байден Джо (2884) США (22685) евакуація (2309) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Звичано.Все прямо зашібісь!!!
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11.02.2022 14:20
+7
Їх партнери Лавров і Патрушев дав чесслово , що нападать не будуть. А аналіз розвідки США - то таке.
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11.02.2022 14:22
+4
ты главное своих спиногрызов не забудь вовремя вывезти, кулеба
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11.02.2022 14:21
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Звичано.Все прямо зашібісь!!!
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11.02.2022 14:20 Відповісти
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11.02.2022 17:37 Відповісти
ты главное своих спиногрызов не забудь вовремя вывезти, кулеба
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11.02.2022 14:21 Відповісти
Їх партнери Лавров і Патрушев дав чесслово , що нападать не будуть. А аналіз розвідки США - то таке.
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11.02.2022 14:22 Відповісти
Більше того, вони готові заприсягтися, що й не нападали. Сумний кінь нещодавно вже повторив, що запоребрік ні на кого взагалі не нападає, то на них нападають.
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11.02.2022 15:12 Відповісти
Я бы так не сказал...
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11.02.2022 14:45 Відповісти
"Неожиданное" вторжение в Крым в 2014 ( когда даже обычные обыватели знали точную дату начала), дает право населению сомневаются и в нынешних "успокоительных пассажах" власти. Уж слишком сейчас круто закрутилось.
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11.02.2022 14:51 Відповісти
Байден уже понял куда переговоры Ермака зайдут. В таких случаях другого результата не бывает.
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11.02.2022 14:52 Відповісти
Мы идём по стопам Афганистана.
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11.02.2022 14:54 Відповісти
Если граждане других стран получают официальные уведомления об эвакуации из Украины, значит руководство этих стран серьёзно рассматривает угрозу полномасштабной войны. Вроде бы всё очевидно. И только наши Хиниралисимусы полу-министры и гавно-депутаты на вечном приколе, тусах и нарко-фестивалях продолжают, вместо подготовки страны к возможной войне, юродствовать и всячески делать вид, что ничего не происходит, а также умничать о "всего лишь шантаже". Может лучше готовым быть заранее, а не потом во время войны судорожно метаться?
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11.02.2022 14:55 Відповісти
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11.02.2022 14:57 Відповісти
Навряд, а от Европа точно
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11.02.2022 17:43 Відповісти
А может все гораздо проще, ведь идет игра в покер по-крупному, и каждый (США и Раша) старается блефануть как по-настоящему - одни перебрасывают воска аж с Дальнего Востока, другие типа верят и вывозят семьи дипломатов. Обычная карточная торговля за прикуп.
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11.02.2022 14:59 Відповісти
Всё проще, правительство Зеленского сборище дебилоидов.
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11.02.2022 15:01 Відповісти
А шо, токо одни америкосы свалюют?
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11.02.2022 15:07 Відповісти
Еще как говорит. Это Афганистан-2 практически.
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11.02.2022 15:36 Відповісти
кулеба ты граждан Украины в ответку посоветуй покинуть США , наркоман обдолбаный
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11.02.2022 16:53 Відповісти
 
 